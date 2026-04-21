عنصر بصري لموثوقية LG يُظهر خريطة عالم متوهجة زرقاء على خلفية قاتمة، لتمثيل مدى انتشار وموثوقية أجهزة LG المنزلية عالميًا.

لماذا يتم الوثوق بأجهزة LG المنزلية في جميع أنحاء العالم

 

صُممت أجهزة LG المنزلية لتدوم طويلًا وتمنحك موثوقية عالية، وهو ما تؤكده تقييمات المستهلكين الموثوقة، والشهادات العالمية المعتمدة، والاختبارات المستقلة. وسواء كانت غسالات، أو ثلاجات، أو مكانس كهربائية، أو غسالات أطباق، أو حتى كراسي تدليك، فإن منتجات LG تضمن لك أداءً ثابتًا يمكنك الاعتماد عليه اليوم وفي المستقبل. اكتشف لماذا يتم الوثوق بأجهزة LG في المنازل حول العالم.

الغسيلالثلاجةالمكنسة الكهربائيةغسالة الأطباق

الغسيل

 

توفر أجهزة الغسيل من LG عناية طويلة الأمد مُصمّمة للاستخدام اليومي الموثوق.

معتمدة لتلبية المعايير العالمية

 

حصلت أجهزة الغسيل المختارة من LG على شهادات من جهات اختبار خارجية مثل TÜV Rheinland (TÜV) والمؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF).

 

• TÜV هي مجموعة اعتماد عالمية تُقيّم ما إذا كانت المنتجات تلبي جودة أو معايير محددة من خلال التقييم المختبري.

 

• مؤسسة BAF هي منظمة طبية خيرية مقرها المملكة المتحدة، تكرس جهودها لتخفيف آثار الحساسية. وتتولى المؤسسة منح شهادات المطابقة للمنتجات والتقنيات التي يُثبت مخبريًا قدرتها على خفض معدلات التعرُّض لمسببات الحساسية الشائعة وفق بروتوكولات فحص مُحدّدة.

TÜV Rheinland

 

خضعت غسالات LG المزودة بمحرك Inverter DirectDrive™ لاختبارات مستقلة بواسطة TÜV Rheinland، وحصلت في عام 2025 على شهادة تُثبت متانتها وقدرتها على العمل لمدة 30 عامًا. حيث تتحقق هذه الشهادة من أن محرك DD تم تصميمه لتوفير تشغيل موثوق ومتسق على مدى عقود من الاستخدام.

المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF)

 

نالت غسالات LG المجهزة بتقنية Steam™ اعتماد المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF)، وذلك لقدرتها الفعّالة على خفض التعرُّض لمسببات الحساسية الشائعة، بما في ذلك عث غبار المنزل. تم إثبات كفاءة دورة Allergy Care بتقنية LG Steam™ على توفير عناية صحية فائقة بالغسيل، وهي مخصصة للمنازل التي تتطلب حماية من مسببات الحساسية.

مُعتمدة بموجب اختبارات من طرف ثالث

 

تم اختبار العديد من أجهزة غسيل LG بواسطة Intertek، وهي شركة اختبار عالمية. من خلال إجراء اختبارات معيارية وفقًا للمواصفات الدولية للسلامة، والأداء، والجودة، يؤكد هذا التحقق المستقل استيفاء هذه الطرازات للمقاييس المرجعية المحددة للاستخدام اليومي الموثوق.

الغسالة

Intertek

 

• ¹⁾AI Wash 1.0: تم اختبارها بشكل مستقل بواسطة Intertek (2023)

• ²⁾AI Wash 2.0: تم اختبارها بشكل مستقل بواسطة Intertek (2022)

• ³⁾Microplastic Care Cycle: تم اختبارها بشكل مستقل بواسطة Intertek (2023)

• TurboWash™ 360 (27 بوصة)4⁾: تم اختبارها بشكل مستقل بواسطة Intertek (2023)

• TurboWash™ 360 (24 بوصة)5⁾: تم اختبارها بشكل مستقل بواسطة Intertek (2023)

المجفف

Intertek

 

• ⁶⁾AI DUAL Inverter™: تم اختبارها بشكل مستقل بواسطة Intertek (2024)

• ⁷⁾AI Dry™: تم اختبارها بشكل مستقل بواسطة Intertek (2024)

*قد تختلف نتائج الاختبار وسنوات الاختبار حسب الطراز.

