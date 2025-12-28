What is the Best Refrigerator Cooling Temperature?

حماية عائلتك من البكتيريا الضارة هو أحد أكبر الأسباب للحفاظ على درجة الحرارة المثلى في ثلاجتك. تتكاثر البكتيريا بسرعة أكبر في "منطقة الخطر"، بين 5 درجات مئوية و60 درجة مئوية (40 درجة فهرنهايت - 140 درجة فهرنهايت). ضمن هذا النطاق، يمكن أن تتضاعف مسببات الأمراض مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية في غضون 20 دقيقة فقط.

من خلال ضبط ثلاجة LG على 4 درجات مئوية (39 درجة فهرنهايت) أو أقل، فإنك تبطئ نمو البكتيريا بشكل كبير - مما يحافظ على سلامة الوجبات وصحة عائلتك.