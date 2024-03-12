Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

كيف أختار التلفزيون الأفضل بالنسبة لي؟

امرأتان تجلسان على أريكة أمام تلفزيون LG TV مثبت على الحائط في غرفة معيشة ملونة، وتشير إحداهما بجهاز التحكم عن بعد إلى شاشة التلفزيون.

OLED أو QNED أو UHD - ما التلفزيون الأفضل بالنسبة لك؟ إليك دليلك للعثور على تلفزيون LG TV المثالي ومكبر الصوت Soundbar المناسب لك، سواء كان تلفزيونًا ذكيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي أو تلفزيونًا كبيرًا غامرًا أو صورة ملونة إضافية.

امرأتان جالستان على أريكة تتناولان الفشار. زاوية جانبية عن قرب للزاوية اليمنى السفلية لتلفزيون LG TV المثبت على الحائط ومكبر صوت LG Soundbar مثبت على الحائط أسفله.

ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لك عند شراء تلفزيون؟

ست ميزات في صناديق فردية. تلفزيون LG OLED evo المزود بالذكاءً الاصطناعي الأذكى يُظهر معالج LG alpha 11 Processor على لوحة مرسومة في الظلام، مضاءة بضوء أرجواني نيون من الأسفل، مع خطوط نيون ملونة تمر عبر اللوحة. يُظهر التباين الرائع لتلفزيون LG OLED evo حوتًا يقفز من محيط مظلم تحت سماء ليلية مرصعة بالنجوم. تلفزيون LG QNED ذو الألوان النابضة بالحياة يُظهر تلفزيون LG QNED TV وهو يعرض نمطًا ملونًا نابض بالحياة. تلفزيون LG UHD الأذكي يُظهر تلفزيون LG TV مثبتًا على الحائط وهو يعرض صورة مصغرة لفيلم وQuick Card وشعارات خدمات البث، ويجلس شخصان أمامهما. تلفزيون Ultra Big TV الأكبر والأوضح يُظهر تلفزيون LG TV مقاس 98 بوصة مثبتًا على حائط غرفة المعيشة. مكبر الصوت Soundbar المتوافق تمامًا منظرًا بزاوية مقربة لتلفزيون LG TV ومكبر صوت LG Soundbar مثبتين على حامل على خزانة التلفزيون.

الذكاء الاصطناعي الأذكى تباين رائع ألوان نابضة بالحياة أفضل تلفزيون ذكي الأكبر والأوضح مكبر صوت Soundbar مثالي

لماذا نحتاج إلى ذكاء اصطناعي للتلفزيون؟

Ekranında bir kadın yüzü bulunan LG TV’nin üzerinde kırmızı gradyan bir desen içerisinde “EN AKILLI AI” yazısı yer alıyor. Kadının dış hatları boyunca uzanan kırmızı neon ışıklar ekrandan geçerek daha parlak bir görüntü meydana getiriyor. Sağ altta bir LG alfa 11 AI İşlemci grafiği yer alıyor.

الذكاء الاصطناعي هو عقل التلفزيون، وهو مفتاح تحسين جودة الصورة والصوت وسهولة الاستخدام. يتعلّم معالج الذكاء الاصطناعي alpha 11 AI Processor الأكثر تطورًا تفضيلاتك لتستمتع بانغماس مذهل.

شاهد صورة مخصّصة بخبرة شخصية

للحصول على جودة صورة مذهلة كما تريدها بالضبط، يقوم معالج AI Picture Wizard بتخصيص الصورة بدقة.

مقاطع صوتية مخصصة لكل غرفة

للحصول على صوت مثالي لمساحتك، يعمل AI Acoustic Tuning على تكييف الصوت مع صوتيات غرفتك.

*محاكاة صور الشاشة.

**يشير مصطلح "أذكى ذكاء اصطناعي" إلى تقنية الذكاء الاصطناعي القائمة على معالج alpha 11 AI Processor 4K.

هل تريد تلفزيونًا أكثر سطوعًا ووضوحًا؟

عبارة "تباين رائع" مع تدرج ناعم من الأزرق الفاتح إلى الأسود.

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

تعمل خوارزمية تعزيز الإضاءة المحسّنة وبنية التحكم في الإضاءة على زيادة الإضاءة بنسبة 150% للحصول على صورة واضحة ومشرقة بشكل رائع.