الثلاجة

 

تحافظ ثلاجات LG على الطعام طازجًا لفترة أطول، يومًا بعد يوم.

مُعتمدة بموجب اختبارات من طرف ثالث

 

تم اختبار العديد من ثلاجات LG بواسطة TÜV Rheinland، وهي هيئة الاعتماد المستقلة الرائدة في ألمانيا. تتبع هذه التقييمات معايير محددة للسلامة والأداء، لضمان موثوقية التشغيل في الاستخدامات اليومية.

TÜV Rheinland

 

• ⁸⁾Door Cooling+™: تم اختبارها بشكل مستقل بواسطة TÜV Rheinland (2025)

• ⁹⁾LINEARCooling™: تم اختبارها بشكل مستقل بواسطة TÜV Rheinland (2025)

*قد تختلف سنوات الاختبار حسب الطراز.

المكنسة الكهربائية

 

تُقدّم مكانس LG الكهربائية أداءً قويًا يساعد في الحفاظ على قوة شفط تدوم طويلًا.

مُعتمدة بموجب اختبارات من طرف ثالث

 

خضعت عدّة طرازات من مكنسة LG الكهربائية للاختبار بواسطة مختبر كوريا للاختبار (KTL)، وهو هيئة اختبار مُعتمدة حكوميًا في كوريا الجنوبية. من خلال اختبارات معملية موحدة تتماشى مع المعايير الدولية مثل IEC 62885، يقوم مختبر كوريا للاختبار (KTL) بتقييم مقاييس الأداء الرئيسية، بما في ذلك قوة الشفط، ممّا يؤكد كفاءة واعتمادية أداء التنظيف اليومي.

مختبر كوريا للاختبار (KTL)

 

• ¹⁰⁾Powerful Performance: تم اختبارها بشكل مستقل بواسطة KTL (2025)

*قد تختلف نتائج الاختبار وسنوات الاختبار حسب الطراز.

غسالة الأطباق

 

تضمن غسالات أطباق LG أداءً ثابتًا في التنظيف والتجفيف في كل دورة غسل.

مُعتمدة بموجب اختبارات من طرف ثالث

 

خضعت العديد من غسالات أطباق LG لاختبارات TÜV Rheinland، وهي جهة الاعتماد المستقلة الرائدة في ألمانيا. تستند هذه التقييمات إلى معايير معتمدة، مما يؤكد كفاءة الاستخدام اليومي وموثوقية الأداء في التجفيف والتعقيم.

TÜV Rheinland

 

• ¹¹⁾Heat Dry: تم اختبارها بشكل مستقل بواسطة TÜV Rheinland (2021)

• ¹²⁾TrueSteam™: تم اختبارها بشكل مستقل بواسطة TÜV Rheinland (2020)

*قد تختلف نتائج الاختبار وسنوات الاختبار حسب الطراز.

الأسئلة الشائعة

لماذا تُعتبر LG علامة تجارية موثوقة للأجهزة المنزلية؟

تُعتبر LG علامة تجارية موثوقة للأجهزة المنزلية؛ نظرًا لخضوع منتجاتها في الفئات الرئيسية — بما في ذلك الغسالات، والمجففات، والثلاجات، والمكانس الكهربائية، وغسالات الأطباق، وكراسي التدليك — لعمليات تحقق مستمرة ومصادقات بواسطة جهات خارجية مستقلة.

 

بين عامي 2020 و2021، حصلت أجهزة LG على اعتماد المؤسسات المُعترف بها عالميًا، بما في ذلك TÜV Rheinland (TÜV) والمؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF). بالإضافة إلى ذلك، تم التحقق من الأداء والمتانة من خلال اختبارات معملية أجرتها جهات خارجية في الفترة بين عامي 2020 و2025 بواسطة منظمات مثل Intertek ومختبر كوريا للاختبار (KTL)، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية بما في ذلك جامعة كوريا (KU)، وذلك ضمن ظروف قياسية موحدة.

 

حيث تُشكّل هذه الاعتمادات متعددة المستويات، بمجموعها، دليلًا موضوعيًا يمتد ليشمل فئة المنتجات بأكملها، مُؤكدةً على موثوقية LG بما يتجاوز مجرد الادعاءات الفردية الخاصة بكل منتج.

