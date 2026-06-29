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يتحول شعار LG AI إلى أيقونات LG AI المختلفة. ثم يتم الكشف عن العنوان، الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV.

يتطور لتلبية جميع احتياجاتك الترفيهية

يتعرف LG AI TV على تفضيلات المشاهدة، ويفهم نمط حياتك، ويحسن كل جانب من جوانب تجربة التلفزيون لإنشاء تجربة ترفيه مثالية ومخصصة، لك وحدك.

AI PictureAI SoundwebOS للذكاء الاصطناعي (AI)المحتوى والمزيد

معالج alpha AI فائق القوة يتيح تحسين الصورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى ملايين نقاط البيانات

معالج alpha 11 AI Processor Gen2 موجود على لوحة دائرة ذات مظهر متقدم.
النص مقابل خلفية تجريدية مستقبلية للخطوط والنقاط، مما يشير إلى ملايين نقاط البيانات التي تم تدريب LG AI عليها.

النص مقابل خلفية تجريدية مستقبلية للخطوط والنقاط، مما يشير إلى ملايين نقاط البيانات التي تم تدريب LG AI عليها.

تعمل AI Picture Pro على تحسين الصور بدقة على مستوى البكسل

منظر باهت منخفض الدقة للمدينة. يظهر معالج alpha 11 AI processor. أيقونات دائرية مختلفة تتحرك حول منظر المدينة توضح كيف يقوم المعالج بتحليل كل عنصر في الإطار. ينبض المعالج بالطاقة وتصبح صورة أفق المدينة أكثر سطوعًا وتفصيلًا بشكل مفاجئ، وبدقة 4K بفضل ميزة AI Super Upscaling.

تعمل ميزة AI Super Upscaling على تحليل البكسلات لتعزيز الجودة إلى 4K

تعمل تقنية التحسين الإضافي المتقدم لدينا على تحسين تفاصيل الصورة لجعل المحتوى يبدو كما لو كان قد تم تصويره بشكل طبيعي بدقة 4K. يتيح معالج alpha AI processor ترقية في الوقت الفعلي حتى لمحتوى OTT.

*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.

يبدو أن النمر في الغابة يخرج من شاشة تلفزيون LG TV على حامل. تظهر الخطوط كما لو كان الذكاء الاصطناعي يحلل النمر ثم الخلفية. يتم تحسين الصورة الإجمالية التي توضح كيف يجلب AI Perceived Object Enhancer العمق ثلاثي الأبعاد (3D) إلى كل مشهد.

يوفر AI Perceived Object Enhancer عمقًا ثلاثي الأبعاد (3D) لكل مشهد

تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي القوية على تحليل الفيديو ثنائي الأبعاد (2D) لاكتشاف العناصر وفهم سياق المشهد وتطبيق معالجة متخصصة لإضافة العمق والحيوية والواقعية إلى كل عنصر مرئي على الشاشة. 

*ميزة AI Perceived Object Enhancer تدعم محتوى البث عبر الإنترنت (OTT) فقط في المنتجات المزوّدة بمعالج alpha 11 AI processor.

*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.

منظر طبيعي مسائي باهت، منظر لسماء الليل من تحت تكوين صخري. تظهر الرسومات عملية التحسين البصري لـ OLED Dynamic Tone Mapping Pro. تتميز المناظر الطبيعية الناتجة بتباين أفضل بكثير، حيث تظهر النجوم الآن أمام سماء الليل، ودرجات اللون الأسود الداكنة، ودرجات اللون الأبيض الأكثر سطوعًا بشكل عام.

تعمل تقنية OLED Dynamic Tone Mapping Pro على زيادة التباين المتصور

تعمل معالجة الذكاء الاصطناعي المتطورة (Sophisticated AI) على زيادة التباين في الوقت الفعلي. يكتشف OLED Dynamic Tone Mapping Pro العناصر والخلفيات ويطبق تخطيط النغمات بشكل فردي للحصول على صورة أكثر وضوحًا وتعبيرًا.

*تقنية OLED Dynamic Tone Mapping Pro تدعم محتوى البث عبر الإنترنت (OTT) فقط في المنتجات المزوّدة بمعالج alpha 11 AI processor.

