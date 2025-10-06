مكيف ال جي سبليت، 24,000 وحدة حرارية، بتقنية الذكاء الاصطناعي، وضاغط مزدوج الانفرتر، بارد فقط

*يتم تنظيم الصور ومقاطع الفيديو أعلاه وإنشاؤها لأغراض توضيحية لتعزيز الفهم. قد تكون هناك اختلافات حسب بيئة تثبيت المنتج الفعلية.

1) AI Air

- يمكن تشغيل AI Air عبر جهاز التحكم عن بعد أو LG ThinQ.

- تتوفر ميزة AI Air في وضعي التبريد والتدفئة.

- أثناء استخدام AI Air، يتم ضبط سرعة المروحة واتجاه تدفق الهواء تلقائيًا وفقًا للموقف، ويتم إيقاف تشغيل AI Air عند تغيير اتجاه تدفق الهواء.

- قبل استخدام AI Air، يوصى بالتقاط صورة للمساحة باستخدام LG ThinQ أو تعيين موقع مكيف الهواء وشواغل الغرفة.

2) Soft Air

- في وضع Soft Air، يتم إغلاق مخرج الهواء السفلي ويوفر مخرج الهواء الأمامي تدفق هواء غير مباشر.

- تنطبق هذه الميزة فقط في وضع Cool/Fan/AI Air.

- عند التشغيل في وضع AI Air، يتم تمكين وظيفة Soft Air تلقائيًا بناءً على بيئة الغرفة.

- لاستخدام وظيفة Soft Air وحدها، يمكن تنشيطها يدويًا باستخدام جهاز التحكم عن بعد أو LG ThinQ.

- لا يمكن ضبط درجة حرارة تدفق الهواء إلا على LG ThinQ عند استخدام وضع Soft Air فقط، وليس أثناء وضع AI Air.

- عند استخدام وضع Soft Air فقط، أقل درجة حرارة للغرفة يمكن ضبطها هي 24 درجة مئوية.

3) DUAL Vane

- التاريخ 2023.10

- ظروف الاختبار: غرفة اختبار بيئة المنزل لمكيّف الهواء من LG بمساحة 20.9 م² / حجم 50.1 م³، وضع Jet Mode. درجة حرارة داخلية جافة (DB) (33±0.3)°م / رطوبة نسبية (RH) (60±5)%، ودرجة حرارة خارجية جافة (35±0.3)°م / RH (50±5)% عند ضبط التبريد على 18°م. أما في وضع التدفئة، فتم الضبط على 30°م مع درجة حرارة داخلية (12±0.3)°م / RH (60±5)%، ودرجة حرارة خارجية (7±0.3)°م / RH (87±5)%

- طريقة الاختبار: قياس الوقت المطلوب للانخفاض بمقدار 5 درجات مئوية (للتبريد)/الارتفاع بمقدار 5 درجات مئوية (للتدفئة)، من متوسط درجة حرارة الغرفة الأولية.

- نموذج الاختبار: S3-M12KL2MB (ريشة المنصة الفردية السابقة من LG)، S3-M121L1C0 (منصة LG الجديدة - DUAL Vane)

- نتيجة الاختبار: تتميز المنصة الجديدة من LG‏ (DUAL Vane) بسرعة تصل إلى 23% في وضع التبريد، وسرعة أعلى بنسبة 6% في وضع التدفئة من قاعدة المنصة السابقة من LG (ريشة واحدة) على حالة الاختبار.

- قد تختلف نتيجة الأداء حسب ظروف الاستخدام الفعلية.

4) 22% أطول

- التاريخ: 2024.12، ينتج عن القياس مركز البحث والتطوير لمكيف الهواء من LG

- ظروف الاختبار: ارتفاع تثبيت المنتج 2.0م، تدفق الهواء في وضع المروحة، زاوية الريشة P1.

- طريقة الاختبار: باستخدام مسبار قياس تدفق الهواء، تم أخذ القياسات على فواصل زمنية تبلغ 0.2 متر من 0.1 متر إلى 1.7 متر في الارتفاع. تم تحديد أقصى مسافة وصول لتدفق الهواء من خلال قياس سرعة تدفق الهواء لمدة 180 ثانية في كل نقطة، مع الأخذ في الاعتبار الوصول إلى تدفق الهواء إذا تجاوزت السرعة 0.25م/ث لأكثر من 50% من الوقت.

