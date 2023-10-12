النقاط الرئيسية في سياسة الخصوصية

إن شركة LG Electronics Inc. ("LGE") ، والشركات التابعة لها والشركات المنتسبة ("مجموعة LG"، ويشار إليها هاهنا بالضمائر "نحن" أو "لنا " أو الضمير "نا" ) تحترم خصوصيتك وتقدرها. تنطبق سياسة الخصوصية هذه على المعلومات الشخصية التي نعالجها خلال موقع lg.com الإلكتروني ("الموقع الإلكتروني") ، ومواقع الويب الأخرى التي تقدمها مجموعة LG، وحسابات LG، وخدمات SmartHome التي نقدمها عبر تطبيق ThinQ (يُشار إليها مجتمعة بمفردة "الخدمات"). كما ينطبق أيضًا على أي معلومات شخصية أخرى تقدمها إلى عضو مجموعة LG محليًا.

بالنسبة لمستخدمي LG Smart TV أو منتج الوسائط الذكي من, يرجى الاطلاع على سياسة خصوصية عضوية منتج الوسائط الذكي المنفصلة للوقوف على تفاصيل كيفية معالجة شركة LGE المعلومات الشخصية في إطار تقديم خدمة Smart TV / منتج الوسائط. لا تسري سياسة الخصوصية هذه على التعامل المغطى بسياسة خصوصية عضوية منتج الوسائط الذكي, رغم أن مجموعة LG قد تستخدم أيضًا المعلومات الشخصية المجمعة عبر خدمة Smart TV / منتج الوسائط كما هو مبين في سياسة الخصوصية, وربما تستخدم LGE المعلومات الشخصية المجمعة عبر الخدمات كما هو موضح في سياسة خصوصية عضوية منتج الوسائط الذكي. لمزيد من المعلومات؛ يُرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية لعضوية منتج الوسائط الذكي الموجودة في قائمة إدارة الحساب أو قائمة حساب LG من إعدادات Smart TV / منتج الوسائط.



نظرة عامة على سياسة الخصوصية

في سياسة الخصوصية هذه، نصف أنواع المعلومات الشخصية التي نجمعها عبر خدماتنا، وكيف نستخدم هذه المعلومات، ومدة الاحتفاظ بها، والأطراف التي نتشارك معها تلك المعلومات. ونوضح كذلك ما لك من خيارات وحقوق بشأن استخدام معلوماتك، بما في ذلك الحق في الاعتراض على بعض عمليات المعالجة التي نجريها (إذا كفل القانون المعمول به ذلك). ويتوفر المزيد من المعلومات حول حقوقك وكيفية ممارستها في قسم " حقوقك ". ونقدم أيضًا تفاصيل بيانات الاتصال بنا، لكي يمكنك الاتصال بنا في حال كان لديك أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه وممارسات الخصوصية خاصتنا.

سياسة الخصوصية

آخر تحديث: 2023 / 09 / 15

1. من المسؤول عن معلوماتك الشخصية؟

إن كيان LG المحلي الخاص بك هو المسؤول عن تشغيل الموقع الإلكتروني أو مواقع مجموعة LG الإلكتروني الأخرى في بلدك، والمسؤول عن المعلومات المتعلقة بك التي يجري جمعها عبر الموقع الإلكتروني. وكيان LG المحلي المسؤول أيضًا عن كل وجميع المعلومات الشخصية التي تقدمها إليه مباشرةً، ومن ذلك مثلاً المعلومات التي تقدمها في أثناء مكالمات خدمة العملاء أو بطاقات تسجيل المنتج. وLGE مسؤولة عن تشغيل جميع الخدمات الأخرى والمعلومات المتعلقة بك التي يجري جمعها خلال هذه الخدمات أو فيما يتصل بها.

يمكن العثور على اسم وبيانات الاتصال بكيان LG المحلي وLGE في قسم "اتصل بنا" أدناه.

2. المعلومات الشخصية التي نجمعها

يجري جمع الأنواع التالية من المعلومات الشخصية في معرض تقديم خدماتنا:

المعلومات التي تقدمها لنا مباشرة أو لأطراف ثالثة

بعض الخدمات تتيح لنا جمع المعلومات منك مباشرةً أو من الشركات الأخرى التي تربطك بها علاقة. علي سبيل المثال:

• عندما تنشأ حساب LG وتسجل للحصول على خدماتنا أو تستخدمها, ستقدم لنا معلومات, مثل: اسمك, عنوان البريد الإلكتروني, رقم الهاتف, وجنسك, تاريخ الميلاد, معلومات الحساب, وتشمل: معلومات ملف تعريف حساب LG الخاص بك, معرف المستخدم, كلمة المرور, المعرف الرئيسي, صوت المتحدث, الهاتف, الفيديو, معلومات بطاقة الدفع, معلومات الشراء والتفاعلات بين الأجهزة الإلكترونية المتصلة.

