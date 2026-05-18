تلفزيون LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K Smart TV 2026 مقاس 100 بوصة

تلفزيون LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K Smart TV 2026 مقاس 100 بوصة

100MRGB95B6
صورة أمامية لـ تلفزيون LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K Smart TV 2026 مقاس 100 بوصة 100MRGB95B6
يُظهر جهاز LG Micro RGB evo AI MRGB95 في الصور الأمامية والجانبية شاشة مقاس 100 بوصة بعرض 2230 ملم وارتفاع 1277 ملم وارتفاع 1374 ملم مع الحامل وعمق 49.9 ملم ومساحة الحامل 1725 × 415 ملم.
شارة 2026 CES Innovation Awards Honoree في فئة التصوير لشاشة MRGB95 مقاس 100 بوصة
يتميز LG Micro RGB evo AI MRGB95 بتحكم فائق الدقة في الألوان Micro RGB، ويوفر تغطية لونية بنسبة 100% لمعايير BT2020 وDCI-P3 وAdobe RGB، وفقًا لشهادة Intertek.
يعرض LG Micro RGB evo AI MRGB95، المدعوم بتقنية RGB Primary Color Ultra، صورة زهرة على الشاشة، مع ضوء أحمر وأخضر وأزرق يتم التحكم فيه بدقة من محركات Micro RGB متميزة للحصول على ألوان متوازنة وتباين دقيق.
يضيء معالج alpha 11 AI Processor 4K Gen3 في تلفزيون LG Micro RGB evo AI MRGB95 بألوان بنفسجية على لوحة دوائر إلكترونية، مبرزًا محرك الذكاء الاصطناعي المزدوج، ويقدّم أداءً أسرع يصل إلى ‎5.6 ضعف في وحدة المعالجة العصبية (NPU)، و50% في وحدة المعالجة المركزية (CPU)، و70% أقوى في وحدة معالجة الرسومات (GPU).
تعرض شاشة LG Micro RGB evo AI MRGB95 المزودة بتقنية Micro Dimming Ultra مشهدًا حيويًا للحياة البحرية مع فصل دقيق للألوان عبر أكثر من 8.3 مليون بكسل، معززًا بآلاف مناطق التعتيم التي يتم تشغيلها بواسطة معالج alpha 11 AI Processor 4K Gen3.
يظهر Micro RGB على اليمين، المستخدم في LG Micro RGB evo AI MRGB95، بالمقارنة مع Mini LED على اليسار، مما يبرز عناصر الضوء الأحمر والأخضر والأزرق الأصغر حجماً من أجل سطوع دقيق وتحكم دقيق في الألوان.
يُظهر LG Micro RGB evo AI MRGB95 مع Ultimate Gameplay مشهد سباق نابض بالحياة وعالي السرعة مع إدراج مقارنة ضبابية تسلط الضوء على Motion Booster 330، مع دعم 165 هرتز وVRR وAMD FreeSync وALLM وHGiG وGeForce NOW.
تعترف شارة 2026 CES Innovation Awards Honoree في فئة الذكاء الاصطناعي بالبحث متعدد الذكاء الاصطناعي باستخدام Google Gemini وMicrosoft Copilot.
يظهر LG Shield على شاشة LG Micro RGB evo AI MRGB95، مع شعار LG Shield في المنتصف، وأيقونات الأمان أدناه، وشارة 2026 CES Innovation Awards Honoree أعلاه، والتي تمثل حماية البيانات والنظام.
يتميّز LG Micro RGB evo AI MRGB95 بمنصة AI Hub لتجربة مخصصة، مع أيقونة الذكاء الاصطناعي فوق جهاز التحكّم عن بُعد، محاطة بتسميات تشمل: Multi AI Search، AI Concierge، AI Voice ID مع My Page، وAI Chatbot، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard.
يتم تركيب تلفزيون LG Micro RGB evo AI MRGB95، الذي يتوفر بأحجام تصل إلى 100 بوصة، على الحائط في غرفة معيشة عصرية فسيحة. عرض منظر طبيعي نابض بالحياة وملون يسلط الضوء على الألوان الغنية والتفاصيل الدقيقة، مما يؤدي إلى الارتقاء بالداخل إلى مستوى جديد.
يتم تركيب LG Micro RGB evo AI MRGB95 بسلاسة على الحائط في غرفة فسيحة سوداء اللون، حيث يعرض عملاً فنيًا جريئًا بألوان زاهية تتوافق مع التصميم الداخلي المحيط.
الميزات الرئيسية

  • لون ثوري مع تحكم مستقل في الإضاءة Micro RGB وتغطية ألوان ثلاثية معتمدة بنسبة 100%
  • معتمد لتغطية الألوان الثلاثية بنسبة 100% عبر BT2020، وDCI-P3، وAdobe RGB
  • توفر آلاف مناطق التعتيم المدعومة بمعالج alpha11 AI تباينًا استثنائيًا
  • معالج alpha 11 AI Processor 4K Gen3 الجديد مع محرك Dual AI Engine المستمد من خبرة LG OLED يتيح تجربة مشاهدة 4K تعمل بالذكاء الاصطناعي
  • تم تعزيز معدل التحديث حتى 330Hz ولعب فائق السلاسة مع Motion Booster 330
المزيد
شارة 2026 CES Innovation Awards Honoree في فئة التصوير لشاشة MRGB95 مقاس 100 بوصة

CES Innovation Awards - Honoree (MRGB95،‏ 100 بوصة)

التصوير

شارة 2026 CES Innovation Awards Honoree في فئة الأمن السيبراني لـ LG Shield

CES Innovation Awards - Honoree (LG Shield)

الأمن الإلكتروني

شارة 2026 CES Innovation Awards Honoree في فئة الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي المتعدد

CES Innovation Awards - Honoree (Multi-AI)

الذكاء الاصطناعي

شارة AVForums Editor’s Choice كأفضل نظام تلفزيون ذكي لمدة 8 سنوات متتالية، بما في ذلك 2026/2025

جائزة AVForums Editor's Choice - أفضل نظام تلفزيون ذكي لعام 2025‏/2026

"8 سنوات كأفضل نظام تلفزيون ذكي"

*تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.

