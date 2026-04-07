ما هي الأجهزة الموفرة للطاقة؟
الأجهزة الموفرة للطاقة هي أجهزة مصممة لأداء المهام المنزلية مع استهلاك كميات أقل من الكهرباء أو الماء أو الغاز مقارنة بالطرازات التقليدية. صُممت هذه الأجهزة المنزلية الذكية بميزات متطورة، مثل المحركات ذات العاكس، وأجهزة الاستشعار الذكية، وأنماط التشغيل المُحسّنة، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الموارد.
لماذا الأجهزة الموفرة للطاقة مهمة في يوم الأرض
توفر الأجهزة الموفرة للطاقة طريقة مباشرة لدعم جهود حماية البيئة في المنزل. من خلال التحول إلى استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية، يمكنك المساهمة في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. تشير البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الأجهزة المنزلية تستهلك حوالي 30% من الطاقة في المنازل1)، لذا فإن اتخاذ خيارات أكثر ذكاءً يمكن أن يكون له تأثير ملموس عندما يُطبق ذلك على ملايين الأسر.
فوائد الأجهزة الموفرة للطاقة
تقليل الانبعاثات في المنزل وخارجه
تتمثل مزايا الأجهزة الموفرة للطاقة في فوائد بيئية ومالية على حد سواء. تساعد هذه الأجهزة على تقليل انبعاثات الكربون في منزلك من خلال استهلاك كميات أقل من الطاقة والمياه. تشمل المزايا الرئيسية:
- تقليل التأثير البيئي: قلل انبعاثات منزلك بالتحول إلى الأجهزة الحديثة.
- تحسين الأداء: توفر العديد من الطرازات أداءً أسرع وأكثر هدوءًا وموثوقية.
- دعم المستقبل: كل خيار موفر للطاقة يساهم في حماية كوكبنا من أجل الأجيال القادمة.
وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، يمكن للمنازل المزودة بأجهزة موفرة للطاقة أن تساهم مجتمعة في منع انبعاث ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ابتكار LG
ما هي الميزات التي تتمتع بها أجهزة LG الموفرة للطاقة؟
تتصدر LG السباق بفضل ميزاتها المتطورة المصممة لتحسين استخدام الموارد وتوفيرها. تشمل الابتكارات الرئيسية:
- تقنية AI DD™
يقوم نظام LG المدعوم بالذكاء الاصطناعي بتحديد نوع القماش وحجم الحمولة لاختيار دورة الغسيل المثلى تلقائيًا، مما يقلل من استهلاك المياه والطاقة.
- محركات Inverter Direct Drive™ Motor
توفر تقنية المحرك المتقدمة هذه تحكمًا دقيقًا وكفاءة أعلى وتشغيلاً أكثر هدوءًا، مما يساعد على تقليل استهلاك الطاقة.
- كفاءة مجففات المضخات الحرارية
تعمل هذه المجففات بدرجات حرارة أقل وتعيد تدوير الحرارة، مما يوفر طاقة أكثر مقارنة بالمجففات التقليدية التي تعمل بالمكثف، وفقًا لدراسات كفاءة الطاقة2).
- الأجهزة الذكية LG ThinQ™
راقب استهلاك الطاقة وقم بإدارته عبر هاتفك الذكي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة حتى عندما تكون خارج المنزل.
كيفية استخدام الأجهزة بكفاءة أكبر
نصائح سهلة لتوفير الطاقة في المنزل
تتحقق الفائدة الرئيسية للأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة عند دمجها مع العادات الذكية. استخدم هذه النصائح اليومية لزيادة تأثيرك:
نصائح لتوفير الطاقة في الثلاجات
• حافظ على درجة حرارة الثلاجة بين 3 و5 درجات مئوية، ودرجة حرارة الفريزر عند -18 درجة مئوية.
• لا تفرط في تحميل الرفوف؛ ودع الهواء يتدفق بحرية.
• قم بتنظيف ملفات المكثف بانتظام واستبدل أختام الأبواب البالية لمنع تسرب الهواء البارد.
نصائح لتوفير الطاقة عند استخدام غسالات الأطباق
• قم بتشغيل الغسالة بحمولة كاملة واستخدم دورات التوفير في الطاقة3).
• لا داعي للشطف المسبق — دع غسالة الأطباق تتولى المهمة.
