ما هو التلفزيون الذكي؟

¹قد يختلف المحتوى والتطبيقات المتاحة حسب البلد والمنتج والمنطقة.

الاشتراك المنفصل والكيانات المرتبطة به مطلوب لـ Netflix وDisney+ وAmazon Prime وApple TV+ وخدماتها ذات الصلة.

تعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، ومسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها.

²قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.

قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.

لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.

قد يتطلب جهاز التحكم AI Magic Remote عملية شراء منفصلة حسب حجم التلفزيون وطرازه والمنطقة.

قد يعرض AI Voice ID محتوى مخفضًا أو محدودًا حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.

قد يختلف دعم Voice ID حسب المنطقة والبلد ويتوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.

يعمل AI Voice ID فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.

يتوفر البحث بالذكاء الاصطناعي (AI Search) على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.

في الولايات المتحدة وكوريا، تستخدم ميزة AI Search نموذج اللغة الكبير (LLM).

لا تتوفر ميزة AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بلغتها الأم.

من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.

قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.

قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة في AI Concierge حسب البلد.

قد تختلف القوائم المعروضة في AI Concierge عند الإصدار.

تختلف توصيات الكلمات المفتاحية في AI Concierge وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم.

³قد تختلف الميزات حسب الطراز وحجم الشاشة. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

⁴قد يختلف الدعم لبعض الميزات حسب المنطقة والبلد.