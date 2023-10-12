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تلفزيون OLED evo
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طالع رؤية شاشة LG

An image of LG OLED G3 against a black backdrop showing a bright pink and purple abstract artwork. The display casts a colorful shadow that features the word "evo." The "10 Years World's No.1 OLED TV" emblem is in the top left corner of the image.

 شاشة LG OLED evo

مفهوم جديد للذكاء

واقعية كما لو أنك هنا حقًا، تلتقي بإشراق يفوق التصور.

مفهوم جديد للذكاء تعرّف أكثر

An image of the LG OLED lineup against a black backdrop standing in a triangle formation at angles with LG OLED G3 in the middle facing forward. Each TV shows a colorful and abstract artwork on screen. The "10 Years World's No.1 OLED TV" emblem is also in the image.

OLED الجديدة كليا 

10 سنوات في القمة

تعرف على أحدث شاشات OLED  في إل جي

10 سنوات في القمة تعرّف أكثر

An image of LG OLED C3 and a Soundbar on the wall of a city apartment with a music concert playing on screen. The "10 Years World's No.1 OLED TV" logo is also in the image.

 شاشة LG OLED evo

تناغم الصوت و الصورة

اشعر بتناغم شاشة LG OLED C3 وسماعة الصوت LG Soundbar SC9.

تناغم الصوت و الصورة تعرّف أكثر

لماذا شاشة LG OLED evo؟

An image of LG OLED evo G3 on the wall of a modern and quirky New York City apartment with a romantic night scene playing on the screen. 10 Year World's No.1 OLED TV emblem.

 شاشة LG OLED evo

عرض لابتكارات عقد من الزمن

عرض لابتكارات عقد من الزمن تعرّف أكثر عرض لابتكارات عقد من الزمن اشترك الان
An angled view of LG OLED G3 on the wall of a city view apartment with a Soundbar below.

مصممة كقطعة واحدة

تندمج مع الديكور

An image of a white tiger against a black background depicting Brightness Booster Max.

تعزيز السطوع لاقصى درجة

شاشة OLED أكثر إشراقًا

An image of the α9 AI Processor 4K Gen6 against a circuit board with blue lights emitting from the chip, representing its power.

معالج جديد كليًا

ذكاء يتطور باستمرار

تعرّف على المزيد حول LG التلفزيون ومكبرات الصوت

بفضل التصاميم الأنيقة والتكنولوجيا الحاصلة على براءات الاختراع والميزات المبتكرة، يمكن لتلفزيونات إل جي أن تغيير الطريقة التي تشاهد بها التلفزيون. توفر شاشات ال OLED وNanoCell وUHD وLED جودة صورة عالية الدقة وعمق ألوان لا مثيل له وتباين مذهل

تصفح مجموعة LG من التلفزيون ومكبرات الصوت

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