- نموذج الاختبار: S3-Q24121D0 (منصة LG الجديدة - DUAL Vane)

- نتيجة الاختبار: في ظل ظروف الاختبار المقترحة، تم التأكد من أن أقصى مسافة للوصول إلى تدفق الهواء أكثر من 22 مترًا.

- يصل وصول تدفق الهواء لريشة المنصة الفردية السابقة من LG ‏(S3-W18KL33A) إلى 18 مترًا.

- قد تختلف نتيجة الأداء حسب ظروف الاستخدام الفعلية.

5) وضع الطاقة

- يمكن تشغيل/إيقاف هذه الوظيفة من خلال جهاز التحكم عن بعد أو ThinQ.

- تستمر في العمل قبل أن يقوم العميل بإلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

- تؤكد TÜV Rheinland Korea أن وضع الطاقة في مكيفات LG يوفر أداءً أعلى في سرعة التبريد من وضع Jet، استنادًا إلى نتائج الاختبار في التقرير رقم KR24F5TL 001، والذي قدم مقارنة لسرعات التبريد بين وضعي تشغيل المكيف.

تاريخ الاختبار: 2024.02.06 ~ 2024.02.07

موقع الاختبار: غرفة اختبار مكيف الهواء من LG

مؤسسة الاختبار: TÜV Rheinland

نماذج الاختبار: S4NQ18K23BC، وS4UQ18K23BC (وضع الطاقة)، وS4NQ18K23BB، وS4UQ18K23BB (وضع Jet)

بيئة الاختبار: 64.8 م³ (6.0 م × 4.5 م × 2.4 م) / درجة الحرارة الجافة داخل الغرفة (33 ± 0.3)°م، الرطوبة النسبية (60 ± 5)% / درجة الحرارة الجافة خارج الغرفة (35 ± 0.3)°م، الرطوبة النسبية (60 ± 5)%

طريقة الاختبار: بعد ساعتين من التشغيل، يتم قياس سرعة التبريد من خلال مقارنة درجات الحرارة المحقّقة في وضعي Power وJet على التوالي.6)التحكم في الرطوبة لراحة المستخدم

- يتغير تدفق الهواء تلقائيًا بناءً على بيئة التشغيل.

- يمكن استخدام هذه الوظيفة من خلال جهاز التحكم عن بعد وLG ThinQ.

- يمكن لهذه الوظيفة ضبط درجة الحرارة المطلوبة فقط (يتم التحكم في الرطوبة تلقائيًا).

7) +Sleep Timer

- يقوم Sleep Timer+ بضبط درجة الحرارة تلقائيًا من خلال تحليل أنماط الاستخدام أثناء القيادة في وضع السكون.

- لاستخدام ميزة Sleep Timer+، تحتاج إلى إعدادها لأول مرة عبر LG ThinQ.

- يمكن استخدام Sleep Timer+ فقط في وضع التبريد.

- يتم ضبط قوة تدفق الهواء تلقائيًا من خلال تحليل نمط الاستخدام ويمكن ضبطها عبر LG ThinQ.

- نطاق درجة الحرارة المضبوطة لـ Sleep Timer+ هو 22~28 درجة مئوية.

8) AI kW Manager

- تتوفر وظيفة "AI kW Manager" في جميع أوضاع التشغيل، بما في ذلك التبريد وإزالة الرطوبة والنوم وحتى وضع النفاث، باستثناء وضع التدفئة.

- خلال الفترة المحددة، تتم مراقبة الكهرباء المتراكمة ويتم تنفيذ الأداء (استهلاك الكهرباء) الذي يحد من التشغيل للفترة المتبقية.

- إذا زادت الكهرباء المتراكمة بسبب وقت الاستخدام اليومي، تتم إعادة حساب الكهرباء المتبقية كل يوم لتشغيل المنتج.

- يمكن إعداد هذه الوظيفة من خلال LG ThinQ فقط.

- إذا تجاوزت الكهرباء المتراكمة خلال الفترة المحددة المبلغ المستهدف، يتم تحرير الوظيفة وتغييرها إلى وضع التشغيل العام مع إشعار LG ThinQ.

9) اكتشاف فتح النافذة

- يتوقف الإعداد الأولي عند شحن المنتج. يمكن إعداد هذه الوظيفة من خلال LG ThinQ فقط.

