من الطرز الأمريكية الكبيرة إلى الطرز المدمجة والقائمة بذاتها ، تسوق من مجموعتنا من مجمدات الثلاجة المزدوجة ومتعددة الأبواب من إل جي لمنزلك. اكتشف الأنماط الموفرة للطاقة التي ستساعدك على إبقاء فواتيرك منخفضة في أنماط الثلاجة متعددة الأبواب التي تأتي مجهزة بكل من موزعات الماء والثلج لسهولة العيش. هناك شيء لكل حاجة وكل أسرة.