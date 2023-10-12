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سماعات أذن لاسلكية حقيقية
سماعة عازلة للضوضاء
سماعات Uvnano
سماعات رياضية

تعرّف على المزيد حول LG سماعات رقبة

قمنا في إل جي باستخدام تقنية بلوتوث في تصميم سماعات الرقبة كي تستمتع بتجربة صوتية حقيقية. باستخدام سماعات أذن قابلة للسحب وطوق رفيع حول الرقبة، ستتمع بدرجة قصوى من الراحة أثناء الاستماع إلى أغانيك المفضلة.

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