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شاشة إل جي StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس

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شاشة إل جي StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس

27ART10AKPL

شاشة إل جي StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس

Front view of horizontal mode with background image
TV stands near copy – “Always stands by me.” Copy is written in dark pink color. There are two lifestyle interior images cropped in curved lines – each showing TV placed in study room and living room. LG StanbyME logo is placed on right top corner on desktop and left top corner on mobile view.

*جارٍ عرض المشهد الذي تتم محاكاته - مع ملاحظة أن الشاشة لا تتحرك تلقائيًا.

*تعرض شاشة المنتج صورة تمت محاكاتها قد تختلف عن المنتج الفعلي.

هل سبق لك ورأيت شاشة تشبه شاشة StanbyME؟

  • StanbyME is placed in the middle of furniture ateliar, and the TV screen shows Jazz music album cover image.
  • StanbyME is placed in bedroom right near a cozy bed. The screen shows a music album cover image.
  • StanbyME is placed in the middle of a bicycle shop. It's facing backwards.
  • StanbyME is placed right in front of a desk filled with a magazine and small plants. The screen shows a collection of different plants and their Plantae.
  • StanbyME is placed in a white botanical garden, facing forward. The screen shows a close-up of leafy green plant.
  • Close-up rear view of a StanbyME.

*جارٍ عرض المشهد الذي تتم محاكاته.
*تعرض شاشة المنتج صورة تمت محاكاتها قد تختلف عن المنتج الفعلي

The text – the screen made for is fixed. Below that part, the second line keeps rolling showing different words – You, Her, Him, Them, US, Movies, sport, workouts, studying, working, cooking, gaming, relaxing, bingeing, life, imagination.
TV is placed in front of hammock in terrace. The image is cropped in arch-shape.

تصميم لا سلكي، وإمكانات لا تنتهي.

تتيح لك البطارية المدمجة استخدام جهاز StanbyME لاسلكيًا؛ لتتمكن من وضعه في أي مكان تريده. تتيح لك شحنة واحدة للبطارية استخدامًا يصل إلى 3 ساعات؛ ما يكفي لمشاهدة فيلم، أو جلسة تمارين، أو حتى حصة دراسية.

*تتيح لك البطارية المدمجة استخدامًا لاسلكيًا يصل إلى 3 ساعات (تعتمد مدة الساعات الثلاث على الاستخدام في الوضع القياسي، لكن قد يختلف استخدام البطارية حسب ظروف الاستخدام).
*يدعم جهاز StanbyME المحتوى المبني على شبكة Wi-Fi فقط؛ لذا يجب أن يكون متصلًا بشبكة لا سلكية.
*تعرض شاشة المنتج صورة تمت محاكاتها قد تختلف عن المنتج الفعلي.
*قد يعمل وضع الشاشة العمودية بصورة مختلفة حسب التطبيق المستخدم.
*المنتج ليس مقاومًا للمياه.
*قد تختلف شاشة الصفحة الرئيسية والتطبيقات المدعومة حسب البلد وقد تتغير دون إخطار مسبق.

Rolling icons of OTT streaming services
Three collage of lifestyle images of different people watching TV happily during their downtime.

خدمات البث الآن بين يديك.

يتيح لك جهاز StanbyME الاستمتاع بمحتواك المفضل بعيدًا عن مشكلات الاتصال بجهاز خارجي، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من خدمات "الوسائط من الأعلى" المدمجة به.


*تعتمد خدمات "الوسائط من الأعلى” المدعومة على الاشتراك، وقد تختلف حسب البلد.
*تعرض شاشة المنتج صورة تمت محاكاتها قد تختلف عن المنتج الفعلي.
*قد يعمل وضع الشاشة العمودية بصورة مختلفة حسب التطبيق المستخدم.
*يجب أن يتصل جهاز StanbyME بشبكة لاسلكية لدعم خدمات البث.

TV is placed in front of a bathtub in bathroom and the screen shows a dancing woman in rain. Another image shows back of TV placed in living room and a closeup of NFC icon on back of TV. There is a separate NFC logo.

