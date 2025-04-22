Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG Streaming Week أبرز الميزات ما هو webOS؟ الشاشة الرئيسية والتطبيقات الألعاب ونمط الحياة

يتم وضع مربع أحمر مع نص: "LG Streaming Week".

LG Streaming Week

احصل على خصم على الاشتراك أو تصريح دخول مجاني.

19 مايو- 30 يونيو

 

استمتع بالعروض محدودة الوقت المتاحة فقط خلال LG Streaming Week. اشترك الآن مع خصم خاص.

احصل على خصم على الاشتراك أو تصريح دخول مجاني. المزيد

استمتع بعرض خاص على اشتراكك.

افتح تطبيق LG Streaming Week لاستكشاف العروض المذهلة محدودة الوقت. يقدم LG Streaming Week مجموعة متنوعة من الاشتراكات المخفضة لكل من مالكي تلفزيونات LG TV الجدد والحاليين.

يتم وضع شاشة LG webOS الرئيسية مع مربع أحمر يقول "LG Streaming Week"

 *لا تسري العروض إلا على طرازات 2019-2025 من أجهزة التلفزيون الذكية بدقة 4K و8K وStanbyME وStanbyME Go وشاشات UHD وWQHD الذكية.

احصل على عروض لفترة محدودة

استكشف العروض الخاصة وقم بتنشيطها عن طريق تثبيت تطبيق LG Streaming Week على جهازك المزود بنظام webOS.

Apple TV

7.99 ر.س. شهريًا لمدة 3 أشهر

STINGRAY KARAOKE

احصل على تجربة مجانية لمدة شهر واحد

STAGE+

احصل على 3 أشهر من اشتراك STAGE+ مجانًا

Shahid

اشتراك شاهد VIP مجاني لمدة شهر 1 خصيصاً لك مع عرض أسبوع أل جي للمحتوى

OSN+

خصم ٥٠٪ لمدة شهرين

Viu

استمتع بشهر واحد من Viu Premium مجانًا

aha

خصم 30% على الخطط السنوية لـ Tamil & Telugu

Sun NXT

شهران مجانًا مع حزم الاشتراك السنوية

Baby Shark World

استمتع بالوصول المجاني لـ Baby Shark World لمدة شهر واحد

MUBI

إستمتع ب ٣٠ يومًا مجانًا

كيفية استرداد المزايا

شعار LG في صندوق أحمر، أعلى اليمين رقم 1

الخطوة 1

افتح تطبيق LG Streaming Week على التلفزيون.

رموز التطبيق في مربع أحمر، أعلى اليمين رقم 2

الخطوة 2

قم بتوصيل حسابك لعرض عروض الاشتراك.

تلفزيون LG TV وجهاز تحكم عن بُعد في صندوق أحمر، أعلى اليمين رقم 3

الخطوة 3

اختر الاشتراك واستمتع بالمحتوى على تلفزيون LG TV.

تلفزيون LG TV مع صورة OLED بملء الشاشة

اكتشف عالمًا من المحتوى على تلفزيون LG TV

اكتشف عالمًا من المحتوى على تلفزيون LG TV اكتشف المزيد

*قد يختلف المحتوى والتطبيقات والعروض المتاحة حسب البلد والمنتج والمنطقة.

**قد تغلق العروض مبكرًا بسبب عدد القسائم المحدود.

 

*ينتهي العرض يوم 2025/7/7. يسري العرض على طُرز تلفزيونات LG الذكية بدقة 4K و8K الصادرة بين عامي 2018 و2025، بالإضافة إلى StanbyME وStanbyME GO وStanbyME 2، وذلك عبر تطبيق Apple TV. يسري العرض فقط للمشتركين الجدد والمشتركين المؤهلين العائدين إلى +Apple TV في منطقتك. يتجدد الاشتراك تلقائيًا بالسعر الشهري في منطقتك إلى حين إلغائه. تطبّق الأحكام.

 

*STINGRAY KARAOKE: من خلال الاشتراك، ستحصل على تجربة مجانية لمدة شهر واحد. بعد انتهاء الفترة التجريبية، سيتم تجديد اشتراكك تلقائيًا بالسعر القياسي ما لم يتم إلغاؤه قبل تاريخ التجديد. يمكنك إلغاء اشتراكك في أي وقت. تطبق الشروط والأحكام.

