18.6 قدمًا ثلاجة ذات باب فرنسي MoodUP®، أبواب LED، InstaView™، تحكم ذكي مع LG ThinQ®

لتشغيل سماعة Bluetooth، اضغط مع الاستمرار على زر "BT Speaker" الموجود أعلى الثلاجة لمدة 3 ثوانٍ. بعد ذلك، يمكنك تحديد موضوع الموسيقى المدمج من "مجموعة الموسيقى (Music Collection)" من خلال تطبيق ThinQ. بالإضافة إلى ذلك، بعد الاتصال بمكبر صوت Bluetooth باستخدام جهاز ذكي، يمكنك أيضًا دفق الموسيقى من تطبيق الموسيقى المفضل لديك