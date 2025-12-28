About Cookies on This Site

ثلاجات LG

ما الميزات التي تحتاج إليها؟

صورة مقربة لثلاجة LG InstaView. تضيء اللوحة الشفافة، يتبعها موزع المياه. يظهر المقبض الأنيق قبل فتح الباب.

الميزة والأداء

اكتشف الميزات المتقدمة مثل InstaView™، والتخزين الخالي من الثلج، وموزع الثلج والماء، والضاغط العاكس موفر للطاقة، وكلها مجتمعة لتوفير الابتكار والراحة والكفاءة.

الميزة الرئيسية لثلاجات LG

سيدة ترتدي قميصًا ورديًا تنقر على اللوحة الزجاجية لثلاجة LG InstaView. من خلال اللوحة الشفافة، يمكن رؤية زجاجات المياه ومواد البقالة داخل الثلاجة.

™InstaView

انقر مرتين، انظر من الداخل، حافظ على انتعاشك.

صورة مقربة لرف المجمد السفلي في LG به الأعشاب والخضروات الطازجة والمحفوظات في حاويات زجاجية.

LinearCooling

يحافظ على المجمد خاليًا من الثلج، وسهل الاستخدام.

يد تملأ كوبًا بمكعبات ثلج من الموزع المدمج في مجمد ثلاجة LG. يخرج الثلج من الموزع الموجود في مقدمة باب الثلاجة.

Ice & Water Dispenser

ماء بارد وثلج، مع توصيلات السباكة أو بدونها.

رسم بياني لثلاجة طويلة يوضح تقنية التبريد الخاصة بها. رسم أزرق لامع يوضح تدفق الهواء الذي يدور من الداخل، ويتحرك من الأعلى إلى الأسفل.

Enhanced energy efficiency

الوعي بالطاقة مناسب لنمط حياتك

الميزة والأداء
الصفحة الرئيسية لدليل الشراء
™InstaView

رؤية فورية وراحة ذكية

تتيح لك ثلاجة ™LG InstaView رؤية الشاشة الزجاجية الأنيقة من خلال نقرتين سريعتين. متوفر في الثلاجات التي ببابين والثلاجات متعددة الأبواب والطرازات ذات الباب الواحد.

شاهد كل طرازات ™InstaView
سيدة تطرق مرتين على ثلاجة LG InstaView. تضيء اللوحة الزجاجية للكشف عن زجاجات المياه بالداخل. ثم تفتح الباب وتخرج واحدة منها.

*قد تختلف الميزات والأداء حسب الطراز وظروف الاستخدام.

تقنية ™LinearCooling

تحافظ على نضارة الخضروات لفترة أطول

تقلل تقنية ™LinearCooling من تقلبات درجات الحرارة، وتحتفظ بالنكهة الطازجة وتحافظ على

الطعام طازجًا لمدة تصل إلى 7 أيام.

شاهد جميع المنتجات التي لا تحتوي ميزة Total No Frost
يوضح الرسم البياني تغير درجة الحرارة وعرض الطعام الذي لا يزال طازجًا في الثلاجة.

موزع المياه والثلج

انتعاش فوري مدمج

تتوفر المياه المفلترة العذبة والثلج عند الطلب مع موزعات LG

شاهد جميع موزعات الثلج والماء تعرف على المزيد حول حل الثلج
صورة مقربة لفوهة موزع الماء والثلج بثلاجة LG، توضح الأجزاء الداخلية المعقمة عندما تتدفق المياه النظيفة للخارج.

*قد تختلف الميزات والأداء حسب الطراز وظروف الاستخدام.

توفير الطاقة

لمنزلك الموفر للطاقة

تستخدم ثلاجات LG تقنية الضاغط العاكس (Inverter Compressor) لتوفير

تبريد هادئ وفعَّال. تساعد الميزات الذكية على تقليل الطاقة والضوضاء وتكاليف التشغيل.

شاهد جميع المنتجات التي تحتوي على ™Inverter Linear Compressor:
رسم بياني لثلاجة طويلة يوضح تقنية التبريد الخاصة بها. رسم أزرق لامع يوضح تدفق الهواء الذي يدور من الداخل، ويتحرك من الأعلى إلى الأسفل.

