*معتمدة "لأداء الألعاب الممتاز" وأوقات الاستجابة من Intertek.

**يتراوح معدل VRR من 40Hz إلى 144Hz، وهو عبارة عن مواصفات معتمدة لـ HDMI 2.1.

***ينطبق وضع 144Hz على أجهزة evo M4 مقاس 65‏/77‏/83 بوصة، وG4 مقاس 55/65/77/83 وهو متوافق مع المحتوى المتصل بالكمبيوتر، باستثناء جهاز LG SIGNATURE OLED M4 المتصل بالكمبيوتر الشخصي مقاس 97.

****يعمل 144Hz من C4 فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 144Hz.

*****يتم تنشيط لوحة معلومات اللعبة (Game Dashboard) فقط عند تشغيل كل من "Game Optimizer" و"Game Dashboard".

******صور الشاشة عبارة عن محاكاة.