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شاشة إل جي StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس
*جارٍ عرض المشهد الذي تتم محاكاته - مع ملاحظة أن الشاشة لا تتحرك تلقائيًا.
*تعرض شاشة المنتج صورة تمت محاكاتها قد تختلف عن المنتج الفعلي.
هل سبق لك ورأيت شاشة تشبه شاشة StanbyME؟
*جارٍ عرض المشهد الذي تتم محاكاته.
*تعرض شاشة المنتج صورة تمت محاكاتها قد تختلف عن المنتج الفعلي
*تتيح لك البطارية المدمجة استخدامًا لاسلكيًا يصل إلى 3 ساعات (تعتمد مدة الساعات الثلاث على الاستخدام في الوضع القياسي، لكن قد يختلف استخدام البطارية حسب ظروف الاستخدام).
*يدعم جهاز StanbyME المحتوى المبني على شبكة Wi-Fi فقط؛ لذا يجب أن يكون متصلًا بشبكة لا سلكية.
*تعرض شاشة المنتج صورة تمت محاكاتها قد تختلف عن المنتج الفعلي.
*قد يعمل وضع الشاشة العمودية بصورة مختلفة حسب التطبيق المستخدم.
*المنتج ليس مقاومًا للمياه.
*قد تختلف شاشة الصفحة الرئيسية والتطبيقات المدعومة حسب البلد وقد تتغير دون إخطار مسبق.
خدمات البث الآن بين يديك.
*تعتمد خدمات "الوسائط من الأعلى” المدعومة على الاشتراك، وقد تختلف حسب البلد.
*تعرض شاشة المنتج صورة تمت محاكاتها قد تختلف عن المنتج الفعلي.
*قد يعمل وضع الشاشة العمودية بصورة مختلفة حسب التطبيق المستخدم.
*يجب أن يتصل جهاز StanbyME بشبكة لاسلكية لدعم خدمات البث.
*تعمل وظيفة NFC بعد تحميل تطبيق ThinQ على جهاز محمول واتصاله بجهاز StanbyME عبر Wi-Fi (قد يختلف الدعم حسب الجهاز المحمول).
*تتوفر ميزة مشاركة شاشة الجهاز المحمول (وضع الانعكاس) على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد فقط (أمّا الأجهزة التي تعمل بالنظامين iOS وmacOS فهي ليست مدعومة).
*قد تختلف حالات الاتصال حسب بيئة الشبكة الخاصة بالمستخدم.
*قد تختلف طرق مشاركة الشاشة (وضع الانعكاس) وجودة الصور حسب مواصفات الجهاز المحمول والشركة المصنعة له.
*قد يختلف المشهد الذي تتم محاكاته عن المشاهد الفعلية.
*تعرض شاشة المنتج صورة تمت محاكاتها قد تختلف عن المنتج الفعلي.
*يدعم جهاز StanbyME منصة webOS (لا يدعم متجر Google Play ولا متجر Apple Store).
*تختلف وظائف الشاشة التي تعمل باللمس حسب التطبيق، وقد لا تدعمها بعض التطبيقات.
*يُمكن التحكم في التطبيقات التي لا يُمكن تشغيلها باللمس باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الذي نوفره لك.
*يعمل جهاز التحكم عن بُعد الذي نوفره لك مع منتجات StanbyME فقط.
هل تريد الحصول على شاشة
تناسب أسلوب حياتك أنت؟
*جارٍ عرض المشهد الذي تتم محاكاته - مع ملاحظة أن الشاشة لا تتحرك تلقائيًا.
*الارتفاع: 1.265 ملم~1.065 ملم حسب وضع الشاشة الأفقية.
*التدوير: بزاوية إجمالية 180 درجة (90 درجة في اتجاه عقارب الساعة، و90 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة) / الدوران: بزاوية إجمالية 130 درجة (65 درجة جهة اليسار، و65 درجة جهة اليمين) / الإمالة: بزاوية 25 درجة إلى الأمام، و25 درجة إلى الخلف.
*قد لا تدعم بعض التطبيقات وضع الشاشة العمودية.
*قد يعمل وضع الشاشة العمودية بصورة مختلفة حسب التطبيق المستخدم.
*عند تدوير الشاشة بين الوضعين الأفقي والعمودي، توخَّ الحذر في حال وضع الهاتف على الحامل حتى لا ينزلق.
*تعرض شاشة المنتج صورة تمت محاكاتها قد تختلف عن المنتج الفعلي.
*قد يعمل وضع الشاشة العمودية بصورة مختلفة حسب التطبيق المستخدم.
*يجب أن يتصل جهاز StanbyME بشبكة لاسلكية لدعم خدمات البث.
*تعتمد سهولة حركة المنتج على المادة المستخدمة في الأرضيات.
*كن حذرًا عند تحريك جهاز StanbyME في الأماكن المفتوحة؛ فقد يتعرض الحامل والقاعدة للخدوش أو التلف عبر الأسطح الموجودة في الأماكن المفتوحة.