*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.

تُظهر معالجة AI Director Processing الألوان كما أرادها المخرج

يحلل الذكاء الاصطناعي توزيع الألوان لكل إطار ويحدد القصد العاطفي لكل مشهد. ثم يتم إعادة إتقان الألوان في الوقت الفعلي للحفاظ على إخلاصها لرؤية المخرج.

شخص يظهر أمام خلفية نابضة بالألوان مع تأثيرات ضبابية ضوئية (بوكيه). تم تسليط الضوء على اقتباس من Walter Valpatto، وهو مصور سينمائي بارز يتحدث عن معالجة AI Director Processing، وهذا يسمح بالحفاظ على استنساخ وتباين الألوان المفصل كما أراد المبدع.

*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.

يتيح AI Brightness Control لشاشات التلفزيون التكيف مع الضوء المحيط

يكتشف الذكاء الاصطناعي تلقائيًا الضوء المحيط في مساحتك ويجري تعديلات لضمان حصولك على الصورة المحتملة سواء كانت ساطعة أو مظلمة من حولك. 

تلفزيون LG TV في غرفة معيشة حديثة أثناء المساء. الملصق: ليل. يضمن AI Brightness Control عرض صورة الشفق القطبي على التلفزيون بمستوى السطوع المثالي للإضاءة في الغرفة

الليل

يظهر تلفزيون LG TV في غرفة معيشة عصرية في وضح النهار. الملصق: نهار. يضمن AI Brightness Control عرض صورة الشفق القطبي على التلفزيون بمستوى السطوع المثالي للإضاءة في الغرفة.

النهار

*جميع تلفزيونات LG webOS 25 TV تتميز بخاصية AI Brightness Control، باستثناء تلك التي لا تحتوي على مستشعرات إضاءة.

تلفزيون LG OLED TV يعرض عملاً فنيًا تجريديًا ملوّنًا على شاشته، وخلفه يبرز معالج alpha 11 AI Processor Gen2. تنبثق أضواء ساطعة من المعالج والتلفزيون لتُبرز تقنياتهما المتطورة. يظهر أيضًا شعار "تلفزيون OLED TV رقم 1 في العالم لمدة 12 سنة".

تلفزيون LG OLED TV يعرض عملاً فنيًا تجريديًا ملوّنًا على شاشته، وخلفه يبرز معالج alpha 11 AI Processor Gen2. تنبثق أضواء ساطعة من المعالج والتلفزيون لتُبرز تقنياتهما المتطورة. يظهر أيضًا شعار "تلفزيون OLED TV رقم 1 في العالم لمدة 12 سنة".

تعرّف على أحدث التلفزيونات
المدعومة بالذكاء الاصطناعي
AI TV وأكثرها تقدمًا حتى الآن

تعرّف على أحدث التلفزيونات<br> المدعومة بالذكاء الاصطناعي<br> AI TV وأكثرها تقدمًا حتى الآن اكتشف المزيد

*Omdia. على مدار 12 عاماً، تحتل LG المرتبة الأولى في عدد الوحدات المباعة بين عامي 2013 و2024. لا يُعدّ هذا التصنيف تأييداً لشركة LGE أو لمنتجاتها. لمزيد من المعلومات، https://www.omdia.com/ يُرجى زيارة الموقع.

النص على خلفية تجريدية مستقبلية تشبه الموجات الصوتية.

النص على خلفية تجريدية مستقبلية تشبه الموجات الصوتية.

يعمل AI Sound Pro على ضبط الصوت بدقة للحصول على انغماس مثالي

غرفة معيشة بها تلفزيون LG TV. تملأ التمثيلات الرسومية للموجات الصوتية المساحة بأكملها التي توضح الصوت المحيطي الغني من قنوات 11.1.2 الافتراضية.

غرفة معيشة بها تلفزيون LG TV. تملأ التمثيلات الرسومية للموجات الصوتية المساحة بأكملها التي توضح الصوت المحيطي الغني من قنوات 11.1.2 الافتراضية.

استمتع بصوت غني مع قنوات 11.1.2 الافتراضية

استمتع بتجربة صوت محيطي أكثر انغماسًا مع قنوات 11.1.2 الافتراضية. يعمل الذكاء الاصطناعي على ضبط صوتك بذكاء ليجعله يشعر بأن الصوت متعدد الاتجاهات وأن الحركة موجودة حولك.