• عندما تسجل الدخول بحساب أو ملف تعريفي تابع لطرف ثالث، فسوف نتمكن من الوصول إلى معلومات مثل اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني ومعلمات وسائل التواصل الاجتماعي.

• عندما تتواصل مع موظفي خدمة العملاء لدينا أو غيرهم من موظفي مجموعة LG، سنعالج هذه الاتصالات والمعلومات الأخرى المطلوبة للرد على استفساراتك وتلبية طلباتك.

معلومات حول استخدامك خدماتنا

بالإضافة للمعلومات التي تقدمها، سنجمع معلومات حول استخدامك خدماتنا عبر البرامج الموجودة على أجهزتك وبالوسائل الإلكترونية الأخرى (مثل استخدام ملفات تعريف الارتباط وأجهزة الاستشعار). سنجمع ما يلي:

• معلومات الجهاز: اسم جهازك ورقم IMEI و UUID وإصدار نظام التشغيل والبلد والموقع واللغة وعنوان IP ومعرف إعلان الجوال وإعدادات الأجهزة.

• معلومات المنتج: اسم الطراز ورقم الشركة المصنعة وتاريخ الشراء ومكانه وصورة الاستلام.

• معلومات السجل: معلومات الاستخدام, مثل: رابط URL, وابط URL المعاد توجيهه, توقيت الأداء, المرجع, نوع الشبكة, معلومات الشبكة, حالة الشحن, معلومات حجب الإعلانات, تفاعلك مع الخدمات, ويشمل: سجل الزيارة, التطبيقات, الخدمات والمزايا التي تستخدمها وملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط من أجل خدماتنا؛ يرجى الاطلاع على سياسة ملفات تعريف الارتباط المتعلقة بالخدمات التي تستخدمها.

• معلومات الموقع: سنعالج معلومات موقعك بناءً على موافقتك أو عندما يكون ذلك ضروريًا لتقديم الخدمة التي طلبتها (ومن ذلك مثلاً في حالة استلزام الحصول على معلومات موقعك لإعطائك الاتجاهات).

• المعلومات الأخرى حول استخدامك لخدماتنا، مثل مواقع الويب التي تزورها وأنماط الكتابة (التعبئة التلقائية)، وسلوك الجهاز المتصل وسجل الاستخدام، وقوة الجهاز المتصل ومعلومات استخدام الطاقة وكيفية تفاعلك مع المحتوى المقدم من خلال خدماتنا.

معلومات أخرى نجمعها

عندما نطلب موافقتك، فإننا سنشرح، في وقت الحصول على الموافقة منك، ما هي المعلومات التي سنجمعها وكيف سنستخدمها.

أحيانًا ما نتلقى معلومات عنك من جهات خارجية بما في ذلك من شركات أخرى مثل Facebook أو Google أو Amazon أو Line. فربما نتلقى مثلاً معلوماتك من موفري شبكات التواصل الاجتماعي التابعين لجهات خارجية إذا اخترت الاتصال بخدماتنا بحسابك لدى الشبكة الاجتماعية.

كذلك نتحقق من بعض المعلومات التي تقدمها مستعينين بأطراف ثالثة مثل موفري التحقق من الهوية، وذلك لأجل الحماية من الاحتيال.

كما نستخدم أيضًا المعلومات الشخصية المجمعة في المقام الأول خلال خدمة Smart TV / منتج الوسائط الخاصة بشركة LGE للأغراض الموضحة في سياسة الخصوصية هذه. يُرجى الرجوع لسياسة خصوصية عضوية منتج الوسائط الذكي المنفصلة الخاصة بشركة LGE لمعرفة المزيد من التفاصيل.

نجمع أيضًا معلومات عنك من جهات خارجية أخرى، كشركات التسويق ووسطاء البيانات، لأجل فهم اهتماماتك بشكل أفضل وتقديم المزيد من الخدمات والإعلانات المخصصة لك. فمثلاً نتلقى معلومات مجمعة حول نمط الحياة أو أنماط الشراء لمجموعات سكانية معينة لفهم اهتماماتك المحتملة بشكل أفضل.

يجوز لنا أيضًا جمع معلومات أخرى عنك، أو عن أجهزتك، أو استخدامك لخدماتنا حيثما يقتضي القانون ذلك (مثل عندما يفوضنا القانون بجمع سجلات البحث على الإنترنت) أو عندما توافق على ذلك.

روابط لمواقع وأجهزة وتطبيقات وميزات أخرى

قد تمكّنك خدماتنا من الاتصال بمواقع إلكترونية وأجهزة وتطبيقات وميزات أخرى، قد تعمل بشكل مستقل عنا ولديها سياسات أو إشعارات خصوصية الخاصة بها ، ونحن بدورنا نوصي بشدة أن تراجعها وتطلع عليها بتركيز واهتمام. وبقدر ما يكون الموقع الإلكتروني أو الجهاز أو التطبيق أو الميزة غير مملوك لنا ولا نتحكم فيه، فإننا لسنا بمسؤولين عن المحتوى أو الاستخدامات أو ممارسات الخصوصية الخاصة بها.

