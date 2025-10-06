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مكيف ال جي سبليت، 24,000 وحدة حرارية، بتقنية الذكاء الاصطناعي، وضاغط مزدوج الانفرتر، بارد فقط
AI Air
DUAL Vane
التحكم الاستباقي في الطاقة
Auto Clean+
استمتع بتجربة التبريد الذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI)
تقنية AI Air1 تتتبع موقعك وتفحص درجة الحرارة وتضبط تدفق الهواء لضمان بيئة مريحة لك.
يوفر لك الذكاء الاصطناعي الراحة المصممة خصيصًا لك
قم بتعيين موقعك في ™LG ThinQ، وسيتحقق AI Air1 من درجة الحرارة الداخلية لضبط تدفق الهواء للحصول على الراحة المثالية.
هواء ناعم
نسيم لطيف معدّل حسب احتياجاتك
ميزة الهواء الناعم Soft Air2 تتحول إلى تدفق الهواء غير المباشر عند الوصول إلى درجة الحرارة المثالية، مما يمنحك الراحة وليس البرودة الشديدة.
اتجاه تدفق هواء مثالي، راحة في أي درجة حرارة
تعمل ميزة DUAL Vane على نشر تدفق الهواء لأعلى أو لأسفل، بشكل أكبر وأسرع3، لتوفير الراحة المثالية في أي موسم.
تبريد عالي الأداء بدون توقف
وبفضل وضع الطاقة5) مع التأرجح التلقائي، يمكنك الاستمتاع بأداء التبريد بدون قيود زمنية، في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 16 درجة مئوية.
استمتع بالراحة مع الرطوبة المريحة
لا رطوبة زائدة، ولا جفاف مزعج — فقط هواء متوازن ومثالي. ميزة التحكم المريح في الرطوبة6) تساعد في الحفاظ على مستوى الرطوبة المريح لدرجة الحرارة المفضلة لديك.
يجفف المبادل الحراري تلقائيًا بعد الاستخدام
ينشط Auto Clean+10 بعد استخدام مكيف الهواء، مما يؤدي إلى نفخ الهواء لإزالة الرطوبة. يعمل لمدة تصل إلى 20 دقيقة، مع ضبط مستوى الصوت لتجفيف أسرع أو تشغيل أكثر هدوءًا.
Pre-Filter
تنحشر جزيئات الغبار الكبيرة في خط الدفاع الأول.
عُد إلى منزلك واستمتع بالبرودة والانتعاش
استخدم تطبيق LG ThinQ لتشغيل مكيف الهواء قبل وصولك إلى المنزل، مما يخلق بيئة رائعة
الحياة الذكية تبدأ مع ™LG ThinQ
تحكم في المكيف واحصل على أحدث التنبيهات على تطبيق ™LG ThinQ المريح 12
تحكم سهل من خلال المساعد الصوتي
أخبر مكبر الصوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بما تحتاجه. ما عليك سوى قول "تشغيل/إيقاف"، وسيستمع مكبر الصوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ثم يستجيب مكيف الهواء.
الاتصال والتحكم من أي مكان
يتيح لك تطبيق ™LG ThinQ الاتصال بالمكيف بشكل فريد. ابدأ بسهولة بنقرة واحدة.
صيانة فعالة للمنتج
تطبيق ™LG ThinQ يراقب مكيف الهواء، مما يساعدك على تتبع استخدام الطاقة وإدارة الصيانة اليومية دون عناء.
تحكم سهل من خلال المساعد الصوتي
أخبر مكبر الصوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بما تحتاجه. ما عليك سوى قول "تشغيل/إيقاف"، وسيستمع مكبر الصوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ثم يستجيب مكيف الهواء.
الاتصال والتحكم من أي مكان
يتيح لك تطبيق ™LG ThinQ الاتصال بالمكيف بشكل فريد. ابدأ بسهولة بنقرة واحدة.
صيانة فعالة للمنتج
تطبيق ™LG ThinQ يراقب مكيف الهواء، مما يساعدك على تتبع استخدام الطاقة وإدارة الصيانة اليومية دون عناء.
*يتم تنظيم الصور ومقاطع الفيديو أعلاه وإنشاؤها لأغراض توضيحية لتعزيز الفهم. قد تكون هناك اختلافات حسب بيئة تثبيت المنتج الفعلية.
1) AI Air
- يمكن تشغيل AI Air عبر جهاز التحكم عن بعد أو LG ThinQ.
