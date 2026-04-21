1) AI Wash 1.0

- تُحسّن حركات الغسيل بناءً على نوع الغسيل لتحسين العناية بالنسيج وتقليل استهلاك الطاقة للأقمشة الناعمة.

-تم اختبارها بواسطة Intertek في عام 2023، من خلال الاختبار المختبري، لمقارنة دورة AI Wash بدورة Cotton باستخدام حمولة مختلطة من الأقمشة الناعمة بوزن 3 كجم، في ظل ظروف اختبار محددة.

2) AI Wash 2.0

- تعمل على تحسين الغسيل والشطف استنادًا إلى نوع الغسيل ومستوى الاتساخ لتحسين العناية بالنسيج ودعم توفير الطاقة للأقمشة الناعمة.

-تم اختبارها بواسطة Intertek في عام 2022، من خلال مقارنة دورة AI Wash مع دورة Cotton باستخدام حمولة مختلطة من الأقمشة الناعمة بوزن 3 كجم، في ظل ظروف اختبار محددة.

3) دورة العناية بالألياف الدقيقة

-تُقلّل الاحتكاك أثناء الغسيل من خلال حركات التأرجح والتقليب، مما يساعد في خفض إطلاق الألياف الدقيقة بنسبة تصل إلى 60%.

-تم اختبارها بواسطة Intertek في عام 2023، والتحقق من انخفاض انبعاثات الألياف الدقيقة من خلال مقارنة دورة Microplastic Care بدورة Mixed Fabric باستخدام حمولة 3 كجم من ملابس البوليستر بنسبة 100%، في ظل ظروف اختبار محددة.

4) TurboWash™ 360 (27 بوصة)

-تستخدم خمس فوهات دفع قوية تضخ المياه من زوايا متعددة لضمان غسيل متكامل في غضون أقل من 30 دقيقة.

-تم اختبارها بواسطة Intertek في عام 2023، من خلال اختبار دورة Cotton/Normal مع خيار TurboWash™ باستخدام حمولة 3 كجم، في ظل ظروف اختبار محددة.

5) TurboWash™ 360 (24 بوصة)

-تستخدم نظامًا ثلاثي الأبعاد متعدد الفوهات يضخ الماء والمنظف في اتجاهات متعددة؛ للحد من تلف الأنسجة وإتمام عملية الغسيل في غضون 39 دقيقة.

-تم اختبارها بواسطة Intertek في عام 2023، والتحقق من أداء الغسيل بناءً على اختبار IEC 60456، ومقارنة دورة TurboWash39 بدورة Cotton تقليدية، في ظل ظروف اختبار محددة.

6) AI DUAL Inverter™

-تضبط التجفيف حسب نوع القماش والحمولة للمساعدة في تقليل وقت التجفيف واستهلاك الطاقة مع دعم التجفيف الخفيف منخفض الحرارة.

-تم اختبارها بواسطة Intertek في عام 2024، للتحقق من تقليل وقت التجفيف واستخدام الطاقة من خلال مقارنة دورة AI Dry مع دورة Cotton باستخدام حمولة مختلطة من الأقمشة الناعمة بوزن 3 كجم، في ظل ظروف اختبار محددة.

7) AI Dry™

-تُحسّن عملية التجفيف بناءً على نوع القماش وحجم الحمولة، مما يدعم كفاءة الأداء، وتوفير استهلاك الطاقة للحصول على أقمشة ناعمة.

-تم اختبارها بواسطة Intertek في عام 2024، للتحقق من كفاءة التجفيف المُحسّنة من خلال مقارنة دورة AI Dry بدورة Cotton باستخدام حمولة مختلطة من الأقمشة الناعمة بوزن 3 كجم، في ظل ظروف اختبار محددة.

8) Door Cooling+™

-تضخ هواءً باردًا مباشرةً من فتحات تهوية مخصصة تقع في الجزء العلوي الأمامي من الثلاجة؛ لضمان تبريد العناصر المخزنة في الباب بسرعة وبشكل متساوٍ.

-بناءً على نتائج اختبارات TÜV Rheinland لعام 2025، وباستخدام طريقة اختبار LG الداخلية، تمت مقارنة الوقت المستغرق لانخفاض درجة حرارة حاوية المياه الموضوعة في السلة العلوية، وذلك بين حالتي إغلاق وفتح فتحة تهوية تقنية +Door Cooling.

9) LINEARCooling™

-تساعد على الحفاظ على الطعام طازجًا لفترة أطول من خلال تقليل تقلبات درجة الحرارة، ممّا يدعم الحفاظ على مظهر الطعام الطازج ومذاقه.

-بناءً على نتائج اختبارات TÜV Rheinland لعام 2025، وباستخدام طريقة الاختبار الداخلية لشركة LG، جرى قياس متوسط تقلبات درجات الحرارة من الذروة إلى الذروة في حجرة الأطعمة الطازجة، وذلك تحت ظروف اختبار محددة.

10) Powerful Performance

-توفر تنظيفًا فعالاً بقدرة شفط تصل إلى 220 واط.

-تم اختبارها بواسطة KTL في عام 2025، حيث تم حساب قوة الشفط القصوى وفقًا للمعيار الدولي IEC 62885-4، وذلك عبر ضرب قيمة الشفط المقاسة (كيلو باسكال) في تدفق الهواء (لتر/ثانية)، باستخدام بطارية جديدة مشحونة بالكامل، ومع تفعيل وضع التيربو، وخزان غبار فارغ، وبدون استخدام الأنبوب التلسكوبي أو فوهة الشفط، وذلك تحت ظروف اختبار محددة.

11) Heat Dry

-تعمل على تدوير الهواء الساخن في جميع أنحاء غسالة الأطباق لتعزيز كفاءة التجفيف، مما يضمن نتائج أسرع وأكثر شمولًا حتى للقطع البلاستيكية التي يصعب تجفيفها. وبفضل ذلك، حقّق أداء التجفيف 94.3 نقطة، وهو ما يمثل مؤشر أداء أعلى بنسبة 37% مقارنة بالموديلات التي تفتقر لميزة Heat Dry (والتي سجلت 68.8 نقطة).

-تم اختبارها بواسطة TÜV Rheinland في عام 2021، لتقييم أداء التجفيف بعد 30 دقيقة من اكتمال الدورة، باستخدام 49 نوعًا عمليًا من الأطباق، في ظل ظروف اختبار محددة.

12) TrueSteam™

-تستخدم البخار بدرجات حرارة عالية للحد من بقع الماء ودعم التنظيف الصحي، حيث تُحقّق خفضًا في بقع الماء بنسبة 84% (من 123 إلى 19 بقعة). تم اختبارها بواسطة TÜV Rheinland في عام 2020، عبر تقييم عدد بقع الماء عند مستويات عسر تبلُغ (51، 68، 153، و204 جزء في المليون)، مع مقارنة نتائج استخدام البخار، ومنقي المياه، والمشطف في وضع غسل الأطباق القياسي تحت ظروف اختبار محددة.