رسم بياني لثلاجة طويلة يوضح تقنية التبريد الخاصة بها. رسم أزرق لامع يوضح تدفق الهواء الذي يدور من الداخل، ويتحرك من الأعلى إلى الأسفل.

مزايا المرافق

ميزات مفيدة لمطبخك

يملأ الشخص كوبًا بالثلج من موزع ثلاجة LG، ويعرض ثلاثة أنواع مختلفة من الثلج الذي يتم توزيعه.
حل لتوفير الثلج
يقوم الشخص بمسح بصمات الأصابع بسهولة أثناء إغلاق باب الثلاجة، بفضل اللمسة النهائية سهلة التنظيف للثلاجة.
سهولة التنظيف
يقوم المستخدم بتعديل الرف القابل للطي في ثلاجة LG ليناسب الزجاجات الطويلة، مما يبرز التخزين المرن للعناصر الكبيرة أو الضخمة.
الرف القابل للطي

مقارنة المنتجات

قارن بين الميزات الرئيسية عبر مجموعة LG لاختيار المنتج الذي يناسب منزلك ونمط حياتك.

Table Caption
FeaturesSide-by-SideSide-by-sideMulti-Door Top Freezer 1Door
صورة أمامية لـ LS25HVLVIV
LS25HVLVIV
صورة أمامية لـ LS32NBDSLV
LS32NBDSLV
صورة أمامية لـ LM344VBNLF
LM344VBNLF
صورة أمامية لـ LT23CBBMIV
LT23CBBMIV
صورة أمامية لـ LD141BBSIT
LD141BBSIT
Total capacity(cubic feet)21.726.727.321.613.6
nullYesNoYesNoNo

*تخضع المواصفات للتغيير. يُرجى مراجعة صفحات المنتج الفردية للحصول على أحدث المعلومات.

استكشف المزيد، واختر بشكل صحيح

أربعة طرازات من ثلاجات LG مصطفة من اليسار إلى اليمين: ثلاجة فضية ببابين مع ميزة Door-in-Door، وثلاجة متعددة الأبواب بأربعة أبواب مع موزع، وثلاجة بها مُجمِّد علوي رمادية داكنة، وثلاجة فضية رفيعة بباب واحد.

What type are you looking for?

اكتشف المزيد
مطبخ باللون البيج الساطع من الداخل مع ثلاجة LG فضية مدمجة في الجانب الأيسر. على اليمين، طاولة طعام مع زهور موضوعة في الأعلى تكمل المشهد.

Which size is right for you?

اكتشف المزيد
ثلاجة LG سوداء تقف على اليسار، مع وضع صندوق التثبيت على الجانب الأيمن مقابل الجدار.

What should you check before installation?

اكتشف المزيد

الأسئلة الشائعة حول ثلاجات LG بمُجمِّد علوي

Q.

كيف يمكن تغيير إعداد درجة الحرارة في ثلاجة LG؟

A.

لتغيير درجة الحرارة على ثلاجة LG، استخدم لوحة التحكم الموجودة إما على الباب أو داخل مكان التخزين بالثلاجة. يمكن ضبط درجات حرارة الثلاجة والمجمد بشكل منفصل لمطابقة تفضيلات التخزين لديك.

مع الطرز المتوافقة، يتيح لك تطبيق LG ThinQ مراقبة إعدادات درجة الحرارة وضبطها عن بُعد من هاتفك الذكي، مما يوفر مزيدًا من الراحة أينما كنت.

Q.

ما هي فوائد ثلاجة InstaView™؟

A.

تتميز ثلاجة InstaView™ من LG بلوحة زجاجية ملونة تصبح شفافة مع طريقتين سريعتين، مما يسمح لك برؤية ما بداخل الثلاجة دون فتح الباب.

يساعد ذلك على تقليل فقدان الهواء البارد، وتحسين كفاءة الطاقة، والحفاظ على الطعام طازجًا لفترة أطول. إنها طريقة مريحة لعرض محتويات ثلاجتك في لمحة سريعة، حيث تمزج التصميم الذكي مع العملية اليومية.