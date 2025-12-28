Best Automatic Washing Machines for You

About Cookies on This Site

    مجموعة من غسالات LG بما في ذلك الطرازات أمامية التحميل والمجفف وWashTower المعروضة في استوديو حديث ومشرق

    مجموعة من غسالات LG بما في ذلك الطرازات أمامية التحميل والمجفف وWashTower المعروضة في استوديو حديث ومشرق

     

    يمكن أن يؤدي اختيار الغسالة المناسبة إلى تغيير تجربة الغسيل. تقدم LG مجموعة واسعة من الغسالات الأوتوماتيكية المصممة لتلبية احتياجات كل أسرة في المملكة العربية السعودية. سيساعدك هذا الدليل على فهم الأنواع والقدرات والتقنيات المختلفة المتاحة حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير.

    كيفية اختيار أفضل غسالة ملابس من LG تناسب نمط حياتك

     

    يتضمن اختيار غسالة LG المثالية فهم حجم منزلك وعادات الغسيل والميزات المفضلة.

     

    تقدم LG طرازات مختلفة بما في ذلك الطرازات أمامية التحميل وعلوية التحميل ومجموعات الغسالة والمجفف وWashTower™ المبتكرة.

    الخطوة 1

    تحديد السعة المثالية

     

    ✓ 6‏-8 كجم: للأفراد أو الأزواج

     

    ✓ 9–12 كجم: للعائلات متوسطة الحجم

     

    ✓ 13 كجم أو أكثر: للأسر الكبيرة التي تغسل ملابس كثيرة وباستمرار

    الخطوة 2

    اختر نوع غسالات الغسيل

    LG WashTower™

     

    تجمع LG WashTower™ بين الغسالة والمجفف في تصميم رأسي أنيق. توفر المساحة مع توفير عناصر تحكم ذكية والعناية بالقماش المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتجربة غسيل متميزة.

    اكتشف المزيد

    وحدات الغسيل LG Washer-Dryer Combo

     

    تُعد مثالية للمنازل ذات المساحة المحدودة. توفر وحدات LG المتكاملة غسيلًا وتجفيفًا سلسًا مع ميزات مثل AI Sensor Dry وتعقيم Steam™.

    اكتشف المزيد

    غسالة LG أمامية التحميل

     

    تشتهر الغسالات أمامية التحميل بكفاءة استهلاك الطاقة والعناية اللطيفة بالأقمشة. تتميز طرازات LG بتقنيات متقدمة مثل AI DD™ وSteam™ لضمان أداء غسيل مثالي.

    اكتشف المزيد

    غسالة LG علوية التحميل

     

    الغسالات أمامية التحميل تمنحك الراحة وهي مثالية للمستخدمين الذين يفضلون عدم الانحناء. تأتي الطرازات علوية التحميل من LG مزودة بتقنية TurboDrum™ وتقنية Smart Inverter لتنظيف قوي وفعال.

    اكتشف المزيد
    الخطوة 3

    اكتشف أفضل موديلات غسالات LG الأعلى تقييماً في السوق السعودي لعام 2025

     

    استكشف غسالات LG الأعلى تصنيفًا بناءً على مراجعات العملاء وتوصيات الخبراء. توفر هذه الطرازات مزيجًا من الأداء والابتكار والموثوقية.

    LG WashTower WK13010BST بتصميم أسود أنيق يتميز بغسالة ومجفف فوق بعضهما

    WK1310BST،‏ WashTower™

     

    تقدم WashTower™ حلاً موفرًا للمساحة مع ذكاء مدمج. إنها مثالية للمنازل الحديثة التي تسعى إلى الراحة والأداء.

    اكتشف المزيد
    مجفف وغسالة WSV1208WHT أمامية التحميل من LG بلمسة نهائية بيضاء تتميز بتقنية AI Direct Drive للعناية الدقيقة بالنسيج

    WSV1208WHT، وحدات غسالة ومجفف Washer-Dryer Combo

     

    توفر هذه الوحدة سعة 12 كجم للغسيل و8 كجم للتجفيف. وهي تشمل تقنية Steam™ وAI DD والعناية بالقماش.

