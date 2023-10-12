اكتشف مجموعة مكيفات الشباك المتوافقة مع مواصفات المركز السعودي لكفاءة الطاقة من إل جي التي تضيف أداءً قويًا إلى منزلك، وتحافظ على البرودة والراحة لعائلتك. استكشف المجموعة وتعرَّف أكثر على ميزاتها الواردة أدناه.