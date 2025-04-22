في إل جي، تساءلنا: ما الغرض من وجود الذكاء الاصطناعي؟

بعد تأمل عميق، وجدنا إجابتنا.

بالنسبة لنا، الذكاء الاصطناعي يتجاوز مجرد الذكاء الاصطناعي: إنه الذكاء العاطفي.

مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى جزء من حياتنا اليومية، يجب أن يساعدنا في بناء الحياة الأفضل التي نستحقها جميعًا.

لذلك، يبدأ الذكاء الاصطناعي من إل جي معك، حيث يستشعر، ويفهم، ويعتني بحياتك بحب.