شارع مزدحم بالناس. زوجان يسيران لإجراء محادثة. اثنان من فناني الشوارع يعزفان على الجيتار. تأتي الموجات الصوتية المجردة من مشغلات الجيتار والزوجان اللذان يمثلان كيف يمكن سماع كل عنصر صوت بوضوح من خلال AI Object Remastering.

تعمل ميزة AI Object Remastering على تحسين وضوح كل عنصر صوت

يمكن سماع كل عنصر صوت بسهولة. تعمل ميزة AI Object Remastering على تحليل كل مسار صوتي وإعادة إتقان الأصوات والموسيقى والتأثيرات الصوتية لتقديم صوت أكثر وضوحًا وتوازنًا. 

*يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.

*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

يصور تلفزيون LG OLED TV رجلاً على دراجة نارية مع خروج دوائر تجريدية أرجوانية من العجلة لتصور انبعاث الصوت.

تعمل ميزة Dynamic Sound Booster على تضخيم طاقة الصوت

تعمل معالجة الذكاء الاصطناعي المتقدمة (Advanced AI processing) على تحليل الصوت وتحسينه لتعزيز قوته وتأثيره لتقديم تجربة صوت أكثر انغماسًا.

*يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.

*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

تعمل ميزة AI Acoustic Tuning على تعديل الصوت ليناسب مساحتك

يقوم الذكاء الاصطناعي بفحص الغرفة ودراسة خصائصها الصوتية من خلال اكتشاف المسافة بين الشاشة وجهاز التحكم AI Magic Remote. وبناءً على ذلك، فإنه يضبط مزيج الصوت لديك ليتناسب مع بيئتك.

غرفة معيشة مع تلفزيون LG TV ومكبر الصوت LG Soundbar. يوجد على الشاشة حفل موسيقي. تظهر عازفة الكمان في الأمام، خلفها أوركسترا. تنبعث الدوائر متحدة المركز من التلفزيون الذي يوضح كيفية قيام ميزة AI Acoustic Tuning بفحص الغرفة وضبط الصوت وفقًا لمساحتك.

*تستخدم ميزات الذكاء الاصطناعي من LG خوارزميات مدربة قائمة على التعلم العميق لمزج الصوت في الوقت الفعلي.

النص على خلفية تجريدية مستقبلية. الخطوط والنقاط التي تجتمع معًا تمنح شعورًا بالتقنية المتقدمة.

النص على خلفية تجريدية مستقبلية. الخطوط والنقاط التي تجتمع معًا تمنح شعورًا بالتقنية المتقدمة.

تخصيص مدعوم بتقنية webOS، محسن لكل شخص

الجوائز التي حصلت عليها LG webOS. نشر واسع النطاق لنظام تشغيل التلفزيون الذكي Smart TV جوائز Emmy® Awards للتقنية والهندسة رقم 72. فائز بجائزة الابتكار في الأمن السيبراني ضمن جوائز CES Innovation Awards 2025. حائز على جائزة Design Award، تجربة المستخدم جائزة iF Design Awards 2024. أفضل نظام ذكي لعام 2024‏/2025 اختيار المحررين في AVForums.

نظام webOS الحائز على جوائز 

*EMMY وEMMYS وEmmy Statuette هي علامات تجارية مسجلة و/أو حقوق نشر لـ ATAS وNATAS.

*تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة. 

جهاز التحكم AI Magic Remote يكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI experience)

تحكم في تلفزيونك بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote — لا حاجة إلى جهاز إضافي! باستخدام مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك الإشارة والنقر لاستخدامها مثل الماوس الهوائي أو ببساطة يمكنك التحدث لتفعيل ميزة الأوامر الصوتية.

جهاز التحكم LG AI Magic Remote مع تمييز زر AI. يوجد تمثيل رسومي لواجهة المستخدم مع رموز توضح كيف يتيح زر الذكاء الاصطناعي (AI) للمستخدمين الوصول إلى وظائف الذكاء الاصطناعي المختلفة. تشمل الخدمات AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard. يتم بعد ذلك عرض الوظائف عندما يظهر المؤشر على الواجهة، مما يوضح كيفية استخدام الكاميرا البعيدة مثل الماوس الهوائي للإشارة والنقر فقط.

*قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.

*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.

*لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.

واجهة LG webOS مع AI Magic Remote في المقدمة. تعرض الصور المصغرة الموجودة على واجهة المستخدم توصيات محتوى مخصصة من AI Voice ID.
صورة مقربة من شاشة تلفزيون LG QNED TV توضح كيفية عمل البحث عن الذكاء الاصطناعي (AI Search). نافذة دردشة صغيرة مفتوحة توضح كيف سأل المستخدم عن الألعاب الرياضية المتاحة. استجاب بحث الذكاء الاصطناعي (AI search) عبر الدردشة وعرض صور مصغرة للمحتويات المتاحة. هناك أيضًا مطالبة بسؤال لـ Microsoft Copilot.
يتم تشغيل محتوى خيال علمي على شاشة تلفزيون LG QNED TV. على الشاشة توجد واجهة AI Chatbot. أرسل المستخدم رسالة إلى روبوت الدردشة قائلاً إن الشاشة مظلمة للغاية. قدم روبوت الدردشة حلولاً للطلب. المشهد بأكمله منقسم إلى نصفين. أحد الجانبين أغمق، والجانب الآخر أكثر سطوعًا، مما يوضح كيف حل AI Chatbot المشكلة للمستخدم تلقائيًا.
عائلة مكونة من أربعة أفراد تجتمع حول تلفزيون LG AI TV. تظهر دائرة حول الشخص الذي يمسك بجهاز التحكم ويظهر اسمه. يعرض ذلك كيف تتعرف ميزة AI Voice ID على التوقيع الصوتي لكل مستخدم. ثم تعرض واجهة webOS بعد ذلك كيف يبدل الذكاء الاصطناعي الحساب تلقائياً ويوصي بمحتوى مخصص.
صورة مقربة من شاشة تلفزيون LG QNED TV توضح كيفية عمل البحث عن الذكاء الاصطناعي (AI Search). نافذة دردشة صغيرة مفتوحة توضح كيف سأل المستخدم عن الألعاب الرياضية المتاحة. استجاب بحث الذكاء الاصطناعي (AI search) عبر الدردشة وعرض صور مصغرة للمحتويات المتاحة. هناك أيضًا مطالبة بسؤال لـ Microsoft Copilot.
يتم تشغيل محتوى خيال علمي على شاشة تلفزيون LG QNED TV. على الشاشة توجد واجهة AI Chatbot. أرسل المستخدم رسالة إلى روبوت الدردشة قائلاً إن الشاشة مظلمة للغاية. قدم روبوت الدردشة حلولاً للطلب. المشهد بأكمله منقسم إلى نصفين. أحد الجانبين أغمق، والجانب الآخر أكثر سطوعًا، مما يوضح كيف حل AI Chatbot المشكلة للمستخدم تلقائيًا.

AI Voice ID

يعرف LG AI Voice ID البصمة الصوتية الفريدة لكل مستخدم ويقدم توصيات مخصصة في اللحظة التي تتحدث فيها.

AI Search

اسأل تلفزيونك أي شيء. يتعرف الذكاء الاصطناعي المدمج على صوتك ويقدم توصيات مخصصة لطلباتك بسرعة. يمكنك أيضًا الحصول على نتائج وحلول إضافية مع Microsoft Copilot.

AI Chatbot

تفاعل مع AI Chatbot من خلال جهاز التحكم AI Magic Remote وعالج جميع المخاوف بدءًا من تكوين الإعدادات إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها. يمكن للذكاء الاصطناعي فهم قصد المستخدم وتوفير حلول فورية.

*قد يعرض AI Voice ID محتوى مخفضًا أو محدودًا حسب المنطقة والاتصال بالشبكة. 

*قد يختلف دعم Voice ID حسب المنطقة والبلد ويتوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.

*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.

*يتوفر البحث بالذكاء الاصطناعي (AI Search) على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا. 

*في الولايات المتحدة وكوريا، تستخدم ميزة AI Search نموذج اللغة الكبير (LLM).

