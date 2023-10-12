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غسالة مع نشافة تحميل أمامي ™LG WashTower مع لوحة تحكم بالمنتصف ، لون أسود، 13 كجم. غسالة و 10 كجم.
*صور المنتج في الصورة أو الفيديو هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
برج ابتكار الغسيل
توفير الوقت
يغسل ويجف في غضون 1 ساعة.
العناية بالنسيج
تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن النسيج وحجم الحمل.
لوحة تحكم سهلة الوصول
مع تصميم التحكم™ المركزي ، لن تحتاج إلى ثني ظهرك.
توفر المساحة
غسيل وتجفيف متميز في جهاز واحد، يتناسب بسهولة في المساحات الصغيرة
™LG WashTower
غسالة ومجفف وحدة واحدة في المساحات الصغيرة
™WashTower مناسب لأي ديكور داخلي ويجعل مساحتك تبدو أكثر أناقة وجمالا.
حجم صغير مع لوحة تحكم مركزية يسهل الوصول إليها
بالمقارنة مع الغسالة والمجفف المكدسين ، فهي أقصر بمقدار 45 مم ولوحة التحكم المركزية أعلى بمقدار 85 مم.
*توفير المساحة عند مقارنتها بغسالة ومجفف إل جي المكدس مقاس 24 بوصة.
اختر™WashTower الغسيل الذي يناسب مساحتك
تم تصميم طرازنا الأكبر للغسيل ذي السعة الأكبر ، في حين أن الطراز الأصغر مثالي للمساحات المحدودة.
التكنولوجيا الذكية
*صور المنتج في الصورة والفيديو هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
*تم الاختبار من قِبل Intertek. دورة القطن مع 3 كجم من الملابس الداخلية مقارنةً بدورة القطن التقليدية من LG. قد تختلف النتائج حسب الملابس وبيئة الاستخدام.
*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
توفير الوقت
*تم الاختبار من قبل إنترتك. تم اختباره مع 3 ظروف تحميل لكل ؛ ملابس رياضية نسائية (بوليستر ٪89 ، سباندكس ٪11 ، 3 أوراق قمصان (بوليستر ٪65 ، قطن ٪35) ، وزوجان من البيجامات (قطن ٪73 ، بوليستر ٪27). تم الاختبار باستخدام دورة الغسيل السريع (الغسيل السريع) على الغسالة، ودورة التحميل الصغير (التجفيف السريع) على المجفف وخيار "الاستعداد للتجفيف".
*قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.
*تم اختباره من قبل Intertek في يناير 2023، برنامج قطني مع خيار ™TurboWash مع حمولة 2 كجم.
*قد تختلف النتائج حسب البيئة.
سطر
العناية بالحساسية
تقليل عث غبار المنزل الحي
ارتد ملابسك بثقة مع العلم أن دورة العناية بالحساسية من إل جي تقلل من عث غبار المنزل الحي.
*دورة العناية بالحساسية المعتمدة من BAF (مؤسسة الحساسية البريطانية) تقلل من حساسية عث غبار المنزل.
*يمكن تنزيل برنامج النظافة عبر تطبيق ThinQ أو تحديده مباشرة من Cloud Cycle داخل التطبيق.
*تم اختبار برنامج النظافة في الغسالة بواسطة Intertek لتقليل البكتيريا (S. aureus وP. aeruginosa وK. pneumoniae) مع 3.6 كجم من حمولة اختبار القطن.
*صور المنتج في الفيديو هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
مضخة حرارية مزدوجة العاكس
طريقة موفرة للطاقة للتجفيف
تسمح الأسطوانات المزدوجة بتجفيف أسرع وتوفير الطاقة.
*تم الاختبار من قبل Intertek في يناير 2021. دورة قطنية (عادية) مع حمولة 3.83 كجم مقارنة بمجفف السخان التقليدي من إل جي. (RC90V9AV2W مقابل RC9066A3F)
*قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.
مكثف التنظيف التلقائي
مكثف مع تنظيف مريح
يقوم مكثف التنظيف التلقائي بالتنظيف الذاتي ، مما يضمن لك صيانة خالية من المتاعب.
*صور المنتج في الصورة أو الفيديو هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.*قد تختلف نظافة المكثف حسب بيئة التشغيل.
*قد يختلف تكرار تشغيل "مكثف التنظيف التلقائي" اعتمادا على حجم كمية الرطوبة الأولية للغسيل.
تحكم بسيط مع مساعد صوتي
أخبر غسالتك بما تحتاجه بالضبط ، عندما تحتاج إليه. قل ، "ما هي دورة الغسالة؟" وسوف يستمع مكبر الصوت الذكاء الاصطناعي ويتحقق من الدورة لإعلامك بذلك.
الاتصال والتحكم من أي مكان
يتيح لك تطبيق LG ThinQ™ الاتصال بسهولة بغسالتك بطريقة لم تكن ممكنة من قبل. ابدأ تشغيل غسالتك بنقرة زر واحدة.
صيانة فعالة للمنتج
يراقب تطبيق LG ThinQ™ غسالتك باستمرار. سواء كانت الصيانة اليومية أو أي شيء آخر ، يتيح لك التطبيق مراقبة استخدام الطاقة بسهولة. يمكنك أيضا الحصول على إشعارات ذكية وتنزيل الدورة التدريبية التي تريدها.
*قد يختلف دعم الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع Alexa ومساعد Google حسب البلد وإعداد المنزل الذكي الفردي الخاص بك.
دليل تركيب WashTower
WashTower عبارة عن مجموعة من وحدة واحدة تناسب مساحتك على النحو الأمثل
يقوم شخص ما بقياس حجم الأثاث باستخدام شريط قياس.
