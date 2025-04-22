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شعار الذكاء الاصطناعي من إل جي.

الذكاء المحب لك

 

في إل جي، تساءلنا: ما الغرض من وجود الذكاء الاصطناعي؟

بعد تأمل عميق، وجدنا إجابتنا.

 

بالنسبة لنا، الذكاء الاصطناعي يتجاوز مجرد الذكاء الاصطناعي: إنه الذكاء العاطفي.

 

مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى جزء من حياتنا اليومية، يجب أن يساعدنا في بناء الحياة الأفضل التي نستحقها جميعًا.

 

لذلك، يبدأ الذكاء الاصطناعي من إل جي معك، حيث يستشعر، ويفهم، ويعتني بحياتك بحب.

اكتشف كيف تكون الحياة رائعة مع الذكاء الاصطناعي من LG

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يفهم الذكاء الاصطناعي من LG حياتك ويُحسن التجارب ليملأ حياتك بلحظات ممتعة.

رجل وامرأة يجلسان على الأريكة يشاهدان بث مباراة كرة قدم على تلفزيون LG في غرفة المعيشة. تنتقل المشهد ليحتضن الرجل والمرأة بعضهما البعض. تركز الكاميرا على مكبر الصوت LG XBOOM بجانبهما.

من أجل حياتك الممتعة

TV Sale is On – Bigger. Smarter. Cheaper.

Experience the future of display technology with LG

Smart Picks – Smart Home, Smarter Prices!

Top Kitchen Appliances

يستشعر الذكاء الاصطناعي من LG احتياجاتك ويقدم الحلول لتجعل حياتك تسير بسلاسة وفقًا لإيقاعك.

أم وابنها يستخدمان غسالة LG AI معًا، يديران القرص لتفعيل AI Wash. يظهر رجل يستخدم جهاز LG gram المحمول في نفس التسلسل.

من أجل حياة من غير جهد

يهتم الذكاء الاصطناعي من LG بك، وبمساحتك، وكوكبك ليجعل حياتك مُعَتنى بها، كما ترغب.

رجل يدخل المكتب ممسكًا بسلسلة كلب. رجل في مقعد السائق يبدو حزينًا بينما يعرض له LG AI صورة عائلية. يتم عرض شاشة السيارة عن قرب بينما يسحب LG AI خريطة ويسترجع ذكرى.

من أجل حياتك المُعَتنى بها

LG AI TV logo

يتطور ليلبي كل احتياجاتك

يتعلم تفضيلاتك في المشاهدة ويفهم أسلوب حياتك لتحسين كل جانب من تجربتك مع التلفاز، مما يخلق ترفيهًا مخصصًا مثاليًا فقط من أجلك. LG AI TV

فوق جهاز التحكم عن بُعد LG Magic، يتم عرض ميزات مثل AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard.

تعرف على الجيل التالي
من تلفزيون LG AI

على شاشة تلفزيون LG OLED، توجد صفحة رئيسية webOS 25 مليئة بالتطبيقات ومحتوى الترفيه. بجانب التلفاز يوجد جهاز التحكم عن بُعد LG AI Magic، حيث يتم تمييز زر الذكاء الاصطناعي كما لو كان قد تم تفعيله بواسطة صوت المستخدم. تظهر فقاعة حوار بجانبه، تقول "اقترح لي فيلمًا سأحبه".

AI Voice ID

شاشة تلفزيون LG OLED تعرض كيفية عمل AI Search. نافذة دردشة صغيرة مفتوحة تظهر كيفية طلب المستخدم للمباريات الرياضية المتاحة. استجاب بحث الذكاء الاصطناعي عبر الدردشة وعرض صور مصغرة لمحتوى مختلف متاح. هناك أيضًا موجه لطرح سؤال على Microsoft Copilot.

AI Search

جهاز التحكم عن بُعد LG AI Magic قيد الاستخدام. بالضغط القصير على زر الذكاء الاصطناعي يتم تفعيل المساعد الذكي على شاشة تلفزيون OLED، والذي يقترح بعد ذلك الكلمات المفتاحية.

AI Concierge

محتوى خيالي علمي يعرض على شاشة تلفزيون LG OLED. على الجانب الأيسر من الشاشة توجد واجهة AI Chatbot. يرسل المستخدم رسالة إلى chatbot أن الشاشة مظلمة جدًا، فيقوم chatbot بتقديم حلول للطلب.

