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18.6 قدمًا ثلاجة ذات باب فرنسي MoodUP®، أبواب LED، InstaView™، تحكم ذكي مع LG ThinQ®

مميزات

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18.6 قدمًا ثلاجة ذات باب فرنسي MoodUP®، أبواب LED، InstaView™، تحكم ذكي مع LG ThinQ®

18.6 قدمًا ثلاجة ذات باب فرنسي MoodUP®، أبواب LED، InstaView™، تحكم ذكي مع LG ThinQ®

LM264VBULM
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  • Front view
  • Front open view
  • front open with content
  • open with food
  • top frezzer
  • handel view
  • left view
  • quickly view
  • keep fresh view
  • mood set view
  • smart
  • lifestyle
  • dimension
  • dimension
Front view
Front open view
front open with content
open with food
top frezzer
handel view
left view
quickly view
keep fresh view
mood set view
smart
lifestyle
dimension
dimension

الميزات الرئيسية

  • أبواب LED متغيرة الألوان مع MoodUP®
  • اطرق مرتين لترى ما بداخلها مع InstaView™
  • تحكم ذكي، حياة ذكية مع LG ThinQ®
  • ضمان لمدة 10 سنوات على قطع الغيار على ضاغط العاكس الخطي
المزيد

today

هناك الكثير لتعشقه. ثلاجة بها الكثير.

Products and ThinQ Images

Color collection​

تصفح الألوان المرحة لتعثر على حالتك المزاجية بشكل مثالي.

Sound waves are shown behind the product image.

Music collection

اجعل ثلاجتك القطعة التكميلية المثالية للحفل.

™​InstaView

InstaView™​

انقر مرتين لرؤية الداخل دون فقدان الهواء البارد.

An image using ThinQ on the phone

®LG ThinQ

تحكم في الثلاجة وراقبها من جهازك.

Color collection

دع مزاجك يضبط الأجواءك

يمكنك تخصيص ألوان الثلاجة بسهولة من تطبيق ThinQ®.*

آلاف من مجموعات الألوان!

أنشئ تناغم الألوان المثالي لك من بين آلاف التركيبات المختلفة داخل تطبيق LG ThinQ®.

 

A video that shows various colors of the product

*يتوفر تطبيق ®LG ThinQ على الهواتف الذكية المتوافقة التي تعمل بنظام Android أو iOS. يتطلب اتصال بيانات الهاتف وWi-Fi المنزلي وتسجيل المنتج باستخدام ®LG ThinQ. تفضل بزيارة lg.com/au/lg-thinq للحصول على الميزات، وتوافق النظام، وتوفر الخدمة التي قد تختلف حسب البلد والطراز.

Music collection

الأضواء. الموسيقى. الحفلة.

استخدم وضع الحفلات لتشغيل أغانيك المفضلة أو اختر من بين مجموعة الموسيقى الواسعة للثلاجة (music collection).

الإضاءة التي تنفتح معك

استمتع بالأضواء التي تتحرك في الوقت المناسب مع الموسيقى، مما يخلق الرفيق المثالي للحفلات.

Image showing sound waves behind the product

اتصال Bluetooth مضمن

يمكنك الاتصال بسهولة بمكبرات الصوت المدمجة عبر Bluetooth

A panel with a Bluetooth speaker displayed enlarged with a Bluetooth speaker

استمتع بالموسيقى التي تحبها

استمتع ببث الموسيقى المفضلة لديك من جهازك الذكي عبر سماعات الثلاجة.

Music object icons are displayed around the product

*متوافق مع تقنية Bluetooth 5.0

™InstaView

امنح الحياة لمكوناتك

اضف المتعة على وقتك في المطبخ مع ثلاجة تحافظ على طعامك طازجًا.

A variety of foods are shown

انقر مرتين لمشاهدة ما بالداخل

شاهد وجباتك الخفيفة والمشروبات المفضلة لديك دون فتح الباب، مما يمنع الهواء البارد من الخروج للمساعدة في الحفاظ على الطعام طازجًا.