دع محتواك المفضل يصحبك من
غرفة إلى أخرى.
*تتوفر وظيفة "المشاركة عبر الغُرف" على أجهزة تلفزيون LG التي تم إصدارها في عام 2022 أو بعده فقط.
*يُمكن عرض المصادر في وضع الانعكاس باستخدام وظيفة "المشاركة عبر الغُرف" من أجهزة فك التشفير وأجهزة البث التلفزيوني الأرضي فقط.
*قد يختلف توفر الخدمة ووقت الإطلاق باختلاف المناطق والطرز.
*قد يختلف المشهد الذي تتم محاكاته عن المشاهد الفعلية.
*سيتسع نطاق إمكانية توافق النقل عبر HDMI خلال التحديثات المستقبلية.
تسهُل المشاركة باستخدام StanbyME.
Sharing is easy with StanbyME.
حلّك السهل
للتحكم، والمشاركة، والتشغيل.
A TV is placed in cozy bedroom and the screen shows TV show – TED LASSO. There is a mobile device on the same image that shows AirPlay UI in its screen. There are Apple AirPlay logo and Apple HomeKit logo placed on right top corner of image.
*قد يختلف دعم البث السريع 2 وHomeKit وتاريخ الإصدار حسب المنطقة.
كل المواصفات
-
نوع شاشة العرض
-
شاشة عرض LCD
-
دقة العرض
-
شاشة Full HD (بدقة عرض 1920 × 1080)
-
معالج الصور
-
معالج α7 من الجيل الرابع
-
معدل التحديث
-
60 هرتز (دقة أصلية)
-
تعزيز الجودة
-
معزّز الدقة
-
المساعد الصوتي الذكي
-
المساعد الصوتي الذكي
-
تقنية صوت محيطي جاهز عبر البلوتوث
-
نعم
-
HDR
-
تعيين درجة اللون الديناميكي باستخدام HDR النشط (HDR10، وHLG)
-
المتصفح السحري
-
نعم
-
نظام التشغيل
-
webOS الإصدار 6.0
-
شركاء المحتوى
-
Netflix، وPrime Video، وYoutube، وLG Channels والمزيد
-
متجر LG Content Store (متجر تطبيقات)
-
نعم
-
متصفح ويب كامل
-
نعم
-
LG Channels
-
نعم
-
التنبيهات الرياضية
-
نعم
-
لوحة معلومات المنزل
-
نعم
-
LG ThinQ® AI
-
نعم
-
نظام مكبر الصوت
-
مزوّد بقناتين
-
طاقة الإخراج
-
10 واط
-
اتجاه مكبر الصوت
-
مكبر صوت جانبي
-
ترميز الصوت
-
AC4، وAC3 (Dolby Digital)، وEAC3، وHE-AAC، AAC، وMP2، وMP3، وPCM، وWMA، وapt-X (راجع الدليل)
-
معيار ®Wi-Fi
-
شبكة Wi-Fi بشهادة 802.11ac
-
دعم ®Bluetooth
-
النسخة 5.0
-
جهاز تحكم IP
-
نعم
-
HDMI-CEC (Simplink)
-
نعم
-
إمكانية الاتصال بالهواتف الذكية
-
نعم
-
إدخال HDMI (HDCP 2.2)
-
1 (في الخلف)
-
منافذ USB (إصدار 2.0)
-
1 (في الخلف)
-
مصدر الإمداد بالطاقة (وحدة القياس بالفولت، والهرتز)
-
التيار المتردد 120 فولت، 50/60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
-
0.4 واط
-
استهلاك الطاقة
-
36 واط
-
استهلاك الطاقة السنوي
-
69 كيلو واط/ساعة في السنة الواحدة
-
أبعاد التلفزيون بالحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
-
24.4 بوصةً × 49.8 بوصةً (بحد أقصى) / 41.9 بوصةً (بحد أدنى) × 15.6 بوصةً
-
أبعاد التلفزيون دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
-
24.4 بوصة × 14.2 بوصة × 1.2 بوصة
-
أبعاد العبوة (العرض × الارتفاع × العمق)
-
49.8 بوصة × 8.1 بوصات × 22.8 بوصة
-
عرض الحامل
-
15.6 بوصة
-
وزن التلفزيون بالحامل
-
38.6 رطلًا
-
وزن التلفزيون دون الحامل
-
10.6 أرطال
-
وزن العبوة
-
50.7 رطلًا
-
حامل
-
نعم
-
جهاز تحكم عن بُعد
-
جهاز تحكم عن بُعد بسيط يستخدم الأشعة تحت الحمراء
-
بطارية جهاز تحكم عن بُعد
-
نعم(AA)
-
كابل طاقة
-
نعم
-
دليل التشغيل السريع
-
نعم
-
الدليل الإلكتروني
-
نعم
-
ضمان محدود
-
لمدة سنة واحدة يغطي قطع الغيار والعمالة
ما يقوله الناس
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
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-
سياسة الضمان
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قطع الغيار والملحقات
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27ART10AKPL
شاشة إل جي StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس