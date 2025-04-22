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تلفزيون LG OLED evo AI C5 مقاس 77 بوصة بدقة 4K 144Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

تلفزيون LG OLED evo AI C5 مقاس 77 بوصة بدقة 4K 144Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025

تلفزيون LG OLED evo AI C5 مقاس 77 بوصة بدقة 4K 144Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025

OLED77C56LA
  • صورة أمامية لتلفزيون LG OLED evo AI C5 4K Smart TV. يظهر شعار OLED رقم 1 على مستوى العالم لمدة 12 عامًا وشعار LG OLED evo AI 2025 على الشاشة.
  • صورة خلفية لتلفزيون LG OLED evo AI C5 4K Smart TV.
  • صورة جانبية لتلفزيون LG OLED evo AI C5 4K Smart TV.
  • صورة أمامية وجانبية لتلفزيون LG OLED evo AI C5 4K Smart TV يوضح أبعاد الطول والعرض والارتفاع والعمق.
  • يضيء معالج alpha 9 AI Processor Gen8 بظلال مختلفة من اللون الأزرق وتنطلق منه آشعة الضوء التي تركز على دوائره. إحصائيات الأداء مرئية. 1.7 ضعف المعالجة العصبية للذكاء الاصطناعي، وحدة المعالجة العصبية NPU. تشغيل أسرع بـ 1.7 مرة، وحدة المعالجة المركزية (CPU). رسومات محسّنة 2.1 مرات، وحدة معالجة الرسومات (GPU).
  • نار المخيم ليلاً في وسط الطبيعة. توجد على مسافة بعيدة غابة وبحيرة. تمتلئ سماء المساء بالنجوم. المشهد بأكمله منقسم إلى نصفين. أحد الجوانب أغمق ومظلم. النصف الآخر أكثر سطوعًا بشكل ملحوظ، مما يعرض التألق المذهل من Brightness Booster.
  • مساحة غرفة المعيشة مزوّدة بتلفزيون LG OLED TV مثبّت على الحائط. تظهر على التلفزيون سلسلة جبال أمام سماء المساء المظلمة المليئة بالنجوم. ينقسم هذا المشهد إلى نصفين لإظهار كيف توفر ميزة Perfect Black مستويات عالية من اللون الأسود الحقيقي سواء كانت بيئتك المحيطة ساطعة أو مظلمة. يعرض أحد جوانب المشهد إصدارًا باهتًا وأكثر رماديًا من المناظر الطبيعية مع عبارة "شاشة عرض غير لامعة". على الجانب الآخر توجد صورة أكثر إرضاءً مع نطاق ديناميكي أكبر من اللونين الأسود والأبيض. تحمل هذه العلامة "عرض أسود مثالي". شهادة الشعار مرئية أيضًا، توفر تقنية Perfect Black مستويات لون أسود أقل من أو تساوي 0.24 شمعة حتى 500 لوكس. يوجد إلى جانبها نص يقول، تحقق من علامة شهادة Perfect Black.
  • ببغاء ملون بدقة عالية للغاية على خلفية سوداء. يتم تعليق قطرات الماء في الهواء المحيط بها. تعرض الصورة اللون المثالي حيث أن كل درجة لون مختلفة على جسم الببغاء نابضة بالحياة. تظهر شهادات شعار مختلفة من UL وIntertek. تشير هذه إلى دقة اللون بنسبة 100% وحجم اللون بنسبة 100%. النص مرئي أيضًا، تحقق من علامة شهادة Perfect Color.
  • نمر في الغابة بألوان وتفاصيل نابضة بالحياة. تظهر خلف النمر شبكة وضوء متوهج، مما يشير إلى كيفية قيام LG AI Picture Pro بإجراء تحسينات بصرية مذهلة على دقة المشهد وسطوعه وعمقه ووضوحه.
  • شاشة تلفزيون LG TV مع وجود جهاز التحكم AI Magic Remote في المقدمة. يتم تمييز زر AI ويظهر نص "اقترح فيلمًا يعجبني". نرى على الشاشة أيقونة المستخدم E، التي تشير إلى قدرة AI Voice ID على تحديد المستخدم وتقديم توصيات مخصصة استنادًا إلى صوته فقط.
  • جهاز التحكم LG AI Magic Remote مع تمييز زر AI. وحوله توجد الوظائف المختلفة التي يمكن للمستخدم الوصول إليها من الزر. AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard. يوضح النص أن جهاز التحكم LG AI Magic Remote يكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI experience) باستخدام زر AI مخصص ويمكن استخدامه مثل الماوس الهوائي. ما عليك سوى الإشارة ثم النقر.
  • صورة مقربة من شاشة تلفزيون LG OLED TV توضح كيفية عمل البحث عن الذكاء الاصطناعي (AI Search). يتم فتح نافذة دردشة صغيرة تُظهر كيف سأل المستخدم عن الألعاب الرياضية المتاحة. استجاب بحث الذكاء الاصطناعي (AI search) عبر الدردشة وعرض صور مصغرة للمحتويات المتاحة. هناك أيضًا مطالبة بسؤال Microsoft Copilot.
  • جهاز التحكم عن بعد LG AI Magic Remote أمام شاشة تلفزيون LG TV. يوجد على الشاشة تحية مخصصة من LG AI مع كلمات رئيسية مخصصة بناءً على بحث المستخدم وسجل المشاهدة. من خلال جهاز التحكم يوجد رمز وملصق يوضح أنه يمكن الوصول بسهولة إلى وظيفة AI Concierge بضغطة واحدة قصيرة على زر AI.
  • يتم تشغيل محتوى خيال علمي على شاشة تلفزيون LG TV. على الشاشة توجد واجهة AI Chatbot. أرسل المستخدم رسالة إلى روبوت الدردشة قائلاً إن الشاشة مظلمة للغاية. قدم روبوت الدردشة حلولاً للطلب. المشهد بأكمله منقسم أيضًا إلى نصفين. أحد الجانبين أغمق، والجانب الآخر أكثر سطوعًا، مما يوضح كيف حل AI Chatbot المشكلة للمستخدم تلقائيًا. يشرح النص أن AI Chatbot يمكنه فهم قصد المستخدم وتقديم حلول لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