- تتوفر ميزة AI Air في وضعي التبريد والتدفئة.
- أثناء استخدام AI Air، يتم ضبط سرعة المروحة واتجاه تدفق الهواء تلقائيًا وفقًا للموقف، ويتم إيقاف تشغيل AI Air عند تغيير اتجاه تدفق الهواء.
- قبل استخدام AI Air، يوصى بالتقاط صورة للمساحة باستخدام LG ThinQ أو تعيين موقع مكيف الهواء وشواغل الغرفة.
2) Soft Air
- في وضع Soft Air، يتم إغلاق مخرج الهواء السفلي ويوفر مخرج الهواء الأمامي تدفق هواء غير مباشر.
- تنطبق هذه الميزة فقط في وضع Cool/Fan/AI Air.
- عند التشغيل في وضع AI Air، يتم تمكين وظيفة Soft Air تلقائيًا بناءً على بيئة الغرفة.
- لاستخدام وظيفة Soft Air وحدها، يمكن تنشيطها يدويًا باستخدام جهاز التحكم عن بعد أو LG ThinQ.
- لا يمكن ضبط درجة حرارة تدفق الهواء إلا على LG ThinQ عند استخدام وضع Soft Air فقط، وليس أثناء وضع AI Air.
- عند استخدام وضع Soft Air فقط، أقل درجة حرارة للغرفة يمكن ضبطها هي 24 درجة مئوية.
3) DUAL Vane
- التاريخ 2023.10
- ظروف الاختبار: غرفة اختبار بيئة المنزل لمكيّف الهواء من LG بمساحة 20.9 م² / حجم 50.1 م³، وضع Jet Mode. درجة حرارة داخلية جافة (DB) (33±0.3)°م / رطوبة نسبية (RH) (60±5)%، ودرجة حرارة خارجية جافة (35±0.3)°م / RH (50±5)% عند ضبط التبريد على 18°م. أما في وضع التدفئة، فتم الضبط على 30°م مع درجة حرارة داخلية (12±0.3)°م / RH (60±5)%، ودرجة حرارة خارجية (7±0.3)°م / RH (87±5)%
- طريقة الاختبار: قياس الوقت المطلوب للانخفاض بمقدار 5 درجات مئوية (للتبريد)/الارتفاع بمقدار 5 درجات مئوية (للتدفئة)، من متوسط درجة حرارة الغرفة الأولية.
- نموذج الاختبار: S3-M12KL2MB (ريشة المنصة الفردية السابقة من LG)، S3-M121L1C0 (منصة LG الجديدة - DUAL Vane)
- نتيجة الاختبار: تتميز المنصة الجديدة من LG (DUAL Vane) بسرعة تصل إلى 23% في وضع التبريد، وسرعة أعلى بنسبة 6% في وضع التدفئة من قاعدة المنصة السابقة من LG (ريشة واحدة) على حالة الاختبار.
- قد تختلف نتيجة الأداء حسب ظروف الاستخدام الفعلية.
4) 22% أطول
- التاريخ: 2024.12، ينتج عن القياس مركز البحث والتطوير لمكيف الهواء من LG
- ظروف الاختبار: ارتفاع تثبيت المنتج 2.0م، تدفق الهواء في وضع المروحة، زاوية الريشة P1.
- طريقة الاختبار: باستخدام مسبار قياس تدفق الهواء، تم أخذ القياسات على فواصل زمنية تبلغ 0.2 متر من 0.1 متر إلى 1.7 متر في الارتفاع. تم تحديد أقصى مسافة وصول لتدفق الهواء من خلال قياس سرعة تدفق الهواء لمدة 180 ثانية في كل نقطة، مع الأخذ في الاعتبار الوصول إلى تدفق الهواء إذا تجاوزت السرعة 0.25م/ث لأكثر من 50% من الوقت.
- نموذج الاختبار: S3-Q24121D0 (منصة LG الجديدة - DUAL Vane)
- نتيجة الاختبار: في ظل ظروف الاختبار المقترحة، تم التأكد من أن أقصى مسافة للوصول إلى تدفق الهواء أكثر من 22 مترًا.
- يصل وصول تدفق الهواء لريشة المنصة الفردية السابقة من LG (S3-W18KL33A) إلى 18 مترًا.
- قد تختلف نتيجة الأداء حسب ظروف الاستخدام الفعلية.
5) وضع الطاقة
- يمكن تشغيل/إيقاف هذه الوظيفة من خلال جهاز التحكم عن بعد أو ThinQ.