AI Chatbot

امرأة تغني في ميكروفون مع سماعات رأس، مميزة من خلال تحسين الصوت بواسطة معالج LG α11 AI.

AI Picture/Sound Wizard

مشهدين متصلين مع جهاز التحكم عن بُعد LG AI Magic أمام التلفزيون—الأول يظهر مشهد خيال علمي، والثاني يظهر الشاشة الرئيسية مع محتوى مخصص.

AI Magic Remote

*تستخدم ميزات الذكاء الاصطناعي من LG خوارزميات مدربة تعتمد على التعلم العميق لتحسين جودة الصورة في الوقت الفعلي وخلط الصوت.

**تتميز جميع أجهزة تلفزيون LG webOS 24 بتخصيص الذكاء الاصطناعي، باستثناء تلك التي لا تحتوي على مستشعرات للضوء.

LG AI Audio logo

الصوت الصحيح الفريد

يحلل جهاز LG xBoom AI الصوت ويضبطه ليتناسب مع النوع والمكان. مع الإضاءة الذكية التي تعزز الأجواء وتتناغم مع موسيقاك، يمكنك الاستمتاع بالصوت والمزاج بشكل صحيح وفريد.

امرأة ورجل يعانقان في غرفة المعيشة، مع تشغيل سماعة XBOOM بجانبهما.

استمتع بتجربة صوتية جديدة
مع LG XBOOM AI

سماعة LG XBOOM مع أوضاع صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشمل تعزيز الجهير (Bass Boost)، تعزيز الصوت (Voice Enhance)، ووضع القياسي (Standard).

AI Sound

سماعة LG XBOOM مع إضاءة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتكيف مع أوضاع الصوت، البيئة، والحفلات.

AI Lighting

سماعة LG XBOOM موضوعة على طاولة في غرفة ذات درجات حمراء مع جدران مغطاة بنمط شبكي وأثاث حديث.

AI Calibration

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*هذا المنتج غير متوفر بعد.

LG AI appliances logo

الصوت الصحيح الفريد

يستشعر جهاز LG WashTower AI ما تقوم بغسله لتقديم غسيل مُحسن للعناية بالأقمشة، مما يضمن لك تجربة غسيل سهلة مع كل حمولة، في كل مرة.

غسالة ومجفف مدمجان من LG في غرفة غسيل حديثة مع خزائن خشبية ومقاعد للجلوس.

اكتشف طريقة جديدة للحياة
مع تقنيات LG AI Core

اكتشف طريقة جديدة للحياة<br>مع تقنيات LG AI Core تعرف على المزيد
يد تقوم بضبط دورة AI Wash على غسالة LG باستخدام قرص التحكم الذكي.

AI Wash

المستخدم يختار دورة AI Dry على مجفف LG باستخدام قرص التحكم الرقمي.

AI Dry

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* هذا المنتج سيصدر تدريجيًا في بعض البلدان.

** يتم تفعيل الاستشعار الذكي عندما تكون الحمولة أقل من 6 كجم.

*** يجب استخدام غسيل الذكاء الاصطناعي مع أنواع الأقمشة المتشابهة [لا يتم اكتشاف جميع الأقمشة] ومسحوق الغسيل المناسب.

**** الذكاء الاصطناعي في التجفيف متاح فقط للأحمال التي تقل عن 5 كجم من الأقمشة التي تحتوي على نفس مستويات امتصاص الرطوبة.

LG AI Air Conditioning logo

الراحة مع تبريد مضبوط بشكل مثالي

LG DUALCOOL AI يهتم دائمًا بتوفير الهواء المثالي، مما يجعلك تشعر بالراحة مع تحسين كفاءة الطاقة وتوفير التكاليف. مع LG AI Air، جرب تبريدًا مضبوطًا بشكل مثالي لراحتك.

مكيف الهواء LG DUAL Inverter يبرد غرفة معيشة حديثة تطل على المحيط، ويعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي ThinQ.

اختبر راحة محسّنة مع LG AI Air

امرأة تسترخي في غرفة معيشة ذكية بينما يقوم مكيف الهواء LG AI بضبط درجة الحرارة وتدفق الهواء والرطوبة تلقائيًا.

AI Air

واجهة الهاتف الذكي تعرض رسمًا بيانيًا لاستهلاك الطاقة أمام مكيف هواء LG، مع إبراز ميزة AI kW Manager لمراقبة الطاقة بكفاءة.