  • منظر واسع لغرفة معيشة أنيقة وملونة. تلفزيون LG OLED evo AI C5 4K Smart TV مثبت على الحائط مع مكبر صوت LG Soundbar أسفله. يتناغم تصميم التلفزيون بشكل جيد مع المساحة. يوجد على شاشة التلفزيون عمل فني ملون.
صورة أمامية لتلفزيون LG OLED evo AI C5 4K Smart TV. يظهر شعار OLED رقم 1 على مستوى العالم لمدة 12 عامًا وشعار LG OLED evo AI 2025 على الشاشة.
صورة خلفية لتلفزيون LG OLED evo AI C5 4K Smart TV.
صورة جانبية لتلفزيون LG OLED evo AI C5 4K Smart TV.
صورة أمامية وجانبية لتلفزيون LG OLED evo AI C5 4K Smart TV يوضح أبعاد الطول والعرض والارتفاع والعمق.
يضيء معالج alpha 9 AI Processor Gen8 بظلال مختلفة من اللون الأزرق وتنطلق منه آشعة الضوء التي تركز على دوائره. إحصائيات الأداء مرئية. 1.7 ضعف المعالجة العصبية للذكاء الاصطناعي، وحدة المعالجة العصبية NPU. تشغيل أسرع بـ 1.7 مرة، وحدة المعالجة المركزية (CPU). رسومات محسّنة 2.1 مرات، وحدة معالجة الرسومات (GPU).
نار المخيم ليلاً في وسط الطبيعة. توجد على مسافة بعيدة غابة وبحيرة. تمتلئ سماء المساء بالنجوم. المشهد بأكمله منقسم إلى نصفين. أحد الجوانب أغمق ومظلم. النصف الآخر أكثر سطوعًا بشكل ملحوظ، مما يعرض التألق المذهل من Brightness Booster.
مساحة غرفة المعيشة مزوّدة بتلفزيون LG OLED TV مثبّت على الحائط. تظهر على التلفزيون سلسلة جبال أمام سماء المساء المظلمة المليئة بالنجوم. ينقسم هذا المشهد إلى نصفين لإظهار كيف توفر ميزة Perfect Black مستويات عالية من اللون الأسود الحقيقي سواء كانت بيئتك المحيطة ساطعة أو مظلمة. يعرض أحد جوانب المشهد إصدارًا باهتًا وأكثر رماديًا من المناظر الطبيعية مع عبارة "شاشة عرض غير لامعة". على الجانب الآخر توجد صورة أكثر إرضاءً مع نطاق ديناميكي أكبر من اللونين الأسود والأبيض. تحمل هذه العلامة "عرض أسود مثالي". شهادة الشعار مرئية أيضًا، توفر تقنية Perfect Black مستويات لون أسود أقل من أو تساوي 0.24 شمعة حتى 500 لوكس. يوجد إلى جانبها نص يقول، تحقق من علامة شهادة Perfect Black.
ببغاء ملون بدقة عالية للغاية على خلفية سوداء. يتم تعليق قطرات الماء في الهواء المحيط بها. تعرض الصورة اللون المثالي حيث أن كل درجة لون مختلفة على جسم الببغاء نابضة بالحياة. تظهر شهادات شعار مختلفة من UL وIntertek. تشير هذه إلى دقة اللون بنسبة 100% وحجم اللون بنسبة 100%. النص مرئي أيضًا، تحقق من علامة شهادة Perfect Color.
نمر في الغابة بألوان وتفاصيل نابضة بالحياة. تظهر خلف النمر شبكة وضوء متوهج، مما يشير إلى كيفية قيام LG AI Picture Pro بإجراء تحسينات بصرية مذهلة على دقة المشهد وسطوعه وعمقه ووضوحه.
شاشة تلفزيون LG TV مع وجود جهاز التحكم AI Magic Remote في المقدمة. يتم تمييز زر AI ويظهر نص "اقترح فيلمًا يعجبني". نرى على الشاشة أيقونة المستخدم E، التي تشير إلى قدرة AI Voice ID على تحديد المستخدم وتقديم توصيات مخصصة استنادًا إلى صوته فقط.
جهاز التحكم LG AI Magic Remote مع تمييز زر AI. وحوله توجد الوظائف المختلفة التي يمكن للمستخدم الوصول إليها من الزر. AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard. يوضح النص أن جهاز التحكم LG AI Magic Remote يكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI experience) باستخدام زر AI مخصص ويمكن استخدامه مثل الماوس الهوائي. ما عليك سوى الإشارة ثم النقر.
صورة مقربة من شاشة تلفزيون LG OLED TV توضح كيفية عمل البحث عن الذكاء الاصطناعي (AI Search). يتم فتح نافذة دردشة صغيرة تُظهر كيف سأل المستخدم عن الألعاب الرياضية المتاحة. استجاب بحث الذكاء الاصطناعي (AI search) عبر الدردشة وعرض صور مصغرة للمحتويات المتاحة. هناك أيضًا مطالبة بسؤال Microsoft Copilot.
جهاز التحكم عن بعد LG AI Magic Remote أمام شاشة تلفزيون LG TV. يوجد على الشاشة تحية مخصصة من LG AI مع كلمات رئيسية مخصصة بناءً على بحث المستخدم وسجل المشاهدة. من خلال جهاز التحكم يوجد رمز وملصق يوضح أنه يمكن الوصول بسهولة إلى وظيفة AI Concierge بضغطة واحدة قصيرة على زر AI.
يتم تشغيل محتوى خيال علمي على شاشة تلفزيون LG TV. على الشاشة توجد واجهة AI Chatbot. أرسل المستخدم رسالة إلى روبوت الدردشة قائلاً إن الشاشة مظلمة للغاية. قدم روبوت الدردشة حلولاً للطلب. المشهد بأكمله منقسم أيضًا إلى نصفين. أحد الجانبين أغمق، والجانب الآخر أكثر سطوعًا، مما يوضح كيف حل AI Chatbot المشكلة للمستخدم تلقائيًا. يشرح النص أن AI Chatbot يمكنه فهم قصد المستخدم وتقديم حلول لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
منظر واسع لغرفة معيشة أنيقة وملونة. تلفزيون LG OLED evo AI C5 4K Smart TV مثبت على الحائط مع مكبر صوت LG Soundbar أسفله. يتناغم تصميم التلفزيون بشكل جيد مع المساحة. يوجد على شاشة التلفزيون عمل فني ملون.