لماذا Micro RGB evo؟ 

يعرض LG Micro RGB evo AI MRGB95، المدعوم بتقنية RGB Primary Color Ultra، صورة زهرة على الشاشة، مع ضوء أحمر وأخضر وأزرق يتم التحكم فيه بدقة من محركات Micro RGB AI متميزة للحصول على ألوان زاهية ودقيقة.

RGB Primary Color Ultra

تملأ شاشة LG Micro RGB evo AI MRGB95 ذات التغطية اللونية الثلاثية المعتمدة بنسبة 100% الشاشة بتدرجات غنية ومتدفقة من اللون الأحمر والأخضر والأزرق، مما يوفر تغطية بنسبة 100% لمعايير BT2020 وDCI-P3 وAdobe RGB.

تغطية ألوان ثلاثية معتمدة بنسبة 100%

يتميز LG Micro RGB evo AI MRGB95 بتباين مذهل من خلال تقنية Micro Dimming Ultra، حيث يعرض ملايين البكسلات وفصل دقيق للألوان على كامل الطيف، مدعومًا بمعالج alpha 11 AI Processor 4K Gen3 مع Dual AI Engine.

Micro Dimming Ultra، تباين مذهل

يتميز LG Micro RGB evo AI MRGB95 بمعالج alpha 11 AI Processor 4K Gen3 الجديد، الذي يتوهج باللون الأرجواني على لوحة دائرة داكنة، مما يسلط الضوء على محرك Dual AI Engine.

مُعالج alpha 11 AI Processor 4K Gen3 الجديد

يُعرض LG Micro RGB evo AI MRGB95 مع نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز، على خلفية داكنة تتضمّن شعاري Microsoft Copilot وGoogle Gemini، مما يشير إلى دعم خدمات الذكاء الاصطناعي المتوفرة عبر واجهة التلفزيون.

نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز

يظهر شعار LG Shield على خلفية داكنة مع رموز أمان، مما يسلط الضوء على حماية webOS للخصوصية وأمن البيانات وسلامة النظام.

مؤمن بواسطة LG Shield

كيف يُعد تلفزيون Micro RGB evo التطور التالي لـ Micro RGB؟

استنادًا إلى 13 عامًا من الخبرة في تقنيات OLED، يمثّل Micro RGB evo أول تلفزيون يدعم RGB من الجيل الأول لدينا، وهو تطوّر رائد يتجاوز مفهوم Micro RGB. ومع اعتماد معيار التغطية اللونية الثلاثية الكاملة 100%، تبدو الألوان أكثر غنىً من أي وقت مضى. ويعمل المعالج نفسه alpha 11 AI Processor المستخدم في شاشات OLED، والقادر على التحكم في 8.3 مليون بكسل، بالتكامل مع محرك Micro RGB Engine، ما يتيح تقنيتَي Micro RGB Technology وMicro Dimming Ultra للاستفادة من دقة البكسل وسرعته وقوته في OLED evo للتحكم فائق الدقة في إضاءة RGB — لتقديم تجربة مشاهدة نابضة بالحيوية لا يمكن أن يوفرها سوى Micro RGB evo.

يعرض تلفزيون LG Micro RGB evo AI MRGB95، تطوّر الألوان الجديد، صورةً نابضة بالحيوية بلمعان بلوري، مع حواف حادّة ومتألّقة بدرجات الأحمر والأخضر والأزرق. يتميّز بتغطية لونية كاملة بنسبة 100% لمعايير BT2020 وDCI-P3 وAdobe RGB، إلى جانب معالج alpha 11 AI Processor 4K Gen3 المدعوم بمحرك Dual Engine وتقنية Motion Booster بسرعة 330Hz مع VRR حتى 165Hz.

تقنية Micro RGB

أصغر مصباح RGB LED لدينا للحصول على لون وتفاصيل فائقة الدقة

توفر مصابيح RGB الدقيقة التي لا حصر لها، والأصغر من مصابيح Mini LED، سطوعًا دقيقًا وتحكمًا في الألوان لخلق وضوح وتباين تفصيليين يتفوقان حتى على مصابيح Mini LED في QNED evo.(1

تُظهر LG Micro RGB evo AI MRGB95، التي تتميز بتقنية Micro RGB، تقنية Mini LED التي تتطور إلى Micro RGB أصغر مع عناصر ضوء حمراء وخضراء وزرقاء تنبعث منها سطوعًا دقيقًا وتوفر تحكمًا دقيقًا في اللون.

RGB Primary Color Ultra مع تحكم Micro RGB

لون ثوري مع تغطية ألوان ثلاثية معتمدة بنسبة 100%

تتحكم تقنية Micro RGB evo المزودة بإضاءة خلفية حمراء وخضراء وزرقاء مستقلة في الضوء واللون على مستوى مصغر للتعبير عن طيف أوسع من الألوان بمستوى أعلى من الحيوية والدقة. يتميز Micro RGB evo بتحكم ألوان Micro RGB فائق الدقة وهو التلفزيون الوحيد الذي يتمتع بتغطية بنسبة 100% عبر ثلاثة معايير -BT2020 وDCI-P3 وAdobe RGB - حيث يغطي نطاق ألوان واسع بشكل استثنائي لكل شيء بدءًا من سينما HDR والتحرير الرقمي إلى تقنيات العرض من الجيل التالي.2)

يتميز LG Micro RGB evo AI MRGB95، المدعوم بتقنية RGB Primary Color Ultra مع Micro RGB Control، بإضاءة RGB يتم التحكم فيها بدقة من محركات Micro RGB منفصلة تشكل صورة زهرة بألوان غنية ومتوازنة وتباين دقيق.

