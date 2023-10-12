شاهد صورة أكبر مع الشاشات الرائعة فائقة العرض بنسبة 21:9 من إل جي، سواء لاستخدامات العمل أو الترفيه. لقد تم تصميم هذه الشاشات المتطورة فائقة العرض لتناسب المحترفين وهواة الألعاب وكل العالم، تتميز بإمكانية عرض شاملة ودقة فائقة الوضوح