Image of knocking on Instaview twice

تقدم الثلاجة التبريد من الأمام والخلف

يدور الهواء البارد حول طعامك من الأمام والخلف للحصول على تبريد فعال ونضارة معززة.

Cold air flowing in the refrigerator

* صورة المنتج للرجوع إليها وفهمها فقط؛ قد يختلف المنتج الفعلي.

®LG ThinQ

الحياة الذكية تبدأ مع ®LG ThinQ

تتيح الأجهزة المزودة بخاصية Wi-Fi التحكم في الثلاجة ومراقبتها من خلال هاتفك الذكي وأوامر الصوت.

People are associated with the product using ThinQ

اربط أجهزتك

يمكنك إدارة ثلاجتك أثناء التنقل من خلال تطبيق LG ThinQ®.

 

Link your devices

ابقَ على اطلاع

في تلك اللحظات التي تنسى فيها إغلاق باب الثلاجة، استقبل الإشعارات الرئيسية على هاتفك الذكي من تطبيق LG ThinQ®.

 

 

An alarm pops up next to the people at the party

إدارة حياتك

تحقق بسهولة من استخدام طاقة الثلاجة واستكشف ميزات المنتج الأخرى من هاتفك الذكي.

An energy graph is shown next to the person opening the refrigerator

*جوجل وGoogle Home هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.
***Amazon وAlexa وEcho وجميع الشعارات والعلامات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc أو الشركات التابعة لها.
*تم إعادة تسمية LG SmartThinQ الآن إلى LG ThinQ.
*قد تختلف الميزات الذكية ومنتج المساعد الصوتي حسب البلد والطراز. تحقّق من ذلك عبر بائع التجزئة المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توافر الخدمة.
*جهاز مكبر الصوت الذكي المزود بخاصية التحكم الصوتي غير متضمن.
*الغرض من صورة التطبيق هو الرجوع إليها وفهمها فقط؛ وقد تختلف صورة التطبيق الفعلية.

نمط الحياة

صُنِع ليتناسب مع كل حالة مزاجية

تُكمل ثلاجة MoodUP™ أي أجواء، سواءً الحالات المزاجية أو الأجواء الموسمية أو الأنماط الداخلية.

استمتع بالألوان

أضف نكهة إلى مطبخك مع الطعام الطازج والأضواء غير التقليدية.

لأي غرفة

استمتع بالحياة في غرفة معيشتك مع مجموعات الألوان التي تناسب مساحتك.

لأي غرفة

استمتع بالحياة في غرفة معيشتك مع مجموعات الألوان التي تناسب مساحتك.

saso

الأسئلة الشائعة

Q.

ما هو اللون الافتراضي للباب عند إيقاف تشغيل لون الباب؟

A.

عند إيقاف تشغيل لون الباب، تكون الألوان الافتراضية للباب هي الرمادي (الجزء العلوي) والأبيض (الجزء السفلي). تتميز المادة الزجاجية غير اللامعة بنمط حجري، بحيث يمكنك تقدير جمال مادة الباب دون الحاجة إلى تشغيل لون الباب.

Q.

كيف يمكنني ضبط ألوان مختلفة لكل باب من أبواب الثلاجة

A.

بعد تحديد الثلاجة في تطبيق ThinQ، يمكنك الانتقال إلى قائمة "مجموعة الألوان (Color Collection)" -> "اختياري" لتعيين ألوان مختلفة لكل باب. للحصول على مجموعة ألوان متناغمة، يتم تصنيف ألوان الأبواب العلوية والسفلية بشكل منفصل.

Q.

ما مدة استمرار اللون المحدد؟

A.

