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كيف أختار التلفزيون الأفضل بالنسبة لي؟
OLED أو QNED أو UHD - ما التلفزيون الأفضل بالنسبة لك؟ إليك دليلك للعثور على تلفزيون LG TV المثالي ومكبر الصوت Soundbar المناسب لك، سواء كان تلفزيونًا ذكيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي أو تلفزيونًا كبيرًا غامرًا أو صورة ملونة إضافية.
ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لك عند شراء تلفزيون؟
لماذا نحتاج إلى ذكاء اصطناعي للتلفزيون؟
الذكاء الاصطناعي هو عقل التلفزيون، وهو مفتاح تحسين جودة الصورة والصوت وسهولة الاستخدام. يتعلّم معالج الذكاء الاصطناعي alpha 11 AI Processor الأكثر تطورًا تفضيلاتك لتستمتع بانغماس مذهل.
*محاكاة صور الشاشة.
**يشير مصطلح "أذكى ذكاء اصطناعي" إلى تقنية الذكاء الاصطناعي القائمة على معالج alpha 11 AI Processor 4K.
هل تريد تلفزيونًا أكثر سطوعًا ووضوحًا؟
تعمل خوارزمية تعزيز الإضاءة المحسّنة وبنية التحكم في الإضاءة على زيادة الإضاءة بنسبة 150% للحصول على صورة واضحة ومشرقة بشكل رائع.
تباين لا متناهٍ مع وحدات بكسل سوداء مثالية توفر جودة صورة حادة بشكل مذهل.
*تعزيز السطوع بنسبة 150% يغطي 3% من الشاشة، وينطبق على تلفزيون OLED G4 مقاس 55/65/77/83 بوصة وتلفزيون OLED evo M4 مقاس 83/77/65 بوصة. لا يشمل ذلك شاشة LG SIGNATURE OLED M4 مقاس 97 بوصة.
** تنطبق نسبة 70% أكثر إشراقًا على تلفزيون OLED G4 مقاس 55/65/77/83 بوصة وتلفزيون OLED evo M4 مقاس 83/77/65 بوصة، ولا يشمل ذلك تلفزيون LG SIGNATURE OLED M4 مقاس 97 بوصة.
***يختلف السطوع حسب السلسلة والحجم.
****صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
تعرّف على OLED TV المزودة بأذكى ذكاء اصطناعي
*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.
هل تريد تلفزيونًا بألوان نابضة بالحياة؟
ادخل إلى عالم مذهل من الألوان المضيئة، حيث تملأ تقنية QNED Color أجهزة تلفزيون QNED TV الملونة فائقة الحجم بمجموعة لامعة من الألوان المذهلة لوضوح الألوان المذهل.
*يتميز تلفزيون QNED99 وQNED90 بخاصية QNED Color Pro وحجم اللون بنسبة 100%، بينما تتميز QNED89 وQNED85 وQNED80 بخاصية QNED Color.
**Color Gamut Volume (CGV) الخاص بالشاشة يعادل أو يتجاوز حجم CGV لمساحة الألوان DCI-P3 وفقا لاعتماد شركة Intertek المُستقلة.
***تتميز طرازات QNED99 وQNED90 وQNED89 بتقنية التعتيم الدقيقة (Precision Dimming).
****QNED99 يتميز بخاصية Precision Dimming Pro+، بينما يتميز QNED85 وQNED80 بخاصية Advanced Local Dimming وDimming Pro.
*****QNED99 وQNED90 وQNED85 وQNED80 تأتي بمقاس 86 بوصة بحد أقصى، ويأتي QNED89 بمقاس 98 بوصة بحد أقصى.
******قد تختلف الطرازات المطبقة حسب المنطقة.
استكشف تلفزيونات QNED TV أكبر وأكثر حيوية
*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.
ماذا عن تلفزيون ذكي بسعر أفضل؟
الخيار الأفضل لتلفزيون ثانٍ متعدد الأغراض. توفر أجهزة تلفزيون UHD بأسعار معقولة قيمة وجودة استثنائية. استمتع بمحتواك المفضل في أي مكان في المنزل.
خصص كل لحظة مع خاصية My Profile
اكتشف خاصية My Profile من خلال إنشاء ملفات تعريفية مخصصة لكل فرد من أفراد العائلة بسهولة مع شاشات رئيسية مخصصة تضم توصيات محتوى مخصصة، مما يرتقي بكل تجربة.
الوصول إلى أي تطبيق بنقرة واحدة
جرِّب الراحة الفريدة التي توفرها لك ميزة Quick Card التي تنقلك دون عناء إلى وجهتك المطلوبة في لحظة، سواء أكانت الألعاب أو قوائم التشغيل المُفضلة إليك أو المكتب المنزلي الذي يوفر لك إنتاجية أكبر.
*قد تختلف الميزات والقوائم والتطبيقات المدعومة والمحتوى المتاح حسب البلد والمنتج والاتصال بالشبكة وعند الإصدار.
**الاشتراك المنفصل والكيانات المرتبطة به مطلوب لـ Netflix وDisney+ وAmazon Prime وApple TV+ وخدماتها ذات الصلة.
***تعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، ومسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
****Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها.
*****10 ملفات تعريف يمكن إنشاؤها وعرضها على الشاشة الرئيسية.
استكشف تلفزيونات UHD ذات الأسعار الأفضل
*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.
هل يعتبر التلفزيون الأكبر حجمًا أفضل؟
شاشة أكبر تعني انغماسًا أفضل. ارتقِ بمشاهدتك إلى مستوى أعلى مع ميزة AI Super Upscaling واشعر بأعمق انغماس ممكن في الأفلام والرياضة والألعاب.
*تقوم العلاقة بين التلفزيون وزوايا الرؤية على المجالات البصرية البشرية.
*محاكاة صور الشاشة.
**FILMMAKER MODE هو علامة تجارية تابعة لشركة UHD Alliance, Inc.
*محاكاة صور الشاشة.
**قد تختلف الخدمة والدوري المدعوم حسب المنطقة والبلد.
***يلزم الاتصال بالإنترنت.
*معتمدة "لأداء الألعاب الممتاز" وأوقات الاستجابة من Intertek.
**يتراوح معدل VRR من 40Hz إلى 144Hz، وهو عبارة عن مواصفات معتمدة لـ HDMI 2.1.
***ينطبق وضع 144Hz على أجهزة evo M4 مقاس 65/77/83 بوصة، وG4 مقاس 55/65/77/83 وهو متوافق مع المحتوى المتصل بالكمبيوتر، باستثناء جهاز LG SIGNATURE OLED M4 المتصل بالكمبيوتر الشخصي مقاس 97.
****يعمل 144Hz من C4 فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 144Hz.
*****يتم تنشيط لوحة معلومات اللعبة (Game Dashboard) فقط عند تشغيل كل من "Game Optimizer" و"Game Dashboard".
******صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
تعرّف على مجموعتنا الواسعة من التلفزيونات الكبيرة جدًا
*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.
ما هو أفضل مكبر صوت Soundbar لتلفزيون LG TV؟
تضمن لك مكبرات الصوت LG Soundbars، المصممة لتتكامل بشكل مثالي مع تلفزيونات LG TV، تجربة صوت متوازن في كل مرة تشاهد فيها. استمتع بتجربة تلفزيون LG TV الغنية، من جودة الصوت المذهلة إلى سهولة الاستخدام.
تُكمل مكبرات صوت LG Soundbar تجربة تلفزيون LG TV
يتكامل بسلاسة مع تلفزيون LG TV
ارتقِ بتصميمك الداخلي من خلال الحامل متعدد الاستخدامات وسهل التركيب، وهو متوفر مثبت على الحائط أو قائم.
*استخدام جهاز التحكم عن بعد في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.
**يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل، وقد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت حسب الطراز.
***يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديثات.
****أجهزة التلفزيون المتوافقة مع التحكم في مكبر الصوت Soundbar Control: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، وQNED 99/95/90/85/80/75، وNANO 80/77/75، وUHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. FHD 63
*****أجهزة التلفزيون المتوافقة مع Orchestra Sound: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، و QNED 99/95/90/85/80. حيث يقتصر دعم QNED 80 على طرازات 2022 و2023.
******أجهزة التلفزيون المتوافقة مع نظام Wireless Soundcast: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، و QNED 99/95/90/85/80. حيث يقتصر دعم QNED 80 على طرازات 2022 و2023.
*******قد يختلف مدى توفر Orchestra Sound أو Soundbar Control أوWireless Soundcast على مكبرات الصوت LG Soundbar حسب الطراز والمنطقة وسنة الإصدار. يُرجى زيارة موقع LG المحلي على الويب لمعرفة طرازات مكبرات الصوت LG Soundbar التي تدعم هذه الميزات.
********جميع الصور المعروضة هي للأغراض التوضيحية فقط. قد يختلف مظهر المنتجات حسب الاستخدام الفعلي والإعدادات وعوامل أخرى.
*********حامل حصري متوافق مع تلفزيونات LG OLED TV C2/C3 مقاس 55 و65 و77 بوصة، وتلفزيونات QNED99/91/90/85/80 مقاس 86 و75 و65 و55 بوصة. قد تختلف طرازات التلفزيونات المتوافقة والحوامل بحسب المنطقة.
اعثر على أفضل مكبر صوت LG Soundbar وتلفزيون LG TV
*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.