شاشة 4K UHD IPS Smart Monitor Swing الذكية من LG مقاس 31.5 بوصة التي تعمل باللمس، مع حامل متحرك
32U889SA-W
الميزات الرئيسية
- شاشة 4K UHD (3840x2160) IPS Touch مقاس 31.5 بوصة تعمل باللمس
- حامل قابل للتعديل في وضع الإمالة والارتفاع والدوران والصورة الشخصية مع عجلات
- webOS
- تدعم الشاشة ميزات AirPlay 2، وScreen Share، وBluetooth
- 3xUSB-C (1up/2dn، إدخال الطاقة PD بقدرة 65 واط)، 2xHDMI
- دعم Magic Remote وكاميرا الويب (POGO) (يُباع بشكل منفصل)
تميز حائز على جوائز
اخيار المحررين في AVForums لعام 2024/25
webOS 24
"يقدّم webOS 24 تجربة ذكية أنيقة وسريعة وسهلة الاستخدام تتميز بواجهة عصرية وخالية من الفوضى."
مرونة سلسة للعمل واللعب
استمتع بالمرونة القوية مع شاشة LG SMART Monitor التي تعمل باللمس، والتي تتميز بحامل متحرك لضبط مثالي لمختلف الزوايا والأوضاع. استمتع بتحكم سلس في الشاشة التي تعمل باللمس، ومقاس 31.5 بوصة، وجودة صورة مذهلة بدقة 4K للعمل والترفيه.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
شاشة LG Smart Monitor Swing لتلبية جميع احتياجاتك
شاشة 4K UHD IPS تعمل باللمس مقاس 31.5 بوصة
صور تنبض بالحياة بين يديك
انغمس في الألوان والتفاصيل النابضة بالحياة مع شاشة IPS مقاس 31.5 بوصة بدقة 4K UHD. توفر الشاشة السهلة الاستخدام التي تعمل باللمس تحكمًا سهلاً وسريعًا في التعديل. استمتع بصور واضحة وألوان دقيقة بفضل مجموعة ألوان 95% DCI-P3 ودرجة سطوع تبلغ 350 شمعة. استمتع بالوضوح المذهل والصور النابضة بالحياة التي تبث الحياة في محتواك.
تعرض هذه الصورة امرأة وثلاثة أطفال يلعبون باستخدام شاشة LG Smart Monitor Swing.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*السطوع: 350 شمعة (قياسي)، التدرج اللوني: DCI-P3 95% (Typ.).
تعديلات سهلة، قابلة للتكيف مع أي عرض
تأتي الشاشة الذكية التي نقدّمها مزوّدة بحامل مرن مزوّد بمفصلة زنبركية ملتوية توفر إمكانية ضبط الإمالة والدوران والارتفاع والوضع الرأسي لتخصيص الزاوية من دون عناء. القاعدة السميكة ذات الشكل المربع تضمن الثبات، كما أن اللون الرمادي والأبيض الأنيق يمتزج بسلاسة مع أي منزل أو مكان عمل.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
* صُمِّمَ هذا الحامل لدعم أوزان الرأس بين 4 كجم إلى 6.5 كجم، ولا يغطي الضمان التلف الناجم عن تجاوز هذا الحد.
حامل متحرك مع محول مخفي
بفضل العجلات الدوَّارة المتينة التي تتميز بها، يمكنك تحريكها بسهولة أينما تريد، مع الاستمتاع بحركة سلسة وثابتة. بالإضافة إلى ذلك، يحافظ المحول المخفي على إخفاء الأسلاك بدقة، مما يضمن مظهرًا نظيفًا ومنظمًا.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*قد يختلف المحول المدمج حسب البلد.
المرونة تُعزِّز الإنتاجية
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
USB-C
منصة متكاملة للإنتاجية واتصال سلس بكل أجهزتك
تتيح ثلاثة منافذ USB-C إخراج العرض ونقل البيانات وشحن الأجهزة (حتى 65 واط)، ما يوفّر دعمًا لحاسوبك المحمول في وقت واحد عبر كابل واحد فقط.
