ال جي مكيف سبليت 21000 وحدة حار بارد ، فريش, إنفرتر موفر بالطاقة،فئه (ب), تنظيف تلقائي ، WI-FI ، ضجيج منخفض ، 4 اتجاهات ، ريش ذهبية مقاومة للغبار ، فلتر حماية مزدوج ، لون أبيض ، 220 فولت ، 50/60 هرتز