3. كيف نستخدم هذه المعلومات

في حالة استخدامك لأكثر من خدمة من خدماتنا, وتشمل خدمة Smart TV / منتج الوسائط خاصتنا, سنمزج المعلومات الشخصية التي نجمعها منك بما له صلة بكل خدمة من هذه الخدمات وسنستخدمها للأغراض الموضحة أدناه أو كما هو موضح في سياسة الخصوصية السارية على الخدمات التي تستخدمها. ويمنعك ذلك مثلاً من استخدام عمليات تسجيل دخول مختلفة للخدمات المختلفة.

تقديم الخدمات بناءً على علاقتك التعاقدية معنا

نعالج معلوماتك الشخصية متى يكون ذلك ضروريًا بموجب عقدنا المبرم معك، بما في ذلك:

• تزويدك بخدماتنا وميزات معينة تحددها عند استخدام خدماتنا، والتي قد تتطلب بدورها تخصيص محتوى خدماتنا.

• معالجة الطلبات والمدفوعات وتسليم منتجاتنا أو منتجات الأطراف الثالثة التي تشتريها عبر خدماتنا والسماح لك بممارسة حقوق الضمان أو الحقوق الأخرى التي تتمتع بها بموجب عقدك.

• تحديد هويتك والمصادقة عليك لتتمكن من استخدام بعض خدماتنا.

متابعة وتيسير عمليات التنصيب والتسجيل وحل المشكلات الفنية وتزويدك بدعم خدمة العملاء وإرسال المعلومات الضرورية ذات الصلة بالخدمات إليك.

المصالح المشروعة لمجموعة LG و/ أو الأطراف الثالثة

نعالج المعلومات الشخصية بالقدر الضروري لتحقيق مصالحنا المشروعة (أو مصالح الأطراف الثالثة)، والتي تشمل مصالحنا لأجل:

• إدارة علاقتنا مع عملائنا بشكل فعال، بما في ذلك التواصل معك والرد على استفساراتك؛

• تنفيذ أنشطة تسويقية مباشرة (عندما لا نكون مطالبين قانونًا بالحصول على موافقتك)، بما في ذلك عن عبر إرسال اتصالات تسويقية بالبريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو البريد أو الرسائل النصية أو قنوات التواصل الاجتماعي أو بالإشعار المباشرة عبر تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بنا أو لنقدم إليك الإعلانات عبر الإنترنت على خدماتنا وعلى المواقع الإلكترونية التابعة لجهات خارجية، وإنشاء ملفات تعريف تسويقية وإضفاء الطابع الشخصي على التوصيات والمحتوى التسويقي الذي نقدمه لك نحن ويقدمه آخرون، وتنفيذ العروض الترويجية والمسابقات وسحب الجوائز.

• حماية عملياتنا التجارية من الاحتيال وتحديد وتوقي الاحتيال والأنشطة أو الأنشطة غير القانونية الأخرى المحظورة وفق شروط الاستخدام الخاصة بنا.

• حماية أمن خدماتنا وأنظمة المعلومات وتوافرها وتكاملها، بما في ذلك استخدام آليات المصادقة وإجراءات الأمان الأخرى، ومراقبة أنظمتنا بحثًا عن التهديدات الأمنية، والاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية، وإخفاء البيانات، وتنفيذ خدمات صيانة النظام.

• حماية حقوقنا القانونية وصيانة سلامة المستخدمين النهائيين، بما في ذلك معالجة الشكاوى والحصول على المشورة القانونية وإرساء وممارسة المطالبات القانونية المتعلقة بنا أو بشركات أخرى في مجموعتنا وخدماتنا والدفاع عن تلك المطالبات؛

• تحسين تجربة المستخدم خاصيتك، بما في ذلك عبر تزويدك بخصائص مخصصة، مثل وظيفة الملء التلقائي، وخاصية البحث السريع بناءً على صفحات الويب الأكثر زيارة والمحتويات الإضافية المصممة وفق اهتماماتك؛

• تحسين خدماتنا وخدمة العملاء، بما في بطريق البحث عن ملاحظاتك وإجراء الاستطلاعات وأبحاث السوق، وإجراء تحليلات البيانات حول استخدام خدماتنا، وتحليل سلوكيات العملاء، واستنباط أنماط استخدام العملاء، واستخدام ملفات التعريف لأجل تحديد اتجاهات المستخدم الإقليمية والعالمية وتحسين عروضنا للعملاء على مستوى العالم؛

• إدارة أعمالنا إدارة فعالة، بما في ذلك إعداد التقارير وتحليل أداء خدماتنا (بالمعلومات المجمعة)، ومراجعة عملياتنا التجارية، واستخدام الإحصائيات لاتخاذ قرارات تجارية مستنيرة.