كيف تتحقق LG من موثوقية أجهزتها المنزلية؟

تتحقق LG من موثوقية الجهاز من خلال طبقات متعددة من التقييم المستقل. ويشمل ذلك مراجعات منظمة المستهلك، والشهادات من المؤسسات المُعترف بها مثل TÜV Rheinland والمؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية، فضلًا عن اختبارات الأداء والمتانة الخاضعة للرقابة التي تُجريها مختبرات طرف ثالث.

 

يساعد نهج التحقق متعدد المصادر هذا في التأكيد على أن أجهزة LG تستوفي معايير الجودة والسلامة المحددة بدقة للاستخدام اليومي.

ما هي غسالة LG الأكثر موثوقية؟

تجمع غسالة ومجفف GVX من LG بين الأداء القائم على الذكاء الاصطناعي والتصميم الحائز على جوائز عالمية، مما يجعلها واحدة من أكثر حلول الغسيل تطورًا من LG للاستخدام اليومي.

 

في عام 2025، تُوّج تصميم GVX بجائزة Red Dot للتصميم. بالإضافة إلى ذلك، تم اختبار تقنيات الغسيل من LG - بما في ذلكSteam™ Allergy Care، وTurboWash™ 360، والتجفيف المعتمد على الذكاء الاصطناعي - بشكل مستقل أو اعتمادها بواسطة منظمات مثل المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية وIntertek في ظل ظروف معملية محددة. حيث توفر عمليات التحقق هذه أدلة موضوعية من طرف ثالث على كفاءة الأداء ومزايا الصحة العامة.

*صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

 

1) AI Wash 1.0

- تُحسّن حركات الغسيل بناءً على نوع الغسيل لتحسين العناية بالنسيج وتقليل استهلاك الطاقة للأقمشة الناعمة.

-تم اختبارها بواسطة Intertek في عام 2023، من خلال الاختبار المختبري، لمقارنة دورة AI Wash بدورة Cotton باستخدام حمولة مختلطة من الأقمشة الناعمة بوزن 3 كجم، في ظل ظروف اختبار محددة.

 

2) AI Wash 2.0

- تعمل على تحسين الغسيل والشطف استنادًا إلى نوع الغسيل ومستوى الاتساخ لتحسين العناية بالنسيج ودعم توفير الطاقة للأقمشة الناعمة.

-تم اختبارها بواسطة Intertek في عام 2022، من خلال مقارنة دورة AI Wash مع دورة Cotton باستخدام حمولة مختلطة من الأقمشة الناعمة بوزن 3 كجم، في ظل ظروف اختبار محددة.

 

3) دورة العناية بالألياف الدقيقة

-تُقلّل الاحتكاك أثناء الغسيل من خلال حركات التأرجح والتقليب، مما يساعد في خفض إطلاق الألياف الدقيقة بنسبة تصل إلى 60%.

-تم اختبارها بواسطة Intertek في عام 2023، والتحقق من انخفاض انبعاثات الألياف الدقيقة من خلال مقارنة دورة Microplastic Care بدورة Mixed Fabric باستخدام حمولة 3 كجم من ملابس البوليستر بنسبة 100%، في ظل ظروف اختبار محددة.

 

4) TurboWash™ 360 (27 بوصة)

-تستخدم خمس فوهات دفع قوية تضخ المياه من زوايا متعددة لضمان غسيل متكامل في غضون أقل من 30 دقيقة.

-تم اختبارها بواسطة Intertek في عام 2023، من خلال اختبار دورة Cotton/Normal مع خيار TurboWash™ باستخدام حمولة 3 كجم، في ظل ظروف اختبار محددة.

 

5) TurboWash™ 360 (24 بوصة)

-تستخدم نظامًا ثلاثي الأبعاد متعدد الفوهات يضخ الماء والمنظف في اتجاهات متعددة؛ للحد من تلف الأنسجة وإتمام عملية الغسيل في غضون 39 دقيقة.

-تم اختبارها بواسطة Intertek في عام 2023، والتحقق من أداء الغسيل بناءً على اختبار IEC 60456، ومقارنة دورة TurboWash39 بدورة Cotton تقليدية، في ظل ظروف اختبار محددة.

 

6) AI DUAL Inverter™

-تضبط التجفيف حسب نوع القماش والحمولة للمساعدة في تقليل وقت التجفيف واستهلاك الطاقة مع دعم التجفيف الخفيف منخفض الحرارة.