- تستمر في العمل قبل أن يقوم العميل بإلغاء تنشيط هذه الوظيفة.
- تؤكد TÜV Rheinland Korea أن وضع الطاقة في مكيفات LG يوفر أداءً أعلى في سرعة التبريد من وضع Jet، استنادًا إلى نتائج الاختبار في التقرير رقم KR24F5TL 001، والذي قدم مقارنة لسرعات التبريد بين وضعي تشغيل المكيف.
تاريخ الاختبار: 2024.02.06 ~ 2024.02.07
موقع الاختبار: غرفة اختبار مكيف الهواء من LG
مؤسسة الاختبار: TÜV Rheinland
نماذج الاختبار: S4NQ18K23BC، وS4UQ18K23BC (وضع الطاقة)، وS4NQ18K23BB، وS4UQ18K23BB (وضع Jet)
بيئة الاختبار: 64.8 م³ (6.0 م × 4.5 م × 2.4 م) / درجة الحرارة الجافة داخل الغرفة (33 ± 0.3)°م، الرطوبة النسبية (60 ± 5)% / درجة الحرارة الجافة خارج الغرفة (35 ± 0.3)°م، الرطوبة النسبية (60 ± 5)%
طريقة الاختبار: بعد ساعتين من التشغيل، يتم قياس سرعة التبريد من خلال مقارنة درجات الحرارة المحقّقة في وضعي Power وJet على التوالي.6)التحكم في الرطوبة لراحة المستخدم
- يتغير تدفق الهواء تلقائيًا بناءً على بيئة التشغيل.
- يمكن استخدام هذه الوظيفة من خلال جهاز التحكم عن بعد وLG ThinQ.
- يمكن لهذه الوظيفة ضبط درجة الحرارة المطلوبة فقط (يتم التحكم في الرطوبة تلقائيًا).
7) +Sleep Timer
- يقوم Sleep Timer+ بضبط درجة الحرارة تلقائيًا من خلال تحليل أنماط الاستخدام أثناء القيادة في وضع السكون.
- لاستخدام ميزة Sleep Timer+، تحتاج إلى إعدادها لأول مرة عبر LG ThinQ.
- يمكن استخدام Sleep Timer+ فقط في وضع التبريد.
- يتم ضبط قوة تدفق الهواء تلقائيًا من خلال تحليل نمط الاستخدام ويمكن ضبطها عبر LG ThinQ.
- نطاق درجة الحرارة المضبوطة لـ Sleep Timer+ هو 22~28 درجة مئوية.
8) AI kW Manager
- تتوفر وظيفة "AI kW Manager" في جميع أوضاع التشغيل، بما في ذلك التبريد وإزالة الرطوبة والنوم وحتى وضع النفاث، باستثناء وضع التدفئة.
- خلال الفترة المحددة، تتم مراقبة الكهرباء المتراكمة ويتم تنفيذ الأداء (استهلاك الكهرباء) الذي يحد من التشغيل للفترة المتبقية.
- إذا زادت الكهرباء المتراكمة بسبب وقت الاستخدام اليومي، تتم إعادة حساب الكهرباء المتبقية كل يوم لتشغيل المنتج.
- يمكن إعداد هذه الوظيفة من خلال LG ThinQ فقط.
- إذا تجاوزت الكهرباء المتراكمة خلال الفترة المحددة المبلغ المستهدف، يتم تحرير الوظيفة وتغييرها إلى وضع التشغيل العام مع إشعار LG ThinQ.
9) اكتشاف فتح النافذة
- يتوقف الإعداد الأولي عند شحن المنتج. يمكن إعداد هذه الوظيفة من خلال LG ThinQ فقط.
- تتوفر وظيفة "الكشف عن فتح النوافذ" في وضعي التبريد (Cooling) والتدفئة (Heating) فقط.
- تعمل هذه الوظيفة من خلال اكتشاف التغيرات المفاجئة في درجة حرارة الغرفة خلال فترة زمنية قصيرة (عند اكتشاف زيادة 1.5 أو انخفاض 2.5 خلال 5 دقائق).
- وقت التشغيل الافتراضي لوضع توفير الطاقة هو 10 دقائق ويمكن ضبطه حتى 60 دقيقة من خلال LG ThinQ.
10) +Auto Clean
- يبدأ التنظيف التلقائي (Auto Clean+) وظيفة التجفيف تلقائيًا بعد انتهاء عملية التبريد، ويُشار إلى ذلك بالبقايا المتبقية على المنتج.
