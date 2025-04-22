*قد يختلف المحتوى والتطبيقات والعروض المتاحة حسب البلد والمنتج والمنطقة.

**قد تغلق العروض مبكرًا بسبب عدد القسائم المحدود.

*ينتهي العرض يوم 2025/7/7. يسري العرض على طُرز تلفزيونات LG الذكية بدقة 4K و8K الصادرة بين عامي 2018 و2025، بالإضافة إلى StanbyME وStanbyME GO وStanbyME 2، وذلك عبر تطبيق Apple TV. يسري العرض فقط للمشتركين الجدد والمشتركين المؤهلين العائدين إلى +Apple TV في منطقتك. يتجدد الاشتراك تلقائيًا بالسعر الشهري في منطقتك إلى حين إلغائه. تطبّق الأحكام.

*STINGRAY KARAOKE: من خلال الاشتراك، ستحصل على تجربة مجانية لمدة شهر واحد. بعد انتهاء الفترة التجريبية، سيتم تجديد اشتراكك تلقائيًا بالسعر القياسي ما لم يتم إلغاؤه قبل تاريخ التجديد. يمكنك إلغاء اشتراكك في أي وقت. تطبق الشروط والأحكام.

*هذا العرض ساري لمشتركي الباقة الشهرية. الأشهر الثلاثة الأولى مجانية. بعد ذلك، سيتم احتساب السعر الشهري كاملاً. يمكن إلغاء الاشتراك في أي وقت من خلال الإعدادات.

*الشروط والأحكام

لا يمكن استخدام القسيمة إذا كان لديك اشتراك فعال حالياً

رمز القسيمة صالح لمدة شهر 1 من تاريخ التفعيل

سيتم استقطاع الرسوم المستحقة للأشهر التي تليها في حال عدم طلب الغاء الاشتراك ضمن الفترة المحددة

لا يمكن استبدال القسيمة نقدًا أو استردادها أو إعادة بيعها

يسري هذا العرض لعدد محدد من العملاء

يتوفر العرض في دول محددة فقط.

في حال واجهة مشكلة أثناء تفعيل القسيمة، يرجى التواصل مع قسم دعم العملاء عبر البريد الالكتروني Customersupport@shahid.net.net

*يتم استرداد قيمة القسيمة عبر رمز الاستجابة السريعة (QR code)، ولكل دولة رمز خاص بها يعتمد على السعر والعملة المحلية.

- هذا العرض متاح فقط للمشتركين الجدد والمشتركين الدائمين.

- سيحصل العملاء في الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية على خصم ٥٠٪ لمدة شهرين.

- يُجدّد الاشتراك تلقائيًا بالسعر الكامل بعد انتهاء فترة العرض.

- يُلزم استخدام طريقة دفع صالحة لتفعيل القسيمة.

- القسيمة صالحة حتى ٣١ يوليو ٢٠٢٥

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*aha: لا يمكن إعادة استخدام القسيمة، لا يمكن الجمع بين هذا العرض وأي عروض أخرى. القسيمة غير قابلة للتحويل، وغير قابلة للاسترداد مقابل النقود ولا يمكن إعادة بيعها. تحتفظ aha بالحق في تعديل أو إلغاء القسيمة/العرض في أي وقت. support@aha.video

*Sun NXT:سيحصل المستخدمون على 14 شهرًا من الوصول (12 شهرًا مدفوعًا + شهرين مجانًا) عند الاشتراك في الباقة السنوية المميزة.

يسري العرض فقط على المستخدمين الجدد الذين يشتركون عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) المخصص لأجهزة تلفزيون LG.

يجب تفعيل خاصية الدفع التلقائي عند الشراء للاستفادة من هذا العرض.

العرض ساري فقط من \[تاريخ البدء] حتى \[تاريخ الانتهاء] خلال أسبوع البث من LG، وقد يتم تعديله أو سحبه وفقًا لتقدير Sun NXT.

لا يمكن دمج هذا العرض مع أي عروض أو خصومات أخرى.

جميع الاشتراكات تخضع لشروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الخاصة بـ Sun NXT.

*Baby Shark World: ينتهي العرض في 30‏/6‏/2025. يتوفر العرض على webOS 4.5–25 في تطبيق LG Streaming Weeks. تصريح التجربة المجاني لمدة شهر واحد صالح للاستخدام لمرة واحدة فقط من قبل المستخدمين الذين يحصلون على رمز خلال فترة العرض الترويجي. سيتم تجديد الخطة بالسعر العادي في منطقتك شهريًا حتى يتم إلغاؤها. تطبق الشروط والأحكام.

*موبي: ينتهي العرض في 30 يونيو 2025. العرض متاح لجميع موديلات إل جي 2019-2025. يسري فقط على المشتركين الجدد والعائدين. تُجدد الباقة شهريًا بسعر منطقتك بعد انتهاء فترة العرض. تُطبق الشروط والأحكام.