الميزات الرئيسية

  • تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 9 AI Processor Gen8
  • تخلق مستويات اللون الأسود الحقيقية في كل بكسل تباينًا وعمقًا وتفاصيل مذهلة
  • دقة ألوان 100% للحصول على ألوان دقيقة ونابضة بالحياة. حجم لون 100% للحصول على درجات ألوان أكثر ثراءً
  • صور أكثر سطوعًا من الهيكل الجديد الباعث للضوء لـ Brightness Booster
  • زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote
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الأمن السيبراني

CES Innovation Awards - 2025 Honoree

webOS Re:New Program

*تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.

على شاشة تلفزيون LG OLED evo AI TV تظهر صورة مجردة بتفاصيل وألوان وتباين مذهل. نسخة مكبرة من معالج alpha 9 AI Processor Gen8 خلف التلفزيون. يتوهج بالضوء الذي يضيء دوائر الرقاقات الدقيقة المحيطة به. العنوان يقول LG OLED evo AI. النص مرئي أيضًا، وهو مدعوم بمعالج LG alpha 9 AI Gen8. يوجد شعار ذهبي مع نجوم في الزاوية مكتوب عليه: تلفزيون OLED TV الأول في العالم لمدة 12 عامًا.

اكتشف أدق التفاصيل في النور والظلام

*Omdia.‏ تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة httos://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.