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

تباين لا متناهٍ مع وحدات بكسل سوداء مثالية توفر جودة صورة حادة بشكل مذهل.

*تعزيز السطوع بنسبة 150% يغطي 3% من الشاشة، وينطبق على تلفزيون OLED G4 مقاس 55/65/77/83 بوصة وتلفزيون OLED evo M4 مقاس 83/77/65 بوصة. لا يشمل ذلك شاشة LG SIGNATURE OLED M4 مقاس 97 بوصة.

** تنطبق نسبة 70% أكثر إشراقًا على تلفزيون OLED G4 مقاس 55/65/77/83 بوصة وتلفزيون OLED evo M4 مقاس 83/77/65 بوصة، ولا يشمل ذلك تلفزيون LG SIGNATURE OLED M4 مقاس 97 بوصة.

***يختلف السطوع حسب السلسلة والحجم.

****صور الشاشة عبارة عن محاكاة.

تعرّف على OLED TV المزودة بأذكى ذكاء اصطناعي

*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

هل تريد تلفزيونًا بألوان نابضة بالحياة؟

عبارة " ألوان نابضة بالحياة (LIFELIKE COLOR)" بنمط متدرج متعدد الألوان.

ادخل إلى عالم مذهل من الألوان المضيئة، حيث تملأ تقنية QNED Color أجهزة تلفزيون QNED TV الملونة فائقة الحجم بمجموعة لامعة من الألوان المذهلة لوضوح الألوان المذهل.

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

هل يبدو الوضوح متماثلاً على الشاشة الأكبر؟

وبفضل تقنية التعتيم الدقيق (Precision Dimming)، تبقى التفاصيل فائقة الوضوح حتى على شاشة أوسع.

تلفزيون LG TV مثبّت على حائط غرفة المعيشة مع مكبر صوت LG Soundbar مثبت أسفله مباشرةً. يعرض التلفزيون فيلين، ويقف طفل صغير أمام التلفزيون.

هل تبحث عن أكبر تلفزيون من LG؟ إليك تلفزيون QNED مقاس 98 بوصة

لمزيد من الانغماس القوي، تغمر أجهزة تلفزيون QNED فائقة الحجم حواسك بمشاهد مثيرة بالحجم الطبيعي.

*يتميز تلفزيون QNED99 وQNED90 بخاصية QNED Color Pro وحجم اللون بنسبة 100%، بينما تتميز QNED89 وQNED85 وQNED80 بخاصية QNED Color.

**Color Gamut Volume‏ (CGV) الخاص بالشاشة يعادل أو يتجاوز حجم CGV لمساحة الألوان DCI-P3 وفقا لاعتماد شركة Intertek المُستقلة.

***تتميز طرازات QNED99 وQNED90 وQNED89 بتقنية التعتيم الدقيقة (Precision Dimming).

****QNED99 يتميز بخاصية Precision Dimming Pro+، بينما يتميز QNED85 وQNED80 بخاصية Advanced Local Dimming وDimming Pro.

*****QNED99 وQNED90 وQNED85 وQNED80 تأتي بمقاس 86 بوصة بحد أقصى، ويأتي QNED89 بمقاس 98 بوصة بحد أقصى.

******قد تختلف الطرازات المطبقة حسب المنطقة.

استكشف تلفزيونات QNED TV أكبر وأكثر حيوية

*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

ماذا عن تلفزيون ذكي بسعر أفضل؟

عبارة "أفضل تلفزيون ذكي" بنمط متدرج باللون البرتقالي والأصفر فوق امرأة تتمرن على حصيرة أمام تلفزيون LG TV. تظهر مجموعة متنوعة من القنوات الأخرى على جانب تلفزيون LG TV في رسومات مستطيلة مستديرة.

الخيار الأفضل لتلفزيون ثانٍ متعدد الأغراض. توفر أجهزة تلفزيون UHD بأسعار معقولة قيمة وجودة استثنائية. استمتع بمحتواك المفضل في أي مكان في المنزل.

توضع الصور المصغرة للعروض التلفزيونية بشكل مسطح على الشاشة على خلفية سوداء، والشعارات التالية أعلاه: Netflix وPrime Video وDisney+ وApple TV.

ما هي خدمات البث التي تدعمها أجهزة تلفزيون LG الذكية؟

استمتع بالترفيه اللامتناهي من خلال نظام webOS، مع أفضل منصات البث لمحبي الأفلام والتلفزيون.

