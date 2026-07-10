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اكتشف مكيفات الهواء من LG المزودة بالذكاء الاصطناعي وتدفق الهواء غير المباشر
تقوم ميزتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتحليل بيئتك — لتقليل الهدر وزيادة الراحة إلى أقصى حد من خلال الأتمتة الذكية.
لماذا مكيفات الهواء من LG؟
AI Air
توفر تقنية AI Air الراحة المثلى من خلال تكييف تدفق الهواء، حيث يقوم تطبيق ThinQ بتحديد مكان الإقامة الرئيسي للمستخدم.
DUAL Vane
تعمل الريشة المزدوجة (DUAL Vane) على توزيع تدفق الهواء لأعلى أو لأسفل، بشكل أكبر وأسرع، لراحة مثالية في أي موسم.
توفير الطاقة بشكل استباقي
تعمل الريشة المزدوجة (DUAL Vane) على توزيع تدفق الهواء لأعلى أو لأسفل، بشكل أكبر وأسرع، لراحة مثالية في أي موسم.
ميزة التنظيف الكامل (All Cleaning)
بلمسة واحدة فقط عبر التطبيق LG ThinQ، يمكنك صيانة الجهاز بكل سهولة حتى في أصعب الأماكن.
AI Air
توفر تقنية AI Air الراحة المثلى من خلال تكييف تدفق الهواء، حيث يقوم تطبيق ThinQ بتحديد مكان الإقامة الرئيسي للمستخدم.
DUAL Vane
تعمل الريشة المزدوجة (DUAL Vane) على توزيع تدفق الهواء لأعلى أو لأسفل، بشكل أكبر وأسرع، لراحة مثالية في أي موسم.
توفير الطاقة بشكل استباقي
تعمل الريشة المزدوجة (DUAL Vane) على توزيع تدفق الهواء لأعلى أو لأسفل، بشكل أكبر وأسرع، لراحة مثالية في أي موسم.
ميزة التنظيف الكامل (All Cleaning)
بلمسة واحدة فقط عبر التطبيق LG ThinQ، يمكنك صيانة الجهاز بكل سهولة حتى في أصعب الأماكن.
الأسئلة الشائعة
كيف يعمل نظام AI Air وما الفوائد التي يقدمها لي؟
يستخدم AI Air خوارزمية تعلم الذكاء الاصطناعي لتحليل تغييرات درجة الحرارة الداخلية والحمل البيئي، وضبط درجة الحرارة واتجاه تدفق الهواء وسرعة المروحة تلقائيًا للمساعدة في الحفاظ على الراحة المثالية. فهو يضبط اتجاه تدفق الهواء وقوته في الوقت الفعلي للوصول بسرعة إلى درجة الحرارة المطلوبة، ثم يحافظ على الراحة مع تدفق الهواء اللطيف وغير المباشر مما يقلل من إهدار الطاقة مع تحسين الراحة الشاملة.
كيف توفر تقنية DUALCOOL AI الطاقة؟
يساعد توفير الطاقة الاستباقي على تجنب مفاجآت فواتير الكهرباء غير المتوقعة من خلال التحكم في الطاقة المخصص مع إدارة الكيلوواط. من خلال مراقبة وضبط استخدام الطاقة في الوقت الفعلي، فإنه يحافظ على الاستهلاك ضمن النطاق المفضل لديك. بالإضافة إلى ذلك، يساعد مستشعر الاكتشاف البشري والكشف المفتوح للنافذة على تقليل التشغيل غير الضروري. عندما لا يتم رصد أي حركة أو عند رصد تغير مفاجئ في درجة الحرارة خلال فترة زمنية قصيرة، يتحول النظام تلقائيًا إلى وضع توفير الطاقة لتقليل الهدر إلى أدنى حد. بفضل التحكم المُحسّن في تدفق الهواء الذي توفره تقنية AI Air، توفر هذه الميزة راحة فعالة مع تقليل استهلاك الطاقة إلى أدنى حد.
ما الذي تقدمه ميزة All Cleaning لمكيفات الهواء؟
تساعد ميزة "All Cleaning" في الحفاظ على نظافة مكيف الهواء من خلال عملية تنظيف داخلية مريحة متعددة الخطوات (توليد الماء المتكثف، والتنظيف بالتجميد، و"Auto Clean+")، والتي يمكن تفعيلها بلمسة واحدة عبر تطبيق LG ThinQ. ويساعد ذلك في الحفاظ على مكيف الهواء في حالة جيدة وجاهزًا للاستخدام بعد فترات طويلة من عدم التشغيل أو في نهاية الموسم، مما يدعم الصيانة المستمرة للمساعدة في الحفاظ على أداء ثابت على المدى الطويل.
كيف تُحسِّن ميزة Sleep Timer+ من راحة النوم ليلاً؟
تساعد ميزة "Sleep Timer+" (المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي) على تهيئة بيئة مريحة للنوم من خلال ضبط درجة حرارة التبريد تلقائيًا لتناسب احتياجاتك. من خلال تحليل أنماط استخدام مكيف الهواء أثناء وضع السكون، يمكنه تحسين تغيرات درجة الحرارة طوال الليل بدلاً من الاعتماد على إعداد ثابت. تتوفر ميزة "Sleep Timer+" في وضع التبريد، وتتيح ضبط درجة الحرارة الأولية في نطاق يتراوح بين 22 درجة مئوية و28 درجة مئوية. ويمكن تشغيلها عبر تطبيق ThinQ وجهاز التحكم عن بُعد، مع نطاق مؤقت يتراوح من 30 دقيقة إلى 12 ساعة. كجزء من منظومة "AI Comfort Control"، تعمل هذه الميزة على استكمال "AI Air" من خلال توفير تجربة تبريد أكثر تخصيصًا للاستخدام الليلي.
ما الذي يفعله تطبيق ThinQ للهواء الذكي والراحة؟
يعمل تطبيق LG ThinQ على توصيل مكيف الهواء بالتحكم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال تحليل كل من أنماط الاستخدام والمعلومات البيئية الداخلية للمساعدة في ضبط وضع التشغيل تلقائيًا وتوفير تبريد/تدفئة مخصصة. يمكن لـ ThinQ إرسال معلومات التشغيل واستخدامها لتحليل البيانات والتعلم العميق، مما يدعم التحكم الأكثر ذكاءً الذي يعمل مع AI Air لضبط الراحة بناءً على مساحة الأشخاص وموقعهم. يساعد هذا الاتصال أيضًا في ربط ميزات الذكاء الاصطناعي الرئيسية في تجربة واحدة - مثل تحسين الراحة والتشغيل الواعي بالطاقة ودعم الصيانة - بحيث يمكن إدارة مكيف الهواء بشكل مريح ومستمر. قد تختلف الميزات المتاحة حسب الطراز والإعدادات.