- تتوفر وظيفة "الكشف عن فتح النوافذ" في وضعي التبريد (Cooling) والتدفئة (Heating) فقط.

- تعمل هذه الوظيفة من خلال اكتشاف التغيرات المفاجئة في درجة حرارة الغرفة خلال فترة زمنية قصيرة (عند اكتشاف زيادة 1.5 أو انخفاض 2.5 خلال 5 دقائق).

- وقت التشغيل الافتراضي لوضع توفير الطاقة هو 10 دقائق ويمكن ضبطه حتى 60 دقيقة من خلال LG ThinQ.

10) +Auto Clean

- يبدأ التنظيف التلقائي (Auto Clean+) وظيفة التجفيف تلقائيًا بعد انتهاء عملية التبريد، ويُشار إلى ذلك بالبقايا المتبقية على المنتج.

- يمكن تشغيل تقنية التنظيف التلقائي (Auto Clean+) في وضع المروحة لمدة تصل إلى 20 دقيقة تلقائيًا، وفقًا لنمط استخدام عملية التبريد السابق، للمساعدة في إزالة الرطوبة من المبادل الحراري.

- قد تختلف حالة التجفيف الداخلي بناءً على درجة الحرارة وظروف الرطوبة للهواء الداخلي.

- يمكنك تحديد قوة تدفق الهواء من خلال LG ThinQ لضبط تدفق الهواء ووقت التجفيف.

- يتم تنشيط التنظيف التلقائي (Auto Clean+) عند شحن المنتج ويمكن استخدامه دون إعدادات إضافية.

11) التبريد المسبق (Pre-Cool)

- يمكن إعداد هذه الوظيفة من خلال LG ThinQ فقط.

- لتسجيل الأجهزة المنزلية باستخدام LG ThinQ، يلزم توفر اتصال لاسلكي بالإنترنت.

لكي يتمكن المستخدمون من استخدام ميزة ThinQ، عليهم أولاً تنزيل تطبيق ‎‘LG ThinQ’‎ من Google Play أو Apple App Store على هواتفهم الذكية والاتصال بشبكة Wi-Fi. للحصول على تعليمات استخدام مفصلة، يرجى الرجوع إلى قسم مساعدة التطبيق.

- قد يكون لجهاز LG ThinQ قيود في بعض وظائف المستخدم أو قد لا يعمل على بعض الهواتف الذكية، لذا تحقق من الحد الأدنى للمواصفات قبل الاستخدام (نظام التشغيل Android OS 7.0 أو أعلى، أو iOS 14.0 أو أعلى).

- عند الاستخدام الأولي لميزة التبريد المسبق (Pre-Cool)، يجب تعيين موقع العميل الرئيسي في خرائط Google من خلال LG ThinQ.

- يبلغ نطاق مسافة التشغيل الخاصة بنظام التبريد المسبق (Pre Cool) نصف قطر يتراوح بين 2 كم إلى 30 كم حول موقع العميل الرئيسي، ويمكن تكوينه من خلال LG ThinQ.

12) LG ThinQ

- تم إعادة تسمية LG SmartThinQ الآن إلى LG ThinQ.

- مكيف الهواء مزود بخاصية Wi-Fi ويتطلب تسجيل المنتج من خلال تطبيق LG ThinQ.

- قد تختلف الميزات الذكية ومنتج المساعد الصوتي حسب البلد والطراز. تحقّق من ذلك عبر بائع التجزئة المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توافر الخدمة.

- لتسجيل مكيف الهواء على تطبيق LG ThinQ وتحسين الوظائف، تأكد من اتصال مكيف الهواء بشبكة Wi-Fi في المنزل.

- لاستخدام وظيفة ThinQ، من الضروري تثبيت تطبيق "LG ThinQ" من Google Play Store أو Apple App Store على هاتفك الذكي وإنشاء اتصال بشبكة Wi-Fi. راجع قسم المساعدة في التطبيق للحصول على تعليمات مفصلة.

- يرجى الملاحظة أن تطبيق LG ThinQ قد لا يعمل على بعض الهواتف الذكية وقد تختلف بعض الوظائف حسب المنتج والبلد. (تحقق من مواصفات هاتفك قبل الاستخدام (نظام التشغيل Android OS 7.0 أو أعلى، iOS 14.0 أو أعلى)

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