RGB Primary Color Pro, used in LG Mini RGB evo AI MRGB85, features a split image comparing conventional LED color on the left with brighter, more saturated buildings on the right, highlighting 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB coverage.

يتميز LG Micro RGB evo AI MRGB95 بتحكم فائق الدقة في الألوان Micro RGB، ويوفر تغطية لونية بنسبة 100% لمعايير BT2020 وDCI-P3 وAdobe RGB، وفقًا لشهادة Intertek.

تقنية Micro Dimming Ultra

توفر آلاف مناطق التعتيم التي يعمل بها معالجنا الذكي alpha11 AI تباينًا استثنائيًا

يعمل معالج alpha 11 AI Processor من OLED، القادر على التحكم في 8.3 مليون بكسل، على تشغيل والتحكم في آلاف مناطق التعتيم في Micro RGB evo لتقديم صور بتباين مذهل وتفاصيل دقيقة.3)

تعرض شاشة LG Micro RGB evo AI MRGB95 المزودة بتقنية Micro Dimming Ultra مشهدًا حيويًا للحياة البحرية مع فصل دقيق للألوان عبر أكثر من 8.3 مليون بكسل، معززًا بآلاف مناطق التعتيم التي يتم تشغيلها بواسطة معالج alpha 11 AI Processor 4K Gen3.

معالج alpha 11 AI Processor 4K Gen3 مع محرك الذكاء الاصطناعي المزدوج

جودة صورة فائقة بدقة 4K مع معالج alpha 11 AI Processor الأكثر تقدمًا من LG مع Dual AI Engine

موروث من LG OLED، معالج alpha 11 AI Processor، القادر على الدقة على مستوى البكسل، مزود بمحرك Dual AI Engine جديد، ويشغل الآن Micro RGB evo. بالإضافة إلى محركات الذكاء الاصطناعي الفردية، يعمل محرك Dual AI Engine على تحسين الوضوح والملمس في وقت واحد، مما يؤدي إلى جودة صورة بدقة 4K ليست أكثر حدة فحسب، بل تبدو أكثر طبيعية.4)

يضيء معالج alpha 11 AI Processor 4K Gen3 في تلفزيون LG Micro RGB evo AI MRGB95 بألوان بنفسجية على لوحة دوائر إلكترونية، مبرزًا محرك الذكاء الاصطناعي المزدوج، ويقدّم أداءً أسرع يصل إلى ‎5.6 ضعف في وحدة المعالجة العصبية (NPU)، و50% في وحدة المعالجة المركزية (CPU)، و70% أقوى في وحدة معالجة الرسومات (GPU).

لماذا تلفزيون LG AI TV؟

يحسِّن تلفزيون LG AI TV الصورة والصوت مع جعل كل يوم أكثر ذكاءً باستخدام AI Hub المخصص

استكشف المزيد عن تلفزيون LG AI TV

AI HDR Remastering

ترقية كل إطار إلى جودة HDR

يعمل الذكاء الاصطناعي تلقائيًا على تحسين اللون والسطوع والتباين ورفع جودة صورة SDR إلى مستويات HDR للحصول على صور أكثر ثراءً وواقعية.

اكتشف 3 مزايا مميزة لـ AI Hub

البحث المتقدم متعددة نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام ‏Google Gemini‏ و‏Microsoft Copilot‏

ما عليك سوى قول ما تبحث عنه، ثم تحديد نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يناسبك. يتصل النظام بنماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة لتقديم نتائج أوسع وأكثر ملاءمة.8)

احصل على توصيات ومعلومات مخصصة للمحتوى

يقترح AI Concierge المحتوى والتحديثات المصممة خصيصًا لاهتماماتك. يقدم "في هذا المشهد" توصيات ومعلومات ذات صلة بناءً على ما تشاهده، بينما يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي البحث عن الصور وإنشائها.9)

يتعرف تلفزيون LG AI TV على صوتك وينتقل بك إلى My Page المصممة خصيصًا لك!

بالانتقال إلى My Page، يمكنك رؤية كل شيء في لمحة، من الطقس والتقويم وعناصر واجهة المستخدم إلى درجاتك الرياضية المفضلة.10)

تظهر شارة Honoree CES Innovation Awards 2026 على خلفية داكنة. يتم التعرف على Multi-AI Architecture في فئة الذكاء الاصطناعي.

نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز

نظام التشغيل webOS الحائزة على جوائز أصبح الآن مؤمَّنًا عبر LG Shield

تظهر شارة AVForums Editor’s Choice على خلفية داكنة لنظام LG webOS 25، الذي يحمل اسم أفضل نظام تلفزيون ذكي 2025/2026.

8 سنوات كأفضل نظام تلفزيون ذكي 

يظهر شعار LG Shield على خلفية داكنة مع رموز أمان، مما يسلط الضوء على حماية webOS للخصوصية وأمن البيانات وسلامة النظام. كما يتم عرض شارة CES Innovation Awards 2026 Honoree.