يتم توصيل جهاز كمبيوتر محمول بشاشة LG Smart Monitor Swing عبر USB-C. يتم الشحن من خلال USB-C أثناء عرض نفس الشاشة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*يتطلب الأمر استخدام كابل USB-C المرفق بالعبوة للعمل على النحو المطلوب مع منفذ USB-C لتوصيل الشاشة. يرجى ملاحظة أن إضافة الكابلات قد يختلف حسب البلد.
تطبيق LG Switch
سهولة التحسين دون عناء باستخدام LG Switch
تطبيق LG Switch يُحسِّن الشاشة بما يتناسب مع عملك وحياتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التنقل بسرعة وتحديد الوظائف الذكية باستخدام لوحة المفاتيح والماوس، مع التبديل بسلاسة بين جهاز الكمبيوتر الشخصي وwebOS باستخدام مفاتيح الاختصار. كما يمكنك بسهولة تقسيم الشاشة إلى 6 أقسام، أو تغيير تصميم العرض، أو تشغيل منصة مكالمات الفيديو باستخدام مفتاح اختصار مُعيَّن.
تحكم سريع
اكتشف سهولة التحكم السريع في شاشة LG Smart Monitor Swing، الذي يتيح الوصول السهل إلى القوائم من خلال إجراءات بسيطة باستخدام لوحة المفاتيح والفأرة. كما يوفّر التبديل السلس بين الحاسوب ونظام webOS عبر اختصارات لوحة المفاتيح.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*تطبيق LG Switch هو تطبيق للكمبيوتر الشخصي فقط.
* لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق LG Switch، تفضل بزيارة LG.com.
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
شارك الشاشة من أجهزتك مباشرة
يمكنك مشاركة المحتوى بسهولة من جهازك الذكي إلى شاشتك باستخدام AirPlay 2* (لأجهزة Apple) أو Screen Share** (لأجهزة Android). اتصل على الفور واستمتع بتجربة مشاهدة وصوت سلسة على شاشة أكبر ببضع نقرات فقط.
تتم مشاركة الشاشة نفسها عبر شاشة LG Smart Monitor Swing والكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي والهاتف الذكي باستخدام AirPlay 2 ومشاركة الشاشة.
*Apple والعلامات والشعارات المتعلقة بها هي علامات تجارية خاصة بشركة Apple Inc. قد تختلف الميزات المدعومة حسب البلد والمنطقة.
*لاستخدام AirPlay وHomeKit مع هذه الشاشة، يوصى بأحدث إصدار من iOS أو iPadOS أو macOS. Apple وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc. ومسجلة في الولايات المتحدة ودول ومناطق أخرى. تعد شارة Works with Apple Home علامة تجارية لشركة Apple Inc.
*مشاركة الشاشة (Screen Share): هذه الخاصية مدعوة على نظام تشغيل Android أو Windows 10 فما أحدث.
*قم بتوصيل جهازك بنفس الشبكة التي تتصل بها الشاشة.
webOS
مكتب منزلي جاهز بدون جهاز كمبيوتر
يتيح لك webOS الوصول عن بُعد إلى الكمبيوتر الشخصي والسحابي عبر الكمبيوتر الشخصي البعيد. تتيح لك هذه الوظيفة الاستفادة من خدمات المكاتب المنزلية المختلفة، بما في ذلك مؤتمرات الفيديو والتطبيقات السحابية، وكل ذلك بدون جهاز كمبيوتر.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*لوحة المفاتيح والفأرة وسماعة الرأس ووحدة التحكم في الألعاب وكاميرا الويب (نوع Pogo) المذكورة أعلاه غير مشمولة في العبوة وتباع بشكل منفصل.
*لا تتوفر ميزة Remote PC (الكمبيوتر البعيد) إلا على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows 10 Pro أو نظام التشغيل الأحدث.
*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في خدمات البث ذات الصلة. قد تتطلب خدمات البث المنفصلة الدفع مقابل الاشتراك، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).
*تُدعم وظيفة الكمبيوتر عن بعد في Windows 10 Pro أو الإصدارات الأحدث وتتوافق مع أجهزة الكمبيوتر الخارجية التي تدعم اتصال الكمبيوتر عن بعد، بما في ذلك gram.