جودة الصورة webOS 25 جودة الصوت التصميم أفلام وألعاب رائعة

تفاصيل بصرية رائعة مع معالج alpha 9 AI Processor Gen8

يقوم محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بمعالجنا بتحليل كل إطار وترقية كل إطار بالتفصيل. من خلال التعرّف على الوجوه، لا توفر جودة بصرية بدقة 4K فحسب، بل تعابير وجه محسّنة وعمقًا محسّنًا.

معالج alpha 9 AI Processor Gen8 على خلفية داكنة. يتوهج بضوء أخضر من الداخل يضيء دوائر الرقاقات الدقيقة المحيطة بها. إحصائيات الأداء مرئية. 1.7 ضعف المعالجة العصبية للذكاء الاصطناعي، وحدة المعالجة العصبية NPU. تشغيل أسرع بـ 1.7 مرة، وحدة المعالجة المركزية (CPU). رسومات محسّنة 2.1 مرات، وحدة معالجة الرسومات (GPU).

*مقارنةً بالتلفزيون الذكي من المستوى المبتدئ من العام نفسه مع معالج alpha 7 AI Processor Gen8 بناءً على مقارنة المواصفات الداخلية.

مرئيات أكثر سطوعًا مع معزز السطوع Brightness Booster

يوفر معالج alpha 9 AI Processor Gen8 وخوارزمية تعزيز الإضاءة الجديدة لدينا مرئيات أكثر سطوعًا.

مشهد إطلاق مكوك فضائي منقسم إلى نصفين. نصف المشهد مشرق ونابض بالحياة بفضل خوارزميات تعزيز السطوع من LG. النصف الآخر داكن وباهت ورمادي اللون.

*قد يختلف السطوع حسب الطراز وحجم الشاشة ومنطقة السوق.

العنوان: استمتع بتجربة OLED مع ميزة Perfect Black، فقط مع تلفزيون LG OLED.

لون أسود مثالي حتى في الأماكن الساطعة أو المظلمة

تحققت UL من Perfect Black. وهذه الميزة توفر مستويات لون أسود حقيقي لتعزيز السطوع والتباين المحسوسين، سواء كان الضوء حولك ساطعًا أو مظلمًا.

مساحة غرفة المعيشة مزوّدة بتلفزيون LG OLED TV مثبّت على الحائط. تظهر على التلفزيون سلسلة جبال أمام سماء المساء المظلمة المليئة بالنجوم. ينقسم هذا المشهد إلى نصفين. يعرض أحد جوانب الشاشة إصدارًا باهتًا وأكثر رماديًا من المناظر الطبيعية مع عبارة "شاشة عرض غير لامعة". على الجانب الآخر توجد صورة أكثر إرضاءً مع نطاق ديناميكي أكبر من اللونين الأسود والأبيض. تحمل هذه العلامة "عرض أسود مثالي". شهادة الشعار مرئية أيضًا، توفر تقنية Perfect Black مستويات لون أسود أقل من أو تساوي 0.24 شمعة حتى 500 لوكس. يوجد إلى جانبها نص يقول، تحقق من علامة شهادة Perfect Black.

*تحققت UL من شاشة LG OLED للحصول على اللون الأسود المثالي المقاس وفقًا لانعكاس الضوء الدائري IDMS 11.5، واستنادًا إلى بيئة الإضاءة الداخلية النموذجية (200 لكس إلى 500 لكس).

*قد يختلف الأداء الفعلي حسب الإضاءة المحيطة وبيئة المشاهدة.

ألوان مثالية

تم اعتمادها لضمان 100% من حجم اللون و100% من دقة الألوان النقية. استمتع بألوان دقيقة ونابضة بالحياة حتى في ضوء الشمس أو في البيئات المظلمة.

ببغاء ملون بدقة عالية للغاية على خلفية سوداء. يتم تعليق قطرات الماء في الهواء المحيط بها. تعرض الصورة اللون المثالي حيث أن كل درجة لون مختلفة على جسم الببغاء نابضة بالحياة. تظهر شهادات شعار مختلفة من UL وIntertek. تشير هذه إلى دقة اللون بنسبة 100% وحجم اللون بنسبة 100%. النص مرئي أيضًا، تحقق من علامة شهادة Perfect Color.

* تنطبق "دقة الألوان بنسبة 100%" و"حجم الألوان بنسبة 100% إلى DCI-P3" على أجهزة تلفزيون OLED TV إنتاج عام 2025.

*تم التحقق من شاشة LG OLED من قِبل UL لقياس اللون المثالي وفقًا لمعايير انعكاس الضوء الدائري 11.5 IDMS.

