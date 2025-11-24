تُعد تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) معيارًا يتيح نطاقًا أوسع من التباين والتعبير اللوني. ومع المحتوى المدعوم بتقنية HDR، يمكن أن تبدو كل لقطة أكثر سطوعًا وحيوية. وتُعتبر Dolby Vision™ أعلى معايير HDR، حيث تعرض أكثر من 68 مليار لون بسطوع يصل إلى 10,000 شمعة، كما توفر بياناتها الديناميكية تدرجًا لونيًا وسطوعًا محسّنين لكل مشهد على حدة، لتجربة مشاهدة سينمائية.