*لا تتوفر ميزة AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بلغتها الأم.

*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.

*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.

جهاز التحكم عن بعد LG AI Magic Remote أمام شاشة تلفزيون LG TV. يوجد على الشاشة تحية مخصصة من LG AI مع كلمات رئيسية مخصصة بناءً على بحث المستخدم وسجل المشاهدة. من خلال جهاز التحكم يوجد رمز وملصق يوضح أنه يمكن الوصول بسهولة إلى وظيفة AI Concierge بضغطة واحدة قصيرة على زر AI.
شاشة لمستخدم يمر بعملية تخصيص معالج الصور AI Picture Wizard. يتم تمييز أحد الخيارات كما لو كان المستخدم قد اختار بالفعل.
شاشة لمستخدم يمر بعملية تخصيص معالج الصوت AI Sound Wizard. شبكة من رموز مقاطع الصوت المختلفة. يتم تمييز أحد الخيارات كما لو كان المستخدم قد اختار بالفعل.
جهاز التحكم عن بعد LG AI Magic Remote أمام شاشة تلفزيون LG TV. يوجد على الشاشة تحية مخصصة من LG AI مع كلمات رئيسية مخصصة بناءً على بحث المستخدم وسجل المشاهدة. من خلال جهاز التحكم يوجد رمز وملصق يوضح أنه يمكن الوصول بسهولة إلى وظيفة AI Concierge بضغطة واحدة قصيرة على زر AI.
شاشة لمستخدم يمر بعملية تخصيص معالج الصور AI Picture Wizard. يتم عرض سلسلة من الصور مع تمييز اختيارات المستخدم. يظهر رمز تحميل وتظهر صورة أفقية محسنة من اليسار إلى اليمين.
شاشة لمستخدم يمر بعملية تخصيص معالج الصوت AI Sound Wizard. يتم تحديد سلسلة من رموز مقاطع الصوت. يتم عرض مغنية جاز وعازف ساكسفون، وتُمثّل الموجات الصوتية الصوت المخصص عبر الصورة المرئية.

AI Concierge

يؤدي الضغط مرة واحدة على زر الذكاء الاصطناعي الموجود بجهاز التحكم عن بُعد إلى فتح تطبيق AI Concierge الذي يوفر كلمات رئيسية وتوصيات مخصصة بناءً على سجل البحث والمشاهدة.  

AI Picture Wizard

تتعرف الخوارزميات المتقدمة على تفضيلاتك من خلال استعراض 1.6 مليار إمكانية صورة. بناءً على اختياراتك، ينشئ التلفزيون صورة مخصصة لك.

AI Sound Wizard

اختر الصوت الذي تريده من مجموعة مختارة من مقاطع الصوت. من 40 مليون معلمة، ينشئ الذكاء الاصطناعي ملفًا صوتيًا مخصصًا يتناسب مع تفضيلاتك.

*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة في AI Concierge حسب البلد.

*قد تختلف القوائم المعروضة في AI Concierge عند الإصدار.

*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية في AI Concierge وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم.

فقط قل ”مرحباً LG“ لبدء التفاعل مع تلفزيونك

الذكاء الاصطناعي في تلفزيونك جاهز دائماً لتلبية طلباتك. حتى دون الضغط على زر، ما عليك سوى قول ”مرحباً LG“، وسيبدأ الذكاء الاصطناعي في الاستماع لطلباتك.

اسم وشعار webOS Re:New Program.

ترقيات جديدة لخمس أعوام مع webOS Re:New Program

احصل على ترقيات كاملة واستمتع بمزايا أحدث الميزات والبرامج.

*يسري webOS Re:New Program على أجهزة تلفزيون OLED/QNED/NanoCell/UHD TV إصدار عام 2025.

*يدعم webOS Re:New Program ما مجموعه أربع ترقيات على مدى خمس سنوات، والحد هو الإصدار المثبت مسبقاً من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.

*قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.

*تتوفر الترقيات لطرازات OLED إصدار عام 2022 وطرازات UHD إصدار عام 2023 وما فوقها.

استمتع بما يمكن أن يقدمه لك تلفزيون LG AI TV!

