لتغيير درجة الحرارة على ثلاجة LG، استخدم لوحة التحكم الموجودة إما على الباب أو داخل مكان التخزين بالثلاجة. يمكن ضبط درجات حرارة الثلاجة والمجمد بشكل منفصل لمطابقة تفضيلات التخزين لديك.

مع الطرز المتوافقة، يتيح لك تطبيق LG ThinQ مراقبة إعدادات درجة الحرارة وضبطها عن بُعد من هاتفك الذكي، مما يوفر مزيدًا من الراحة أينما كنت.