-تم اختبارها بواسطة Intertek في عام 2024، للتحقق من تقليل وقت التجفيف واستخدام الطاقة من خلال مقارنة دورة AI Dry مع دورة Cotton باستخدام حمولة مختلطة من الأقمشة الناعمة بوزن 3 كجم، في ظل ظروف اختبار محددة.

 

7) AI Dry™

-تُحسّن عملية التجفيف بناءً على نوع القماش وحجم الحمولة، مما يدعم كفاءة الأداء، وتوفير استهلاك الطاقة للحصول على أقمشة ناعمة.

-تم اختبارها بواسطة Intertek في عام 2024، للتحقق من كفاءة التجفيف المُحسّنة من خلال مقارنة دورة AI Dry بدورة Cotton باستخدام حمولة مختلطة من الأقمشة الناعمة بوزن 3 كجم، في ظل ظروف اختبار محددة.

 

8) Door Cooling+™

-تضخ هواءً باردًا مباشرةً من فتحات تهوية مخصصة تقع في الجزء العلوي الأمامي من الثلاجة؛ لضمان تبريد العناصر المخزنة في الباب بسرعة وبشكل متساوٍ.

-بناءً على نتائج اختبارات TÜV Rheinland لعام 2025، وباستخدام طريقة اختبار LG الداخلية، تمت مقارنة الوقت المستغرق لانخفاض درجة حرارة حاوية المياه الموضوعة في السلة العلوية، وذلك بين حالتي إغلاق وفتح فتحة تهوية تقنية +Door Cooling.

 

9) LINEARCooling™

-تساعد على الحفاظ على الطعام طازجًا لفترة أطول من خلال تقليل تقلبات درجة الحرارة، ممّا يدعم الحفاظ على مظهر الطعام الطازج ومذاقه.

-بناءً على نتائج اختبارات TÜV Rheinland لعام 2025، وباستخدام طريقة الاختبار الداخلية لشركة LG، جرى قياس متوسط تقلبات درجات الحرارة من الذروة إلى الذروة في حجرة الأطعمة الطازجة، وذلك تحت ظروف اختبار محددة.

 

10) Powerful Performance

-توفر تنظيفًا فعالاً بقدرة شفط تصل إلى 220 واط.

-تم اختبارها بواسطة KTL في عام 2025، حيث تم حساب قوة الشفط القصوى وفقًا للمعيار الدولي IEC 62885-4، وذلك عبر ضرب قيمة الشفط المقاسة (كيلو باسكال) في تدفق الهواء (لتر/ثانية)، باستخدام بطارية جديدة مشحونة بالكامل، ومع تفعيل وضع التيربو، وخزان غبار فارغ، وبدون استخدام الأنبوب التلسكوبي أو فوهة الشفط، وذلك تحت ظروف اختبار محددة.

 

11) Heat Dry

-تعمل على تدوير الهواء الساخن في جميع أنحاء غسالة الأطباق لتعزيز كفاءة التجفيف، مما يضمن نتائج أسرع وأكثر شمولًا حتى للقطع البلاستيكية التي يصعب تجفيفها. وبفضل ذلك، حقّق أداء التجفيف 94.3 نقطة، وهو ما يمثل مؤشر أداء أعلى بنسبة 37% مقارنة بالموديلات التي تفتقر لميزة Heat Dry (والتي سجلت 68.8 نقطة).

-تم اختبارها بواسطة TÜV Rheinland في عام 2021، لتقييم أداء التجفيف بعد 30 دقيقة من اكتمال الدورة، باستخدام 49 نوعًا عمليًا من الأطباق، في ظل ظروف اختبار محددة.

 

12) TrueSteam™

-تستخدم البخار بدرجات حرارة عالية للحد من بقع الماء ودعم التنظيف الصحي، حيث تُحقّق خفضًا في بقع الماء بنسبة 84% (من 123 إلى 19 بقعة). تم اختبارها بواسطة TÜV Rheinland في عام 2020، عبر تقييم عدد بقع الماء عند مستويات عسر تبلُغ (51، 68، 153، و204 جزء في المليون)، مع مقارنة نتائج استخدام البخار، ومنقي المياه، والمشطف في وضع غسل الأطباق القياسي تحت ظروف اختبار محددة.

 