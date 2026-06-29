*قد يعرض AI Voice ID محتوى مخفضًا أو محدودًا حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.

*قد يختلف دعم Voice ID حسب المنطقة والبلد ويتوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.

*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.

*يتوفر البحث بالذكاء الاصطناعي (AI Search) على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.

*في الولايات المتحدة وكوريا، تستخدم ميزة AI Search نموذج اللغة الكبير (LLM).

*لا تتوفر ميزة AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بلغتها الأم.

*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.

*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.