LG Shield

أمان يمكنك الوثوق به

تضمن التقنيات الأساسية السبعة من LG Shield بقاء بياناتك آمنة مع تخزين وإدارة البيانات الآمنة، وخوارزميات التشفير الآمنة، وسلامة البرامج المضمونة، ومصادقة المستخدم والتحكم في الوصول، ونقل البيانات الآمن، والكشف عن الأحداث الأمنية والاستجابة لها، وإدارة التحديثات الآمنة.12)

أمان يمكنك الوثوق به اكتشف المزيد عن LG Shield

webOS Re:New Program

إمكانية ترقية تلفزيونك حتى 5 سنوات مجانًا13)

يتم عرض حماية LG الرباعية من خلال أربعة أيقونات حماية على خلفية صفراء. تتميز كل أيقونة بحماية من ضربات البرق، والحماية من الرطوبة، والحماية من الارتفاع المفاجئ في التيار، وحماية webOS مع LG Shield.

حماية LG الرباعية

تم تصميم تلفزيون LG ليدوم طويلًا بفضل حماية LG الرباعية

من الأجهزة إلى البرامج، تتم حماية تلفزيون LG TV. المكثفات المدمجة توفر حماية ضد الجهود العالية بما في ذلك الصواعق، بينما تم تصميم أشباه الموصلات بتقنية مقاومة لارتفاعات الجهد المفاجئة. يحمي جل السيليكون والطلاءات الواقية الرقائق من الرطوبة وحتى بياناتك تظل آمنة ومأمونة مع LG Shield.

AI Magic Remote

تنقّل وأشِر بسهولة مثل ماوس هوائي للاستمتاع بـ AI Hub

تحكم في تلفزيونك بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote. باستخدام مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك النقر والسحب والإفلات لاستخدامها مثل الماوس الهوائي أو ببساطة يمكنك التحدث لتفعيل ميزة الأوامر الصوتية.

يتميّز LG Micro RGB evo AI MRGB95 بمنصة AI Hub لتجربة مخصصة، مع أيقونة الذكاء الاصطناعي فوق جهاز التحكّم عن بُعد، محاطة بتسميات تشمل: Multi AI Search، AI Concierge، AI Voice ID مع My Page، وAI Chatbot، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard.

تصميم يرتقي بمساحتك

اكتشف تحفًا فنية لا حدود لها مع LG Gallery+

LG Gallery+

صمم مساحتك باستخدام مجموعة متنوعة من المحتويات للاختيار من بينها

يتيح لك LG Gallery+ الوصول إلى أكثر من 100 عمل فني ومقاطع فيديو محيطة ومحتوى مرئي آخر لرفع مساحتك. مع تحديثات المكتبة المنتظمة، يمكنك تخصيص منزلك بمحتوى منسق يعكس أسلوبك.18)

يعرض LG Gallery+ مع خاصيتي BGM وMusic Lounge في تلفزيون LG Micro RGB evo AI MRGB95 مشهد "مساء الغابة" لبحيرة وسط الغابة على الشاشة، مع ظهور لوحة واجهة المستخدم الخاصة بـ Music Lounge التي تتضمن موسيقى المزاج، وتشغيل البلوتوث، وعناصر التحكم.

LG Micro RGB evo AI MRGB95’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM مع Music Lounge

اضبط الأجواء المناسبة مع الموسيقى

اخلق الأجواء المناسبة مع الموسيقى التي تطابق صورك. استخدم الموسيقى الموصى بها وفقًا لتفضيلاتك أو اتصل عبر Bluetooth لتشغيل مساراتك الخاصة.

يعرض تلفزيون LG Micro RGB evo AI MRGB95 شبكة صور من Google Photos تتضمن لقطات عائلية، بينما يظهر على الهاتف قائمة ألبومات مع تفعيل ألبوم "رحلة العائلة".

صوري

يمكنك الوصول بسهولة إلى Google Photos وعرض ذكرياتك

قم بتوصيل حسابك على Google Photos بالتلفزيون بسهولة باستخدام هاتفك. يمكنك تخصيص مساحتك بسهولة باستخدام محتوى من مكتبة الصور لديك.21)

تم تثبيت تلفزيون LG Micro RGB evo AI MRGB95 على جدار أخضر فوق وحدة تحكم حمراء، ويعرض لوحة معلومات تتضمن الطقس ونتائج المباريات وجدول التلفزيون وHome Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

لوحة المعلومات

ابقَ على اطلاع باستخدام لوحة معلومات مخصصة شاملة

اطلع على المعلومات المهمة في لمحة سريعة. احصل على تحديثات الطقس، والتنبيهات الرياضية، وشاهد تقويم Google Calendar، بل وقم أيضًا بإعداد إشعارات Home Hub، وعرض الحجوزات والمزيد.

وضع المعرض (Gallery Mode)

التبديل من التلفزيون إلى العمل الفني بسلاسة

مع تشغيل وضع المعرض، يمكن لتلفزيونك توفير الطاقة حتى أثناء عرض الأعمال الفنية التي اخترتها، مما يضفي لمسة من الأناقة والرقي على مساحتك.