خصص كل لحظة مع خاصية My Profile

اكتشف خاصية My Profile من خلال إنشاء ملفات تعريفية مخصصة لكل فرد من أفراد العائلة بسهولة مع شاشات رئيسية مخصصة تضم توصيات محتوى مخصصة، مما يرتقي بكل تجربة.

الوصول إلى أي تطبيق بنقرة واحدة

جرِّب الراحة الفريدة التي توفرها لك ميزة Quick Card التي تنقلك دون عناء إلى وجهتك المطلوبة في لحظة، سواء أكانت الألعاب أو قوائم التشغيل المُفضلة إليك أو المكتب المنزلي الذي يوفر لك إنتاجية أكبر.

*قد تختلف الميزات والقوائم والتطبيقات المدعومة والمحتوى المتاح حسب البلد والمنتج والاتصال بالشبكة وعند الإصدار.

**الاشتراك المنفصل والكيانات المرتبطة به مطلوب لـ Netflix وDisney+ وAmazon Prime وApple TV+ وخدماتها ذات الصلة.

***تعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، ومسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

****Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها.

*****10 ملفات تعريف يمكن إنشاؤها وعرضها على الشاشة الرئيسية.

استكشف تلفزيونات UHD ذات الأسعار الأفضل

*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

هل يعتبر التلفزيون الأكبر حجمًا أفضل؟

عبارة "كلما كان أكبر، كان أوضح" بنمط متدرج باللون الأرجواني الفاتح والخوخي.

Parlak mor ve şeftali rengi gradyan desen içerisinde “NE KADAR BÜYÜK, O KADAR NET” yazısı.

شاشة أكبر تعني انغماسًا أفضل. ارتقِ بمشاهدتك إلى مستوى أعلى مع ميزة AI Super Upscaling واشعر بأعمق انغماس ممكن في الأفلام والرياضة والألعاب.

Parlak mor ve şeftali rengi gradyan desen içerisinde “NE KADAR BÜYÜK, O KADAR NET” yazısı.

ما هو حجم التلفزيون الذي أحتاجه؟

يجب تغيير المسافة بين المقعد والشاشة حسب حجم الشاشة. للاستمتاع بمشاهدة سينمائية أعمق، يوصى بزاوية 40 درجة من الجلوس إلى الشاشة.

*تقوم العلاقة بين التلفزيون وزوايا الرؤية على المجالات البصرية البشرية.

تلفزيون LG TV كبير للغاية مثبت على حائط في غرفة معيشة مريحة يعرض لقطة مقرّبة لرائد فضاء تحتل معظم الجدار. رجل يجلس على أريكة في الأمام يشاهد التلفزيون مع كلب، ومنظر ليلي للمدينة خلف النافذة.

هل تحب الأفلام؟ زيادة زاوية الرؤية إلى أقصى حد

اختر تلفزيون Ultra Big TV لتجربة إثارة السينما في منزلك.

رجل في استوديو تحرير مظلم ينظر إلى تلفزيون LG TV الذي يعرض فيلم "Killers of the Flower Moon". يظهر النص الموجود في الصورة، "للمشاهدة المنزلية، يجب مشاهدة كل فيلم في وضع صانع الأفلام. (filmmaker mode)" ثم تتبعه عبارة "مارتن سكورسيزي، مخرج Killers of the Flower Moon" بالأسفل. يظهر بالأسفل شعار Killers of the Flower Moon، وشعار Apple TV، وعبارة "قريبًا".

احصل على لقطة المخرج في كل مرة

شاهد الأفلام بالطريقة التي أرادها المخرج، بينما تكمل Dolby Vision كل مشهد بلمسة نهائية زاهية.

يملأ تلفزيون LG TV الكبير جدًا المثبت على الحائط حائطًا كاملاً في غرفة المعيشة المريحة، وتنبعث حبات بيضاء من الضوء من التلفزيون وتتدفق في أرجاء الغرفة.

أحِط نفسك بصوت Dolby Atmos

تحيطك أجهزة تلفزيون LG TV المزودة بتقنية Dolby Atmos بصوت مذهل حتى تسمع كل تفاصيل الحدث.

*محاكاة صور الشاشة.

**FILMMAKER MODE هو علامة تجارية تابعة لشركة UHD Alliance, Inc.

رجل يجلس على أريكة أمام تلفزيون LG TV كبير جدًا يعرض مباراة كرة سلة، رافعًا ذراعيه في الهواء وكأنه يشجع.