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot ومعالج Al Picture/Sound Wizard

AI Concierge

تلفزيون LG TV مع Home Hub على الشاشة. تعرض واجهة المستخدم Google Home وThinQ وغيرها من إنترنت الأشياء التي توضح كيف يمكنك إدارة جميع أجهزتك الذكية بسهولة على التلفزيون.

Home Hub، المنصة الشاملة لمنزلك الذكي

يمكنك إدارة مختلف أجهزة LG المنزلية بسلاسة، إلى جانب أجهزة Google Home والمزيد. استمتع بتجربة الراحة القصوى للتحكم في منزلك بالكامل من خلال لوحة معلومات واحدة سهلة الاستخدام. 

*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة من "Matter" باختلاف الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال المبدئي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.

*لا يمكن استخدام الوظيفة الصوتية بدون استخدام اليدين بدون جهاز تحكم عن بُعد إلا مع معالج alpha 9 AI Processor وalpha 11 AI Processor. قد يختلف ذلك باختلاف المنتجات والمناطق.

تمتع براحة البال وأنت تعلم أن بياناتك محمية

*تستثني حماية التثبيت عمليات تثبيت التطبيقات من مصادر غير اعتيادية بخلاف تطبيقات LG، إلخ.

*يلزم إجراء تحديثات منتظمة للبرنامج للحماية المستمرة لمدة 5 سنوات.

*حماية البيانات وتشفيرها مؤمنة في ظل الاستخدام العادي.

تعمل بوابة الألعاب على تحويل تلفزيونك إلى مركز ألعاب مثالي

استمتع بآلاف الألعاب مباشرة على تلفزيون LG TV مع إمكانية الوصول إلى GeForce NOW وAmazon Luna وBlacknut وBoosteroid! استمتع بمجموعة واسعة من تجارب الألعاب - من عناوين AAA مع لوحة الألعاب إلى الألعاب الترفيهية التي يمكن لعبها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

الشاشة الرئيسية لبوابة الألعاب. يتحرك المؤشر وينقر لإظهار العديد من عناوين الألعاب الشائعة، والوظيفة المضافة المتمثلة في القدرة على تحديد الألعاب اعتمادًا على نوع وحدة التحكم لديك سواء كانت لوحة ألعاب أو جهاز تحكم عن بُعد.

*قد يختلف دعم بوابة الألعاب حسب البلد.

*قد يختلف دعم خدمات الألعاب السحابية والألعاب داخل بوابة الألعاب حسب البلد.

*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.

شخص في غرفة معيشة يحمل هاتفه. يوجد على الهاتف أيقونة إرسال توضح أن شاشة الهاتف تبث محتواها على التلفزيون. توجد على التلفزيون مباراة كرة سلة على الجانب تظهر الشاشة المتطابقة، تعرض إحصائيات اللاعب.

 حقق أقصى قدر من المتعة، واستخدم شاشات متعددة مع Multi View

حقق أقصى استفادة من تلفزيونك مع Multi View. اعرض محتوى أجهزتك عبر Google Cast وAirPlay. قسِّم شاشتك إلى طريقتي عرض منفصلتين لتوفير ترفيه سلس متعدد الشاشات.

*إعدادات الصورة والصوت على كلتا الشاشتين هي نفسها. 

*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

*دعم لـ AirPlay 2 وHomeKit وChromecast، وقد يختلف الدعم حسب المنطقة واللغة.

شاشة رئيسية لقنوات LG Channels تعرض مجموعة متنوعة من المحتوى المتاح على تلفزيون LG TV.

بث مجموعة متنوعة من المحتوى. مجاني. 

تضع خدمة البث الحصرية من LG، قنوات LG Channels، مجموعة كبيرة من القنوات المباشرة وعند الطلب في متناول يدك مجانًا. 

*قد يختلف المحتوى والتطبيقات المتاحة حسب البلد والمنتج والمنطقة. 

ثلاثة رموز مختلفة توضح كيف يمكن استخدام قنوات LG Channels فقط دون الحاجة إلى الاشتراك أو الدفع أو إعداد أي صندوق علوي محيطي.

 بدون تكلفة. بدون تعاقدات. بدون كابلات.