انطلق إلى عالمٍ من المرح.

يتميز جهاز StanbyME بوظيفة NFC التي تسمح لك بعرض المحتوى من هاتفك، أو جهازك اللوحي، أو حاسوبك المحمول لاسلكيًا من خلال وضع الانعكاس. فكل ما عليك فعله هو وضع جهازك مقابل شعار NFC الموجود على ظهر الشاشة للاتصال بسهولة والاستمتاع بتجربة عرض تغمر حواسك عند تشغيل محتوى هاتفك المحمول على شاشة أكبر حجمًا.

*تعمل وظيفة NFC بعد تحميل تطبيق ThinQ على جهاز محمول واتصاله بجهاز StanbyME عبر Wi-Fi (قد يختلف الدعم حسب الجهاز المحمول).
*تتوفر ميزة مشاركة شاشة الجهاز المحمول (وضع الانعكاس) على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد فقط (أمّا الأجهزة التي تعمل بالنظامين iOS وmacOS فهي ليست مدعومة).
*قد تختلف حالات الاتصال حسب بيئة الشبكة الخاصة بالمستخدم.
*قد تختلف طرق مشاركة الشاشة (وضع الانعكاس) وجودة الصور حسب مواصفات الجهاز المحمول والشركة المصنعة له.
*قد يختلف المشهد الذي تتم محاكاته عن المشاهد الفعلية.
*تعرض شاشة المنتج صورة تمت محاكاتها قد تختلف عن المنتج الفعلي.

One image on the left shows the close up of a TV placed in kitchen – a man is touching the screen while cooking. Another image on right shows a woman watching TV with holding remote control in her hands.

استمتع بالتحكم الكامل أينما كنت.

يمكنك تشغيل جهاز StanbyME بكل سهولة بفضل شاشة سهلة الاستخدام تعمل باللمس. يُمكنك من خلال نقرة بسيطة فتح التطبيقات، وإيقاف مقاطع الفيديو مؤقتًا، وتغيير الإعدادات، وغير ذلك الكثير! وفي حال كانت الشاشة بعيدة عنك، فسيظل بإمكانك التحكم بها من مكانك عبر جهاز تحكم عن بُعد في متناول يديك.

*يدعم جهاز StanbyME منصة webOS (لا يدعم متجر Google Play ولا متجر Apple Store).
*تختلف وظائف الشاشة التي تعمل باللمس حسب التطبيق، وقد لا تدعمها بعض التطبيقات.
*يُمكن التحكم في التطبيقات التي لا يُمكن تشغيلها باللمس باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الذي نوفره لك.
*يعمل جهاز التحكم عن بُعد الذي نوفره لك مع منتجات StanbyME فقط.

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تناسب أسلوب حياتك أنت؟

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The TV screen shows green swinging object that keeps splitting the dominos. The TV rotates, swivels back to left, and tilts downward. There is a curved thin line in background.

استمتع بإمكانية التدوير، والدوران،
والإمالة، والتعديل.

استمتع بخيارات التعديل المتعددة؛ بما في ذلك: التدوير بزاوية تصل إلى 180 درجة، والدوران بزاوية تصل إلى 130 درجة، والإمالة بزاوية تصل إلى 50 درجة، وتعديل الارتفاع حتى 20 سم؛ فجهاز StanbyME يوفر لك تجربة مشاهدة مريحة أينما كنت.

*جارٍ عرض المشهد الذي تتم محاكاته - مع ملاحظة أن الشاشة لا تتحرك تلقائيًا.
*الارتفاع: 1.265 ملم~1.065 ملم حسب وضع الشاشة الأفقية.
*التدوير: بزاوية إجمالية 180 درجة (90 درجة في اتجاه عقارب الساعة، و90 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة) / الدوران: بزاوية إجمالية 130 درجة (65 درجة جهة اليسار، و65 درجة جهة اليمين) / الإمالة: بزاوية 25 درجة إلى الأمام، و25 درجة إلى الخلف.
*قد لا تدعم بعض التطبيقات وضع الشاشة العمودية.
*قد يعمل وضع الشاشة العمودية بصورة مختلفة حسب التطبيق المستخدم.
*عند تدوير الشاشة بين الوضعين الأفقي والعمودي، توخَّ الحذر في حال وضع الهاتف على الحامل حتى لا ينزلق.

