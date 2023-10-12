جرب دقة الصوت العالية والصوت الغامر مع أنظمة هاي فاي من إل جي وأكتشف العديد من الميزات الإضافية لتجد أن أنظمة هاي فاي مصممة خصيصًا للإرتقاء بتجربة الموسيقى الخاصة بك إلى مستوى لا يعلى عليه.