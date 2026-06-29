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يتطور لتلبية جميع احتياجاتك الترفيهية
يتعرف LG AI TV على تفضيلات المشاهدة، ويفهم نمط حياتك، ويحسن كل جانب من جوانب تجربة التلفزيون لإنشاء تجربة ترفيه مثالية ومخصصة، لك وحدك.
معالج alpha AI فائق القوة يتيح تحسين الصورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى ملايين نقاط البيانات
*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.
*ميزة AI Perceived Object Enhancer تدعم محتوى البث عبر الإنترنت (OTT) فقط في المنتجات المزوّدة بمعالج alpha 11 AI processor.
*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.
*تقنية OLED Dynamic Tone Mapping Pro تدعم محتوى البث عبر الإنترنت (OTT) فقط في المنتجات المزوّدة بمعالج alpha 11 AI processor.
*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.
تُظهر معالجة AI Director Processing الألوان كما أرادها المخرج
يحلل الذكاء الاصطناعي توزيع الألوان لكل إطار ويحدد القصد العاطفي لكل مشهد. ثم يتم إعادة إتقان الألوان في الوقت الفعلي للحفاظ على إخلاصها لرؤية المخرج.
*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.
يتيح AI Brightness Control لشاشات التلفزيون التكيف مع الضوء المحيط
يكتشف الذكاء الاصطناعي تلقائيًا الضوء المحيط في مساحتك ويجري تعديلات لضمان حصولك على الصورة المحتملة سواء كانت ساطعة أو مظلمة من حولك.
الليل
النهار
*جميع تلفزيونات LG webOS 25 TV تتميز بخاصية AI Brightness Control، باستثناء تلك التي لا تحتوي على مستشعرات إضاءة.
*Omdia. على مدار 12 عاماً، تحتل LG المرتبة الأولى في عدد الوحدات المباعة بين عامي 2013 و2024. لا يُعدّ هذا التصنيف تأييداً لشركة LGE أو لمنتجاتها. لمزيد من المعلومات، https://www.omdia.com/ يُرجى زيارة الموقع.
*يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.
*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
*يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.
*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
تعمل ميزة AI Acoustic Tuning على تعديل الصوت ليناسب مساحتك
يقوم الذكاء الاصطناعي بفحص الغرفة ودراسة خصائصها الصوتية من خلال اكتشاف المسافة بين الشاشة وجهاز التحكم AI Magic Remote. وبناءً على ذلك، فإنه يضبط مزيج الصوت لديك ليتناسب مع بيئتك.
*تستخدم ميزات الذكاء الاصطناعي من LG خوارزميات مدربة قائمة على التعلم العميق لمزج الصوت في الوقت الفعلي.
*EMMY وEMMYS وEmmy Statuette هي علامات تجارية مسجلة و/أو حقوق نشر لـ ATAS وNATAS.
*تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.
جهاز التحكم AI Magic Remote يكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI experience)
تحكم في تلفزيونك بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote — لا حاجة إلى جهاز إضافي! باستخدام مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك الإشارة والنقر لاستخدامها مثل الماوس الهوائي أو ببساطة يمكنك التحدث لتفعيل ميزة الأوامر الصوتية.
*قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.
*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.
*لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.
AI Voice ID
يعرف LG AI Voice ID البصمة الصوتية الفريدة لكل مستخدم ويقدم توصيات مخصصة في اللحظة التي تتحدث فيها.
AI Search
اسأل تلفزيونك أي شيء. يتعرف الذكاء الاصطناعي المدمج على صوتك ويقدم توصيات مخصصة لطلباتك بسرعة. يمكنك أيضًا الحصول على نتائج وحلول إضافية مع Microsoft Copilot.
AI Chatbot
تفاعل مع AI Chatbot من خلال جهاز التحكم AI Magic Remote وعالج جميع المخاوف بدءًا من تكوين الإعدادات إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها. يمكن للذكاء الاصطناعي فهم قصد المستخدم وتوفير حلول فورية.
*قد يعرض AI Voice ID محتوى مخفضًا أو محدودًا حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.
*قد يختلف دعم Voice ID حسب المنطقة والبلد ويتوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.
*يتوفر البحث بالذكاء الاصطناعي (AI Search) على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*في الولايات المتحدة وكوريا، تستخدم ميزة AI Search نموذج اللغة الكبير (LLM).
*لا تتوفر ميزة AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بلغتها الأم.
*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.
*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.
AI Concierge
يؤدي الضغط مرة واحدة على زر الذكاء الاصطناعي الموجود بجهاز التحكم عن بُعد إلى فتح تطبيق AI Concierge الذي يوفر كلمات رئيسية وتوصيات مخصصة بناءً على سجل البحث والمشاهدة.
AI Picture Wizard
تتعرف الخوارزميات المتقدمة على تفضيلاتك من خلال استعراض 1.6 مليار إمكانية صورة. بناءً على اختياراتك، ينشئ التلفزيون صورة مخصصة لك.
AI Sound Wizard
اختر الصوت الذي تريده من مجموعة مختارة من مقاطع الصوت. من 40 مليون معلمة، ينشئ الذكاء الاصطناعي ملفًا صوتيًا مخصصًا يتناسب مع تفضيلاتك.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة في AI Concierge حسب البلد.
*قد تختلف القوائم المعروضة في AI Concierge عند الإصدار.
*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية في AI Concierge وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم.
فقط قل ”مرحباً LG“ لبدء التفاعل مع تلفزيونك
الذكاء الاصطناعي في تلفزيونك جاهز دائماً لتلبية طلباتك. حتى دون الضغط على زر، ما عليك سوى قول ”مرحباً LG“، وسيبدأ الذكاء الاصطناعي في الاستماع لطلباتك.
*يسري webOS Re:New Program على أجهزة تلفزيون OLED/QNED/NanoCell/UHD TV إصدار عام 2025.
*يدعم webOS Re:New Program ما مجموعه أربع ترقيات على مدى خمس سنوات، والحد هو الإصدار المثبت مسبقاً من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.
*قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.
*تتوفر الترقيات لطرازات OLED إصدار عام 2022 وطرازات UHD إصدار عام 2023 وما فوقها.
استمتع بما يمكن أن يقدمه لك تلفزيون LG AI TV!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot ومعالج Al Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة من "Matter" باختلاف الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال المبدئي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.
*لا يمكن استخدام الوظيفة الصوتية بدون استخدام اليدين بدون جهاز تحكم عن بُعد إلا مع معالج alpha 9 AI Processor وalpha 11 AI Processor. قد يختلف ذلك باختلاف المنتجات والمناطق.
تمتع براحة البال وأنت تعلم أن بياناتك محمية
*تستثني حماية التثبيت عمليات تثبيت التطبيقات من مصادر غير اعتيادية بخلاف تطبيقات LG، إلخ.
*يلزم إجراء تحديثات منتظمة للبرنامج للحماية المستمرة لمدة 5 سنوات.
*حماية البيانات وتشفيرها مؤمنة في ظل الاستخدام العادي.
تعمل بوابة الألعاب على تحويل تلفزيونك إلى مركز ألعاب مثالي
استمتع بآلاف الألعاب مباشرة على تلفزيون LG TV مع إمكانية الوصول إلى GeForce NOW وAmazon Luna وBlacknut وBoosteroid! استمتع بمجموعة واسعة من تجارب الألعاب - من عناوين AAA مع لوحة الألعاب إلى الألعاب الترفيهية التي يمكن لعبها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
*قد يختلف دعم بوابة الألعاب حسب البلد.
*قد يختلف دعم خدمات الألعاب السحابية والألعاب داخل بوابة الألعاب حسب البلد.
*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.
*إعدادات الصورة والصوت على كلتا الشاشتين هي نفسها.
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*دعم لـ AirPlay 2 وHomeKit وChromecast، وقد يختلف الدعم حسب المنطقة واللغة.
*قد يختلف المحتوى والتطبيقات المتاحة حسب البلد والمنتج والمنطقة.
قارن بين طرازات تلفزيون LG AI TV للعثور على الطراز الذي يناسبك
يمكنك مقارنة الميزات بسهولة جنبًا إلى جنب لاختيار أنسب تلفزيون لك.
*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.
*قد تختلف المواصفات حسب الطراز أو مقاس الشاشة.
*قد يختلف الدعم لبعض الميزات حسب المنطقة والبلد.
*الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.
*تتم محاكاة جميع الصور أعلاه.
*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.
*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.
*تشير أجهزة التلفزيون LG AI TV إلى التلفزيونات المستندة إلى نظام التشغيل webOS المزودة بميزات الذكاء الاصطناعي مثل توصيات المحتوى أو AI picture أو AI sound، مع معالج alpha 5 AI Processor المُدمج أو الإصدارات الأعلى. يلزم الاتصال بالشبكة لاستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي، باستثناء AI Picture Pro وAI Sound Pro.
*تختلف المواصفات عبر مختلف معالجات alpha AI.