متى وجدت لنا مصالح مشروعة يحق لنا الاعتماد عليها ، فإننا أجرينا اختبار توازن للنظر في تأثير المعالجة على الأفراد ولتحديد ما إذا كانت اهتمامات الأفراد تجب اهتماماتنا في المعالجة الجارية. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول اختبار التوازن هذا باستخدام بيانات الاتصال الموجودة في نهاية سياسة الخصوصية هذه.

موافقتك

نسعى للحصول على موافقتك على معالجة معلوماتك الشخصية، متى كان ذلك مناسبًا أو يقتضي القانون ذلك. نستخدم الموافقة لأجل:

• وضع ملفات تعريف الارتباط واستخدام تقنيات مماثلة وفق سياسات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا والمعلومات المقدمة لك عند استخدام هذه التقنيات. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على سياسة ملفات تعريف الارتباط ذات الصلة بالخدمة التي تستخدمها.

• إرسال مراسلات تسويقية إليك (متى كان ذلك مطلوبًا قانونًا أو حيثما نختار الاعتماد على موافقتك في هذا الشأن).

• تزويدك بالتوصيات والإعلانات المخصصة للمحتوى، والمنتجات والخدمات التي نعتقد نحن أو الآخرون أنك ستعجب بها، من خلال تحليل المعلومات المتعلقة باستخدامك للخدمات والمجمعة مع معلومات متنوعة تقدمها أنت لنا من خلال وسائل أخرى، من أجل الأغراض المتوافقة مع سياسة الخصوصية هذه. قد يشمل ذلك تقديم التسويق عبر قنوات مختلفة بما في ذلك البريد الإلكتروني أو حساب LG أو مواقعنا الإلكترونية أو منصات طرف ثالث (بما في ذلك الشبكات الاجتماعية).

وثمة مناسبات أخرى سنطلب موافقتك فيها حيث سنستخدم البيانات للغرض الموضح آنذاك.

عندما نعتمد على موافقتك، فإنه يكون لك الحق دائمًا في سحب موافقتك متى شئت. لن يؤثر ذلك على قانونية أي معالجة أجريناها بها قبل أن تسحب موافقتك. لممارسة هذا الحق، يرجى الاطلاع على قسم "حقوقك" أدناه.

الالتزامات القانونية

نعالج المعلومات الشخصية بالقدر الضروري لأجل:

• الامتثال لمتطلباتنا القانونية بموجب القوانين المعمول بها (مثل الالتزامات الضريبية والمحاسبية والالتزامات المتعلقة بسلامة المنتج والضمانات وحماية المستهلك).

• الامتثال لأوامر المحكمة ومذكرات الاستدعاء، والاستجابة للطلبات الملزمة قانونًا من الحكومة و/ أو وكالات إنفاذ القانون والسلطات العامة و/ أو المنظمين.

عندما نحتاج إلى معلوماتك لتنفيذ عقدنا معك أو للامتثال لالتزاماتنا القانونية، فإنك تكون مطالبًا بتقديم هذه المعلومات إلينا. وفي حالات أخرى، لا يُطلب منك تقديم معلومات شخصية، ومع ذلك، فإن عدم الالتزام بذلك قد يؤثر على طريقة استخدامك لخدماتنا.

4. تشارك المعلومات

ننقل المعلومات الشخصية الخاصة بك أو نكشف عنها أو نوفرها بطريقة أخرى إلى جهات خارجية وفقًا لما هو موضح أدناه:

• مجموعة LG والموظفين : نشارك المعلومات الشخصية بين أعضاء مجموعة LG وموظفينا، بما في ذلك المتعاقدين والوكلاء والشركات الأخرى في مجموعتنا، ويكون ذلك بالقدر الضروري أو المعقول لتقديم خدماتنا وتحقيق الأغراض المنصوص عليها في القسم 3 أعلاه أو الموضحة في سياسات الخصوصية المتعلقة بخدماتنا الأخرى. فنحن مثلاً نشارك معلوماتك الشخصية مع LGE لأغراض تطوير المنتجات وتحسينها وكذلك ومع عضو مجموعة LG المحلي لأغراض التسويق.

• مقدمو الخدمة . ننقل معلوماتك أو نكشف عنها لشركات وأفراد مختارين بعناية يقدمون خدمات لنا؛ ومثال ذلك الشركات التي تساعدنا في تطوير أنظمة لخدماتنا وتشغيل تلك النظم، ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات والأمن والاستضافة وصيانة المواقع الإلكترونية، والاحتفاظ بالبيانات وتحليلاتها، وخدمة العملاء والتواصل، ومعالجة الطلبات وتنفيذها، وخدمات البريد، والفوترة، والتسويق، وأبحاث السوق، ومراكز الخدمة والإصلاح المعتمدة، والخدمات الإدارية الأخرى والشركات التي تدير المسابقات والسحوبات والعروض الترويجية الأخرى نيابة عنا. هذه الكيانات مخولة فقط بالوصول إلى معلوماتك الشخصية واستخدامها بالقدر الضروري لتزويدنا بخدماتها وتخضع تلك الكيانات لالتزامات تعاقدية بهدف منعها من استخدام معلوماتك لأغراض أخرى، بالإضافة لأهداف أخرى. يقع بعض مزودي الخدمة لدينا في جمهورية كوريا أو في دول أخرى خارج أوروبا.