* يُعرّف حجم الألوان بنسبة 100% بأنه أداء العرض الذي يساوي أو أكبر من حجم اللون القياسي DCI-P3 كما تم التحقق منه بشكل مستقل من قبل Intertek.

*اعتمدت Intertek دقة الألوان بنسبة 100% في لوحة LG OLED مقاسة وفقًا لمعيار CIE DE2000 مع 125 نمط لون.

تقنية AI Picture Pro تجعل كل إطار ينبض بالحياة

تعمل ميزة AI Super Upscaling وOLED Dynamic Tone Mapping على تحليل عناصر كل إطار لتحسين الدقة والسطوع والعمق والوضوح.

تتحرك الخطوط عبر صورة باهتة جدًا وشبه رمادية لنمر في غابة كما لو أن حاسوبًا خارقًا يحلل العناصر الموجودة في الإطار. يتتبع الليزر صورة ظلية للنمر ثم يتم تحسينها لتكون أكثر إشراقًا ووضوحًا. تتحول الخلفية أيضًا من اليسار إلى اليمين، والآن مع تحسين التباين والعمق والألوان.

*لن تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT).
*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.

الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تعرّف على المزيد

استكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI Experience) مع جهاز التحكم AI Magic Remote الذي يتميز بزر مخصص للذكاء الاصطناعي

تحكم في تلفزيونك بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote — لا حاجة إلى جهاز إضافي! مع مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك التأشير والنقر لاستخدامها مثل الفأرة الهوائية أو ببساطة التحدث للأوامر الصوتية.

*قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.

*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.

*لا تتوفر AI Voice recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.

عائلة مكونة من أربعة أفراد مجتمعين حول تلفزيون LG AI TV. تظهر دائرة حول الشخص الذي يمسك بجهاز التحكم عن بُعد ويظهر اسمه. يعرض ذلك كيف تتعرف ميزة AI Voice ID على التوقيع الصوتي لكل مستخدم. بعد ذلك، توضح واجهة webOS كيف يقوم الذكاء الاصطناعي بتبديل الحساب تلقائيًا ويوصي بمحتوى مخصص.

AI Voice ID

يعرف LG AI Voice ID البصمة الصوتية الفريدة لكل مستخدم ويقدم توصيات مخصصة في اللحظة التي تتحدث فيها.

*قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.

*قد يختلف دعم Voice ID باختلاف المنطقة والبلد وهو متوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.

*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.

صورة مقربة من شاشة تلفزيون LG OLED TV توضح كيفية عمل البحث عن الذكاء الاصطناعي (AI Search). يتم فتح نافذة دردشة صغيرة تُظهر كيف سأل المستخدم عن الألعاب الرياضية المتاحة. استجاب بحث الذكاء الاصطناعي (AI search) عبر الدردشة وعرض صور مصغرة للمحتويات المتاحة. هناك أيضًا مطالبة بسؤال Microsoft Copilot.

AI Search

اسأل التلفزيون عن أي شيء. يتعرف الذكاء الاصطناعي المدمج على صوتك ويقدم توصيات مخصصة لطلباتك بسرعة. يمكنك أيضًا الحصول على نتائج وحلول إضافية باستخدام Microsoft Copilot.

*يتوفر AI Search على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.

*تستخدم الولايات المتحدة وكوريا النموذج اللغوي الكبير (LLM).

*يلزم الاتصال بالإنترنت.

يتم تشغيل محتوى الخيال العلمي على شاشة تلفزيون LG OLED TV. على الشاشة توجد واجهة AI Chatbot. أرسل المستخدم رسالة إلى روبوت الدردشة قائلاً إن الشاشة مظلمة للغاية. قدم روبوت الدردشة حلولاً للطلب. المشهد بأكمله منقسم أيضًا إلى نصفين. أحد الجانبين أغمق، والجانب الآخر أكثر سطوعًا، مما يوضح كيف حل AI Chatbot المشكلة للمستخدم تلقائيًا.

AI Chatbot

تفاعل مع AI Chatbot من خلال جهاز التحكم AI Magic Remote وعالج جميع المخاوف بدءًا من تكوين الإعدادات إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها. يمكن للذكاء الاصطناعي فهم قصد المستخدم وتوفير حلول فورية.

*يلزم الاتصال بالإنترنت.

*لا تتوفر AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.

*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.

جهاز التحكم عن بعد LG AI Magic Remote أمام شاشة تلفزيون LG TV. يوجد على الشاشة تحية مخصصة من LG AI مع كلمات رئيسية مخصصة بناءً على بحث المستخدم وسجل المشاهدة. من خلال جهاز التحكم يوجد رمز وملصق يوضح أنه يمكن الوصول بسهولة إلى وظيفة AI Concierge بضغطة واحدة قصيرة على زر AI.

