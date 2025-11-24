¹قد تختلف الميزات حسب الطراز ومقاس الشاشة. يُرجى الاطلاع على كل صفحة من صفحات المنتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

²صور الشاشة عبارة عن محاكاة.

³قد يختلف الدعم لبعض الميزات حسب المنطقة والبلد.

⁴مقاسات 83/77/65/55 بوصة من تلفزيون LG OLED G5 تعمل فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 165Hz. وتعمل حتى 144Hz على مدخلات Dolby Vision.

⁵‏HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات من صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للعملاء بتقنية HDR. قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.

⁶يتراوح نطاق VRR بين 60Hz و165Hz، وهو مواصفة معتمدة من HDMI 2.1. قد يختلف الأداء الفعلي تبعًا للإعدادات واتصال الشبكة وبيئة الاستخدام.

⁷قد يختلف دعم بوابة الألعاب حسب البلد.

قد يختلف دعم خدمات الألعاب السحابية والألعاب داخل بوابة الألعاب حسب البلد.

قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.

⁸‏clearMR هو برنامج اعتماد من VESA لتقييم أداء عدم وضوح الحركة على الشاشة.

قد يختلف دعم هذه الميزة حسب الطراز. ‏ClearMR 10000: معتمد لتلفزيون LG OLED G5 (بأحجام 83 و77 و65 و55 بوصة).

ClearMR 9000: معتمد لطراز LG OLED M5 (83، و‏77، و65 بوصة)، LG OLED G5 (48 بوصة)، LG OLED C5.

⁹تنطبق دقة ‎4K 144Hz‎ على تلفزيونات LG OLED M5 بقياسات 83/77/65 بوصة. يعمل معدل 144Hz فقط مع الألعاب أو مداخل الحاسوب التي تدعم 144Hz.

تدعم شاشة LG OLED M5 مقاس 97 بوصة وبمعدل تحديث 120Hz.

144Hz هو الحد الأقصى لمعدل التحديث بناءً على معدل التحديث المتغير (VRR).

يشير تلفزيون LG OLED TV اللاسلكي إلى إمكانية الاتصال بين صندوق Zero Connect Box والشاشة.

قد يؤدي وضع صندوق Zero Connect Box في الخزانة إلى تداخل الإشارة بناءً على مادة وسُمك الخزانة.

يجب تثبيت Zero Connect Box على مستوى أقل من جهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بالتلفزيون.

يجب توصيل الأجهزة عبر سلك بـ Zero Connect Box.

يلزم توصيل كابل الطاقة بكل من شاشة التلفزيون وZero Connect Box.

تعتمد تقنية True Wireless على التحقق من NVIDIA G-Sync compatible لتقليل التقطيع وانخفاض تأخر الإدخال والأداء الخالي من الوميض (flicker-free).

¹⁰يعتمد التحقق من Nvidia G-Sync وAMD FreeSync على تأخير الإدخال المنخفض وتقليل التقطع والأداء الخالي من الوميض.