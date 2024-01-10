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LG XBOOM RNC5

مميزات

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المواصفات

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LG XBOOM RNC5

RNC5

LG XBOOM RNC5

RNC5
منظر بزاوية منخفضة للجانب الأيسر من LG XBOOM مقابل خلفية أرجوانية. ضوء XBOOM أرجواني هو الآخر.
LG XBOOM RNC5

مكبر صوت موسيقى الحفلات المتعدد الميزات

تقدم ميزة Super Bass Boost وغيرها من الميزات الممتعة إيقاعات قوية ومدوية تنقل الحفلة إلى مستوى أعلى من المتعة.
منظر بزاوية منخفضة للجانب الأيمن من LG XBOOM مقابل خلفية أرجوانية. أضواء XBOOM باللون الأحمر.
معزز Super Bass Boost

صوت قوي لحفل رائع

يولد XBOOM RNC5 من LG تدفقًا إضافيًا للهواء خلف وحدة السماعة لإنتاج صوت جهير مذهل يبث نبض الحياة في أي حفلة.

تضيء حلبة الرقص بإضاءة متعددة الألوان

تتنوع أضواء LED الملونة وتتغير مع ضربات الإيقاع لإضافة المزيد من الإثارة إلى حفلاتك.

منظر عن قرب للجزء العلوي من LG XBOOM. هاتفان ذكيان يومضان ويطفوان حول الجهاز.
Party Strobe

مزامنة هاتفك الذكي مع الإيقاع

تألق أكثر بمزيد من المرح في الحفلة. يمكنك توصيل ما يصل إلى ثلاثة هواتف ذكية وحملها بينما يومض الضوء الخلفي بالتزامن مع الموسيقى.

*تعمل هذه الميزة على نظام Android فقط.

تظهر يد تمسك بهاتف ذكي بجوار منظر علوي لـ LG XBOOM.
تطبيق DJ

أشعل حلبة الرقص بالموسيقى

أقم حفلاً راقصًا ولا أروع. قم بتطبيق المؤثرات الصوتية مباشرة من تطبيق DJ على جهاز يعمل بنظام Android أو iOS، أو تحكم في لوحة DJ على مكبر الصوت.
تحاول يد تمسك بميكروفون الضغط على زر إلغاء الصوت Voice canceller أعلى LG XBOOM.
نجم الكاريوكي

غناء بصوت عالٍ وواضح

يمكنك ضبط مستوى صوت الموسيقى والميكروفون بشكل منفصل، وخفض أصوات المقطع الصوتي باستخدام ميزة إلغاء الصوت Voice Canceller، وضبط الموسيقى على صوتك باستخدام ميزة التغيير الرئيسية Key Changer. ومن ثم عندما تكون جاهزًا، غنِّ من قلبك.

*الميكروفون غير مضمَّن.
**صوت الغناء هو مستوى صوت الميكروفون الخاص بصوتك.

عرض عن قرب لعناصر التحكم الموجودة أعلى LG XBOOM، مع توصيل اثنين USB به. يظهر شعار Bluetooth في الزاوية العلوية اليسرى.
نجم الحفلات

عش الذكريات الرائعة من جديد مع الأصدقاء

سجّل قوائم الأغاني وميكسات الـ DJ على USB حتى تتمكن من الاستماع إليها في أي وقت. انسخها إلى USB آخر، أو أرسلها إلى الأصدقاء عبر تقنية Bluetooth®‎.

*ما من تخزين داخلي.

صورة مقربة للجزء العلوي من LG XBOOM، وتظهر رموز الاتصال حول المنتج.
الاتصال

طرق أكثر، للاستمتاع بحفلك

قم بتوصيل مكبر الصوت بمنفذ دخل الجيتار وأنعش الحفل بأنغام الموسيقى. أو استخدم USB والراديو لتشغيل الموسيقى.
يظهر هاتف ذكي موضوعًا على LG XBOOM مع وجود هاتفين ذكيين آخرين حوله. يوجد شعار Bluetooth في الزاوية العلوية اليسرى.
منافذ Bluetooth متعددة وتطبيق XBOOM

مشاركة قوائم الأغاني على تطبيق واحد

الإقران بين ثلاثة أجهزة في الوقت نفسه عبر تطبيق XBOOM. استخدم أيًا من الأجهزة المتصلة للتحكم بسلاسة في قائمة الأغاني بدون انقطاع الموسيقى. يمكنك الحصول على التطبيق من متجر Google Play أو Apple App Store.
يظهر تلفزيون مركبًا على الحائط مع وجود LG XBOOM على يمينه.
مزامنة صوت التلفزيون

الاستمتاع بالإبهار الآسر للعروض المباشرة

قم بتوصيل RNC5 بتلفزيون LG الخاص بك عن طريق Bluetooth®‎ لتجربة صوت أكثر إبهارًا يملأ الغرفة.
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كل المواصفات

ميزات المنتج

الصوت

EQ/Cluster 3 EQ (قياسي، بوب، كلاسيكي، روك، جاز، باس بلاست+، كرة قدم) معادل صوت خاص (Dangdut، عربي، أفرو هيب هوب، الهند، روجيتون، ميرينجو، سالسا، سامبا، آكس، فورو، فانك، سيرتانيجو)

EQ خاص

(دانغدوت، عربي، أفرو هيب هوب، الهند، روجيتون، ميرينجو، سالسا، سامبا، آكس، فورو، فانك، سيرتانيجو)

الراحة

تكرار مقطع واحد/تخطي/بحث/التشغيل العشوائي لمحتوى صندوق الموسيقى كله - Fwd/Rev USB نسخ/تسجيل مباشر تطبيق Bluetooth Remote (Android/iOS) وظيفة Bluetooth التلقائية تغيير طاقة Bluetooth (وضع الاستعداد) تشغيل Bluetooth (وضع الاستعداد) Bluetooth متعدد (Android/iOS) متعدد الألوان (RGB) إضاءة مكبر الصوت Party Strobe (التطبيق 용) البحث عن الملفات / المجلد مع تشغيل الموسيقى Fota Auto Music Play (التنقل والتشغيل) (Android/iOS) Wireless Party Link (الوضع الثنائي)

الوظائف

مؤثرات DJ/التكرار المتواصل/مغير الصوت/مُنشئ النماذج (تطبيق) صندوق موسيقى متعدد/لوحة DJ/مؤثرات صوت DJ تلقائية، إلغاء الصوت، مزامنة صوت أداة التغيير

تنسيق الملف

(MP3/WMA) عرض علامة ID3 Bluetooth AAC/SBC Codec

مواصفات المنتج

مكبر الصوت

النظام - وحدة مكبر صوت ثنائية الاتجاه 3 - وحدة مضخم صوت 2 بوصة × 2 - مقاومة 8 بوصات (TW/مكبر صوت) - 8 Ω / 3 Ω

الوصلات

USB (مدخلان) للجيتار - مدخل ميكروفون واحد لكل جهاز (Φ6.3) - مدخل Bluetooth (4.0) واحد لكل جهاز (Φ6.3)

الإمداد بالطاقة

ضيق: 200-240 فولت 50/60 هرتز عريض: 110-240 فولت 50/60 هرتز

الأبعاد: (العرض × الارتفاع × العمق) مم

الرئيسية: ‎330 x 685 x 344 مم

الوزن الصافي: (كجم)

الصافي: 13.8 كجم

الوزن الإجمالي: (كجم)

الإجمالي: 16.6 كجم

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RNC5

RNC5

LG XBOOM RNC5