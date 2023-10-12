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غسالة مع نشافة تحميل أمامي ™LG WashTower مع لوحة تحكم بالمنتصف ، لون أسود، 13 كجم. غسالة و 10 كجم.

مميزات

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المواصفات

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غسالة مع نشافة تحميل أمامي ™LG WashTower مع لوحة تحكم بالمنتصف ، لون أسود، 13 كجم. غسالة و 10 كجم.

WK1310BST

غسالة مع نشافة تحميل أمامي ™LG WashTower مع لوحة تحكم بالمنتصف ، لون أسود، 13 كجم. غسالة و 10 كجم.

توجد منتجات LG WashTower™ في المساحة الداخلية.

*صور المنتج في الصورة أو الفيديو هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

برج ابتكار الغسيل

تظهر الرسوم المتحركة العملية التي يمكن غسلها وتجفيفها في غضون ساعة.

توفير الوقت

يغسل ويجف في غضون 1 ساعة.

باب الغسالة. يوجد يوجد غسيل داخل الغسالة.

العناية بالنسيج

تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن النسيج وحجم الحمل.

يتم تمييز حدود لوحة التحكم المركزية.

لوحة تحكم سهلة الوصول

مع تصميم التحكم™ المركزي ، لن تحتاج إلى ثني ظهرك.

إنه جدار الغرفة التي تشبه غرفة الملابس. يتم ترتيب برج الغسيل في وئام مع غيرها من الأثاث.

توفر المساحة

غسيل وتجفيف متميز في جهاز واحد، يتناسب بسهولة في المساحات الصغيرة

™LG WashTower

غسالة ومجفف وحدة واحدة في المساحات الصغيرة

™WashTower مناسب لأي ديكور داخلي ويجعل مساحتك تبدو أكثر أناقة وجمالا.

هذا هو جدار الغرفة التي تشبه غرفة المرافق. يتم ترتيب الغسالة في تناسق مع غيرها من الأثاث.

تم تركيبها في مساحة متعددة الأغراض تحت الدرج.

تم تركيبها على شرفة ذات لون أبيض.

يتم ترتيب الغسالة في تناسق مع الأثاث الآخر

حجم صغير مع لوحة تحكم مركزية يسهل الوصول إليها

بالمقارنة مع الغسالة والمجفف المكدسين ، فهي أقصر بمقدار 45 مم ولوحة التحكم المركزية أعلى بمقدار 85 مم.

يتم وضعها مع غسالة ومجفف مكدسين ويسلط الضوء على ارتفاع أقل بمقدار 45 مم ولوحة تحكم أعلى بمقدار 85 مم.

*توفير المساحة عند مقارنتها بغسالة ومجفف إل جي المكدس مقاس 24 بوصة.

اختر™WashTower الغسيل الذي يناسب مساحتك

تم تصميم طرازنا الأكبر للغسيل ذي السعة الأكبر ، في حين أن الطراز الأصغر مثالي للمساحات المحدودة.

إنها صورة جانبية تقارن الحجم والسعة مع برج الغسيل مقاس 27 بوصة.

إنها الصورة الأمامية التي تقارن الحجم والسعة مع برج الغسيل مقاس 27 بوصة.

التكنولوجيا الذكية

هذه صورة للوحة المنتج. يتم تمييز زر لحاف المجفف وزر لحاف الغسالة.

™Smart Pairing

تتزامن دورة التجفيف مع دورة الغسيل المحددة

يتم تحديد إعداد المجفف تلقائيا بناء على دورة الغسيل التي حددتها.

*صور المنتج في الصورة والفيديو هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

هناك باب الغسالة. يوجد غسيل داخل الغسالة وأيقونة قميص فوقه.

™AIDD

الذكاء المدمج يلغي التخمين

تكتشف تقنية ™Auto Sense AIDD دورة الغسيل الأنسب للتعامل مع ملابسك بعناية.

*تم الاختبار من قِبل Intertek. دورة القطن مع 3 كجم من الملابس الداخلية مقارنةً بدورة القطن التقليدية من LG. قد تختلف النتائج حسب الملابس وبيئة الاستخدام.
*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

توفير الوقت

توضح الصورة العملية التي يمكن غسلها وتجفيفها في غضون ساعة.

غسيل وتجفيف كامل في ساعة واحدة

يبدأ المجفف في التسخين المسبق قبل نهاية الغسيل ، لذا فإن التجفيف يستغرق وقتا أقل.

*تم الاختبار من قبل إنترتك. تم اختباره مع 3 ظروف تحميل لكل ؛ ملابس رياضية نسائية (بوليستر ٪89 ، سباندكس ٪11 ، 3 أوراق قمصان (بوليستر ٪65 ، قطن ٪35) ، وزوجان من البيجامات (قطن ٪73 ، بوليستر ٪27). تم الاختبار باستخدام دورة الغسيل السريع (الغسيل السريع) على الغسالة، ودورة التحميل الصغير (التجفيف السريع) على المجفف وخيار "الاستعداد للتجفيف".
*قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.

