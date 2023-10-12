بفضل التقنيات القوية والتصميمات الأنيقة لتلفزيونات "إل جي" ذات الشاشات الكبيرة، ستضفي لمسة راقية على تجربة السينما المنزلية لديك إلى جانب الارتقاء بمستوى المشاهدة. وتفخر "إل جي السعودية" بتقديمها لتشكيلة وافرة من التلفزيونات المزودة بشاشات عرض مذهلة وميزات جديدة ومبتكرة. تعرف على المزيد حول منتجاتنا أدناه.