يظل اللون مضيئًا لمدة 30 دقيقة من آخر فتحة للباب أو اكتشاف مستشعر الاقتراب. يمكنك ضبط مدة شاشة الألوان في تطبيق ThinQ. إذا كنت ترغب في الحفاظ على تشغيل اللون بعد 30 دقيقة، يمكنك الاقتراب من الثلاجة على بعد 60 سم تقريبًا من الأمام لتمديد وقت الشاشة.

Q.

كيف تعمل سماعات Bluetooth مع "مجموعة الموسيقى (Music Collection)"

A.

لتشغيل سماعة Bluetooth، اضغط مع الاستمرار على زر "BT Speaker" الموجود أعلى الثلاجة لمدة 3 ثوانٍ. بعد ذلك، يمكنك تحديد موضوع الموسيقى المدمج من "مجموعة الموسيقى (Music Collection)" من خلال تطبيق ThinQ. بالإضافة إلى ذلك، بعد الاتصال بمكبر صوت Bluetooth باستخدام جهاز ذكي، يمكنك أيضًا دفق الموسيقى من تطبيق الموسيقى المفضل لديك

Q.

ما هي الألوان التي تظهر عند تفعيل وضعي "تدفق الموسيقى" و"ارتداد الموسيقى"؟

A.

في وضع "تدفق الموسيقي"، تكون تسلسلات الألوان المعروضة هي الكلمنتين (الجزء العلوي) والأبيض الكريمي (الجزء السفلي) -> Paris Sunset -> وايكيكي -> اهتزازات غروب الشمس. في وضع "ارتداد الموسيقي"، تكون تسلسلات الألوان المعروضة هي Pop 1‏ -> Pop 3‏ -> Pop 2.

Q.

ما هي المدة القصوى لوضعي "تدفق الموسيقي" و"ارتداد الموسيقي"؟

A.

 لا توجد مدة قصوى لوضعي "تدفق الموسيقي" و"ارتداد الموسيقي"، وستظل نشطة طوال تشغيل الموسيقى. في حالة عدم تشغيل الموسيقى، سيظهر إشعار بعد 10 دقائق لإعلامك بانتهاء "وضع الحفلة (Party Mode)"، وستعود الشاشة إلى مجموعة الألوان المحددة مسبقًا.

Q.

ما مقدار الحرارة التي تولدها؟

A.

تم تجهيز اللوحات بتقنية تبديد الحرارة، لذلك تكون الحرارة المتولدة ضئيلة للغاية. إذا لمستها بيدك بعد تركها لفترة طويلة، ستشعر بدفء طفيف.

Q.

ما عمر مكونات LED؟

A.

يبلغ عمر جهاز LED المستخدم في لوحة الباب 10 سنوات تقريبًا. استنادًا إلى استبيان حول تكرار فتح الباب بين المستخدمين الفعليين للثلاجة، يبلغ الحد الأقصى لعدد فتحات باب الثلاجة حوالي 41 مرة. إذا تم ضبط LED على التشغيل لمدة 30 دقيقة لكل فتحة، فإن المدة اليومية لتشغيل LED تبلغ 11 ساعة تقريبًا. مع نمط الاستخدام هذا، يمكن أن تستمر مكونات LED في الثلاجة لمدة 10 سنوات تقريبًا.

Q.

هل يمكن كسر لوحة LED الموجودة على الباب بسهولة؟

A.

يتم تثبيت لوحة LED داخل الباب كجزء من ميزة MoodUP، ولكن المادة الخارجية للباب هي نفس قوة باب الثلاجة الزجاجي التقليدي. يوجد خطر ضئيل من انكسار الباب أو تلفه أثناء الاستخدام.

Q.

كيف يمكنني تنظيف لوحات الباب وصيانتها؟

A.

يمكنك تنظيف لوحة الباب وصيانتها باستخدام مناديل الماء أو قطعة قماش مبللة، تمامًا مثل الثلاجة العادية. تم تصميم المنتج لتحمل الرطوبة الناتجة عن التنظيف دون أي مشاكل.

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