- يمكن تشغيل تقنية التنظيف التلقائي (Auto Clean+) في وضع المروحة لمدة تصل إلى 20 دقيقة تلقائيًا، وفقًا لنمط استخدام عملية التبريد السابق، للمساعدة في إزالة الرطوبة من المبادل الحراري.
- قد تختلف حالة التجفيف الداخلي بناءً على درجة الحرارة وظروف الرطوبة للهواء الداخلي.
- يمكنك تحديد قوة تدفق الهواء من خلال LG ThinQ لضبط تدفق الهواء ووقت التجفيف.
- يتم تنشيط التنظيف التلقائي (Auto Clean+) عند شحن المنتج ويمكن استخدامه دون إعدادات إضافية.
11) التبريد المسبق (Pre-Cool)
- يمكن إعداد هذه الوظيفة من خلال LG ThinQ فقط.
- لتسجيل الأجهزة المنزلية باستخدام LG ThinQ، يلزم توفر اتصال لاسلكي بالإنترنت.
لكي يتمكن المستخدمون من استخدام ميزة ThinQ، عليهم أولاً تنزيل تطبيق ‘LG ThinQ’ من Google Play أو Apple App Store على هواتفهم الذكية والاتصال بشبكة Wi-Fi. للحصول على تعليمات استخدام مفصلة، يرجى الرجوع إلى قسم مساعدة التطبيق.
- قد يكون لجهاز LG ThinQ قيود في بعض وظائف المستخدم أو قد لا يعمل على بعض الهواتف الذكية، لذا تحقق من الحد الأدنى للمواصفات قبل الاستخدام (نظام التشغيل Android OS 7.0 أو أعلى، أو iOS 14.0 أو أعلى).
- عند الاستخدام الأولي لميزة التبريد المسبق (Pre-Cool)، يجب تعيين موقع العميل الرئيسي في خرائط Google من خلال LG ThinQ.
- يبلغ نطاق مسافة التشغيل الخاصة بنظام التبريد المسبق (Pre Cool) نصف قطر يتراوح بين 2 كم إلى 30 كم حول موقع العميل الرئيسي، ويمكن تكوينه من خلال LG ThinQ.
12) LG ThinQ
- تم إعادة تسمية LG SmartThinQ الآن إلى LG ThinQ.
- مكيف الهواء مزود بخاصية Wi-Fi ويتطلب تسجيل المنتج من خلال تطبيق LG ThinQ.
- قد تختلف الميزات الذكية ومنتج المساعد الصوتي حسب البلد والطراز. تحقّق من ذلك عبر بائع التجزئة المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توافر الخدمة.
- لتسجيل مكيف الهواء على تطبيق LG ThinQ وتحسين الوظائف، تأكد من اتصال مكيف الهواء بشبكة Wi-Fi في المنزل.
- لاستخدام وظيفة ThinQ، من الضروري تثبيت تطبيق "LG ThinQ" من Google Play Store أو Apple App Store على هاتفك الذكي وإنشاء اتصال بشبكة Wi-Fi. راجع قسم المساعدة في التطبيق للحصول على تعليمات مفصلة.
- يرجى الملاحظة أن تطبيق LG ThinQ قد لا يعمل على بعض الهواتف الذكية وقد تختلف بعض الوظائف حسب المنتج والبلد. (تحقق من مواصفات هاتفك قبل الاستخدام (نظام التشغيل Android OS 7.0 أو أعلى، iOS 14.0 أو أعلى)
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FAQ
كيف أختار مكيف إل جي المناسب لمنزلي؟
يعتمد اختيار المكيف على حجم الغرفة واحتياجاتك الخاصة. تقدم إل جي مجموعة متنوعة من الموديلات بسعات ووظائف مختلفة. يمكنك الحصول على الدعم من المتاجر المحلية — فقط اسأل عن مكيفات إل جي.
ما هي أفضل مميزات مكيفات إل جي؟
تتميز مكيفات إل جي بتقنيات متقدمة مثل تقنية الانفرتر المزدوج، التي توفر كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة ومستوى ضجيج أقل. عند استخدام وضع Power Mode، يمكنك الاستمتاع بتبريد مستمر وقوي من مكيف الانفرتر، مما يجعل الغرفة تبرد بسرعة. كما يمكنك التحكم في المكيف من خلال تطبيق LG ThinQ. وتقوم وظيفة Pre Cool بتشغيل المكيف تلقائيًا قبل وصولك إلى المنزل.
