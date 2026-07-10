يساعد توفير الطاقة الاستباقي على تجنب مفاجآت فواتير الكهرباء غير المتوقعة من خلال التحكم في الطاقة المخصص مع إدارة الكيلوواط. من خلال مراقبة وضبط استخدام الطاقة في الوقت الفعلي، فإنه يحافظ على الاستهلاك ضمن النطاق المفضل لديك. بالإضافة إلى ذلك، يساعد مستشعر الاكتشاف البشري والكشف المفتوح للنافذة على تقليل التشغيل غير الضروري. عندما لا يتم رصد أي حركة أو عند رصد تغير مفاجئ في درجة الحرارة خلال فترة زمنية قصيرة، يتحول النظام تلقائيًا إلى وضع توفير الطاقة لتقليل الهدر إلى أدنى حد. بفضل التحكم المُحسّن في تدفق الهواء الذي توفره تقنية AI Air، توفر هذه الميزة راحة فعالة مع تقليل استهلاك الطاقة إلى أدنى حد.