تحكم ذاتي في السطوع

سطوع مثالي في أي إضاءة

يقوم التحكم في السطوع تلقائيًا بضبط مخرج الشاشة استنادًا إلى الإضاءة المحيطة، مما يضمن مشاهدة واضحة ومريحة في أي بيئة.22)

مستشعر الحركة

يستجيب لوجودك

ميزة اكتشاف الحركة تتيح للتلفزيون الاستجابة بذكاء، مع تبديل الأوضاع بناءً على ما إذا كنت قريبًا أم لا.23)

شاشة LG Micro RGB evo AI MRGB95 المزودة بخاصية "إمكانات الاتصال الذكي" تعرض واجهة Home Hub على الشاشة، مما يعرض الاتصالات بـ Google Home وLG ThinQ، مع لوحات للتلفزيون والأجهزة والتطبيقات في تخطيط تحكم واحد.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

إمكانات الاتصال الذكي

Home Hub،  كل أجهزتك الذكية في مكان واحد

يجمع Home Hub جميع أجهزتك الذكية معًا. يمكنك الاتصال والتحكم والتفاعل بسلاسة مع أجهزة إنترنت الأشياء المنزلية عبر Google Home والمزيد.25)

ادخل عالمًا متناغمًا لتحقيق الفوز

تجربة لعب فائقة

لعبة للفوز بمعدلات تحديث معززة تصل إلى 330Hz

استمتع بتجربة ألعاب فائقة السرعة بفضل 165Hz وAMD FreeSync Premium وVRR. مع Motion Booster الذي يرفع معدلات التحديث لتقليل ضبابية الحركة وأول جهاز تحكم معتمد من BT ULL على الإطلاق، استمتع بأداء عالٍ مثالي للألعاب التنافسية.26)

يُظهر LG Micro RGB evo AI MRGB95 مع Ultimate Gameplay مشهد سباق نابض بالحياة وعالي السرعة مع إدراج مقارنة ضبابية تسلط الضوء على Motion Booster 330، مع دعم 165 هرتز وVRR وAMD FreeSync وALLM وHGiG وGeForce NOW.

يعرض تلفزيون LG Micro RGB evo AI MRGB95 المزود بخدمة NVIDIA GeForce NOW لعبة Borderlands 4 على الشاشة إلى جانب شعار GeForce NOW، موفّرًا إمكانية الوصول إلى الألعاب السحابية مباشرة عبر واجهة التلفزيون.

NVIDIA GeForce NOW

عِش أول تجربة ألعاب سحابية في العالم بدقة 4K و120Hz مع تقنية HDR

يمكنك تشغيل ألعاب HDR بدقة 4K 120Hz على التلفزيون حتى دون جهاز إضافي من خلال NVIDIA GeForce NOW. بدعم من بنية NVIDIA Blackwell، استمتع بالألعاب السحابية المتطورة مع أداء GeForce RTX 5080.(27

يعرض تلفزيون LG Micro RGB evo AI MRGB95 المزود بتقنية زمن الاستجابة المنخفض للغاية عبر Bluetooth وحدة تحكم لاسلكية على الشاشة تحمل اسم "Razer Wolverine V3 Bluetooth"، مما يشير إلى دعم محسن لأجهزة التحكم عبر البلوتوث لتجربة لعب سريعة الاستجابة.

زمن استجابة منخفض للغاية عبر Bluetooth

أول تلفزيون في العالم يدعم وحدات تحكم Bluetooth ذات زمن استجابة منخفض للغاية

استمتع بزمن استجابة منخفض للغاية، وألعاب سحابية عالية الأداء مع دعم وحدة التحكم في تقنية زمن الاستجابة المنخفض للغاية عبر Bluetooth، مما يقلل تأخير الإدخال إلى أقل من 3.0m. استمتع بتحكم سلس وسريع الاستجابة يبدو تمامًا مثل الاتصال السلكي، حتى عند اللعب في السحابة.28)

يعرض تلفزيون LG Micro RGB evo AI MRGB95 بوابة LG للألعاب على شاشة webOS، حيث تُعرض واجهة موحدة بخطوة واحدة تتيح الوصول إلى عدة تطبيقات ألعاب عبر خدمات الألعاب السحابية مثل NVIDIA GeForce NOW وتطبيقات webOS.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

بوابة LG للألعاب

مركزك المتكامل للألعاب - لا يلزم وجود وحدة تحكم

استكشف آلاف الألعاب من NVIDIA GeForce Now وتطبيقات webOS الأصلية والمزيد. يمكنك العثور بسهولة على الألعاب عن بُعد أو لوحة الألعاب وحتى التنافس مع اللاعبين الآخرين عبر وضع التحدي.29)

يعرض تلفزيون LG Micro RGB evo AI MRGB95 المزود بميزة Game Dashboard وOptimizer شاشات ألعاب جنبًا إلى جنب مع قائمة على الشاشة لضبط إعدادات اللعب مثل معدل التحديث، وزمن الاستجابة، وأنماط العرض في الوقت الفعلي.

مُحسِّن الألعاب (Game Optimizer) ولوحة التحكم (Game Dashboard)

ضبط إعدادات اللعبة بسهولة لتناسب نمط لعبك

يمكنك تخصيص تجربة لعبك بسهولة باستخدام لوحة التحكم في اللعبة للتحكم السريع في الوقت الفعلي ومحسِّن الألعاب لضبط إعداداتك المفضلة بدقة. اضبط معدل التحديث وزمن الاستجابة والأوضاع المرئية لتحسين كل جلسة لعب بسهولة.