هناك باب الغسالة. يوجد غسيل داخل الغسالة وأيقونة قميص فوقه.

تيربو واش™360

أنجز غسيلك في وقت أقل

يمكن تنظيف الغسيل جيدا في 39 دقيقة فقط دون المساس بحماية القماش.

*تم اختباره من قبل Intertek في يناير 2023، برنامج قطني مع خيار ™TurboWash مع حمولة 2 كجم.
*قد تختلف النتائج حسب البيئة.

سطر

العناية بالحساسية

تقليل عث غبار المنزل الحي

ارتد ملابسك بثقة مع العلم أن دورة العناية بالحساسية من إل جي تقلل من عث غبار المنزل الحي.

*دورة العناية بالحساسية المعتمدة من BAF (مؤسسة الحساسية البريطانية) تقلل من حساسية عث غبار المنزل.
*يمكن تنزيل برنامج النظافة عبر تطبيق ThinQ أو تحديده مباشرة من Cloud Cycle داخل التطبيق.
*تم اختبار برنامج النظافة في الغسالة بواسطة Intertek لتقليل البكتيريا (S. aureus وP. aeruginosa وK. pneumoniae) مع 3.6 كجم من حمولة اختبار القطن.
*صور المنتج في الفيديو هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

مضخة حرارية مزدوجة العاكس

طريقة موفرة للطاقة للتجفيف

تسمح الأسطوانات المزدوجة بتجفيف أسرع وتوفير الطاقة.

*تم الاختبار من قبل Intertek في يناير 2021. دورة قطنية (عادية) مع حمولة 3.83 كجم مقارنة بمجفف السخان التقليدي من إل جي. (RC90V9AV2W مقابل RC9066A3F)
*قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.

مكثف التنظيف التلقائي

مكثف مع تنظيف مريح

يقوم مكثف التنظيف التلقائي بالتنظيف الذاتي ، مما يضمن لك صيانة خالية من المتاعب.

*صور المنتج في الصورة أو الفيديو هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.*قد تختلف نظافة المكثف حسب بيئة التشغيل.
*قد يختلف تكرار تشغيل "مكثف التنظيف التلقائي" اعتمادا على حجم كمية الرطوبة الأولية للغسيل.

التحكم الصوتي

جهاز التحكم عن بعد

رصد

تحكم بسيط مع مساعد صوتي

أخبر غسالتك بما تحتاجه بالضبط ، عندما تحتاج إليه. قل ، "ما هي دورة الغسالة؟" وسوف يستمع مكبر الصوت الذكاء الاصطناعي ويتحقق من الدورة لإعلامك بذلك.

الاتصال والتحكم من أي مكان

يتيح لك تطبيق LG ThinQ™ الاتصال بسهولة بغسالتك بطريقة لم تكن ممكنة من قبل. ابدأ تشغيل غسالتك بنقرة زر واحدة.

صيانة فعالة للمنتج

يراقب تطبيق LG ThinQ™ غسالتك باستمرار. سواء كانت الصيانة اليومية أو أي شيء آخر ، يتيح لك التطبيق مراقبة استخدام الطاقة بسهولة. يمكنك أيضا الحصول على إشعارات ذكية وتنزيل الدورة التدريبية التي تريدها.

*قد يختلف دعم الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع Alexa ومساعد Google حسب البلد وإعداد المنزل الذكي الفردي الخاص بك.

دليل تركيب WashTower

WashTower عبارة عن مجموعة من وحدة واحدة تناسب مساحتك على النحو الأمثل

يقوم شخص ما بقياس حجم الأثاث باستخدام شريط قياس.

دليل القياس

قبل التثبيت ، يرجى مراجعة الدليل أدناه ومشاهدة الفيديو بالنقر فوق الزر "+" أدناه

يشرح مقدار المساحة المطلوبة عند تثبيت برج الغسيل. نحتاج إلى 10 سم للظهر و 2.5 سم لليسار واليمين.

1. القياس بالصنبور بجوار الجهاز

1. القياس بالصنبور بجوار الجهاز

2. القياس بالصنبور خلف الجهاز

2. القياس بالصنبور خلف الجهاز
صورة تثبيت العميل
صورة تثبيت العميل
صورة تثبيت العميل
صورة تثبيت العميل
صورة تثبيت العميل
صورة تثبيت العميل

تحقق من كيفية قيام جيرانك بتثبيت برج™ الغسيل

تحقق من كيفية قيام جيرانك بتثبيت برج™ الغسيل

تحقق من كيفية قيام جيرانك بتثبيت برج™ الغسيل

قطع غيار ومجموعات

انظر ما هي الأجزاء المضمنة.

