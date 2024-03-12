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أجهزة تنقية الهواء من LG
أجهزة تنقية الهواء من LG - قوية، صامتة، وعصرية. تنقية قوية: أجهزة تنقية الهواء من LG مزودة بمجموعة من أجهزة التنقية، وإزالة الروائح الكريهة وHEPA ومسببات الحساسية والمياه والمرشحات المسبقة، كما يمكنها إزالة الجسيمات الكبيرة من الهواء والتخلص من الروائح الكريهة وتصفية بكتيريا وفيروسات محددة، مما يخلق بيئة منزلية أنظف. صيانة سهلة: صُمِّم جهاز تنقية الهواء بشكل مبتكر مع فلتر سهل التنظيف وفتحة هواء مريحة، للحفاظ على الجهاز في كل الأوقات. إنذار ذكي: سيُشير جهاز تنقية الهواء HEPA من خلال الإضاءة الملونة إلى ما إذا كانت جودة الهواء في منزلك ملوثة قليلاً أو كثيرًا