• موفرو إنترنت الأشياء من الأطراف الثالثة : عند تنشيط ميزات اتصال الجهات الخارجية، كما هو الحال مثلاً عند توصيل أجهزة إنترنت الأشياء المنزلية بخدماتنا، فإننا سنشارك المعلومات الشخصية مع موفري أجهزة إنترنت الأشياء هذه لتمكينك من استخدام الميزات ذات الصلة في خدماتنا.

• الموزعون المعتمدون . في بعض البلدان، يجري بيع المنتجات الموجودة على موقعنا الإلكتروني بواسطة بائعينا المعتمدين. عندما تشتري منتجات من موقعنا الإلكتروني في تلك البلدان، فإننا سنشارك معلوماتك الشخصية مع هؤلاء البائعين.

• الشركاء الإعلانيون . نتشارك المعلومات الشخصية مع الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلان الآخرين، بما في ذلك كيفية تفاعلك مع خدماتنا والإعلانات التي تراها والمشتريات التي تجريها، وذلك لأجل قياس فعالية إعلاناتنا وتحسين ممارسات التسويق لدينا ومساعدتنا في تقديم إعلانات أكثر صلة بك. ووفق تفضيلاتك التسويقية، يجوز لنا أيضًا مشاركة بياناتك الشخصية مع جهات خارجية تقدم منتجات أو خدمات نعتقد أنها قد تهمك أو تجري أبحاثًا وتحليلات تسويقية بطريقة أخرى. وقد تستخدم هذه الأطراف معلوماتك الشخصية للاتصال بك بخصوص العروض أو الإعلانات.

• شركاء الأعمال الآخرون . سنكشف عن معلوماتك الشخصية لشركاء الأعمال الآخرين إذا اقتضت الضرورة لأجل تمكينك من الوصول إلى الخدمات التي طلبتها عبر خدماتنا أو المواد الترويجية المتعلقة بخدماتنا.

• زوار موقعنا . يمكن أن يشاهدها زوار موقعنا الآخرون الرسائل التي تنشرها على بعض أجزاء الموقع، بما في ذلك لوحات مراجعة المنتجات أو غرف الدردشة أو المنتديات أو مناطق النشر العامة الأخرى. [نحن نوضح على موقعنا الإلكتروني أين ستكون المعلومات التي تنشرها مرئية للآخرين.]

• مستشارو الأعمال : ومن ذلك مثلاً، محامونا ومحاسبونا ومستشارونا التجاريون وشركات التأمين ومدققو الحسابات لدينا، إلى الحد الذي يكون ضروريًا لتزويدنا بخدماتهم.

• السلطات الحكومية أو السلطات القضائية أو المنظمون أو أطراف ثالثة أخرى عند الاقتضاء : سنفصح عن المعلومات الشخصية للسلطات الحكومية أو السلطات القضائية أو المنظمين أو أطراف ثالثة أخرى عندما يكون لدينا مطلب قانوني لذلك أو عندما نعتقد أن هذا ضروري:

- للامتثال للقانون أو الاستجابة للإجراءات القانونية الإجبارية (مثل أمر تفتيش أو أمر استدعاء أو حكم محكمة)؛

- للتحقق أو لإنفاذ الامتثال للشروط والسياسات التي تحكم خدماتنا وللتحقيق في ومنع الاحتيال أو أي نشاط غير قانوني آخر يتصل باستخدام خدماتنا أو يؤثر على أعمالنا، وذلك للحد الذي تسمح به قوانين حماية البيانات المعمول بها،

- ولحماية عن حقوقنا وممتلكاتنا والدفاع عنها وأمن أو سلامة عملياتنا التجارية وتلك الخاصة بأي من الشركات التابعة لنا أو موظفينا أو شركائنا في العمل أو عملائنا أو أفراد الجمهور.

• معاملات الشركات . قد نكشف عن معلوماتك لطرف ثالث (ومستشاري الأعمال) فيما يمثل جزءًا عملية اندماج أو عملية نقل أو عملية إعادة تنظيم أو استحواذ أو بيع (بما في ذلك في سياق المفاوضات) أو حل أو معاملة أخرى للشركة أو في حالة الإفلاس.

• أطراف أخرى (بموافقتك أو بناءً على طلبك) . بالإضافة إلى عمليات الإفصاح والكشف الموضحة في سياسة الخصوصية هذه، فإنه يجوز لنا مشاركة معلومات عنك مع جهات خارجية عندما توافق بشكل منفصل على هذه المشاركة أو عندما تطلبها.