أحضر الملعب إلى مساحتك

استمتع بكل حدث في منظر نابض بالحياة من الأريكة مع ميزات رياضية مذهلة.

Karanlık bir kurgu stüdyosundaki bir adam LG TV’ye bakıyor. Ekranda “Dolunay Katilleri” filmi görüntüleniyor. Resim içinde “Ev sinemasında tüm filmler filmmaker modunda izlenmelidir.” metni yer alıyor. Ardından, alt kısımda "Martin Scorsese, Yönetmen, Dolunay Katilleri" yazısı görüntüleniyor. Dolunay Katilleri logosu, Apple TV logosu ve “Çok yakında” yazısı aşağıda yer alıyor.

كل المحتوى الرياضي المفضل لديك في انتظارك

إن Sports Portal هي وجهتك المفضلة لمشاهدة المباريات المباشرة وأبرز أحداث المباريات والمزيد على شاشة واحدة.

Ultra büyük, duvara monteli LG TV, rahat bir oturma odasındaki tüm duvarı kaplıyor. TV’den yayılan beyaz ışık boncukları odanın etrafını kaplıyor.

التقط الحركات الديناميكية بدقة متناهية

التقط أكبر اللحظات الرياضية بتفاصيل أكثر إشراقًا وسلاسة وإبهارًا مع Sports Mode.

*محاكاة صور الشاشة.

**قد تختلف الخدمة والدوري المدعوم حسب المنطقة والبلد.

***يلزم الاتصال بالإنترنت.

منظر من زاوية جانبية لتلفزيون LG TV كبير جدًا مثبت على حائط في غرفة معيشة مريحة يعرض لعبة ملونة، وطفلان يجلسان على الأرض أمام التلفزيون ممسكين بوحدات التحكم في الألعاب.

ارتقِ بالمستوى مع الميزات الأسطورية

مغامرات ملحمية في انتظارك على أجهزة تلفزيون LG TV مع ميزات ألعاب رائعة للاعبين الطموحين بشراسة.

Karanlık bir kurgu stüdyosundaki bir adam LG TV’ye bakıyor. Ekranda “Dolunay Katilleri” filmi görüntüleniyor. Resim içinde “Ev sinemasında tüm filmler filmmaker modunda izlenmelidir.” metni yer alıyor. Ardından, alt kısımda "Martin Scorsese, Yönetmen, Dolunay Katilleri" yazısı görüntüleniyor. Dolunay Katilleri logosu, Apple TV logosu ve “Çok yakında” yazısı aşağıda yer alıyor.

حيث ردة الفعل السريعة بلا تقطيع في الشاشة

ميزات الألعاب الاحترافية، مثل FreeSync وVRR وeARC، تجعل الطريق إلى الفوز أكثر سلاسة وسرعة.

جهازا تلفزيون LG TV يعرضان طريقة اللعب. تعرض الشاشة اليسرى Game Dashboard، بينما تعرض الشاشة اليمنى مُحسِّن اللعبة، وكلاهما يظهران أعلى اللعبة.

حافظ على التدفق مع إعدادات قابلة للتخصيص

اسحب الإعدادات المفيدة على لعبتك في منتصف اللعب حتى لا تحتاج إلى التوقف مؤقتًا عند اللعب على أجهزة تلفزيون LG TV.

*معتمدة "لأداء الألعاب الممتاز" وأوقات الاستجابة من Intertek.

**يتراوح معدل VRR من 40Hz إلى 144Hz، وهو عبارة عن مواصفات معتمدة لـ HDMI 2.1. 

***ينطبق وضع 144Hz على أجهزة evo M4 مقاس 65‏/77‏/83 بوصة، وG4 مقاس 55/65/77/83 وهو متوافق مع المحتوى المتصل بالكمبيوتر، باستثناء جهاز LG SIGNATURE OLED M4 المتصل بالكمبيوتر الشخصي مقاس 97.

****يعمل 144Hz من C4 فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 144Hz.

*****يتم تنشيط لوحة معلومات اللعبة (Game Dashboard) فقط عند تشغيل كل من "Game Optimizer" و"Game Dashboard". 

******صور الشاشة عبارة عن محاكاة.

تعرّف على مجموعتنا الواسعة من التلفزيونات الكبيرة جدًا

*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

ما هو أفضل مكبر صوت Soundbar لتلفزيون LG TV؟

عبارة "تجربة واحدة" بنمط متدرج باللون الوردي الداكن والأرجواني.

