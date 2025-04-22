We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
الذكاء المحب لك
في إل جي، تساءلنا: ما الغرض من وجود الذكاء الاصطناعي؟
بعد تأمل عميق، وجدنا إجابتنا.
بالنسبة لنا، الذكاء الاصطناعي يتجاوز مجرد الذكاء الاصطناعي: إنه الذكاء العاطفي.
مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى جزء من حياتنا اليومية، يجب أن يساعدنا في بناء الحياة الأفضل التي نستحقها جميعًا.
لذلك، يبدأ الذكاء الاصطناعي من إل جي معك، حيث يستشعر، ويفهم، ويعتني بحياتك بحب.
اكتشف كيف تكون الحياة رائعة مع الذكاء الاصطناعي من LG
- حياة ممتعة
- حياة سهلة
- حياة مُعَتنى بها
- التلفاز
- الصوت
- الأجهزة المنزلية
- تكييف الهواء
- الحوسبة
يتطور ليلبي كل احتياجاتك
يتعلم تفضيلاتك في المشاهدة ويفهم أسلوب حياتك لتحسين كل جانب من تجربتك مع التلفاز، مما يخلق ترفيهًا مخصصًا مثاليًا فقط من أجلك. LG AI TV
AI Voice ID
AI Search
AI Concierge
AI Chatbot
AI Picture/Sound Wizard
AI Magic Remote
*تستخدم ميزات الذكاء الاصطناعي من LG خوارزميات مدربة تعتمد على التعلم العميق لتحسين جودة الصورة في الوقت الفعلي وخلط الصوت.
**تتميز جميع أجهزة تلفزيون LG webOS 24 بتخصيص الذكاء الاصطناعي، باستثناء تلك التي لا تحتوي على مستشعرات للضوء.
الصوت الصحيح الفريد
يحلل جهاز LG xBoom AI الصوت ويضبطه ليتناسب مع النوع والمكان. مع الإضاءة الذكية التي تعزز الأجواء وتتناغم مع موسيقاك، يمكنك الاستمتاع بالصوت والمزاج بشكل صحيح وفريد.
AI Sound
AI Lighting
AI Calibration
*هذا المنتج غير متوفر بعد.
الصوت الصحيح الفريد
يستشعر جهاز LG WashTower AI ما تقوم بغسله لتقديم غسيل مُحسن للعناية بالأقمشة، مما يضمن لك تجربة غسيل سهلة مع كل حمولة، في كل مرة.
AI Wash
AI Dry
* هذا المنتج سيصدر تدريجيًا في بعض البلدان.
** يتم تفعيل الاستشعار الذكي عندما تكون الحمولة أقل من 6 كجم.
*** يجب استخدام غسيل الذكاء الاصطناعي مع أنواع الأقمشة المتشابهة [لا يتم اكتشاف جميع الأقمشة] ومسحوق الغسيل المناسب.
**** الذكاء الاصطناعي في التجفيف متاح فقط للأحمال التي تقل عن 5 كجم من الأقمشة التي تحتوي على نفس مستويات امتصاص الرطوبة.
الراحة مع تبريد مضبوط بشكل مثالي
LG DUALCOOL AI يهتم دائمًا بتوفير الهواء المثالي، مما يجعلك تشعر بالراحة مع تحسين كفاءة الطاقة وتوفير التكاليف. مع LG AI Air، جرب تبريدًا مضبوطًا بشكل مثالي لراحتك.
AI Air
AI kW Manager
* يمكن تشغيل AI Air عبر جهاز التحكم عن بُعد وتطبيق ThinQ.
** يتوفر AI Air بوضعي التبريد والتدفئة.
*** أثناء استخدام AI Air، يتم ضبط كمية الهواء واتجاه الرياح تلقائيًا وفقًا للحالة، ويتم إيقاف AI Air عند تغيير اتجاه الرياح.
**** عند تفعيل AI Air، يكتشف مستشعر الرادار موقع الشخص ويفعّل تلقائيًا الرياح المباشرة/غير المباشرة.
***** تصل مسافة استشعار مستشعر الرادار إلى 5 أمتار، وقد تختلف هذه المسافة حسب بيئة التركيب والاستخدام.
****** تعمل هذه الوظيفة فقط مع الطرز المجهزة بمستشعرات رادار.
تدعم كل ما تفعله
تُعزز LG gram AI عملك سواء عبر الإنترنت أو بدون اتصال. اعثر على الملفات وقم بتلخيصها بأمان أثناء العمل دون اتصال باستخدام Gram Chat على الجهاز، وزيِّن إنتاجيتك عبر الإنترنت باستخدام Gram Chat Cloud المدعوم بـ GPT-4o.
gram Chat On-Device
gram Chat Cloud
*في المراحل الأولية لاستخدام المنتج، قد لا تعمل بعض الميزات بسلاسة. يرجع ذلك إلى طبيعة الذكاء الاصطناعي على الجهاز، الذي يحتاج إلى وقت للتدريب المبدئي ليتكيف مع المستخدم.
*تتطلب gram Chat On-Device مهام فهرسة للعثور على المحتوى على جهاز الكمبيوتر من خلال دمج الكلمات مع البيانات، مما قد يستغرق بعض الوقت للحصول على النتائج المرجوة.
ThinQ® يساعد في جعل الحياة أسهل
منصة لأجهزتك الذكية من LG، يوفر ThinQ التحكم والراحة بين يديك، لمساعدتك على تبسيط الحياة والاستمتاع براحة المنزل.
قل لجهازك بالضبط ما تحتاجه بمجرد قول ذلك، وسيستمع مكبر الصوت الذكي ويتحقق من الدورة ليخبرك بالتفاصيل.
صيانة فعّالة للمنتجات
من خلال تطبيق LG ThinQ، يمكنك متابعة حالة جهازك، تنزيل دورات جديدة، مراقبة استخدام الدورات، والكثير من الميزات الأخرى.