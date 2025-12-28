We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ثلاجات LG
ما الميزات التي تحتاج إليها؟
الميزة الرئيسية لثلاجات LG
™InstaView
انقر مرتين، انظر من الداخل، حافظ على انتعاشك.
LinearCooling
يحافظ على المجمد خاليًا من الثلج، وسهل الاستخدام.
Ice & Water Dispenser
ماء بارد وثلج، مع توصيلات السباكة أو بدونها.
Enhanced energy efficiency
الوعي بالطاقة مناسب لنمط حياتك
™InstaView
رؤية فورية وراحة ذكية
تتيح لك ثلاجة ™LG InstaView رؤية الشاشة الزجاجية الأنيقة من خلال نقرتين سريعتين. متوفر في الثلاجات التي ببابين والثلاجات متعددة الأبواب والطرازات ذات الباب الواحد.
*قد تختلف الميزات والأداء حسب الطراز وظروف الاستخدام.
تقنية ™LinearCooling
تحافظ على نضارة الخضروات لفترة أطول
تقلل تقنية ™LinearCooling من تقلبات درجات الحرارة، وتحتفظ بالنكهة الطازجة وتحافظ على
الطعام طازجًا لمدة تصل إلى 7 أيام.
موزع المياه والثلج
انتعاش فوري مدمج
تتوفر المياه المفلترة العذبة والثلج عند الطلب مع موزعات LG
*قد تختلف الميزات والأداء حسب الطراز وظروف الاستخدام.
توفير الطاقة
لمنزلك الموفر للطاقة
تستخدم ثلاجات LG تقنية الضاغط العاكس (Inverter Compressor) لتوفير
تبريد هادئ وفعَّال. تساعد الميزات الذكية على تقليل الطاقة والضوضاء وتكاليف التشغيل.
مزايا المرافق
ميزات مفيدة لمطبخك
مقارنة المنتجات
قارن بين الميزات الرئيسية عبر مجموعة LG لاختيار المنتج الذي يناسب منزلك ونمط حياتك.
|Features
|Side-by-Side
|Side-by-side
|Multi-Door
|Top Freezer
|1Door
LS25HVLVIV
LS32NBDSLV
LM344VBNLF
LT23CBBMIV
LD141BBSIT
|Total capacity(cubic feet)
|21.7
|26.7
|27.3
|21.6
|13.6
|null
|Yes
|No
|Yes
|No
|No
*تخضع المواصفات للتغيير. يُرجى مراجعة صفحات المنتج الفردية للحصول على أحدث المعلومات.
الأسئلة الشائعة حول ثلاجات LG بمُجمِّد علوي
Q.
كيف يمكن تغيير إعداد درجة الحرارة في ثلاجة LG؟
A.
لتغيير درجة الحرارة على ثلاجة LG، استخدم لوحة التحكم الموجودة إما على الباب أو داخل مكان التخزين بالثلاجة. يمكن ضبط درجات حرارة الثلاجة والمجمد بشكل منفصل لمطابقة تفضيلات التخزين لديك.
مع الطرز المتوافقة، يتيح لك تطبيق LG ThinQ مراقبة إعدادات درجة الحرارة وضبطها عن بُعد من هاتفك الذكي، مما يوفر مزيدًا من الراحة أينما كنت.
Q.
ما هي فوائد ثلاجة InstaView™؟
A.
تتميز ثلاجة InstaView™ من LG بلوحة زجاجية ملونة تصبح شفافة مع طريقتين سريعتين، مما يسمح لك برؤية ما بداخل الثلاجة دون فتح الباب.
يساعد ذلك على تقليل فقدان الهواء البارد، وتحسين كفاءة الطاقة، والحفاظ على الطعام طازجًا لفترة أطول. إنها طريقة مريحة لعرض محتويات ثلاجتك في لمحة سريعة، حيث تمزج التصميم الذكي مع العملية اليومية.