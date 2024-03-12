We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
غسيل مدعوم بالذكاء الاصطناعي
تعرف على LG AI Core-Tech
في الغسالة والمجفف
أعادت LG تعريف الذكاء الاصطناعي على أنه "الذكاء الوجداني"، مما يبرز التزامها بتطوير ذكاء اصطناعي متعاطف ومهتم يقدم تجارب استثنائية للعملاء.
يتجسد إرث LG الذي اختبرته عبر الزمن في LG Core-Tech، وهي قلب أجهزة LG المنزلية، والتي تأتي في طليعة الابتكار منذ عام 1998. وُلدت Core-Tech من رحم الهندسة الرائدة في المكونات الرئيسية لأجهزة LG، وهي تتطور باستمرار من خلال البحث والتطوير الدؤوب. بدعم من Core-Tech، تغذي LG H&A التكنولوجيا التي تثري الحياة وتجعل العالم مكانًا أفضل للجميع.
لقد اندمجت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الآن مع Core-Tech، لتتحول إلى AI Core-Tech. هذا الاندماج يتيح التحكم الذكي في المكونات الرئيسية، وضمان الأداء الدقيق، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتقديم حلول مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل عميل.
™AI DD
تجمع تقنية ™AI DD بين تقنية التعلّم المتعمق مع محرك Direct Drive المُزود بـ 6 حركات لتحليل أنواع الأقمشة وتحسين دورات الغسيل. يعمل هذا النظام المتطور على توليد ست حركات فريدة للخزان الداخلي، مما يوفر عناية مخصصة للأقمشة ويعزز كفاءة الغسيل ويقلل من التلف.
* يتم تنشيط استشعار الذكاء الصطناعي (AI) عندما يكون الحمل أقل من 3 كجم.
* لا يتم تنشيط استشعار الذكاء الصطناعي (AI) عند تحديد خيار Steam.
*يجب استخدام AI Wash فقط مع أنواع الأقمشة المتشابهة [لا يتم اكتشاف كل الأقمشة] والمنظفات المناسبة.
*قد يختلف المنتج الفعلي عن الصورة المعروضة.
* أقل بنسبة 55%/40%/30% في مؤشر كفاءة الطاقة مقارنةً بالحد الأدنى من فئة كفاءة الطاقة من الفئة A كما هو محدد في لائحة الاتحاد الأوروبي 2019/2014. تمثل فئة الطاقة A-55% أعلى تصنيف للكفاءة في غسالة الملابس الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. متوفرة في طرازات مختارة.
**مبسطة مقارنة بالمحركات المفصولة بأحزمة وبكرات.
***الضمان لمدة 10 سنوات على محرك الدفع المباشر (Direct Drive motor) فقط.
™AI DUAL Inverter
وبفضل الذكاء الاصطناعي، يكتشف الجهاز الوزن ومستويات الرطوبة بدقة أكبر لإجراء التجفيف في وقت ودرجة حرارة مخصصين، ويوفر ضمانًا لمدة 10 سنوات.*
* ضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط/المحرك - يسري ضمان القطع هذا على الضاغط/المحرك فقط، وسيتم فرض رسوم العمالة.
* تم اختباره بواسطة Intertek في يوليو 2024. مقارنة بدورة الملابس القطنية، فإن دورة ™Al Dry تقلل وقت التجفيف بنسبة 32.1% وتقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 9.1% مع حمولة غسيل قدرها 3 كجم من الملابس الناعمة (قمصان مختلطة، وتنورات، وتيشيرتات عملية، وتنانير شيفون، وشرتات بولي، وما إلى ذلك) (RH90X75V3N). قد يزيد الوقت أو استهلاك الطاقة وقد تختلف النتائج حسب نوع الملابس وسماكتها والبيئة.
* يتم تنشيط استشعار الذكاء الاصطناعي (AI) عندما يكون الحمل أقل من 5 كجم. يجب استخدام تقنية ™AI Dry فقط مع أنواع الأقمشة المتشابهة [لا يتم اكتشاف جميع أنواع الأقمشة].
** أقل بنسبة 26%/15% في مؤشر كفاءة الطاقة مقارنةً بالحد الأدنى لكفاءة الطاقة من فئة A++++ كما هو محدد في لائحة الاتحاد الأوروبي 392/2012. عند ضبطه على برنامج Eco. تمثل فئة الطاقة A+++-26% أعلى تصنيف كفاءة في مجفف الذكاء الاصطناعي الجديد الذي نقدمه (AI Dryer). متوفرة في طرازات مختارة.
*** تم اختباره من قبل Intertek في يوليو 2024. دورة TurboDry مع حمولة 5 كجم (قمصان مختلطة، قميص بولي 100%، قميص قطني 100%) مع نسبة رطوبة أولية بنسبة 33% في حالة درجة حرارة 23℃. قد يختلف الوقت حسب الملابس والبيئة.
***قد لا يتم تجفيف الحمولة بالكامل حسب سمك الملابس ووزنها وخصائصها.
تجربة AI Core-Tech
الأسئلة الشائعة
ماذا تفعل تقنية ™AI DD في غسالات lg؟
تستخدم ماكينات ™AI DD من LG تقنية ذكية لتحليل وزن ونوع قماش الغسيل بشكل فردي. النتيجة؟ يساعد تحسين حركة الغسيل التلقائي بواسطة الغسالة على حماية الأقمشة، مما يضمن أن تبدو ملابسك الثمينة في أفضل حالاتها لفترة أطول. بفضل تقنية الحركات الستة (6) التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، توفر الغسالة دورات غسيل فعَّالة مع عدد أقل* من الأجزاء المتحركة، وهي مصممة لجعلها تدوم لفترة أطول وتوفر المزيد من الطاقة.
*مبسّطة مقارنة بالمحركات المفصولة بأحزمة وبكرات.
كيف تعمل دورة AI Wash؟
بشكل عام، يجب عليك الرجوع إلى ملصق العناية الموجود على ملابسك واختيار دورة الغسيل المطابقة في الغسالة. بعد ذلك ستقوم غسالات LG المزودة بوظيفة ™AI DD* تلقائيًا بوزن الغسيل وستكتشف النعومة لتحديد نمط الغسيل الأمثل وضبط حركات الغسيل أثناء دورة الغسيل وفقًا لذلك. إذا قمت بربط الغسالة والمُجفِّف اللذان تقدمهما LG، فيمكنهما التعاون لضمان اختيار الدورة المطابقة على المجفف دون الحاجة إلى القلق بشأن النقر على القرص.
* يتم تنشيط استشعار الذكاء الصطناعي (AI) عندما يكون الحمل أقل من 3 كجم.
* لا يتم تنشيط استشعار الذكاء الصطناعي (AI) عند تحديد خيار Steam.
*يجب استخدام AI Wash فقط مع أنواع الأقمشة المتشابهة [لا يتم اكتشاف كل الأقمشة] والمنظفات المناسبة.
ما هي دورة ™AI Dry؟
دورة ™AI Dry* تعمل على تجفيف الملابس بأفضل طريقة حسب خصائصها. تكتشف هذه الدورة وزن الغسيل وخاماته ورطوبته، وتقوم تلقائيًا بإعداد درجة الحرارة ووقت التجفيف الأنسب.
* يتم تنشيط استشعار الذكاء الاصطناعي (AI) عندما يكون الحمل أقل من 5 كجم. يجب استخدام تقنية ™AI Dry فقط مع أنواع الأقمشة المتشابهة [لا يتم اكتشاف جميع أنواع الأقمشة].