تضمن لك مكبرات الصوت LG Soundbars، المصممة لتتكامل بشكل مثالي مع تلفزيونات LG TV، تجربة صوت متوازن في كل مرة تشاهد فيها. استمتع بتجربة تلفزيون LG TV الغنية، من جودة الصوت المذهلة إلى سهولة الاستخدام.

تلفزيون LG TV يعرض رجلاً يعزف على الجيتار ومكبر صوت LG Soundbar أسفل منه مباشرة، مع مكبر صوت آخر في الأمام.

تُكمل مكبرات صوت LG Soundbar تجربة تلفزيون LG TV

مكبر صوت LG Soundbar وتلفزيون LG TV ومضخم صوتي في غرفة المعيشة أثناء تشغيل عرض موسيقي كلاسيكي. تُصدر القطرات البيضاء موجات صوتية تنطلق لأعلى وللأمام من مكبر الصوت Soundbar وتنطلق من التلفزيون. ينشئ مضخم الصوت تأثيرًا صوتيًا من الأسفل.

التلفزيون ومكبر الصوت Soundbar في تناغم تام

يجمع WOW Orchestra بين مكبر الصوت LG Soundbar وتلفزيون LG TV للحصول على صوت مكاني متناغم.

يوفر جهاز التحكّم عن بُعد وصولاً فوريًا

توفر واجهة WOW Interface تحكمًا سريعًا في مكبر الصوت soundbar من تلفزيون LG TV باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

اتصال لاسلكي مدمج لصوت فائق

استمتع بالحرية اللاسلكية مع جودة صوت استثنائية عندما تختار مكبر الصوت LG Soundbar مع WOWCAST.

يتكامل بسلاسة مع تلفزيون LG TV

ارتقِ بتصميمك الداخلي من خلال الحامل متعدد الاستخدامات وسهل التركيب، وهو متوفر مثبت على الحائط أو قائم.

LG TV ve LG Soundbar’ın yakından görünümü. Önce TV ardından Soundbar kaybolur. TV ve Soundbar şeklindeki beyaz çizgiler görünür. Arkalarında bir Sinerji Braketi görünür, TV ve Soundbar tekrar görüntüye girerken stand olarak kullanılır. Ardından, sahne başka bir duvara doğru kayarak arkasında Sinerji Braketi ile duvara monte edilmiş bir TV ve Soundbar haline gelen çizgileri gösterir.

*استخدام جهاز التحكم عن بعد في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط. 

**يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل، وقد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت حسب الطراز.

***يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديثات.

****أجهزة التلفزيون المتوافقة مع التحكم في مكبر الصوت Soundbar Control: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، وQNED 99/95/90/85/80/75، وNANO 80/77/75، وUHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. FHD 63 

*****أجهزة التلفزيون المتوافقة مع Orchestra Sound: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، و QNED 99/95/90/85/80. حيث يقتصر دعم QNED 80 على طرازات 2022 و2023.

******أجهزة التلفزيون المتوافقة مع نظام Wireless Soundcast: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، و QNED 99/95/90/85/80. حيث يقتصر دعم QNED 80 على طرازات 2022 و2023. 

*******قد يختلف مدى توفر Orchestra Sound أو Soundbar Control أوWireless Soundcast على مكبرات الصوت LG Soundbar حسب الطراز والمنطقة وسنة الإصدار. يُرجى زيارة موقع LG المحلي على الويب لمعرفة طرازات مكبرات الصوت LG Soundbar التي تدعم هذه الميزات.

********جميع الصور المعروضة هي للأغراض التوضيحية فقط. قد يختلف مظهر المنتجات حسب الاستخدام الفعلي والإعدادات وعوامل أخرى. 

*********حامل حصري متوافق مع تلفزيونات LG OLED TV C2/C3 مقاس 55 و65 و77 بوصة، وتلفزيونات QNED99/91/90/85/80 مقاس 86 و75 و65 و55 بوصة. قد تختلف طرازات التلفزيونات المتوافقة والحوامل بحسب المنطقة.

اعثر على أفضل مكبر صوت LG Soundbar وتلفزيون LG TV

*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.