• استخدم ميزة «فتح الباب التلقائي» لتجفيف موفر للطاقة.
نصائح لتوفير الطاقة عند استخدام الغسالات
• اغسل بالماء البارد، واختر أقصر دورة مناسبة، واحرص دائمًا على تشغيل الغسالة وهي ممتلئة.
• تعمل تقنيتا AI DD™ وInverter Direct Drive™ من LG على ضبط استهلاك الماء والطاقة تلقائيًا بما يتناسب مع كل حمولة.
• قم بتنظيف الفلتر بانتظام للحفاظ على أقصى كفاءة.
اكتشف الأجهزة الموفرة للطاقة من LG
تقدم LG مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية المصممة لتوفير نمط حياة عصري وفعال. تشمل الطرازات المميزة لمنزلك:
ثلاجة LG InstaView™ Door-in-Door
تتميز بتقنية التبريد NatureFRESH™، ومضخة خطية تعمل بتقنية العاكس (Inverter Compressor)، وموزع مياه UVnano™، لتوفير أقصى درجات النضارة وكفاءة الطاقة.
غسالة LG AI DD™
تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه لكل دورة غسيل، بسعة 10.5 كجم وتقنية TurboWash™ 360.
نصائح مفيدة للاستخدام الفعال للأجهزة المنزلية
✓ جدولة الاستخدام خارج أوقات الذروة: استخدم الأجهزة الكهربائية الكبيرة خلال ساعات انخفاض استهلاك الكهرباء لتحقيق وفورات إضافية.
✓ ترقية الطرازات القديمة: وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، فإن استبدال الأجهزة التي يزيد عمرها عن 10 سنوات يمكن أن يضاعف من وفوراتك في الطاقة.
✓ استخدم الميزات الذكية: استفد من تقنية LG ThinQ™ لمراقبة استهلاك الطاقة وتحسينه عن بُعد.
✓ الصيانة الدورية: نظف الفلاتر وتحقق من سلامة الأختام للحفاظ على الأداء الأمثل للأجهزة.
نصائح للصيانة والعناية الدورية
✓ الثلاجات: قم بتنظيف ملفات المكثف كل 6 أشهر وتحقق من عدم وجود تسربات في أختام الأبواب.
✓ غسالات الملابس: قم بتشغيل دورة غسيل ساخن بدون ملابس باستخدام دورة ""تنظيف الحوض"" من LG مرة كل شهر.
✓ غسالات الأطباق: اشطف الفلاتر أسبوعيًا لمنع الروائح الكريهة وتراكم بقايا الطعام.
✓ المجففات: قم بتنظيف فلتر الوبر بعد كل دورة غسيل وتحقق بانتظام من عدم وجود انسدادات في فتحة التهوية.
الأسئلة الشائعة
ما هو يوم الأرض؟
يوم الأرض هو حدث عالمي سنوي يُقام في 22 أبريل بهدف التوعية وحث الناس على اتخاذ إجراءات لحماية البيئة.
هل توفر الأجهزة الموفرة للطاقة المال حقًا؟
نعم. يمكن أن يؤدي التحول إلى استخدام أجهزة منزلية جديدة موفرة للطاقة إلى خفض تكاليف الطاقة المنزلية.
كيف يمكنني تقليل بصمتي الكربونية في المنزل؟
أفضل طريقة هي استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، وإيقاف تشغيل الأجهزة غير المستخدمة، واتباع نصائح الصيانة مثل الغسيل بالماء البارد والعناية بالثلاجة.
ما الذي يجعل أجهزة LG فعالة؟
تستخدم أجهزة LG تقنيات متطورة مثل Inverter Direct Drive™ و AI DD™ وكفاءة المضخة الحرارية لتوفير الطاقة والمياه.
1) المصدر: الوكالة الدولية للطاقة، «كيف ساعدت الأجهزة المنزلية العالم في ظل إجراءات الإغلاق وماذا يعني ذلك بالنسبة لكفاءة الطاقة»
2) المصدر: ENERGY STAR (وكالة حماية البيئة الأمريكية)، «مجفف الملابس الذي يعمل بمضخة حرارية»
3) قد تختلف ميزات الخدمة في غسالات الأطباق باختلاف البلدان والطرازات والإصدارات، وما إلى ذلك.