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد.
webOS
تصفح سلس للقنوات
بفضل webOS، استمتع بالوصول السلس إلى مجموعة متنوعة من المحتوى من خلال تطبيقات مثل Netflix وPrime Video وDisney+ وYouTube وApple TV وقنوات LG Channels المجانية. احصل على توصيات مخصصة، واستكشف تطبيقات مثل Sports وGame وLG Fitness، وتحكم بسهولة في كل شيء باستخدام جهاز تحكم عن بُعد. يعزز التصميم الخالي من الحواف من 3 جوانب للجسم الأبيض النحيف الانغماس، بينما توفر السماعتان الاستريو بقدرة 5 واط صوتًا واضحًا للغاية للحصول على تجربة مشاهدة مثالية.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*قد تختلف خدمات وتطبيقات البث المدمجة حسب البلد.
*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في خدمات البث ذات الصلة. قد يتم تطبيق رسوم إضافية على بعض الخدمات، لأنها غير مضمنة وتتطلب اشتراكات منفصلة.
*يوفر مجموعة من التطبيقات والخدمات المخصصة، بما في ذلك الموسيقى والرياضة والمكاتب المنزلية والألعاب السحابية لكل حساب مسجل.
الألعاب
انتقل مباشرة إلى اللعبة
لا حاجة لوحدة تحكم في الألعاب - العب الألعاب من خلال شاشة LG Smart Monitor. يمكنك الوصول إلى الألعاب السحابية مباشرةً من الصفحة الرئيسية والاتصال بسرعة بتطبيقات البث لمحتوى الألعاب.
الرياضة
تابع فرقك الرياضية
ادعم فريقك مع الخدمة المُخصصة. تُعرض أحدث المعلومات عن فريقك الرياضي المفضل، بناءً على ملفك الشخصي.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*لن تشمل العبوة لوحة المفاتيح والماوس وسماعة الرأس ووحدة التحكم في الألعاب المذكورة أعلاه (حيث تُباع بشكل منفصل).
*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في خدمات البث ذات الصلة. قد تتطلب خدمات البث المنفصلة الدفع مقابل الاشتراك، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).
*قد يختلف توفر بوابة الألعاب (Gaming Portal) حسب المنطقة. في المناطق غير المدعومة، ستتم إعادة توجيه المستخدمين إلى مركز الألعاب الحالي (Gaming Hub).
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد.
التحكم في السطوع
ذكاء ساطع في أي ضوء
تكتشف ميزة التحكم في السطوع (Brightness Control) مصادر الضوء في مساحتك وتضبط سطوع الشاشة تلقائيًا للحصول على صور واضحة ونقية، سواء كانت ليلاً أو نهارًا.
تعرض الصورة اليسرى مظهر النهار مع ميزة ضبط السطوع، بينما تعرض الصورة اليمنى مظهر الليل مع نفس الميزة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
ميزة Dynamic Tone Mapping (خرائط درجات الألوان الديناميكية)
استمتع بالحياة مع السطوع والتباين
استمتع بالصور المرجوة، مع ضبط سطوع وتباين Dynamic Tone Mapping للحصول على تفاصيل وواقعية مثالية. تنبض الأفلام والألعاب بالحياة مع الانغماس الثري والجودة المتسقة عبر جميع المحتويات.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*متاح فقط عند إدخال إشارة فيديو HDR.
*لاستخدام ميزات ThinQ، يُرجى تثبيت تطبيق "LG ThinQ" من Google Play Store أو Apple App Store على هاتفك الذكي والاتصال بشبكة Wi-Fi. راجع قسم تعليمات التطبيق للحصول على تعليمات الاستخدام التفصيلية.
*يلزم وجود إنترنت لاسلكي في المنزل لتسجيل الأجهزة في تطبيق LG ThinQ.
*قد تختلف الوظائف الفعلية لتطبيق LG ThinQ حسب المنتج والطراز.
* هذا المنتج مسجل كتلفزيون في تطبيق LG ThinQ. يمكنك تغيير اسم الجهاز المسجل في تطبيق LG ThinQ.