AI kW Manager

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* يمكن تشغيل AI Air عبر جهاز التحكم عن بُعد وتطبيق ThinQ.

** يتوفر AI Air بوضعي التبريد والتدفئة.

*** أثناء استخدام AI Air، يتم ضبط كمية الهواء واتجاه الرياح تلقائيًا وفقًا للحالة، ويتم إيقاف AI Air عند تغيير اتجاه الرياح.

**** عند تفعيل AI Air، يكتشف مستشعر الرادار موقع الشخص ويفعّل تلقائيًا الرياح المباشرة/غير المباشرة.

***** تصل مسافة استشعار مستشعر الرادار إلى 5 أمتار، وقد تختلف هذه المسافة حسب بيئة التركيب والاستخدام.

****** تعمل هذه الوظيفة فقط مع الطرز المجهزة بمستشعرات رادار.

LG AI Computing logo

تدعم كل ما تفعله

تُعزز LG gram AI عملك سواء عبر الإنترنت أو بدون اتصال. اعثر على الملفات وقم بتلخيصها بأمان أثناء العمل دون اتصال باستخدام Gram Chat على الجهاز، وزيِّن إنتاجيتك عبر الإنترنت باستخدام Gram Chat Cloud المدعوم بـ GPT-4o.

امرأة تستخدم كمبيوتر محمول LG gram مع إعداد شاشتين لعقد مؤتمرات الفيديو والقيام بمهام متعددة في مكتبها المنزلي.

أطلق قدراتك الجديدة بلا حدود
مع LG gram AI

كمبيوتر محمول LG gram مزوّد بتقنية الذكاء الاصطناعي على الجهاز، ويعرض واجهة المساعد الذكي على الشاشة.

gram Chat On-Device

كمبيوتر محمول LG gram مزوّد بتقنية Cloud AI، يعرض واجهة المساعد الذكي للدعم عبر الإنترنت وزيادة الإنتاجية.

gram Chat Cloud

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*في المراحل الأولية لاستخدام المنتج، قد لا تعمل بعض الميزات بسلاسة. يرجع ذلك إلى طبيعة الذكاء الاصطناعي على الجهاز، الذي يحتاج إلى وقت للتدريب المبدئي ليتكيف مع المستخدم.

*تتطلب gram Chat On-Device مهام فهرسة للعثور على المحتوى على جهاز الكمبيوتر من خلال دمج الكلمات مع البيانات، مما قد يستغرق بعض الوقت للحصول على النتائج المرجوة.

ThinQ® يساعد في جعل الحياة أسهل

منصة لأجهزتك الذكية من LG، يوفر ThinQ التحكم والراحة بين يديك، لمساعدتك على تبسيط الحياة والاستمتاع براحة المنزل.

تعرف على المزيد

شخص يحمل هاتفًا ذكيًا مع تطبيق LG ThinQ مفتوح، يدير أجهزة المنزل الذكي أثناء شرب القهوة.

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تحكم بسيط باستخدام مساعد الصوت

قل لجهازك بالضبط ما تحتاجه بمجرد قول ذلك، وسيستمع مكبر الصوت الذكي ويتحقق من الدورة ليخبرك بالتفاصيل.

صيانة فعّالة للمنتجات

من خلال تطبيق LG ThinQ، يمكنك متابعة حالة جهازك، تنزيل دورات جديدة، مراقبة استخدام الدورات، والكثير من الميزات الأخرى.

المزيد عن الذكاء العاطفي من LG

تنفيذي من LG Electronics يحمل شهادة الاعتماد للأمن السيبراني، مع رسم بياني للأمن الرقمي في الخلفية.

تعزز LG ريادتها في الأمن السيبراني من خلال اعتماد اختبار الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء من KOLAS.

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الزوار يشاهدون عرض شاشة LED المنحنية من LG التي تعرض شعار "الحياة جيدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع" في معرض تكنولوجي.

تقدم LG أحدث ابتكاراتها المدعومة بـ "الذكاء العاطفي" في CES 2025.

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متحدث يقدم حلول B2B المدعومة بالذكاء الاصطناعي على المسرح في حدث من LG.

تقدم LG يومًا في الحياة مع "الذكاء العاطفي" في العرض الأول لعالم LG.

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