AI Concierge

يؤدي الضغط مرة واحدة على زر الذكاء الاصطناعي الموجود بجهاز التحكم عن بُعد إلى فتح تطبيق AI Concierge الذي يوفر كلمات رئيسية وتوصيات مخصصة بناءً على سجل البحث والمشاهدة.

*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.

*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.

*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقاً للتطبيق والوقت من اليوم.

معالج الصور بالذكاء الاصطناعي (AI Picture Wizard)

تتعرّف الخوارزميات المتقدمة على تفضيلاتك من خلال استعراض 1.6 مليار احتمال للصور. بناءً على اختياراتك، يقوم التلفزيون بإنشاء صورة مخصصة لك فقط.

AI Sound Wizard

اختر الصوت الذي يعجبك من مجموعة مختارة من المقاطع الصوتية. من بين 40 مليون معلمة، ينشئ الذكاء الاصطناعي ملفاً صوتيًا مخصصًا ومضبوطًا حسب تفضيلاتك.

شخص في غرفة معيشته. فقاعة كلام حولهم توضح كيفية تفاعلهم مع تلفزيون LG TV بمجرد قول، "مرحبًا LG".

ما عليك سوى قول "مرحبًا LG" لبدء التفاعل مع التلفزيون

الذكاء الاصطناعي في التلفزيون جاهز دائمًا لطلباتك. دون حتى الضغط على زر، ما عليك سوى قول "مرحبًا LG"، فهو يطالب الذكاء الاصطناعي ببدء الاستماع إلى طلباتك.

شعار برنامج webOS Re:New Program واسمه مع شارة CES Innovation Awards 2025 Honoree بالقرب منه.

ترقية جديدة سنويًا لمدة 5 أعوام مع webOS Re:New Program الحائز على جوائز

احصل على مزايا أحدث الميزات والبرامج مع الترقيات السنوية. يشعر الحاصل على جائزة CES Innovation لفئة الأمن الإلكتروني بالأمان عندما يعرف أن webOS يحافظ على خصوصيتك وبياناتك آمنة.

*برنامج webOS Re:New Program ينطبق على أجهزة تلفزيون OLED/QNED/NanoCell/UHD لعام 2025.
*يدعم webOS Re:New Program ما مجموعه أربع ترقيات على مدى خمس سنوات، والحد هو الإصدار المثبت مسبقاً من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.
*قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.
*تتوفر الترقيات لطرازات OLED لعام 2022 و2023 UHD وما فوقها.

تقوم ميزة AI Sound Pro بضبط صوتك من أجل التأثير

شارع مزدحم مليء بالناس. زوجان يمشيان ويتبادلان الحديث. اثنان من عازفي الشارع يعزفان على الجيتار. موجات صوتية مجردة صادرة من عازفي الجيتار والثنائي تمثل كيف يمكن سماع كل عنصر صوتي بوضوح مع AI Object Remastering.

وضوح الصوت مع AI Voice Remastering

لا مزيد من عمليات ضبط مستوى الصوت لسماع الحوار أثناء المشاهد الصاخبة. خاصية AI Voice Remastering تستخرج كل صوت من مزيج الصوت وتحسينه بحيث يمكن فهم كل محادثة بسهولة.

يصور تلفزيون LG OLED TV رجلاً على دراجة نارية مع دوائر مجردة أرجوانية تخرج من العجلة لتصور انبعاث الصوت.

Dynamic Sound Booster مدعوم بمعالج AI Processor

تعمل معالجة الذكاء الاصطناعي على تحسين صوت التلفزيون للحصول على تجربة صوت أكثر قوة.

غرفة معيشة بها تلفزيون LG TV مثبت على الحائط. يتم تمثيل الموجات الصوتية بيانيًا لملء المساحة التي توضح كيف تخلق قنوات 11.1.2 الافتراضية تجربة صوت محيطي للمستخدم.

صوت محيطي شامل مع قنوات افتراضية 11.1.2

استمتع بتجربة الصوت المحيطي مع تلفزيون LG TV فقط. يستخدم الذكاء الاصطناعي خوارزميات التعلم العميق لجعل الأمر يبدو كما لو كان الصوت قادمًا من قنوات 11.1.2 في جميع أنحاء العالم.

*يجب تفعيله من خلال قائمة وضع مكبر الصوت (Soundbar).
*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

عزز الصوت مع تلفزيون LG TV ومكبر الصوت LG Soundbar

غرفة معيشة مزوّدة بتلفزيون LG OLED TV ومكبر صوت LG Soundbar مع رسومات تمثل كيف يملأ كلا الجهازين المساحة بصوت متعدد المحيطات.

