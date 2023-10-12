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تعرّف على المزيد حول LG أجهزة الطبخ
كن الطاهي المثالي أثناء تحميص اللحوم المثالية وخبز الكعك الجميل. اكتشف المواقد القائمة بذاتها والتي تقدم أحدث الأشكال والوظائف، مع تصميمات أنيقة تزين أي مطبخ. تتميز أفراننا ذات السعة الكبيرة، والمشاواة، والأجزاء الخارجية الأنيقة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وشبكات الحديد الزهر القوية، بأن أفران الطهي لدينا ليست مصممة لتبدو جيدة فحسب، ولكنها تعمل بشكل صحيح لسنوات قادمة. لاستكمال مواقدنا، قمنا أيضًا بتطوير مجموعة من الشفاطات والثلاجات وغسالات الأطباق الأنيقة عالية الجودة المصممة للحفاظ على منزلك يعمل بشكل صحيح ويبدو في أفضل حالاته. صمم مطبخك على طريقتك، بلمسات عصرية وأنيقة تنال إعجاب أي ضيف.
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