بفضل التصاميم الأنيقة والتكنولوجيا الحاصلة على براءات الاختراع والميزات المبتكرة، يمكن لتلفزيونات إل جي أن تغيير الطريقة التي تشاهد بها التلفزيون. توفر شاشات ال OLED وNanoCell وUHD وLED جودة صورة عالية الدقة وعمق ألوان لا مثيل له وتباين مذهل