    اكتشف المزيد
    غسالة WFN2010BST أمامية التحميل من LG بتصميم أسود جرافيتي تتميز بتقنية AI DD للغسيل الذكي والخفيف

    WFN2010BST، غسالة أمامية التحميل

     

    يتميز هذا الطراز بتقنية TurboWash™360 وAI DD™ للغسيل الفعال والذكي. يشيد العملاء بتشغيلها الهادئ ونتائج التنظيف الممتازة.

    اكتشف المزيد
    غسالة WTV11BND علوية التحميل من LG في لمسة نهائية داكنة تتميز بمحرك Smart Inverter Motor للغسيل القوي والفعال

    WTV11BND، غسالة علوية التحميل

     

    توفر هذه الغسالة المزودة بـ Smart Inverter وTurboDrum™ تنظيفًا قويًا. يقدر المستخدمون سعتها الكبيرة وسهولة استخدامها.

    اكتشف المزيد

    ما الذي يُميِّز غسالات LG؟

     

    إن التزام LG بالابتكار والجودة يجعل غسالاتها الخيار الأفضل في المملكة العربية السعودية. من الميزات الذكية إلى التصميم المتين، تلبي أجهزة LG الاحتياجات المتنوعة.

     

    1. تقنية AI DD™:

    يكتشف أنواع الأقمشة ويضبط أنماط الغسيل للحصول على عناية مثالية، مما يقلل من التآكل ويطيل عمر الملابس.

     

    2. قوة Steam™:

    تقضي على 99.9% من مسببات الحساسية والبكتيريا، مما يضمن غسلًا صحيًا ويقلل الحاجة إلى الكي.

     

    3. Inverter Direct Drive Motor:

    يوفر تشغيلاً هادئًا وتوفيرًا للطاقة، مدعومًا بضمان لمدة 10 سنوات لراحة البال.

     

    4. تقنية TurboWash™:

    تقلل من وقت الغسيل مع الحفاظ على أداء التنظيف، وهو مثالي للأسر المزدحمة.

     

    5. تحكم LG ThinQ™ الذكي:

    يتيح التحكم عن بُعد ومراقبة الغسالة، مما يتكامل بسلاسة مع النظام البيئي المنزلي الذكي.

    أم وطفل مستلقيان على سرير أبيض نظيف مستمتعين بأغطية سرير مغسولة بتقنية Steam Power من غسالة LG

    أم وطفل مستلقيان على سرير أبيض نظيف مستمتعين بأغطية سرير مغسولة بتقنية Steam Power من غسالة LG

    نصائح نهائية

    كيفية إطالة عمر غسالة LG

     

    للحفاظ على غسالة LG في أفضل حالة، اتبع هذه النصائح:

     

    ✓ قم بتنظيف الاسطوانة والفلتر بانتظام،

    ✓ استخدم المنظف المناسب،

    ✓ تجنب التحميل الزائد،

    ✓ قم بالتهوية بعد الاستخدام،

    ✓ افحص الخراطيم بشكل دوري.

    الأسئلة الشائعة

    ما هو أفضل طراز لغسالة LG في المملكة العربية السعودية في عام 2025؟

    تتضمن الطرازات الأكثر شيوعًا LG Front-Load WFN2010BST، وTop-Load WTV11BND، وغسالة-مجفف Washer-Dryer Combo WSV1208WHT، وWashTower™ WK1310BST.

    ما الفرق بين غسالات LG أمامية التحميل والغسالات علوية التحميل؟

    تتميز الغسالات أمامية التحميل بأنها موفرة للطاقة ولطيفة على الأقمشة، بينما توفر الغسالات علوية التحميل سعات أكبر وتحميل أسهل.

    هل يمكنني توصيل غسالة LG بهاتفي الذكي؟

    نعم. باستخدام تطبيق LG ThinQ، يمكنك التحكم في غسالتك، ومراقبتها، وتلقي التنبيهات منها عن بُعد.

    كيف يمكنني صيانة غسالة LG للحصول على أداء طويل الأمد؟

    قم بتنظيف الحلة والفلتر بانتظام، واستخدم المنظف المناسب، وتجنب التحميل الزائد، وقم بالتهوية بعد الاستخدام، وتحقق من الخراطيم بشكل دوري.