انغمس في كل مباراة رياضية

يعرض تلفزيون LG Micro RGB evo AI MRGB95 توقعات رياضية عبر AI Concierge أثناء بث مباشر لمباراة كرة قدم، مع لوحة ذكية على الشاشة تقدم تنبؤات وتحليلات اللاعبين وبيانات الدوري، مما يُظهر كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتوقّع نتائج المباريات.
يبرز تلفزيون LG Micro RGB evo AI MRGB95 المزود بتقنية TruMotion ميزة تنعيم الحركة في مشهد كرة قدم مقسوم، حيث يظهر الجانب الأيسر بحركة ضبابية مع TruMotion متوقف، والجانب الأيمن بحركة واضحة وحادة مع TruMotion مفعّل لتسليط الضوء على وضوح المشاهد السريعة.
تعرض شاشة LG Micro RGB evo AI MRGB95 مشهدًا دراميًا لشخص يركب سيارة، ثم يظهر تنبيه رياضي لمباراة كرة قدم مباشرة مع درجات في الوقت الفعلي، وعند النقر عليه، ينتقل مباشرة إلى اللعبة المباشرة.
التوقعات الرياضية من خلال AI Concierge

تلقي توقعات الألعاب باستخدام الذكاء الاصطناعي

يحلل الذكاء الاصطناعي إحصائيات فريقك وأدائه لتوفير توقعات اللعبة. شجّع فريقك واستمتع بدعمه بهذه الرؤى التي تنتج عن الذكاء الاصطناعي.30)

TruMotion

نعومة الحركة التي تتكيف مع كل نوع

تقوم ميزة AI Genre Selection بتحديد نوع المحتوى، بينما تضبط تقنية TruMotion مستوى الاهتزاز لتوفير قدر مناسب من التنعيم لتجربة مشاهدة طبيعية سواء للأفلام أو الرياضة أو غيرها.

Sports Alert

إعداد التنبيهات وعدم تفويت أي لحظة

تابع كل لحظة من لحظات الحدث. فعِّل التنبيهات لتصلك إشعارات بمواعيد مباريات فريقك ونتائجها والمزيد.

سينما حقيقية، محفوظة بتفاصيل دقيقة

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient  MODE

استمتع بتجربة السينما كما أراد المخرج مع Dolby Vision وFILMMAKER MODE مع تعويض الضوء المحيط الذي يتكيف مع البيئة المحيطة ويحافظ على الصور أقرب ما يمكن إلى شكلها الأصلي.31)

Dolby Atmos

من خلال تقديم الصوت كعناصر صوتية محيطية بزاوية 360 درجة بدلاً من قنوات ثابتة، يوفّر النظام تجربة سينمائية منزلية تحافظ على التفاصيل والعمق بما يتماشى مع كل مشهد.

ترفع مكبرات الصوت LG Soundbar من جودة كل مشهد بصوت محيطي أكثر ثراءً

WOW Orchestra

نظام صوت محيطي كامل من تلفزيون LG TV ومكبر الصوت Soundbar في تناغم وتزامن

من خلال مزامنة التلفزيون ومكبر الصوت Soundbar كجهاز واحد، يعمل النظام على توسيع العمق والاتجاه للحصول على تجربة محيطية أكثر ثراءً.33)

يعرض تلفزيون LG Micro RGB evo AI MRGB95 المزود بخاصية WOW Orchestra مشهد حفل موسيقي مع مكبر صوت Soundbar أسفل الشاشة، بينما تمتد موجات صوتية رسومية عبر غرفة المعيشة لتجسيد صوت محيطي ومتزامن.

تجلس عائلة مع أطفالهم وأجدادهم معًا على أريكة في غرفة معيشة مشرقة، وهم يحملون جهاز التحكم عن بُعد ويشاهدون التلفزيون.

إمكانية الوصول (Accessibility)

الميزات المساعدة تجعل المشاهدة أكثر شمولية

تم تصميم تلفزيونات LG TV مع مراعاة إمكانية المساعدة (Accessibility)، حيث تشمل ميزات مثل فلتر ضبط الألوان، ودليل لغة الإشارة، ودعم الاتصال المباشر بأجهزة المساعدة الصوتية.

إخلاء المسؤولية

 

*الصورأعلاه في صفحة تفاصيلالمنتج هذه هي لأغراضتوضيحية فقط. راجع صورالمعرض للحصول على تمثيل أكثردقة.

*تختلف المواصفات والميزات حسب المنطقة والطراز والحجم.

*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.

*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.

*يلزم وجود حساب LG وقبول الشروط والأحكام ذات الصلة للوصول إلى الخدمات والميزات الذكية القائمة على الشبكة، بما في ذلك تطبيقات البث. بدون حساب LG، لا تتوفر سوى توصيلات الجهاز الخارجية (على سبيل المثال عبر HDMI) والتلفزيون الأرضي/الهوائي (فقط لأجهزة التلفزيون المزودة بموالفة). لا توجد رسوم لإنشاء حساب LG.

*قديختلف المحتوى المعروض في هذه الصفحةعن المحتوى المتاح في خدمة Gallery+ الفعلية.

1)*تشير ذاكرة Micro RGB من LG إلى تقنية الألوان المتعددة المستندة إلى LED مع مزيج من مصابيح LED الأصغر حجمًا من LG Mini LED مما يوفر إعادة إنتاج ألوان واسعة.

 

2)*تم اعتماد شاشة LG MicroRGB من قبل Intertek لتغطية الألوان الثلاثية بنسبة 100% المقاسة وفقًا للبند 5.18 من IDMS الإصدار 1.2.

 

3)*الصور أعلاه هي صور محاكاة لأغراض توضيحية.

 

4)*مقارنةً بمعالج Alpha 9 AI Gen8 لعام 2025 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.

 

5)*تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT).

*تتم ترقية الصور إلى جودة تشبه 4K. قد تختلف النتائج حسب دقة المصدر.

*معالجة أسرع مقارنة بمعالج 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.

 

6)*يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت. وقد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع. 

 

7)*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

 

8)*تتوفر ميزة AI Search (Copilot) في طرازات OLED/MRGB/QNED/NANO بدقة 4K UHD المزوّدة ببرنامج webOS Re:New Program، بما في ذلك الطرازات التي تم إصدارها اعتبارًا من عام 2022 فصاعدًا.

