شاشة إل جي StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس

*جارٍ عرض المشهد الذي تتم محاكاته - مع ملاحظة أن الشاشة لا تتحرك تلقائيًا.

*الارتفاع: 1.265 ملم~1.065 ملم حسب وضع الشاشة الأفقية.

*التدوير: بزاوية إجمالية 180 درجة (90 درجة في اتجاه عقارب الساعة، و90 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة) / الدوران: بزاوية إجمالية 130 درجة (65 درجة جهة اليسار، و65 درجة جهة اليمين) / الإمالة: بزاوية 25 درجة إلى الأمام، و25 درجة إلى الخلف.

*قد لا تدعم بعض التطبيقات وضع الشاشة العمودية.

*قد يعمل وضع الشاشة العمودية بصورة مختلفة حسب التطبيق المستخدم.

*عند تدوير الشاشة بين الوضعين الأفقي والعمودي، توخَّ الحذر في حال وضع الهاتف على الحامل حتى لا ينزلق.