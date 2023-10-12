ثلاجات LG Tall كبيرة الحجم من الداخل ولكنها مدمجة من الخارج ، لذا فإن كل الطعام الذي تحتاجه موجود في متناول يدك. ابحث عن ثلاجتك الطويلة وابحث عن حل أنيق لمطبخك.