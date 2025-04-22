18.6 قدمًا ثلاجة ذات باب فرنسي MoodUP®، أبواب LED، InstaView™، تحكم ذكي مع LG ThinQ®

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
today
هناك الكثير لتعشقه. ثلاجة بها الكثير.
Color collection
تصفح الألوان المرحة لتعثر على حالتك المزاجية بشكل مثالي.
Music collection
اجعل ثلاجتك القطعة التكميلية المثالية للحفل.
InstaView™
انقر مرتين لرؤية الداخل دون فقدان الهواء البارد.
®LG ThinQ
تحكم في الثلاجة وراقبها من جهازك.
Color collection
دع مزاجك يضبط الأجواءك
يمكنك تخصيص ألوان الثلاجة بسهولة من تطبيق ThinQ®.*
آلاف من مجموعات الألوان!
أنشئ تناغم الألوان المثالي لك من بين آلاف التركيبات المختلفة داخل تطبيق LG ThinQ®.
*يتوفر تطبيق ®LG ThinQ على الهواتف الذكية المتوافقة التي تعمل بنظام Android أو iOS. يتطلب اتصال بيانات الهاتف وWi-Fi المنزلي وتسجيل المنتج باستخدام ®LG ThinQ. تفضل بزيارة lg.com/au/lg-thinq للحصول على الميزات، وتوافق النظام، وتوفر الخدمة التي قد تختلف حسب البلد والطراز.
Music collection
الأضواء. الموسيقى. الحفلة.
استخدم وضع الحفلات لتشغيل أغانيك المفضلة أو اختر من بين مجموعة الموسيقى الواسعة للثلاجة (music collection).
الإضاءة التي تنفتح معك
استمتع بالأضواء التي تتحرك في الوقت المناسب مع الموسيقى، مما يخلق الرفيق المثالي للحفلات.
Image showing sound waves behind the product
اتصال Bluetooth مضمن
يمكنك الاتصال بسهولة بمكبرات الصوت المدمجة عبر Bluetooth
A panel with a Bluetooth speaker displayed enlarged with a Bluetooth speaker
استمتع بالموسيقى التي تحبها
استمتع ببث الموسيقى المفضلة لديك من جهازك الذكي عبر سماعات الثلاجة.
Music object icons are displayed around the product
*متوافق مع تقنية Bluetooth 5.0
™InstaView
امنح الحياة لمكوناتك
اضف المتعة على وقتك في المطبخ مع ثلاجة تحافظ على طعامك طازجًا.
A variety of foods are shown
انقر مرتين لمشاهدة ما بالداخل
شاهد وجباتك الخفيفة والمشروبات المفضلة لديك دون فتح الباب، مما يمنع الهواء البارد من الخروج للمساعدة في الحفاظ على الطعام طازجًا.
Image of knocking on Instaview twice
تقدم الثلاجة التبريد من الأمام والخلف
يدور الهواء البارد حول طعامك من الأمام والخلف للحصول على تبريد فعال ونضارة معززة.
Cold air flowing in the refrigerator
* صورة المنتج للرجوع إليها وفهمها فقط؛ قد يختلف المنتج الفعلي.
®LG ThinQ
الحياة الذكية تبدأ مع ®LG ThinQ
تتيح الأجهزة المزودة بخاصية Wi-Fi التحكم في الثلاجة ومراقبتها من خلال هاتفك الذكي وأوامر الصوت.
People are associated with the product using ThinQ
اربط أجهزتك
يمكنك إدارة ثلاجتك أثناء التنقل من خلال تطبيق LG ThinQ®.
Link your devices
ابقَ على اطلاع
في تلك اللحظات التي تنسى فيها إغلاق باب الثلاجة، استقبل الإشعارات الرئيسية على هاتفك الذكي من تطبيق LG ThinQ®.
An alarm pops up next to the people at the party
إدارة حياتك
تحقق بسهولة من استخدام طاقة الثلاجة واستكشف ميزات المنتج الأخرى من هاتفك الذكي.
An energy graph is shown next to the person opening the refrigerator
*جوجل وGoogle Home هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.
***Amazon وAlexa وEcho وجميع الشعارات والعلامات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc أو الشركات التابعة لها.
*تم إعادة تسمية LG SmartThinQ الآن إلى LG ThinQ.
*قد تختلف الميزات الذكية ومنتج المساعد الصوتي حسب البلد والطراز. تحقّق من ذلك عبر بائع التجزئة المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توافر الخدمة.
*جهاز مكبر الصوت الذكي المزود بخاصية التحكم الصوتي غير متضمن.
*الغرض من صورة التطبيق هو الرجوع إليها وفهمها فقط؛ وقد تختلف صورة التطبيق الفعلية.
نمط الحياة
صُنِع ليتناسب مع كل حالة مزاجية
تُكمل ثلاجة MoodUP™ أي أجواء، سواءً الحالات المزاجية أو الأجواء الموسمية أو الأنماط الداخلية.
استمتع بالألوان
أضف نكهة إلى مطبخك مع الطعام الطازج والأضواء غير التقليدية.
لأي غرفة
استمتع بالحياة في غرفة معيشتك مع مجموعات الألوان التي تناسب مساحتك.