كل ما عليك فعله هو ضبطه وبدء المشاهدة دون القلق بشأن التكاليف الخفية أو تثبيت جهاز الاستقبال وفك التشفير. 

قارن بين طرازات تلفزيون LG AI TV للعثور على الطراز الذي يناسبك

يمكنك مقارنة الميزات بسهولة جنبًا إلى جنب لاختيار أنسب تلفزيون لك.

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5QNED 92QNED 85
صورة منتج LG OLED M5
صورة منتج LG OLED G5
صورة منتج LG OLED C5
صورة منتج LG QNED92
صورة منتج LG QNED85
الشاشةLG SIGNATURE OLED (97 بوصة) LG OLED evo (83,77,65 بوصة)LG OLED evo LG OLED evo جهاز LG QNED evo المزود بتقنية MiniLEDجهاز LG QNED evo المزود بتقنية MiniLED
الحجمحتى 97 بوصة (97،83،77،65 بوصة)حتى 97 بوصة (97،83،77،65،55،48 بوصة)حتى 83 بوصة (83،77،65،55،48،42 بوصة)حتى 85 بوصة (85، 75، 65، 55 بوصة)حتى 100 بوصة (100، 86، 75، 65، 55، 50 بوصة)
خاصية True Wirelessخاصية True Wireless----
المعالجalpha 11 AI Processor Gen2alpha 11 AI Processor Gen2alpha 9 AI Processor Gen8alpha 8 AI Processor Gen2alpha 8 AI Processor Gen2
اللونPerfect Black، ‏Perfect ColorPerfect Black، ‏Perfect ColorPerfect Black، ‏Perfect ColorDynamic QNED Color ProDynamic QNED Color
تحسين إضافي بالذكاء الاصطناعي (AI Upscaling)AI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4K
AI PictureAI Super Upscaling، ‏OLED Dynamic Tone Mapping Pro، ‏AI Director ProcessingAI Super Upscaling، ‏OLED Dynamic Tone Mapping Pro، ‏AI Director ProcessingAI Super Upscaling،‏ OLED Dynamic Tone Mapping ProAI Super Upscaling،‏ Dynamic Tone Mapping ProAI Super Upscaling،‏ Dynamic Tone Mapping Pro
AI SoundAI Sound Pro (11.1.2 قناة افتراضية)، AI Object Remastering Dynamic Sound BoostAI Sound Pro (11.1.2 قناة افتراضية)، AI Object Remastering Dynamic Sound BoostAI Sound Pro (11.1.2 قناة افتراضية)، AI Voice Remastering Dynamic Sound Boost9.1.2 قناة افتراضية، تقنية AI Clear Sound، تقنية Dynamic Sound Booster9.1.2 قناة افتراضية، صوت AI Clear Sound (100 بوصة)، Dynamic Sound Booster (100 بوصة)
نظام التشغيل (OS)webOS25،‏ webOS Re:new programwebOS25،‏ webOS Re:new programwebOS25،‏ webOS Re:new programwebOS25،‏ webOS Re:new programwebOS25،‏ webOS Re:new program
ميزات webOSAI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وPicture/Sound Wizard، وAI magic remoteAI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وPicture/Sound Wizard، وAI magic remoteAI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وPicture/Sound Wizard، وAI magic remoteAI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وPicture/Sound Wizard، وAI magic remoteAI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وPicture/Sound Wizard، وAI magic remote
اكتشف المزيداكتشف المزيد

*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

*قد تختلف المواصفات حسب الطراز أو مقاس الشاشة.

*قد يختلف الدعم لبعض الميزات حسب المنطقة والبلد.

*الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.

*تتم محاكاة جميع الصور أعلاه.

*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.

*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.

*تشير أجهزة التلفزيون LG AI TV إلى التلفزيونات المستندة إلى نظام التشغيل webOS المزودة بميزات الذكاء الاصطناعي مثل توصيات المحتوى أو AI picture أو AI sound، مع معالج alpha 5 AI Processor المُدمج أو الإصدارات الأعلى. يلزم الاتصال بالشبكة لاستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي، باستثناء AI Picture Pro وAI Sound Pro.

*تختلف المواصفات عبر مختلف معالجات alpha AI. 