*من خلال تطبيق LG ThinQ، يمكنك استخدام وظائف التحكم في مستوى الصوت والمؤشر والطاقة.
التحكم الصوتي مع جهاز التحكم Magic Remote
مع تطبيق ThinQ، يمكن التحكم فيك بسهولة عن بُعد باستخدام الأوامر الصوتية عبر Alexa، مما يضمن أن الشاشة الذكية تعمل أكثر من مجرد شاشة. فهي تصبح مركزًا مركزيًا لجميع احتياجاتك من الترفيه والإنتاجية، مما يزيد من تجربة الوسائط المتعددة بشكل عام. يتطلب كل ذلك جهاز التحكم Magic Remote فقط.
امرأة ترفع مستوى صوت LG Smart Monitor Swing باستخدام جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تحتاج إلى توصيل شاشة LG Smart Monitor بتطبيق ThinQ حتى يعملا كما ينبغي.
*قد تختلف الصور المعروضة على الشاشة عن صور التطبيق الفعلي. قد تختلف الخدمات حسب المنطقة/البلد أو إصدارات التطبيق.
*يمكنك تغيير إعدادات اللغة والمنطقة لـ 22 لغة مُستخدمة في 146 دولة: الإنجليزية / الكورية / الإسبانية / الفرنسية / الألمانية / الإيطالية / البرتغالية / الروسية / البولندية / التركية / اليابانية / العربية (السعودية / الإمارات العربية المتحدة) / الفيتنامية / التايلاندية / السويدية / التايوانية / الإندونيسية / الدنماركية / الهولندية / النرويجية / اليونانية / الإسرائيلية (على سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية/الإنجليزية).
**تتضمن العبوة جهاز التحكم الخاص بالشاشة.
**يُباع جهاز التحكم Magic Remote بشكل منفصل وقد يختلف حسب البلد.
**تتوفر وظيفة Alexa. يُرجى الرجوع إلى مواصفات المنتج للحصول على التفاصيل.
الإنتاجية عبر مساحات العمل
عزز كفاءة الأعمال باستخدام شاشة متعددة الاستخدامات
استمتع بحرية تصميم أعمالك التجارية. إن ميزاتها المتعددة الاستخدامات وحاملها القابل للتعديل وإمكانية الاتصال الموسعة تجعلها الرفيق المثالي الذي يتكيف بسلاسة مع احتياجاتك في أي بيئة عمل. وسواء كنت تعمل من المكتب أو من موقع العميل أو عن بُعد، فإن هذا الحل يمكّنك من العمل بذكاء وسرعة وكفاءة أكبر.
المكتب الشخصي: تدعم شاشتنا الذكية حلاً متعدد الاستخدامات للعروض التقديمية والاجتماعات الصغيرة في مكتبك الشخصي.
الأعمال التجارية الصغيرة: تتيح شاشتنا الذكية التعاون والتفكير السهل والفعال بلمسة بسيطة.
المستشفيات: يمكن ضبط شاشتنا الذكية للسماح للمرضى بعرض نتائج اختباراتهم بشكل مريح دون الحاجة إلى التحرك.
صالة كبار الشخصيات: تعمل شاشتنا الذكية كشاشة خاصة للعملاء المنتظرين في الصالات، أو الذين يقدمون الأخبار أو يراجعون المستندات في صالة كبار الشخصيات.
صالة كبار الشخصيات: تعمل شاشتنا الذكية كشاشة خاصة للعملاء المنتظرين في الصالات، أو الذين يقدمون الأخبار أو يراجعون المستندات في صالة كبار الشخصيات.
غرف الفنادق: تساعدك شاشتنا الذكية على الحفاظ على إنتاجيتك مع webOS المدمج، الذي يوفر تطبيقات وخدمات الإنتاجية المفضلة لديك للحفاظ على عملك بسلاسة.
التعلم عن بُعد: توفر شاشتنا الذكية شاشة كبيرة عالية الدقة وحاملًا مرنًا، مما يزيد من تركيزك على الدراسة والإنتاجية في المنزل.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