 

*هذا العرض ساري لمشتركي الباقة الشهرية. الأشهر الثلاثة الأولى مجانية. بعد ذلك، سيتم احتساب السعر الشهري كاملاً. يمكن إلغاء الاشتراك في أي وقت من خلال الإعدادات.

 

*الشروط والأحكام 

لا يمكن استخدام القسيمة إذا كان لديك اشتراك فعال حالياً 

رمز القسيمة صالح لمدة شهر 1 من تاريخ التفعيل 

سيتم استقطاع الرسوم المستحقة للأشهر التي تليها في حال عدم طلب الغاء الاشتراك ضمن الفترة المحددة 

لا يمكن استبدال القسيمة نقدًا أو استردادها أو إعادة بيعها 

يسري هذا العرض لعدد محدد من العملاء 

يتوفر العرض في دول محددة فقط. 

 في حال واجهة مشكلة أثناء تفعيل القسيمة، يرجى التواصل مع قسم دعم العملاء عبر البريد الالكتروني Customersupport@shahid.net.net    

 

*يتم استرداد قيمة القسيمة عبر رمز الاستجابة السريعة (QR code)، ولكل دولة رمز خاص بها يعتمد على السعر والعملة المحلية.

- هذا العرض متاح فقط للمشتركين الجدد والمشتركين الدائمين.

- سيحصل العملاء في الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية على خصم ٥٠٪ لمدة شهرين.

- يُجدّد الاشتراك تلقائيًا بالسعر الكامل بعد انتهاء فترة العرض.

- يُلزم استخدام طريقة دفع صالحة لتفعيل القسيمة.

- القسيمة صالحة حتى ٣١ يوليو ٢٠٢٥

 

*استمتع بمسلسلات كورية وتركية بدون إعلانات مع Viu Premium!

محتوى حصري وأصلي | حمّل وتابع بدون إنترنت | 5 أجهزة بحساب واحد

 

*aha: لا يمكن إعادة استخدام القسيمة، لا يمكن الجمع بين هذا العرض وأي عروض أخرى. القسيمة غير قابلة للتحويل، وغير قابلة للاسترداد مقابل النقود ولا يمكن إعادة بيعها. تحتفظ aha بالحق في تعديل أو إلغاء القسيمة/العرض في أي وقت. support@aha.video

 

*Sun NXT:سيحصل المستخدمون على 14 شهرًا من الوصول (12 شهرًا مدفوعًا + شهرين مجانًا) عند الاشتراك في الباقة السنوية المميزة.

يسري العرض فقط على المستخدمين الجدد الذين يشتركون عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) المخصص لأجهزة تلفزيون LG.

يجب تفعيل خاصية الدفع التلقائي عند الشراء للاستفادة من هذا العرض.

العرض ساري فقط من \[تاريخ البدء] حتى \[تاريخ الانتهاء] خلال أسبوع البث من LG، وقد يتم تعديله أو سحبه وفقًا لتقدير Sun NXT.

لا يمكن دمج هذا العرض مع أي عروض أو خصومات أخرى.

جميع الاشتراكات تخضع لشروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الخاصة بـ Sun NXT.

 

*Baby Shark World: ينتهي العرض في 30‏/6‏/2025. يتوفر العرض على webOS 4.5–25 في تطبيق LG Streaming Weeks. تصريح التجربة المجاني لمدة شهر واحد صالح للاستخدام لمرة واحدة فقط من قبل المستخدمين الذين يحصلون على رمز خلال فترة العرض الترويجي. سيتم تجديد الخطة بالسعر العادي في منطقتك شهريًا حتى يتم إلغاؤها. تطبق الشروط والأحكام.

 

*موبي: ينتهي العرض في 30 يونيو 2025. العرض متاح لجميع موديلات إل جي 2019-2025. يسري فقط على المشتركين الجدد والعائدين. تُجدد الباقة شهريًا بسعر منطقتك بعد انتهاء فترة العرض. تُطبق الشروط والأحكام.

 