WOW Orchestra، تجربة صوتية غامرة تولد من تناغم مثالي

تتوافق أجهزة تلفزيون LG OLED TV ومكبرات الصوت LG Soundbars بشكل مثالي، حيث صُممت لتعمل معًا بشكل متناغم لتوفير بيئات صوتية متعددة المحيطات.

يوجد مكبر صوت LG Soundbar أسفل تلفزيون LG OLED TV. يوجد على شاشة التلفزيون واجهة المستخدم الخاصة بمكبر الصوت (soundbar) وعناصر التحكم في مستوى صوت التلفزيون.

تتيح لك WOW Interface التحكم في الصوت بسهولة من التلفزيون

*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.
*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت Soundbar Mode حسب الطراز.
*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديثات.
*استخدام جهاز التحكم عن بعد في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.
*تنطبق WOW Orchestra/WOW Interface على أجهزة تلفزيون LG OLED TV من 2025.

Find the best LG Soundbars for your TV

تصميم نحيف للغاية

يُعيد الإطار الأنيق للتلفزيون تعريف المظهر العصري ويجعل المشاهدة أكثر غامرة.

غرفة معيشة داخل منزل فاخر. صورة جانبية بزاوية لتلفزيون LG OLED TV المثبت على الحائط. يمكن ملاحظة عدم وجود فجوة بين التلفزيون والحائط.

صورة عريضة لغرفة معيشة داخل منزل فاخر، حيث يشاهد زوجان فيلمًا على تلفزيون LG OLED TV المثبت على الحائط. يمتزج تصميم التلفزيون بشكل أنيق مع الحائط والتصميم الداخلي.

*يختلف حجم الإطار حسب السلسلة والحجم.

تجربة لعب منقطعة النظير

استمتع بأقصى درجات اللعب مع توافق G-Sync، و144Hz VRR، ووقت استجابة البكسل 0.1 مللي ثانية، وAMD FreeSync Premium، وشهادة ClearMR 9000. استمتع باللعب دون تأخير أو ضبابية في الحركة.

صورتان لسيارة في لعبة فيديو جنبًا إلى جنب. أحدهما يظهر الكثير من ضبابية الحركة. أما الصورة الأخرى فهي حادة ومركزة تظهر معدل الإطارات العالي لتلفزيون LG OLED TV. يظهر شعار Nvidia G-Sync وشعار 165Hz والشهادات الأخرى ذات الصلة.

*يتميز تلفزيون OLED C5 بتقنية NVIDIA G-Sync وFreeSync Premium وGeForce NOW وGame Portal وVRR وALLM وeARC وHGiG.
****يعمل 144Hz فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 144Hz.
*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات من صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للعملاء بتقنية HDR.
*قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.
*clearMR هو برنامج معتمد من VESA لتقييم أداء ضبابية الحركة على الشاشة.

أفضل تلفزيون OLED TV للأفلام

شاهد الأفلام تنبض بالحياة في سينما منزلك من خلال وضع FILMMAKER MODE مع خاصية تعويض الإضاءة المحيطة التي تتكيف مع الإضاءة البيئية للحصول على جودة صورة تتوافق مع أفضل معايير صانعي الأفلام.

Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE

استمتع بتجربة السينما كما أرادها المخرج مع Dolby Vision وFILMMAKER MODE مع خاصية تعويض الإضاءة المحيطة التي تتكيف مع البيئة المحيطة وتحافظ على المرئيات أقرب ما يمكن إلى شكلها الأصلي.

Dolby Atmos

دع الصوت المحيطي النابض بالحياة يتحرك من حولك، مما يجعلك تشعر وكأنك في وسط كل الأحداث.

*FILMMAKER MODE هو علامة تجارية تابعة لشركة UHD Alliance, Inc.
* يدعم وضع FILMMAKER MODE مع Dolby Vision.
*يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.

مساحة بيضاء كبيرة مليئة بتلفزيونات OLED TV توضح كيف تقدم LG ابتكارات رائدة لأكثر من عقد. ويظهر شعار "تلفزيون OLED TV رقم 1 على المستوى العالم لـ 12 عامًا".

LG OLED

شاهد الابتكار اللانهائي

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*الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.

*جميع الصور أعلاه عبارة عن محاكاة.

*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.

*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.

*قد يتطلب جهاز التحكم AI Magic Remote عملية شراء منفصلة حسب حجم التلفزيون وطرازه والمنطقة.

