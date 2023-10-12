غسالة مع نشافة تحميل أمامي ™LG WashTower مع لوحة تحكم بالمنتصف ، لون أسود، 13 كجم. غسالة و 10 كجم.

*تم الاختبار من قبل إنترتك. تم اختباره مع 3 ظروف تحميل لكل ؛ ملابس رياضية نسائية (بوليستر ٪89 ، سباندكس ٪11 ، 3 أوراق قمصان (بوليستر ٪65 ، قطن ٪35) ، وزوجان من البيجامات (قطن ٪73 ، بوليستر ٪27). تم الاختبار باستخدام دورة الغسيل السريع (الغسيل السريع) على الغسالة، ودورة التحميل الصغير (التجفيف السريع) على المجفف وخيار "الاستعداد للتجفيف".

*قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.