*يلزم الاتصال بالإنترنت، وقد تخضع خدمات الذكاء الاصطناعي التي يقدمها الشريك للتغيير أو تتطلب اشتراكًا.

*قد تختلف هذه الميزة حسب المنطقة والطراز ولا تتوفر في البلدان التي لا يتوفر فيها دعم نماذج اللغة الكبيرة (LLM).

 

9)*قد لا يتم دعم بعض هذه الميزات في مناطق أو طرازات معينة.

*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.

*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقاً للتطبيق والوقت من اليوم.

*تتوفر بطاقة "في هذا المشهد" في البلدان التي تدعم دليل البرنامج الإلكتروني (EPG).

*لا تتوفر بطاقة "يُعرض الآن" على Netflix وتطبيقات مقدمي المحتوى الأخرى، لذا لن يتم عرض البطاقة.

*تتوفر بطاقة "الذكاء الاصطناعي التوليدي" في مناطق أو طرازات معينة.

 

10)* قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.

*قد يختلف دعم تقنية Voice ID حسب المنطقة والبلد، وهي متوفرة في تلفزيونات OLED وQNED وNANO بدقة 4K UHD الصادرة اعتبارًا من عام 2024، بالإضافة إلى تلفزيونات MRGB وFHD الصادرة اعتبارًا من عام 2026.

*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.

*يمكن فتح القفل من قبل شخص ما بصوت مماثل، وإذا تغير الصوت لأسباب صحية أو عوامل أخرى، فقد لا يعمل التعرف بشكل فعال.

*قد تختلف عناصر واجهة المستخدم المقدمة حسب البلد وتخضع للتغيير أو الإيقاف دون إشعار مسبق.

*تتوفر ميزة My Page على أجهزة تلفزيون 2026 OLED وMRGB وQNED وNANO 4K UHD.

 

11)*يلزم الاتصال بالإنترنت.

*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.

*في البلدان التي لا يتم فيها دعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، قد لا يتوفر الوصول إلى التطبيق المعتمد على الصوت واستخدامه.

 

13)*webOS Re:New هو برنامج لترقية البرامج وهو متوفر في طرازات مختارة فقط. قد يختلف عدد الترقيات ومدة دعم Re:New حسب المنتج أو الطراز أو المنطقة.

*قد يختلف جدول الترقية بالإضافة إلى الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.

*الميزات والمحتويات والخدمات المتوفرة قابلة للتغيير دون إشعار مسبق وقد تختلف حسب المنتج أو الطراز أو المنطقة.

 

14)*يوفر وصولاً سريعًا إلى ميزات الذكاء الاصطناعي في التلفزيون ولكنه لا يحتوي على معالجة مدمجة للذكاء الاصطناعي.

*قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.

*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.

*لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.

 

16)*يختلف حجم الإطار حسب السلسلة والحجم.

*استنادًا إلى بيئة التركيب، قد تكون هناك فجوة بسيطة بين التلفزيون والجدار. تختلف متطلبات التركيب. طالع دليل التركيب لمزيد من التفاصيل.

 

18)*قد يختلف المحتوى المتاح حسب المنطقة ويخضع للتغيير.

*يلزم الاشتراك في LG Gallery+ للوصول إلى المحتوى والميزات الكاملة.

 

21)*تعمل الميزة عند تسجيل الدخول إلى حسابك على Google Photos ولديك 10 صور على الأقل في التطبيق. 

 

22)*قد تختلف مستشعرات السطوع حسب الطراز..

 

23)*لا تتوفر مستشعرات الحركة إلا في الطرازين W6 وG6 فقط.

 

25)*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة من "Matter" باختلاف الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال المبدئي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.

 

26)*يعتمد التحقق من AMD FreeSync Premium على تأخير الإدخال المنخفض وتقليل التقطع والأداء الخالي من الوميض.

*يعمل معدل التحديث 165Hz فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 165Hz.

*قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.

*في وضع Motion Booster، قد تنخفض الدقة لضمان الأداء الأمثل.

*يوفر Motion Booster 330 معدل تحديث يصل إلى 330 هرتز بدقة Full HD محسنة للاستمتاع بلعب فائق السلاسة.

 

27)*الاشتراك مطلوب. قد تختلف عروض الخدمات حسب خطة العضوية.

*متوفر فقط على طرازات LG OLED W6 وG6 وC6، بالإضافة إلى MRGB95 وMRGB9M.

*قد يختلف توفر GeForce NOW حسب البلد.

*في وضع ULL، يمكن توصيل وحدة تحكم واحدة فقط (وحدة التحكم). قد يتأثر استخدام أجهزة Bluetooth الأخرى.

*للحصول على أفضل أداء، يوصى باتصال Ethernet أو Wi-Fi بسرعة 5GHz.

 

28)*في وضع ULL، يمكن توصيل وحدة تحكم واحدة فقط (وحدة التحكم). قد يتأثر استخدام أجهزة Bluetooth الأخرى.

*للحصول على أفضل أداء، يوصى باتصال Ethernet أو Wi-Fi بسرعة 5GHz.

*تُباع وحدة التحكم في الألعاب بشكل منفصل.

 

29)*قد يختلف الدعم لخدمات الألعاب السحابية.

*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.

*يُباع جهاز التحكم في الألعاب بشكل منفصل.

 

30)*بطاقة "في هذا المشهد" متوفرة في البلدان التي تدعم EPG.

*قد يختلف نطاق الدعم حسب البلد.

*المعلومات المقدمة من AI Concierge هي لأغراض إعلامية عامة فقط وقد لا تكون دقيقة. لا تتحمل LG أي مسؤولية أو التزام عن أي إجراءات أو قرارات يتم اتخاذها اعتمادًا على هذه المعلومات.