قطع غيار ومجموعات
دليل_المستخدم
دليل_المالك

الملخص

طباعة
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
13
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 x 1650 x 660
ThinQ (Wi-Fi)‎
نعم
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

13

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 x 1650 x 660

ezDispense

لا

TurboWash360˚

نعم

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

Steam

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

الميزات (الغسالة)

النوع

غسالة تحميل أمامي

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

إعادة بدء تلقائية

نعم

رافع الحلة

رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ

إضاءة الحلة

نعم

الأسطوانة الداخلية المزخرفة

نعم

إشارة نهاية الدورة

نعم

ezDispense

لا

نظام كشف الرغوة

لا

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

نعم

قواعد التسوية

نعم

LoadSense

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam

نعم

TurboWash360˚

نعم

مستشعر الاهتزاز

نعم

تغذية المياه (ساخنة / باردة)

بارد فقط

مستوى الماء

تلقائي

الميزات (المجفف)

النوع

مجفف مكثف (بدون تهوية)

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

لا

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

لا

مستشعر التجفيف الذكي

لا

مكثف تلقائي التنظيف

نعم

إعادة بدء تلقائية

لا

إضاءة الحلة

نعم

التجفيف المزدوج

نعم

مضخة حرارة عاكس مزدوج

نعم

مرشح نسالة مزدوج

نعم

الأسطوانة الداخلية المزخرفة

نعم

مؤشر فراغ المياه

لا

إشارة نهاية الدورة

نعم

نوع مصدر الحرارة

مضخة حرارية كهربائية

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

لا

LoadSense

لا

باب قابل للعكس

لا

مستشعر التجفيف

نعم

TrueSteam

لا

الطاقة

تقدير الطاقة (غسل)

5 نجوم

البرامج (غسالة)

القطن

نعم

غسبل بالذكاء الاصطناعي

لا

العناية بالحساسية (غسالة)

لا

غسيل بارد

لا

العناية بالألوان

لا

قطن +

لا

غسيل غامق

لا

الملابس الرقيقة

نعم

دورة التحميل

نعم

تصريف + عصر

لا

اللحف

نعم

رعاية سهلة

لا

اقتصادي 40-60

لا

العناية اللطيفة

لا

تعقيم

لا

مكثف 60

لا

مزيج (نسيج مختلط)

نعم

تجفيف خارجي

لا

سريع 30

لا

غسيل سريع

نعم

انتعاش

لا

شطف + عصر

لا

غسل صامت

لا

العناية بالبشرة

لا

سريع 14

لا

ملابس رياضية

لا

العناية بالبقع

لا

انتعاش بالبخار

لا

تنظيف الحوض

لا

TurboWash 39

لا

TurboWash 49

لا

TurboWash 59

لا

صوف (يد / صوف)

لا

التحكم والشاشة

موقت التأجيل

3-19 ساعة

نوع الشاشة

شاشة LED تعمل باللمس تمامًا

مؤشر قفل الباب (الغسالة)

نعم

مؤشر الشكل

18:88

الأبعاد والأوزان

عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)

1180

عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)

1180

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 x 1650 x 660

الوزن (كجم)

128.0

المواد واللمسة النهائية

الالوان (مجفف)

بلاتينيوم بلاك

لون الجسم (غسالة)

بلاتينيوم بلاك

نوع الباب

غطاء زجاجي أسود ملون

برامج (المجفف)

AI Dry

لا

العناية بالحساسية (مجفف)

نعم

انتعاش الفراش

لا

احجام كبيرة

لا

هواء بارد

لا

القطن

نعم

قطن +

لا

الملابس الرقيقة

نعم

دورة التحميل

نعم

انتعاش الجاكت

لا

اللحف

نعم

رعاية سهلة

لا

جينز

لا

مزيج (نسيج مختلط)

نعم

سريع 30

لا

تجفيف سريع

نعم

رف التجفيف

لا

انتعاش

نعم

العناية بالبشرة

لا

ملابس رياضية

لا

العناية بأسطوانة البخار

لا

نظافة البخار

لا

انتعاش بالبخار

لا

مناشف

لا

هواء دافئ

لا

الصوف

لا

التقنية الذكية

Cloud Cycle

نعم

تنزيل الدورة

نعم

مراقبة الطاقة

نعم

بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

نعم

التشخيص الذكي

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

Tub Clean Coach (الغسالة)

نعم

الاقتران الذكي

نعم

الباركود

الباركود

8806091975898

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

10

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

13

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WK1310BST

غسالة مع نشافة تحميل أمامي ™LG WashTower مع لوحة تحكم بالمنتصف ، لون أسود، 13 كجم. غسالة و 10 كجم.

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