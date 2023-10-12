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ال جي مكيف سبليت 30000 وحدة بارد فقط ،تايتان, إنفيرتر موفر بالطاقة، فئه (ب), تنظيف تلقائي ، WI-FI ، ضجيج منخفض ، 4 اتجاهات ، ريش ذهبية مقاومة للغبار ، فلتر حماية مزدوج ، لون أبيض ، 220 فولت ، 50/60 هرتز

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ال جي مكيف سبليت 30000 وحدة بارد فقط ،تايتان, إنفيرتر موفر بالطاقة، فئه (ب), تنظيف تلقائي ، WI-FI ، ضجيج منخفض ، 4 اتجاهات ، ريش ذهبية مقاومة للغبار ، فلتر حماية مزدوج ، لون أبيض ، 220 فولت ، 50/60 هرتز

NT382C2

ال جي مكيف سبليت 30000 وحدة بارد فقط ،تايتان, إنفيرتر موفر بالطاقة، فئه (ب), تنظيف تلقائي ، WI-FI ، ضجيج منخفض ، 4 اتجاهات ، ريش ذهبية مقاومة للغبار ، فلتر حماية مزدوج ، لون أبيض ، 220 فولت ، 50/60 هرتز

حفظ الطاقة و تبريد سريع

يعمل الضاغط العاكس على تعديل سرعته باستمرار للحفاظ على المستويات المطلوبة من درجة الحرارة. وعلاوة على ذلك، يعمل الضاغط العاكس المزدوج™ عبر تردد نطاق التشغيل الموفر للطاقة على توفير المزيد من الطاقة على خلاف الضاغط التقليدي. بفضل الضاغط العاكس المزدوج، يتم طرد الهواء لنطاق أبعد وبشكل أسرع.

ضاغط استوائي عاكس مزدوج™

عبر الضاغط العاكس المزدوج™ من إل جي الذي يعمل حتى عند 65مْ والذي يتميز بضمان لمدة 10 سنوات، يستطيع المستخدمون التمتع بمميزات مكيف الهواء من إل جي لفترة أطول.

Anti-Dust Gold Fin™‎

أداء متقدم طويل الأمد

استمتع بأداء طويل الأمد مع طلاء ذهبي مضاد للتآكل وتقنية ريشات مطورة تم اختبارها بمعرفة TUV.

*قد يختلف تبعًا لبيئة الاستخدام.

ضاغط عاكس مزدوج™

ضاغط يتميز بتردد دوراني أوسع يعمل على توفير المزيد من الطاقة مع تميزه بنطاق تبريد أكثر سرعة.

ضمان 10 سنوات

حصل المنتج على مصادقة من TUV Rheinland بشأن دورة حياة المنتج 10 سنوات

TUV Rheinland

TUV Rheinland، التحقق من معدل التبريد السريع وتوفير الطاقة (US-W242Kxy0/TS-H2465DA0)

مستوى ضجيج منخفض

تعمل أجهزة مكيف الهواء من إل جي عند مستويات صوت منخفضة بفضل الضاغط العاكس المزدوج™ ومروحة الانحراف الفريدة من إل جي وهو ما يقضي على الضوضاء غير الضرورية ويسمح بالتشغيل الهادئ.

تحكم دقيق في درجة الحرارة

يتم تعديل سرعة الضاغط العاكس المزدوج™ من إل جي باستمرار وتباين للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة مع التقليل من التقلبات إلى أدنى قدر.

تصميم حديث وذكي مع شاشة خفية

يعمل التصميم الرقيق والحديث لمكيف الهواء على التسهيل من التركيب والتنظيف عبر مرشح EZ المنزلق. وعلاوة على ذلك، تعد شاشة العرض الكبيرة الخفية مثالية لفحص شاشة الطاقة الخاصة بك بسهولة.

تقنية ThinQ الذكية (واي فاي)

سهولة التحكم في وظائف جهاز مكيف الهواء. إمكانية مراقبة الوضع التشغيلي للجهاز في أي وقت ومن أي مكان.

جولد فاين

جولد فاين

تضمن جولد فاين™ تميز الأسطح بمقاومة أكبر للتآكل مع تعزيز متانة مبادل الحرارة لفترة أطول.

NF242H_Dual-Cool_Auto-Cleaning-110119.jpg

تمتع بالتنظيف الذاتي

تعمل وظيفة التنظيف التلقائي الشاملة على منع تكون البكتيريا والعفن على المبادل الحراري، وبالتالي توفير بيئة أكثر متعة وراحة للمستخدم.

جولد فاين

تأرجح رباعي الاتجاه


فضل التأرجح رباعي الاتجاه ترسل أجهزة مكيف الهواء من إل جي الهواء البارد إلى جميع زوايا الغرفة بسرعة وكفاءة.

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مرشح مزدوج الحماية


يعمل المرشح مزدوج الحماية على التقاط الغبار ذو الحجم الكبير.

نوم ملئه الراحة

زر واحد يضبط "تدفق الهواء غير المباشر/إعداد وقت التوقف 7ساعات/هواء لطيف ومنطق وقت النوم" بشكل تلقائي.

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Table Caption
الميزات NT382C2 NF242H3 NK242H3
NT382C2
الانفيرتر المزدوج، 38,000 وحدة(القدرة القصوى 38,000 وحده) بارد فقط، مكيف سبلت مع تحكم بالواي فاي ومنقّي الهواء 50/60Hz
NF242H3
الانفيرتر المزدوج، 24000 وحدة (القدرة القصوى 27300 وحده) بارد و ساخن، توزيع الهواء بأربع إتجاهات، مكيف سبلت 50/60Hz
NK242H3
DUALCOOL انفرتر مكيف ، 24000 وحدة ، حار وبارد ، مكيف سبلت بأربعة اتجاهات ، 50 / 60Hz
السعة 38,000 24,000 24,000
الأبعاد 265x360x1200 210x345x998 210x345x998
™‎ThinQ نعم نعم نعم
الأقصى السعة 38,000 27,200 27,200
ضمان 10سنوات 10سنوات 10سنوات
ساخن بارد بارد فقط حار وبارد حار وبارد
مؤين نعم لا لا
من أين أشتري من أين أشتري من أين أشتري

الملخص

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الأبعاد

NT382C
السعة
38000 وحدة
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق)
265x360x1200
التكنولوجيا الرئيسية
Smart ThinQ (تحكم Wifi)
ميزة إضافية
توفير الطاقة بنسبة تصل إلى ٪53 والتبريد السريع حتى ٪60

كل المواصفات

عام

أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

265 × 360 × 1200

وزن الوحدة الداخلية (كجم)

18.5

أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

330 × 832 × 950

وزن الوحدة الخارجية (كجم)

65

فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)

230, 60

نوع المبرد

R410A

مستوى شدة الصوت (التبريد) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))

52 / 47 / 43 / 34 / -

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NT382C2

ال جي مكيف سبليت 30000 وحدة بارد فقط ،تايتان, إنفيرتر موفر بالطاقة، فئه (ب), تنظيف تلقائي ، WI-FI ، ضجيج منخفض ، 4 اتجاهات ، ريش ذهبية مقاومة للغبار ، فلتر حماية مزدوج ، لون أبيض ، 220 فولت ، 50/60 هرتز

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