لأي غرفة
استمتع بالحياة في غرفة معيشتك مع مجموعات الألوان التي تناسب مساحتك.
الأسئلة الشائعة
ما هو اللون الافتراضي للباب عند إيقاف تشغيل لون الباب؟
عند إيقاف تشغيل لون الباب، تكون الألوان الافتراضية للباب هي الرمادي (الجزء العلوي) والأبيض (الجزء السفلي). تتميز المادة الزجاجية غير اللامعة بنمط حجري، بحيث يمكنك تقدير جمال مادة الباب دون الحاجة إلى تشغيل لون الباب.
كيف يمكنني ضبط ألوان مختلفة لكل باب من أبواب الثلاجة
بعد تحديد الثلاجة في تطبيق ThinQ، يمكنك الانتقال إلى قائمة "مجموعة الألوان (Color Collection)" -> "اختياري" لتعيين ألوان مختلفة لكل باب. للحصول على مجموعة ألوان متناغمة، يتم تصنيف ألوان الأبواب العلوية والسفلية بشكل منفصل.
ما مدة استمرار اللون المحدد؟
يظل اللون مضيئًا لمدة 30 دقيقة من آخر فتحة للباب أو اكتشاف مستشعر الاقتراب. يمكنك ضبط مدة شاشة الألوان في تطبيق ThinQ. إذا كنت ترغب في الحفاظ على تشغيل اللون بعد 30 دقيقة، يمكنك الاقتراب من الثلاجة على بعد 60 سم تقريبًا من الأمام لتمديد وقت الشاشة.
كيف تعمل سماعات Bluetooth مع "مجموعة الموسيقى (Music Collection)"
لتشغيل سماعة Bluetooth، اضغط مع الاستمرار على زر "BT Speaker" الموجود أعلى الثلاجة لمدة 3 ثوانٍ. بعد ذلك، يمكنك تحديد موضوع الموسيقى المدمج من "مجموعة الموسيقى (Music Collection)" من خلال تطبيق ThinQ. بالإضافة إلى ذلك، بعد الاتصال بمكبر صوت Bluetooth باستخدام جهاز ذكي، يمكنك أيضًا دفق الموسيقى من تطبيق الموسيقى المفضل لديك
ما هي الألوان التي تظهر عند تفعيل وضعي "تدفق الموسيقى" و"ارتداد الموسيقى"؟
في وضع "تدفق الموسيقي"، تكون تسلسلات الألوان المعروضة هي الكلمنتين (الجزء العلوي) والأبيض الكريمي (الجزء السفلي) -> Paris Sunset -> وايكيكي -> اهتزازات غروب الشمس. في وضع "ارتداد الموسيقي"، تكون تسلسلات الألوان المعروضة هي Pop 1 -> Pop 3 -> Pop 2.
ما هي المدة القصوى لوضعي "تدفق الموسيقي" و"ارتداد الموسيقي"؟
لا توجد مدة قصوى لوضعي "تدفق الموسيقي" و"ارتداد الموسيقي"، وستظل نشطة طوال تشغيل الموسيقى. في حالة عدم تشغيل الموسيقى، سيظهر إشعار بعد 10 دقائق لإعلامك بانتهاء "وضع الحفلة (Party Mode)"، وستعود الشاشة إلى مجموعة الألوان المحددة مسبقًا.
ما مقدار الحرارة التي تولدها؟
تم تجهيز اللوحات بتقنية تبديد الحرارة، لذلك تكون الحرارة المتولدة ضئيلة للغاية. إذا لمستها بيدك بعد تركها لفترة طويلة، ستشعر بدفء طفيف.
ما عمر مكونات LED؟
يبلغ عمر جهاز LED المستخدم في لوحة الباب 10 سنوات تقريبًا. استنادًا إلى استبيان حول تكرار فتح الباب بين المستخدمين الفعليين للثلاجة، يبلغ الحد الأقصى لعدد فتحات باب الثلاجة حوالي 41 مرة. إذا تم ضبط LED على التشغيل لمدة 30 دقيقة لكل فتحة، فإن المدة اليومية لتشغيل LED تبلغ 11 ساعة تقريبًا. مع نمط الاستخدام هذا، يمكن أن تستمر مكونات LED في الثلاجة لمدة 10 سنوات تقريبًا.
هل يمكن كسر لوحة LED الموجودة على الباب بسهولة؟
يتم تثبيت لوحة LED داخل الباب كجزء من ميزة MoodUP، ولكن المادة الخارجية للباب هي نفس قوة باب الثلاجة الزجاجي التقليدي. يوجد خطر ضئيل من انكسار الباب أو تلفه أثناء الاستخدام.
كيف يمكنني تنظيف لوحات الباب وصيانتها؟
يمكنك تنظيف لوحة الباب وصيانتها باستخدام مناديل الماء أو قطعة قماش مبللة، تمامًا مثل الثلاجة العادية. تم تصميم المنتج لتحمل الرطوبة الناتجة عن التنظيف دون أي مشاكل.
كل المواصفات
ما يقوله الناس
البحث محليًا
اخترنا لك
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.