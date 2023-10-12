امنح ملابسك أفضل ما تستحق من عناية. مع غسالة الحوض المزدوج من إل جي، يمكنك ترشيد استعمال الطاقة والاستمتاع بمجموعة واسعة من المزايا المتقدمة التي صممت لجعل الحياة أفضل.