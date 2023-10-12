قمنا في إل جي باستخدام تقنية بلوتوث في تصميم سماعات الرقبة كي تستمتع بتجربة صوتية حقيقية. باستخدام سماعات أذن قابلة للسحب وطوق رفيع حول الرقبة، ستتمع بدرجة قصوى من الراحة أثناء الاستماع إلى أغانيك المفضلة.