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شخص على الأريكة يحمل جهاز تحكم عن بعد. تلفزيون LG AI TV على الحائط مع صفحة LG webOS على الشاشة.

كيف تقوم تلفزيونات AI TV بتعزيز التلفزيونات الذكية؟

استمتع بتلفزيونات LG AI TV المصممة للتعرف عليك وفهمك وتلبية جميع تفضيلاتك. اكتشف التخصيص الفائق المدعوم بالذكاء الاصطناعي من المستوى التالي لتجربة مشاهدة مخصصة لك وحدك.

ما هو التلفزيون الذكي؟

التلفزيون الذكي هو تلفزيون يتصل بالإنترنت دون الحاجة إلى جهاز استقبال أو جهاز بث، مما يتيح لك الاستمتاع بالمحتوى عند الطلب من تطبيقات مثل Netflix وAmazon Prime Video وDisney+ مع الاتصال بسهولة بالأجهزة اللاسلكية الأخرى.

تظهر أيقونات تطبيقات البث (OTT) فوق ملصقات الأفلام المختلفة.

كيف يعزز الذكاء الاصطناعي تجربة التلفزيون الذكي؟

يتيح الذكاء الاصطناعي لأجهزة التلفزيون الذكية أن تكون متصلة بشكل أفضل وأكثر انغماسًا. تضمن المعالجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أداءً أكثر سلاسة وعمليات انتقال سلسة للتطبيقات، حيث تعمل كعقل التلفزيون. من خلال التعلم من أنماط المستخدمين، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين الصورة والصوت وتوفير محتوى مخصص وفتح وظيفة التحكم في الصوت - مما يغير تجربة مشاهدة التلفزيون بالكامل.¹

معالج alpha 11 AI Processor Gen2 موجود على لوحة دائرة ذات مظهر متقدم.

الجيل التالي من تلفزيون AI TV المدعوم بالذكاء الاصطناعي

ما الذي يميز تلفزيون LG AI TV؟ 

معالج alpha AI Processor مع شاشات متعددة قادمة منه تعرض بعض الميزات المختلفة المتاحة في تلفزيون LG AI TV من AI Magic Remote وWebOS للذكاء الاصطناعي وAI Picture وAI Sound.

تلفزيون AI TV، مخصص لك

استمتع بالصورة والصوت الذي يتكيف بذكاء مع مساحتك. بفضل التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتعرف التلفزيون على تفضيلاتك، ويتكيف مع احتياجاتك، ويحسن كل لحظة - من أجلك فقط.

تلفزيون AI TV، مخصص لك اكتشف المزيد عن LG AI TV

معالج alpha AI Processor للصورة والصوت، عقود في التصنيع

يعمل معالج alpha 11 AI Processor Gen2 على ترقية الصور إلى جودة 4K مع ألوان وسطوع مذهلين مع ضبط الصوت بشكل دقيق لتوفير تجربة مشاهدة غامرة مثالية.

  • AI Picture

  • AI Sound

تخصيص مدعوم بتقنية webOS، محسن لكل شخص

اكتشف طريقة أكثر ذكاءً وبساطة للتفاعل مع تلفزيونك باستخدام webOS. يتعرّف مُعرّف AI Voice ID على صوت كل مستخدم لتخصيصه في اللحظة التي يتحدث فيها. يساعدك AI Search على العثور على المحتوى بسهولة. يوفر روبوت الدردشة AI Chatbot وخدمات المساعدة عبر الذكاء الاصطناعي AI Concierge توصيات في الوقت الفعلي. مع جهاز التحكم AI Magic Remote، تتميز تجربة AI Experience بالسلاسة الحقيقية وسهولة الاستخدام.²

استكشف طرازات تلفزيون LG AI TV للعثور على الطراز الذي يناسبك

يمكنك مقارنة الميزات بسهولة جنبًا إلى جنب لاختيار أنسب تلفزيون لك.³ ⁴

Table Caption
Features OLED M5 OLED G5 OLED C5 QNED92 QNED85
صورة منتج LG OLED M5
OLED M5
صورة منتج LG OLED G5
OLED G5
صورة منتج LG OLED C5
OLED C5
صورة منتج LG QNED92
QNED92
صورة منتج LG QNED85
QNED85
الشاشة LG SIGNATURE OLED (97 بوصة) LG OLED evo (83،‏ 77، 65 بوصة) LG OLED evo LG OLED evo LG QNED evo LG QNED evo
المعالج αlpha 11 AI Processor Gen2 αlpha 11 AI Processor Gen2 alpha 9 AI Processor Gen8 alpha 8 AI Processor Gen2 alpha 8 AI Processor Gen2
تحسين إضافي بالذكاء الاصطناعي (AI Upscaling) AI Super Upscaling 4K AI Super Upscaling 4K AI Super Upscaling 4K AI Super Upscaling 4K AI Super Upscaling 4K
ميزات webOS AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وPicture/Sound Wizard، وAI magic remote AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وPicture/Sound Wizard، وAI magic remote AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وPicture/Sound Wizard، وAI magic remote AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وPicture/Sound Wizard، وAI magic remote AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وPicture/Sound Wizard، وAI magic remote
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نصائح ذكية لاختيار التلفزيون

ما حجم التلفزيون المناسب لمساحتك؟ >

ما جودة صورة التلفزيون الجيدة؟ >

ما هو أفضل تلفزيون لنمط حياتك؟ >

استكشف جميع أدلة شراء التلفزيون >

¹قد يختلف المحتوى والتطبيقات المتاحة حسب البلد والمنتج والمنطقة. 

  الاشتراك المنفصل والكيانات المرتبطة به مطلوب لـ Netflix وDisney+ وAmazon Prime وApple TV+ وخدماتها ذات الصلة. 

  تعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، ومسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. 

  Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها.

 

²قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه. 

  قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت. 

  لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم. 

  قد يتطلب جهاز التحكم AI Magic Remote عملية شراء منفصلة حسب حجم التلفزيون وطرازه والمنطقة. 

  قد يعرض AI Voice ID محتوى مخفضًا أو محدودًا حسب المنطقة والاتصال بالشبكة. 

  قد يختلف دعم Voice ID حسب المنطقة والبلد ويتوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا. 

  يعمل AI Voice ID فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID. 

  يتوفر البحث بالذكاء الاصطناعي (AI Search) على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا. 

  في الولايات المتحدة وكوريا، تستخدم ميزة AI Search نموذج اللغة الكبير (LLM). 

  لا تتوفر ميزة AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بلغتها الأم.

  من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء. 

  قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت. 

  قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة في AI Concierge حسب البلد. 

  قد تختلف القوائم المعروضة في AI Concierge عند الإصدار. 

  تختلف توصيات الكلمات المفتاحية في AI Concierge وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم.

 

³قد تختلف الميزات حسب الطراز وحجم الشاشة. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

 

⁴قد يختلف الدعم لبعض الميزات حسب المنطقة والبلد.