• التحليلات قد نجمع معلومات شخصية حول أنشطتك عبر الإنترنت على مواقع الويب والأجهزة المتصلة بمرور الوقت وعبر مواقع الويب والأجهزة والتطبيقات التابعة لجهات خارجية والميزات والخدمات الأخرى عبر الإنترنت. يجوز لنا استخدام خدمات تحليلات الأطراف الخارجية، مثل Google Analytics وFirebase. قد يتم الكشف عن المعلومات التي نحصل عليها أو يجمعها هؤلاء المزودون مباشرة وغيرهم من الأطراف الثالثة ذات الصلة الذين يستخدمون المعلومات لتقييم استخدام الخدمات مثلاً. لمعرفة المزيد حول Google Analytics؛ يُرجى زيارة "الطرق التي يتبعها Google لاستخدام البيانات عند استخدام مواقع شركائنا أو تطبيقاتهم" (الموجودة على https://www.google.com/policies/privacy/partners/)، "حماية بياناتك "(موجود على https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) و"وظيفة المتصفح الإضافية لتعطيل التتبع في Google Analytics "(الموجودة على https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

5. الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية

نتخذ الخطوات المناسبة لضمان معالجة المعلومات والاحتفاظ بها وفقًا للمبادئ التالية:

• على الأقل للمدة التي يجري فيها استخدام المعلومات لتزويدك بخدماتنا؛

• كما هو مطلوب بموجب القانون أو العقد أو فيما يتعلق بالتزاماتنا القانونية (مثل قوانين الضرائب)؛ أو

• فقط مادام كان ذلك ضروريًا للغرض الذي تم جمعها لأجله، أو معالجتها، أو لفترة أطول إذا لزم الأمر بموجب عقد ما، أو بموجب القانون المعمول به، أو، كان جمعها ومعالجتها بأشكال مجهلة، للأغراض الإحصائية، مع مراعاة اتخاذ الضمانات المناسبة. فعلى سبيل المثال، إذا نشأ نزاع بينك وبين مجموعة LG أو لم تدفع لقاء خدماتنا، فقد نحتفظ بالمعلومات ذات الصلة إلى حين تسوية هذا النزاع أو إلى حين الدفع، على الترتيب. إذا حذفت حساب LG خاصتك بالكامل، فسيجري الاحتفاظ بمعلوماتك لمدة ثلاثة أشهر ثم يجري إتلافها فورًا بعد ذلك، ما لم يكن مطلوبًا منا غير ذلك بموجب القانون المعمول به.

• عندما نعالج معلوماتك لأ، فإننا نعالج البيانات إلى أن تطلب منا التوقف، ولفترة قصيرة بعد ذلك (للسماح لنا بتنفيذ طلباتك). نحتفظ أيضًا بسجل يفيد أنك طلبت منا عدم إرسال رسائل تسويقية مباشرة أو معالجة بياناتك إلى أجل غير مسمى لكي نتمكن من احترام طلبك في المستقبل.

6. اختياراتك

قد نتواصل معك عبر البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو الإشعارات المباشرة خلال تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بنا، متى كان ذلك مسموحًا به. لتقديم طلب بخصوص استلام مثل هذه الاتصالات منا، يُرجى الاتصال بنا باستخدام المعلومات المحددة في قسم " اتصل بنا "أدناه.

يمكنك إلغاء الاشتراك في مراسلاتنا التسويقية متى شئت بالنقر على رابط "إلغاء الاشتراك" الموجود أسفل رسائل البريد الإلكتروني أو بالاتصال بنا مباشرة (انظر قسم "اتصل بنا" أدناه).

يُرجى ملاحظة أنه في حالة إلغاء اشتراكك في اتصالاتنا التسويقية، فإننا سنعالج إلغاء اشتراكك في أقرب وقت ممكن، ولكن يُرجى العلم أنه ربما تستمر أحيانًا في تلقي رسائل تسويقية لفترة قصيرة في أثناء معالجة طلبك. سنواصل أيضًا إرسال رسائل الخدمة إليك لتزويدك بالمعلومات الضرورية فيما يخص عقدك والخدمات التي تستخدمها (مثل اطلاعك على التغييرات التي تطرأ على شروط الاستخدام الخاصة بنا).

7. حقوقك

بقدر ما يتيح القانون، يمكنك أن تطلب من عضو مجموعة LG المحلي لديك نسخة مما نحتفظ به من معلوماتك الشخصية عنك. يمكنك أيضًا أن تطلب منا حذف المعلومات الشخصية أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة، وتقيد معالجة معلوماتك الشخصية أو الحد من ذلك، وحب موافقتك وتزويدك بالمعلومات الشخصية التي قدمتها إلينا بموجب عقد ما أو بموجب موافقتك في تنسيق منظم قابل للقراءة آليًا، وأن تطلب منا مشاركة (نقل) هذه البيانات إلى جهة تحكم أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، وبقدر ما يتيح القانون المعمول به، فإنه يمكنك الاعتراض على معالجة بياناتك الشخصية في بعض الظروف (وبشكل خاص عندما لا يتعين علينا لزامًا معالجة البيانات لتلبية متطلبات تعاقدية أو متطلبات قانونية أخرى).