There are 4 collage of lifestyle images of people doing different activities while watching TV – a woman is doing yoga while watching yoga tutorial, one man is fixing his bike while watching tutorial, another man is streaming himself singing, and one woman is cooking while watching recipe video.

شاشتك العملية
لحياة توازن فيها بين
العمل والترفيه.

مع مجموعة متنوعة من الميزات؛ مثل: التصميم اللاسلكي، وإمكانية التوصيل الموسّعة التي تدعم AirPlay، وNFC، وHDMI، وUSB، يمكنك استخدام جهاز StanbyME في أماكن أكثر؛ للاستمتاع بالمزيد من الأنشطة التي تروق لك.

*تعرض شاشة المنتج صورة تمت محاكاتها قد تختلف عن المنتج الفعلي.
*قد يعمل وضع الشاشة العمودية بصورة مختلفة حسب التطبيق المستخدم.
*يجب أن يتصل جهاز StanbyME بشبكة لاسلكية لدعم خدمات البث.

One image on the left shows the very bottom part of a TV stand that is placed under a desk and another image shows the close-up of five wheels on bottom of TV.

مرونة تناسب استخداماتك.

يسهّل تحريك جهاز StanbyME  إلى جميع أجزاء منزلك بفضل العجلات الخمس المخبأة في قاعدته. يُمكنك نقله من مكان عملك إلى مطبخك، ثم إلى غرفة معيشتك، ومنها إلى مكان عملك مرةً أخرى دون أي صعوبات.

*تعتمد سهولة حركة المنتج على المادة المستخدمة في الأرضيات.
*كن حذرًا عند تحريك جهاز StanbyME في الأماكن المفتوحة؛ فقد يتعرض الحامل والقاعدة للخدوش أو التلف عبر الأسطح الموجودة في الأماكن المفتوحة.

دع محتواك المفضل يصحبك من
غرفة إلى أخرى.

يُمكنك البدء في مشاهدة شيء ما على شاشة معينة واستكمال مشاهدته على شاشة أخرى من خلال ميزة المشاركة عبر الغُرف. وبالإضافة إلى تصميم جهاز StanbyME الذي يمكنك حمله بسهولة فائقة، سيوفر لك أيضًا مشاهدة لا تنقطع لم تعهدها من قبل.

*تتوفر وظيفة "المشاركة عبر الغُرف" على أجهزة تلفزيون LG التي تم إصدارها في عام 2022 أو بعده فقط.
*يُمكن عرض المصادر في وضع الانعكاس باستخدام وظيفة "المشاركة عبر الغُرف" من أجهزة فك التشفير وأجهزة البث التلفزيوني الأرضي فقط.
*قد يختلف توفر الخدمة ووقت الإطلاق باختلاف المناطق والطرز.
*قد يختلف المشهد الذي تتم محاكاته عن المشاهد الفعلية.
*سيتسع نطاق إمكانية توافق النقل عبر HDMI خلال التحديثات المستقبلية.

تسهُل المشاركة باستخدام StanbyME.

ستجد "إعداد المشاركة عبر الغُرف" أمرًا سهلًا يشبه ضغطة زر فحسب. اتبع بعض الخطوات القليلة المباشرة لتوصيل أجهزتك من خلال الأوامر الصوتية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote، أو من خلال قائمة التلفزيون لديك، أو حتى على تطبيق ThinQ.

Sharing is easy with StanbyME.

حلّك السهل
للتحكم، والمشاركة، والتشغيل.

يدعم جهاز StanbyME البث السريع 2 من Apple، ما يتيح لك إمكانية بث محتواك المفضل، ومشاركته، وعرضه في وضع الانعكاس بسهولة من جهازك iPhone، أو iPad، أو Mac. وباستخدام HomeKit، يُمكنك استخدام تطبيق المنزل أو Siri على أجهزتك من Apple لسهولة تشغيل StanbyME وإيقاف تشغيله، والتبديل بين الإدخالات، والتحكم في مستوى الصوت.

A TV is placed in cozy bedroom and the screen shows TV show – TED LASSO. There is a mobile device on the same image that shows AirPlay UI in its screen. There are Apple AirPlay logo and Apple HomeKit logo placed on right top corner of image.

*قد يختلف دعم البث السريع 2 وHomeKit وتاريخ الإصدار حسب المنطقة.

طباعة

كل المواصفات

الصورة(اللوحة)

نوع شاشة العرض

شاشة عرض LCD

دقة العرض

شاشة Full HD (بدقة عرض 1920 × 1080)

الصورة(المعالجة)

معالج الصور

معالج α7 من الجيل الرابع

معدل التحديث

60 هرتز (دقة أصلية)

تعزيز الجودة

معزّز الدقة

الصوت(المعالجة)

المساعد الصوتي الذكي

المساعد الصوتي الذكي

تقنية صوت محيطي جاهز عبر البلوتوث

نعم

سينما منزلية

HDR

تعيين درجة اللون الديناميكي باستخدام HDR النشط (HDR10، وHLG)

المتصفح السحري

نعم

التلفزيون الذكي(الذكاء الاصطناعي)

نظام التشغيل

webOS الإصدار 6.0

شركاء المحتوى

Netflix، وPrime Video، وYoutube، وLG Channels والمزيد

متجر LG Content Store (متجر تطبيقات)

نعم

متصفح ويب كامل

نعم

LG Channels

نعم

التنبيهات الرياضية

نعم

لوحة معلومات المنزل

نعم

LG ThinQ® AI

نعم

الصوت

نظام مكبر الصوت

مزوّد بقناتين

طاقة الإخراج

10 واط

اتجاه مكبر الصوت

مكبر صوت جانبي

ترميز الصوت

AC4، وAC3 (Dolby Digital)، وEAC3، وHE-AAC، AAC، وMP2، وMP3، وPCM، وWMA، وapt-X (راجع الدليل)

إمكانية الاتصال

معيار ®Wi-Fi

شبكة Wi-Fi بشهادة 802.11ac

دعم ®Bluetooth

النسخة 5.0

جهاز تحكم IP

نعم

HDMI-CEC (Simplink)

نعم

إمكانية الاتصال بالهواتف الذكية

نعم

إدخال HDMI (HDCP 2.2)

1 (في الخلف)

منافذ USB (إصدار 2.0)

1 (في الخلف)

الطاقة

مصدر الإمداد بالطاقة (وحدة القياس بالفولت، والهرتز)

التيار المتردد 120 فولت، 50/60 هرتز

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

0.4 واط

استهلاك الطاقة

36 واط

استهلاك الطاقة السنوي

69 كيلو واط/ساعة في السنة الواحدة

الأبعاد/الأحجام

أبعاد التلفزيون بالحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

24.4 بوصةً × 49.8 بوصةً (بحد أقصى) / 41.9 بوصةً (بحد أدنى) × 15.6 بوصةً

أبعاد التلفزيون دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

24.4 بوصة × 14.2 بوصة × 1.2 بوصة

أبعاد العبوة (العرض × الارتفاع × العمق)

49.8 بوصة × 8.1 بوصات × 22.8 بوصة

عرض الحامل

15.6 بوصة

وزن التلفزيون بالحامل

38.6 رطلًا

وزن التلفزيون دون الحامل

10.6 أرطال

وزن العبوة

50.7 رطلًا

الملحقات المضمّنة

حامل

نعم

جهاز تحكم عن بُعد

جهاز تحكم عن بُعد بسيط يستخدم الأشعة تحت الحمراء

بطارية جهاز تحكم عن بُعد

نعم(AA)

كابل طاقة

نعم

دليل التشغيل السريع

نعم

الدليل الإلكتروني

نعم

الضمان

ضمان محدود

لمدة سنة واحدة يغطي قطع الغيار والعمالة

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Front view of horizontal mode with background image

27ART10AKPL

شاشة إل جي StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس