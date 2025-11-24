About Cookies on This Site

غرفة معيشة راقية في شقة بنتهاوس، تطل نوافذها على مشهد حضري ساحر. رجل يجلس على الأريكة مستمتعًا بالمحتوى المعروض على تلفاز مُثبت على الجدار.

ما هو أفضل تلفزيون لنمط حياتك؟

أيًا كان أسلوب حياتك، ستجد تلفزيون LG TV المصمم خصيصًا لك. سواء كنت تستمتع بمحتوى عالي الجودة مثل الأفلام والرياضة والألعاب أو تبحث عن قطعة تصميم مثالية، اكتشف تلفزيون LG TV الذي يناسبك.

ما المهم في تلفزيون الألعاب؟

التقطّع والتأخير في الفيديو يفسدان المتعة. ولأكثر المغامرات والمعارك إثارة، تُعد الحركة السلسة عاملًا أساسيًا. فمعدل التحديث المرتفع وتقنية VRR ضروريان لتجربة ألعاب انسيابية.

ما هو معدل التحديث؟

يشير معدل التحديث إلى عدد المرات التي تُحدِّث فيها الشاشة صورتها في الثانية. ويُقاس بالهرتز (Hz)، وهو مقياس يوضح مدى سلاسة أداء الشاشة. على سبيل المثال، معدل تحديث 120Hz يعني أن الشاشة تُحدَّث 120 مرة في الثانية. وكلما زاد معدل التحديث، زادت سلاسة الحركة، وهو ما يبرز بشكل خاص عند لعب الألعاب السريعة أو مشاهدة المحتوى عالي السرعة.⁴

مقارنة جنبًا إلى جنب للعبة سباق سيارات توضّح الفرق في معدل التحديث. في أحد الجانبين يظهر معدل تحديث منخفض ينتج عنه ضبابية في الحركة، بينما يُظهر الجانب الآخر معدل تحديث عالٍ مع تركيز كامل على السيارة.

ما هو معدل التحديث المتغير (VRR)؟

تقنية VRR تقوم بمزامنة معدل تحديث الألعاب مع شاشة العرض في الوقت الفعلي. وعندما لا تكون معدلات التحديث متزامنة، قد يظهر انقسام في الشاشة أو تقطع في الفيديو. من أشهر هذه الصيغ Nvidia G-Sync وAMD FreeSync Premium. وتُعد هذه التقنية ضرورية للاعبين للحصول على تجربة لعب سلسة وغامرة.⁵

يدان تمسكان بذراع تحكم أمام تلفزيون يعرض لعبة سباق سيارات على الشاشة، مع ظهور شعار VRR (معدل التحديث المتغير).

لماذا تعد أجهزة تلفزيون LG TV جيدة للألعاب؟

تُعد تلفزيونات LG TV رائعة للألعاب مع معدلات تحديث عالية تصل إلى 165Hz لتجربة لعب سلسة. يعمل Gaming Portal على تحويل تلفزيونك إلى مركز ألعاب متكامل، بينما توفر الشاشات الأكبر تجربة أكثر غمرًا. كما تتيح لك تلفزيونات True Wireless TV توصيل جميع أجهزتك بسهولة عبر Zero Connect Box، لتستمتع بإعداد ألعاب لاسلكي سلس بزمن استجابة منخفض للغاية ومتوافق مع Nvidia G-Sync ومعتمد من AMD FreeSync.‏¹ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰

معدلات تحديث عالية تصل إلى 165Hz

استمتع بأقصى أداء للألعاب مع توافق G-Sync، وتقنية VRR بمعدل 165Hz، وزمن استجابة بكسل يبلغ 0.1 مللي ثانية (0.1ms)، وتقنية AMD FreeSync Premium، واعتماد ClearMR 10000. وحتى عند اللعب لاسلكيًا، يمكنك الاستمتاع بتجربة ألعاب خالية من التأخير بمعدل 144Hz دون ضبابية في الحركة.² ³ ⁵ ⁶

لعبة سباق سيارات تبدو نابضة بالحياة وواضحة تمامًا دون أي ضبابية مزعجة في الحركة. يظهر شعار Nvidia G-Sync وشعار 165Hz، إلى جانب شهادات ألعاب أخرى في الأسفل تبرز الأداء المميز لتلفزيون LG TV في الألعاب.

ألعاب لاسلكية بزمن استجابة منخفض للغاية يصل إلى ‎144Hz‎ بدقة ‎4K‎

استمتع بألعاب لاسلكية عالية الأداء على تلفزيون LG True Wireless TV المتوافق مع Nvidia G-Sync والمعتمد من AMD FreeSync.‏¹ ⁵ ⁸ ⁹ ¹⁰

تلفزيون LG OLED M5 TV يعرض على شاشته لعبة تُظهر سلاسة وانسيابية في الأداء. يظهر جهاز Zero Connect Box لكنه ينسجم بشكل أنيق مع المساحة. كما تظهر شعارات Nvidia G-Sync وAMD FreeSync Premium إلى جانب شهادات الألعاب الأخرى.

إعدادك النظيف والمثالي للألعاب اللاسلكية

استمتع بحرية أكبر مع إعداد ألعاب لاسلكي. انعم بمساحة خالية من الفوضى مع مرونة أكبر في تنسيق ديكورك.⁹

غرفة ألعاب مزودة بإعداد لاسلكي، مع تلفزيون LG True Wireless TV مُثبت على الحائط يعرض لعبة عالية الدقة. تظهر أيضًا أجهزة الحاسوب وكرسي الألعاب والألعاب الترفيهية وأضواء النيون التي تضفي أجواء مميزة. كما يظهر شعار Nvidia G-Sync وشعار 144Hz.

تعمل بوابة الألعاب على تحويل تلفزيونك إلى مركز ألعاب مثالي

العب آلاف الألعاب مباشرة على تلفزيون LG TV مع إمكانية الوصول إلى GeForce NOW وAmazon Luna وBlacknut وBoosteroid! استمتع بتجارب ألعاب متنوعة—من ألعاب AAA باستخدام وحدة التحكم إلى الألعاب البسيطة التي يمكنك لعبها بجهاز التحكم عن بُعد.⁷

الشاشة الرئيسية لبوابة الألعاب. يتحرك المؤشر وينقر لإظهار العديد من عناوين الألعاب الشائعة، والوظيفة المضافة المتمثلة في القدرة على تحديد الألعاب اعتمادًا على نوع وحدة التحكم لديك سواء كانت لوحة ألعاب أو جهاز تحكم عن بُعد.

العب على شاشات أكبر واستمتع بألعاب أكثر متعة

الشاشات الأكبر تعني المزيد من المتعة. استكشف التلفزيونات الكبيرة جدًا (Ultra Big) وانقل تجربة ألعابك إلى مستوى جديد.²

غرفة معيشة تحتوي على تلفزيون LG Ultra Big TV ضخم مُثبت على الحائط، يُعرض على شاشته سباق سيارات. وبفضل مقاس الشاشة الكبير، تبدو التجربة أكثر غمرًا وواقعية.

اكتشف تلفزيونات الألعاب وابحث عن تلفزيون يناسبك

يمكنك مقارنة الميزات بسهولة جنبًا إلى جنب لاختيار أنسب تلفزيون لك.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5QNED85OLED C5
صورة منتج LG OLED M5
OLED M5 (أفضل تلفزيون لاسلكي للألعاب)
صورة منتج LG OLED G5
OLED G5
LG QNED85 product image
QNED85
صورة منتج LG OLED C5
OLED C5
خاصية True Wirelessخاصية True Wireless ---
الشاشةLG SIGNATURE OLED (97 بوصة) LG OLED evo (83،‏ 77، 65 بوصة)LG OLED evoLG QNED evoLG OLED evo
الحجمحتى 97 بوصة (97 و83 و77 و65 بوصة)حتى 97 بوصة (97 و83 و77 و65 و55 و48 بوصة)حتى 100 بوصة (100، 86، 75، 65، 55، 50 بوصة)حتى 83 بوصة (83 و77 و65 و55 و48 و42 بوصة)
معدلات التحديث120Hz120Hz120Hz120Hz
G-Sync Compatible (Nvidia)-
FreeSync Compatible (AMD)
معدل تحديث متغير (VRR)ما يصل إلى 144Hzما يصل إلى 165Hzما يصل إلى 144Hzما يصل إلى 144Hz
ميزات HDMI ALLM،‏ eARC،‏ HGiGALLM،‏ eARC،‏ HGiGALLM،‏ eARC،‏ HGiGALLM،‏ eARC،‏ HGiG
الحركةClearMR 9000ClearMR 10000-ClearMR 9000
ألعاببوابة الألعاب ولوحة معلومات الألعاب والمحسِّناكتشف المزيدبوابة الألعاب ولوحة معلومات الألعاب والمحسِّنبوابة الألعاب ولوحة معلومات الألعاب والمحسِّن
اكتشف المزيداكتشف المزيداكتشف المزيد

¹قد تختلف الميزات حسب الطراز ومقاس الشاشة. يُرجى الاطلاع على كل صفحة من صفحات المنتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

 

²صور الشاشة عبارة عن محاكاة.

 

³قد يختلف الدعم لبعض الميزات حسب المنطقة والبلد.

 

⁴مقاسات 83/77/65/55 بوصة من تلفزيون LG OLED G5 تعمل فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 165Hz. وتعمل حتى 144Hz على مدخلات Dolby Vision. 

 

⁵‏HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات من صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للعملاء بتقنية HDR. قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.

 

⁶يتراوح نطاق VRR بين 60Hz و165Hz، وهو مواصفة معتمدة من HDMI 2.1. قد يختلف الأداء الفعلي تبعًا للإعدادات واتصال الشبكة وبيئة الاستخدام.

 

⁷قد يختلف دعم بوابة الألعاب حسب البلد. 

  قد يختلف دعم خدمات الألعاب السحابية والألعاب داخل بوابة الألعاب حسب البلد. 

  قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.

 

⁸‏clearMR هو برنامج اعتماد من VESA لتقييم أداء عدم وضوح الحركة على الشاشة. 

  قد يختلف دعم هذه الميزة حسب الطراز. ‏ClearMR 10000: معتمد لتلفزيون LG OLED G5 (بأحجام 83 و77 و65 و55 بوصة). 

  ClearMR 9000: معتمد لطراز LG OLED M5 (83، و‏77، و65 بوصة)، LG OLED G5 (48 بوصة)، LG OLED C5.

 

⁹تنطبق دقة ‎4K 144Hz‎ على تلفزيونات LG OLED M5 بقياسات 83/77/65 بوصة. يعمل معدل 144Hz فقط مع الألعاب أو مداخل الحاسوب التي تدعم 144Hz.

  تدعم شاشة LG OLED M5 مقاس 97 بوصة وبمعدل تحديث 120Hz. 

  144Hz هو الحد الأقصى لمعدل التحديث بناءً على معدل التحديث المتغير (VRR). 

  يشير تلفزيون LG OLED TV اللاسلكي إلى إمكانية الاتصال بين صندوق Zero Connect Box والشاشة.

  قد يؤدي وضع صندوق Zero Connect Box في الخزانة إلى تداخل الإشارة بناءً على مادة وسُمك الخزانة. 

  يجب تثبيت Zero Connect Box على مستوى أقل من جهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بالتلفزيون. 

  يجب توصيل الأجهزة عبر سلك بـ Zero Connect Box. 

  يلزم توصيل كابل الطاقة بكل من شاشة التلفزيون وZero Connect Box.

  تعتمد تقنية True Wireless على التحقق من NVIDIA G-Sync compatible لتقليل التقطيع وانخفاض تأخر الإدخال والأداء الخالي من الوميض (flicker-free).

 

¹⁰يعتمد التحقق من Nvidia G-Sync وAMD FreeSync على تأخير الإدخال المنخفض وتقليل التقطع والأداء الخالي من الوميض.