دليل القياس
قبل التثبيت ، يرجى مراجعة الدليل أدناه ومشاهدة الفيديو بالنقر فوق الزر "+" أدناه
يشرح مقدار المساحة المطلوبة عند تثبيت برج الغسيل. نحتاج إلى 10 سم للظهر و 2.5 سم لليسار واليمين.
1. القياس بالصنبور بجوار الجهاز
2. القياس بالصنبور خلف الجهاز
قطع غيار ومجموعات
انظر ما هي الأجزاء المضمنة.
قطع غيار ومجموعات
الملخص
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
13
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 x 1650 x 660
-
ezDispense
-
لا
-
TurboWash360˚
-
نعم
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
Steam
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
-
النوع
-
غسالة تحميل أمامي
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
-
نعم
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
-
نعم
-
رافع الحلة
-
رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
إضاءة الحلة
-
نعم
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
-
نعم
-
إشارة نهاية الدورة
-
نعم
-
ezDispense
-
لا
-
نظام كشف الرغوة
-
لا
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
-
نعم
-
قواعد التسوية
-
نعم
-
LoadSense
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
Steam
-
نعم
-
TurboWash360˚
-
نعم
-
مستشعر الاهتزاز
-
نعم
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
-
بارد فقط
-
مستوى الماء
-
تلقائي
-
النوع
-
مجفف مكثف (بدون تهوية)
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
-
لا
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
لا
-
مستشعر التجفيف الذكي
-
لا
-
مكثف تلقائي التنظيف
-
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
-
لا
-
إضاءة الحلة
-
نعم
-
التجفيف المزدوج
-
نعم
-
مضخة حرارة عاكس مزدوج
-
نعم
-
مرشح نسالة مزدوج
-
نعم
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
-
نعم
-
مؤشر فراغ المياه
-
لا
-
إشارة نهاية الدورة
-
نعم
-
نوع مصدر الحرارة
-
مضخة حرارية كهربائية
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
-
لا
-
LoadSense
-
لا
-
باب قابل للعكس
-
لا
-
مستشعر التجفيف
-
نعم
-
TrueSteam
-
لا
-
تقدير الطاقة (غسل)
-
5 نجوم
-
القطن
-
نعم
-
غسبل بالذكاء الاصطناعي
-
لا
-
العناية بالحساسية (غسالة)
-
لا
-
غسيل بارد
-
لا
-
العناية بالألوان
-
لا
-
قطن +
-
لا
-
غسيل غامق
-
لا
-
الملابس الرقيقة
-
نعم
-
دورة التحميل
-
نعم
-
تصريف + عصر
-
لا
-
اللحف
-
نعم
-
رعاية سهلة
-
لا
-
اقتصادي 40-60
-
لا
-
العناية اللطيفة
-
لا
-
تعقيم
-
لا
-
مكثف 60
-
لا
-
مزيج (نسيج مختلط)
-
نعم
-
تجفيف خارجي
-
لا
-
سريع 30
-
لا
-
غسيل سريع
-
نعم
-
انتعاش
-
لا
-
شطف + عصر
-
لا
-
غسل صامت
-
لا
-
العناية بالبشرة
-
لا
-
سريع 14
-
لا
-
ملابس رياضية
-
لا
-
العناية بالبقع
-
لا
-
انتعاش بالبخار
-
لا
-
تنظيف الحوض
-
لا
-
TurboWash 39
-
لا
-
TurboWash 49
-
لا
-
TurboWash 59
-
لا
-
صوف (يد / صوف)
-
لا
-
موقت التأجيل
-
3-19 ساعة
-
نوع الشاشة
-
شاشة LED تعمل باللمس تمامًا
-
مؤشر قفل الباب (الغسالة)
-
نعم
-
مؤشر الشكل
-
18:88
-
عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)
-
1180
-
عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)
-
1180
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 x 1650 x 660
-
الوزن (كجم)
-
128.0
-
الالوان (مجفف)
-
بلاتينيوم بلاك
-
لون الجسم (غسالة)
-
بلاتينيوم بلاك
-
نوع الباب
-
غطاء زجاجي أسود ملون
-
AI Dry
-
لا
-
العناية بالحساسية (مجفف)
-
نعم
-
انتعاش الفراش
-
لا
-
احجام كبيرة
-
لا
-
هواء بارد
-
لا
-
القطن
-
نعم
-
قطن +
-
لا
-
الملابس الرقيقة
-
نعم
-
دورة التحميل
-
نعم
-
انتعاش الجاكت
-
لا
-
اللحف
-
نعم
-
رعاية سهلة
-
لا
-
جينز
-
لا
-
مزيج (نسيج مختلط)
-
نعم
-
سريع 30
-
لا
-
تجفيف سريع
-
نعم
-
رف التجفيف
-
لا
-
انتعاش
-
نعم
-
العناية بالبشرة
-
لا
-
ملابس رياضية
-
لا
-
العناية بأسطوانة البخار
-
لا
-
نظافة البخار
-
لا
-
انتعاش بالبخار
-
لا
-
مناشف
-
لا
-
هواء دافئ
-
لا
-
الصوف
-
لا
-
Cloud Cycle
-
نعم
-
تنزيل الدورة
-
نعم
-
مراقبة الطاقة
-
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
-
نعم
-
التشخيص الذكي
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
-
Tub Clean Coach (الغسالة)
-
نعم
-
الاقتران الذكي
-
نعم
-
الباركود
-
8806091975898
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
10
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
13
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WK1310BST
غسالة مع نشافة تحميل أمامي ™LG WashTower مع لوحة تحكم بالمنتصف ، لون أسود، 13 كجم. غسالة و 10 كجم.