ومع ذلك، فإنه هذه الحقوق قد تكون الحقوق محدودة، ومن ذلك مثلاً إذا كان تلبية طلبك سيكشف عن بيانات شخصية لشخص آخر، حيث قد تُنتهك حقوق طرف ثالث (بما في ذلك حقوقنا) أو إذا طلبت منا حذف المعلومات التي يُطلب منا بموجب القانون الاحتفاظ بها أو لدينا مسوغ قانوني لمصالح مقنعة في الاحتفاظ بها. ويندرج في ذلك الإعفاءات ذات الصلة في كل من اللائحة العامة لحماية البيانات والقوانين الوطنية. سنبلغك بالإعفاءات ذات الصلة التي نستند إليها عند الرد على أي طلب تقدمه. لتقديم طلب بخصوص حقوقك أو لإجراء استفسار ما، يُرجى الرجوع إلى بيانات الاتصال الواردة في قسم " اتصل بنا "أدناه. في بعض الحالات ، يمكنك أيضًا ممارسة حقوقك مباشرة عبر الموقع الإلكتروني.

8. كيف نحمي المعلومات الشخصية

نتعامل مع حماية معلوماتك على محمل الجد ولدينا ضمانات مصممة لحماية المعلومات التي نجمعها عبر خدماتنا. ومع ذلك، يرجى ملاحظة أنه رغم ما نتخذه من خطوات معقولة لحماية معلوماتك، فإنه ما من موقع إلكتروني أو إرسال عبر الإنترنت أو نظام كمبيوتر أو اتصال لاسلكي آمن تمامًا.

9. النقل الدولي للمعلومات

سيتضمن استخدامك لخدماتنا نقل معلوماتك الشخصية وتخزينها ومعالجتها داخل بلد إقامتك وخارجها، بما يتوافق مع سياسة الخصوصية هذه. سيتم نقل معلوماتك الشخصية إلى جمهورية كوريا والولايات المتحدة. يرجى ملاحظة أن قوانين حماية البيانات وغيرها من قوانين البلدان التي قد يتم نقل معلوماتك إليها قد لا تكون قوانين شاملة مثل تلك الموجودة في بلدك.

[للمقيمين في أوروبا]

إذا كنت مقيمًا في EEA (المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أي في الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليشتنشتاين والنرويج) أو المملكة المتحدة أو سويسرا، فسننقل معلوماتك الشخصية إلى دول أخرى خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة أو سويسرا، بما في ذلك جمهورية كوريا والولايات المتحدة. ويقر قانون الاتحاد الأوروبي أن جمهورية كوريا تحمي المعلومات الشخصية بشكل ملائم. ومع ذلك, فإنه إذ تم ننقل معلوماتك الشخصية لولاية قضائية لا تعتبر ملائمة بالنسبة للقانون المعمول به, فإننا سنتخذ التدابير الملائمة, بما يتوافق مع القوانين المطبقة, لضمان إبقاء معلوماتك الشخصية محمية. وتشمل هذه التدابير على سبيل المثال استخدام البنود النموذجية التي أقرها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا. وسنعتمد على موافقتك الصريحة في بعض الحالات، حيثما يكون ذلك مناسبًا. لطلب مزيد من المعلومات أو الحصول على نسخة من الاتفاقيات التعاقدية أو الضمانات الأخرى المعمول بها، يُرجى استخدام بيانات الاتصال الموضحة في قسم " اتصل بنا "أدناه.

10. تحديثات سياسة الخصوصية خاصتنا

قد يجري تحديث سياسة الخصوصية هذه لتعبر وتوضح التغييرات في ممارسات المعلومات الشخصية لدينا فيما يخص خدماتنا، أو التغييرات في القانون المعمول به.

11. اتصل بنا

لممارسة حقوقك، أو لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لمعلوماتك الشخصية، فإنه يُرجى الاتصال بنا.

للطلبات والاستفسارات المتعلقة بمعلومات عنك تم جمعها عبر الموقع الإلكتروني أو جمعها عضو محلي في مجموعة LG، يُرجى الاتصال بالعضو المحلي في مجموعة LG. يمكن العثور على اسم عضو مجموعة LG المحلي وبيانات الاتصال به هنا.

للطلبات والاستفسارات المتعلقة بمعلومات تم جمعها عنك عبر جميع الخدمات الأخرى، يُرجى الاتصال بشركة LGE من [هنا] أو عبر البريد [LG Twin tower، 128 Yeoui-daero، Yeongdeungpo-gu، Seoul، Republic of Korea]. يمكن العثور على اسم عضو مجموعة LG المحلي وبيانات الاتصال به هنا.