كيف أنظف مكيف إل جي الخاص بي؟
للحفاظ على الأداء الأمثل، نظّف الفلاتر بانتظام باتباع تعليمات دليل المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بجدولة صيانة دورية مع فني مرخّص لصيانة النظام وتنظيف المكونات الداخلية.
ما هي تقنية الانفرتر؟
تقنية الانفرتر تضبط سرعة الضاغط للحفاظ على درجة حرارة ثابتة، مما يقلل من استهلاك الطاقة ويُحسن الكفاءة. تؤدي تقنية الانفرتر إلى تشغيل أكثر هدوءًا وزيادة في المتانة.
كيف يمكنني التحكم في مكيف إل جي باستخدام هاتفي الذكي؟
تتوافق العديد من موديلات مكيفات إل جي مع تطبيق LG ThinQ الذي يمكنك تحميله من Google Play أو App Store. يمكنك استخدام التطبيق للتحكم في الجهاز من خلال هاتفك الذكي. تأكد من تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار للاستمتاع بكامل الوظائف.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
عام - سعة التبريد القصوى (واط)
7913
توفير الطاقة - فئة الطاقة
غير متوفر
كل المواصفات
إزالة الرطوبة
إزالة الرطوبة
نعم
تحكم مريح في الرطوبة
نعم
مستشعر الرطوبة
نعم
الرمز الشريطي
الرمز الشريطي
8806096381670
الامتثال
شهر بدء التشغيل (سنة - شهر)
2025-06
الشركة المُصنِّعة (الجهة المستوّرِدة)
إل جي إلكترونيكس
اسم طراز المنتج
S4-Q24221H0.AC2GIBR
نوع المنتج واسم الطراز
Cooling only & S4-Q24221H0.AC2GIBR
الملاءمة
التبريد المسبق بالذكاء الاصطناعي
نعم
إعادة تشغيل تلقائي
نعم
وضع المروحة
نعم
تنبيه الفلتر
نعم
فرض تشغيل المفاتيح
نعم
الضبط المسبق للتشغيل/الإيقاف (24 ساعة)
نعم
وحدة التحكم عن بُعد
نعم
الضبط المسبق
نعم
التشخيص الذكي
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
نوم مريح في الليالي الاستوائية
نعم
التبريد
رباعي الاتجاهات
أعلى-أسفل / يمين-يسار
التحكم في اتجاه تدفق الهواء (يسار ويمين)
نعم
التحكم في اتجاه تدفق الهواء (لأعلى ولأسفل)
نعم (6 درجات)
ذكاء اطناعي للهواء
نعم
راحة الهواء
نعم
سرعة المروحة
6 درجات
تبريد قوي
نعم
وضع الطاقة
نعم
هواء لطيف
نعم
التصميم
لون المنتج
أبيض جوهري
اللون
أسود
الشاشة
88 مخفي
توفير الطاقة
فئة الطاقة
غير متوفر
تحكم الطاقة النشط
نعم
عرض الطاقة
نعم
الفلتر
الفلتر المسبق
نعم
فلتر الغبار الدقيق
غير متوفر
فلتر غبار فائق الدقة
غير متوفر
عام
أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)
1050x307x235
سعة التبريد القصوى (واط)
7913
سعة التبريد المُقدَّرة في الدقيقة (واط)
6540 / 900
الاستهلاك المُقدَّر لقدرة التبريد في الدقيقة (واط)
1799 / 340
قدرة استهلاك التدفئة المحددة
بارد/ساخن
وزن الوحدة الداخلية (كجم)
12.6
وزن الواحدة الداخلية (رطل)
27.8
أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)
870x650x330
وزن الوحدة الخارجية (كجم)
43.4
وزن الوحدة الخارجية (رطل)
46.7
نوع المنتج
مثبت على الحائط
نوع المنتج
انفرتر
فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)
220 ~ 240, 50 / 60
نوع المبرد
غاز R410A
مستوى شدة الصوت (التبريد) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))
N/A
مستوى شدة الصوت (التدفئة) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))
N/A
النظافة العامة
تنظيف تلقائي
نعم
الوحدة الخارجية
اسم طراز الوحدة الخارجية
S4UQ24221H0.AC2GIBR
وظيفة RAC B2B
نقطة اتصال جافة
غير متوفر
وحدة PI485
غير متوفر
جهاز تحكم سلكي
غير متوفر
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