 

31)*FILMMAKER Ambient MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc.

*يدعم FILMMAKER Ambient MODE مع Dolby Vision.

*يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER Ambient MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.

*يعمل وضع FILMMAKER Ambient MODE على الطرازات المزودة بمستشعر ضوء.

 

33)*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.

*قد يختلف التحكم في وضع الصوت حسب الطراز.

*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديثات.

*استخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.

 

34)*يسري توفير الطاقة فقط عند تمكين كل من وضع المعرض والاستعداد الدائم. في حالة إيقاف تشغيل وضع الاستعداد دائمًا، سيستهلك وضع المعرض نفس مقدار الطاقة كما هو الحال عند تشغيل التلفزيون.

كل المواصفات

صورة (عرض)

  • نوع العرض

    تقنية Micro RGB بدقة 4K

  • سلسلة ألوان واسعة

    ألوان RGB الأساسية فائقة الوضوح (معتمدة بنسبة 100% للألوان الثلاثية)

  • معدل التحديث

    120 هرتز أصلي (تحديث متغير 165 هرتز)

  • دقة العرض

    4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

  • نوع الإضاءة الخلفية

    تقنية Micro RGB

الصورة (المعالجة)

  • معالج الصور

    معالج ألفا 11 بتقنية الذكاء الاصطناعي 4K من الجيل الثالث مع محرك ذكاء اصطناعي مزدوج

  • HFR (معدل إطارات عالي)

    4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)

  • النطاق الديناميكي العالي(HDR)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • حركة

    حركة برو

  • وضع المخرح

    نعم

  • وضع الصورة

    9 أوضاع

  • QFT (نقل الإطار السريع)

    نعم

  • QMS (تبديل الوسائط السريع)

    نعم

  • المعايرة التلقائية

    نعم

  • رسم خرائط النغمة الديناميكية

    نعم (توزيع ذكي وفائق لدرجات الألوان )

  • تقنية التعتيم

    تقنية التعتيم الدقيق المتقدم (Micro Dimming Ultra)

  • ترقية الذكاء الاصطناعي

    تقنية ألفا 11 للترقية الفائقة لدقة 4K بتقنية الذكاء الاصطناعي

  • ذكاء إصطناعي للصورة برو

    نعم

  • ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

    نعم (SDR/HDR)

الألعاب

  • وضع HGIG

    نعم

  • VRR (معدل التحديث المتغير)

    نعم (حتى 165 هرتز)

  • مُحسّن اللعبة

    نعم (لوحة معلومات الألعاب)

  • Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

    نعم

  • دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)

    نعم

  • متوافق مع FreeSync (AMD)

    نعم

تلفزيون ذكي

  • نظام التشغيل (OS)

    نظام تشغيل ويب أو إس 26

  • Google Cast

    نعم

  • تحكم صوتي بدون اليدين

    نعم

  • الصفحة الرئيسية

    نعم (Google Home، LG ThinQ)

  • يعمل مع Apple Home

    نعم

  • يعمل مع Apple Airplay

    نعم

  • كاميرا USB متوافقة

    نعم

  • تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

    نعم (LG ThinQ)

  • التمييز الصوتي الذكي

    نعم

  • عرض متعدد

    نعم

  • دائما مستعد

    نعم

  • متصفح الويب الكامل

    نعم

  • دردشة ذكية

    نعم

صوتي

  • مخرج الصوت

    40 واط

  • واو الأوركسترا

    نعم

  • نظام السماعة

    2.2 قناة

  • اتجاه مكبر الصوت

    إطلاق سفلي

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    تقنية ألفا 11 للصوت الاحترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي (مزج افتراضي 11.1.2)

  • ترميز الصوت

    AC4، AC3 (دولبي ديجيتال)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، apt-X (يرجى الرجوع إلى الدليل)

  • صوت واضح برو

    نعم

  • Dolby Atmos

    نعم

  • مزامنة صوت LG

    نعم

  • إخراج الصوت في وقت واحد

    نعم

  • مشاركة وضع الصوت

    نعم

الاتصال

  • مدخل HDMI

    4 منافذ HDMI (تدعم 4K@120Hz، eARC، VRR، ALLM، QMS، QFT)

  • قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

    eARC (HDMI 2)

  • إدخال RF (هوائي/كابل)

    منفذان

  • الربط البسيط (HDMI CEC)

    نعم

  • (الصوت الرقمي البصري خارج)

    1ea

  • مدخلات USB

    منفذان (V 2.0)

  • واي فاي

    نعم (Wi-Fi 6)

  • دعم البلوتوث

    نعم (الإصدار 5.3)

  • مدخل Ethernet

    1ea

إمكانية الوصول

  • تباين عالي

    نعم

  • عكس الألوان

    نعم

  • تدرج الرمادي

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎2230 x 1277 x 49.9 ‎

  • أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

    ‎2390 x 1620 x 285 ‎

  • وزن العبوة (من الخارج)

    ‎96.7 ‎

  • أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎2230 x 1374/1338 x 415 ‎

  • حامل التلفزيون (العرض x العمق)

    ‎1725 x 415 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎67.3 ‎

  • وزن التلفزيون مع حامل

    ‎69.5 ‎

  • مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

    ‎600 x 400 ‎

القوة

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

  • ريموت

    ريموت التحكم الذكي AI Magic Remote MR26

  • سلك الطاقة

    نعم (مرفق)

BROADCASTING

  • استقبال التلفزيون الرقمي

    DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

  • استقبال التلفزيون التناظري

    نعم