12. المعلومات الشخصية للأطفال

خدماتنا مصممة للجمهور العام وليست موجهة للأطفال.وفيما يتعلق بخدماتنا، فإننا لا نجمع أو نحتفظ عن قصد بالمعلومات الشخصية لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا ولا نسمح عمدًا لهؤلاء الأشخاص باستخدام خدماتنا. يُرجى عدم تزويدنا بأي معلومات شخصية تخص أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا. إذا كان عمرك أقل من 18 عامًا، فإنه يُرجى عدم محاولة التسجيل في خدماتنا أو تزويدنا بأي معلومات شخصية. أما إذا علمنا أن شخصًا أقل من 18 عامًا قد زودنا بأي معلومات شخصية، فسنحذف هذه المعلومات الشخصية فورًا. إذا كنت تعتقد أن طفلاً أقل من 18 عامًا قد زودنا بمعلومات شخصية، فيرجى الاتصال بنا باستخدام المعلومات الواردة في قسم " اتصل بنا "أعلاه.

قد نتبنى سياسة أكثر صرمة لفرض القيود العمرية في بعض الولايات القضائية. يرجى قراءة المعلومات التكميلية للولاية القضائية خاصتك في الجزء السفلي من سياسة الخصوصية هذه للوقوف على مزيد من المعلومات.

خدمات كيانات LG

الدولة كيان LG العنوان المسجل معلومات الاتصال المملكة العربية السعودية إل جي الكترونيكس السعودية ش.م.م الأمير محمد بن عبد العزيز الأندلس، مبنى 2091 الرمز البريدي: 23326 الرقم الثاني: 8909 جدة، المملكة العربية السعوديةالعربية ashraff.haragy@lge.com

الخدمات

معلومات الاتصال كيان LG العنوان المسجل البريد الإلكتروني ThinQ LG Electronics Inc. LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, سيوول, جمهورية كوريا thinq@lge.com https://www.lg.com/sa https://www.lg.com/sa_en https://www.lg.com/sa/promotions https://www.lg.com/sa_en/promotions https://www.lgstore360.com/sa/en/ https://www.lgstore360.com/sa/ar/

إل جي الكترونيكس السعودية ش.م.م الأمير محمد بن عبد العزيز الأندلس، مبنى 2091 الرمز البريدي: 23326 الرقم الثاني: 8909 جدة، المملكة العربية السعوديةالعربية ashraff.haragy@lge.com www.lg.com/sa/support/email www.lg.com/sa_en/support/email

بنود إضافية لسياسة الخصوصية: الاختصاص القضائي المحدد - المملكة العربية السعودية

تبادل المعلومات

بصرف النظر عن البند 3 المذكور أعلاه، إذا كنت تستفيد من خدماتنا في المملكة العربية السعودية، فإنك توافق على قيامنا بنقل معلومات شخصية عنك أو الكشف عنها لشركات منتقاة بعناية والتي قد تكون موجودة داخل وخارج المملكة العربية السعودية، والتي تقدم خدمات نيابة عنا، مثل الشركات التي تساعدنا في تطوير وتشغيل أنظمة لخدماتنا.

تواصل معنا

بصرف النظر عن البند 10 المذكور أعلاه، إذا كنت تستفيد من خدماتنا في المملكة العربية السعودية، لممارسة هذه الحقوق، أو للحصول على مزيد من المعلومات حول الطريقة التي نتعامل بها نحن أو مقدمو الخدمة لدينا مع معلوماتك الشخصية، فإن تفاصيل السمات الأمنية للمعلومات لدينا فيما يتعلق بمعلوماتك الشخصية ومستوى إنجازات اتفاقية مستوى الخدمة المعمول بها وأي نظم أو معايير تصديق ذات صلة بنا، يرجى الاتصال بنا على [هنا] أو عبر البريد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاتصال بمسؤول حماية البيانات لدينا [هنا]. يمكنك أيضًا الاتصال بسلطة حماية البيانات المختصة باعتبارها السلطة الإشرافية المسؤولة.

كيف نستخدم هذه المعلومات

بالنسبة للمستخدمين الذين اشتركوا في حملتنا الإلكترونية أو زاروا متجر علامات LGE التجارية المحلي خاصتنا, يرجى الإطلاع على سياسة الخصوصية LG Store 360 المستقلة للحصول على تفاصيل حول كيفية تعامل شركة LGE مع المعلومات الشخصية في إطار تزويد العملاء برسائل مختلفة وتجارب أثناء الاتصال بالإنترنت/بدون الاتصال بالإنترنت. لا تسري سياسة الخصوصية هذه على التعامل المغطى بسياسة الخصوصية LG Store 360, ومع ذلك يمكننا أيضًا استخدام المعلومات الشخصية المجموعة عبر حملتها الإلكترونية أو سجل زيارة متجر علامات LGE التجارية المحلي كما هو مبين في سياسة الخصوصية هذه, واستخدام المعلومات الشخصية المجموعة بواسطة الخدمات كما هو مبين في سياسة الخصوصية LG Store 360. لمزيد من المعلومات, يرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية LG 360 .

ستسري هذه البنود الإضافية بدايةً من 2023 / 09 / 15