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المواصفات الرئيسية

  • نوع العرض

    4K OLED

  • معدل التحديث

    120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)

  • سلسلة ألوان واسعة

    لون OLED

  • معالج الصور

    معالج α9 الذكي 4K الجيل الثامن

  • النطاق الديناميكي العالي(HDR)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • متوافق مع G-Sync (Nvidia)

    نعم

  • متوافق مع FreeSync (AMD)

    نعم

  • Dolby Atmos

    نعم

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1711 x 982 x 47.1 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎23.5 ‎

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

    ‎1879 x 1130 x 228 ‎

  • وزن العبوة (من الخارج)

    ‎38.5 ‎

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1711 x 982 x 47.1 ‎

  • أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1711 x 1035 x 267 ‎

  • حامل التلفزيون (العرض x العمق)

    ‎520 x 267 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎23.5 ‎

  • وزن التلفزيون مع حامل

    ‎27.1 ‎

  • مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

    ‎300 x 200 ‎

الصورة (المعالجة)

  • معالج الصور

    معالج α9 الذكي 4K الجيل الثامن

  • ترقية الذكاء الاصطناعي

    α9 AI Super Upscaling 4K

  • ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

    نعم (SDR/HDR)

  • ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

    نعم

  • النطاق الديناميكي العالي(HDR)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • وضع المخرح

    نعم

  • HFR (معدل إطارات عالي)

    4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)

  • رسم خرائط النغمة الديناميكية

    نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)

  • تقنية التعتيم

    تعتيم البكسل

  • حركة

    حركة OLED

  • وضع الصورة

    10 أوضاع

  • المعايرة التلقائية

    نعم

  • ذكاء إصطناعي للصورة برو

    نعم

  • QMS (تبديل الوسائط السريع)

    نعم

صورة (عرض)

  • دقة العرض

    4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

  • نوع العرض

    4K OLED

  • معدل التحديث

    120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)

  • سلسلة ألوان واسعة

    لون OLED

إمكانية الوصول

  • تدرج الرمادي

    نعم

  • تباين عالي

    نعم

  • عكس الألوان

    نعم

الاتصال

  • دعم البلوتوث

    نعم (الإصدار 5.3)

  • مدخل HDMI

    (يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ

  • الربط البسيط (HDMI CEC)

    نعم

  • قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

    eARC (HDMI 2)

  • مدخلات USB

    ثلاثة منافذ (V 2.0)

  • واي فاي

    نعم (Wi-Fi 6)

  • مدخل Ethernet

    1ea

  • إدخال RF (هوائي/كابل)

    منفذان

  • (الصوت الرقمي البصري خارج)

    1ea

الألعاب

  • Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

    نعم

  • متوافق مع G-Sync (Nvidia)

    نعم

  • متوافق مع FreeSync (AMD)

    نعم

  • وضع HGIG

    نعم

  • مُحسّن اللعبة

    نعم (لوحة معلومات الألعاب)

  • VRR (معدل التحديث المتغير)

    نعم (حتى 144 هرتز)

  • وقت الاستجابة

    أقل من 0.1 مللي ثانية

  • دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)

    نعم

صوتي

  • مشاركة وضع الصوت

    نعم

  • مخرج الصوت

    40 واط

  • نظام السماعة

    2.2 قناة

  • اتجاه مكبر الصوت

    إطلاق سفلي

  • Dolby Atmos

    نعم

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    صوت α9 الذكي برو (افتراضي 11.1.2)

  • صوت واضح برو

    نعم (إعادة صياغة الصوت بالذكاء الاصطناعي)

  • ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

    نعم

  • WiSA Ready

    نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

  • مزامنة صوت LG

    نعم

  • إخراج الصوت في وقت واحد

    نعم

  • البلوتوث المحيطي المستعد

    نعم (2 طريقة تشغيل)

  • ترميز الصوت

    AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

  • واو الأوركسترا

    نعم

تلفزيون ذكي

  • نظام التشغيل (OS)

    نظام التشغيل webOS 25

  • التمييز الصوتي الذكي

    نعم

  • ريموت تحكم سحري

    مدمج

  • أمازون أليكسا

    نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

  • تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

    نعم (LG Thinq)

  • تحكم صوتي بدون اليدين

    نعم

  • متصفح الويب الكامل

    نعم

  • عرض متعدد

    نعم

  • دائما مستعد

    نعم

  • كاميرا USB متوافقة

    نعم

  • يعمل مع Apple Home

    نعم

  • الصفحة الرئيسية

    نعم

  • دردشة ذكية

    نعم

  • المعرف الصوتي

    نعم

  • Google Home / Hub

    نعم

  • يعمل مع Apple Airplay

    نعم

  • Google Cast

    نعم

BROADCASTING

  • استقبال التلفزيون الرقمي

    DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

  • استقبال التلفزيون التناظري

    نعم

القوة

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

  • ريموت

    جهاز التحكم السحري MR25

  • سلك الطاقة

    نعم (مرفق)

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