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تلفزيون LG SIGNATURE OLED T الأول من نوعه على مستوى العالم بخاصية True Wireless مقاس 77 بوصة مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K 120Hz إصدار عام 2025
تلفزيون LG SIGNATURE OLED T الأول من نوعه على مستوى العالم بخاصية True Wireless مقاس 77 بوصة مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K 120Hz إصدار عام 2025
تلفزيون OLED TV الأول من نوعه على
مستوى العالم بخاصية True Wireless
مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K
شاهد الجزء غير المرئي من الحياة
مع أول تلفزيون لاسلكي شفاف في العالم 4K OLED TV مع نقل الفيديو والصوت اللاسلكي بدقة 4K، استمتع بتجربة عامل WOW الذي يتجاوز التوقعات، من الشفافية إلى الخلفية السوداء للحصول على دقة عالية.
شاهد المحتوى يندمج بسلاسة في مساحتك في وضع شفاف. أو انتقل إلى وضع الشاشة السوداء للحصول على جودة 4K OLED مذهلة.
*تُمكن ميزة T-Curtain Call في أجهزة تلفزيون LG SIGNATURE OLED T من خلال التظليل المادي.
*تمت محاكاة المشاهد المتغيرة في هذا الفيديو لأغراض توضيحية.
استمتع بتجربة مستقبل التكنولوجيا من خلال المحتوى الذي لا يمكن أن تقدمه سوى شاشة شفافة، مما يضفي إحساسًا بالواقع المعزز مع T-Home وT-Objet وT-Bar
عرض المعلومات بطرق جديدة
يرتقي T-Bar بشاشة المعلومات بتصميم أنيق. ابق على اطلاع بكل سهولة بالأخبار والطقس والتاريخ والمزيد من الأمور المخططة لتكون ممتعة بصريًا قدر الإمكان.
*قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.
*قد تختلف الميزات والقوائم والتطبيقات المدعومة أعلاه حسب البلد وحسب الإصدار.
*تم إجراء بعض التغييرات على تصميم واجهة المستخدم وتكوين webOS Home لتحسين الشاشات الشفافة.
*يوفر T-Objet وT-Bar إعدادات/أوضاع مختلفة للشاشة من أجل راحتك.
*تتوفر T-Contents في كل من الشاشة الشفافة والسوداء.
صمم ما هو أبعد من شاشة العرض الشفافة مع الشفافية الجديدة. اختر تلفزيونًا يختفي بإرادتك، حصريًا لك.
*يجب تثبيت Zero Connect Box على مستوى أقل من جهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بالتلفزيون.
*يجب توصيل الأجهزة عبر سلك بـ Zero Connect Box.
*يلزم توصيل كابل الطاقة بكل من شاشة التلفزيون وZero Connect Box.
*عند شراء Zero Connect Box، قد يأتي مع صندوق LG OLED evo أو LG OLED Signature Zero Connect Box.
رف معياري
يُظهر أقصى درجات التحسين
حسِّن مساحتك بشراء وحدة معيارية. تركيبة حصرية لتجربة مشاهدة فريدة تمامًا.
*تُباع أرفف الوحدات بشكل منفصل.
*يمكن وضع الرفوف النموذجية LG SIGNATURE OLED T على يمين التلفزيون أو يساره ويمكن فصلها بناءً على تفضيلات العميل. قد تختلف عملية التركيب. طالع دليل التركيب لمزيد من التفاصيل.
صورة ممتازة ووضوح الصوت
*FILMMAKER MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc.
*الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.
*تتم محاكاة جميع الصور أعلاه.
*تُباع أرفف الوحدات بشكل منفصل.
*تبلغ شفافية المنتج التي يحددها الاختبار الداخلي 43%، وقد يختلف ذلك حسب بيئة الاستخدام الفعلي وظروفه.
*يشير تلفزيون OLED TV اللاسلكي إلى إمكانية الاتصال بين Zero Connact box والشاشة.
*التحقق من توافق NVIDIA G-Sync compatible على تقليل التقطيع وانخفاض سجل الإدخال وكون الشاشة خالية من الوميض.
*لا يمكن فقدانها ظاهريًا، استنادًا إلى نتائج الاختبار الداخلي مع معيار ISO/IEC 29170-2 وقد تختلف نتائج القياس حسب حالة الاتصال.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
OLED شفاف بدقة 4K
-
معدل التحديث
120Hz أساسي
-
معالج الصور
α11معالجAI بدقة 4K
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
-
Dolby Atmos
نعم
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1768 x 1044 x 260.8
-
وزن التلفزيون بدون حامل
60.3
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
α11معالجAI بدقة 4K
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
نعم
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
ذكاء إصطناعي سوبر 4K
-
المعايرة التلقائية
نعم
-
تقنية التعتيم
تعتيم البكسل
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)
-
وضع المخرح
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
حركة
حركة OLED
-
وضع الصورة
10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
نعم
-
تباين عالي
نعم
-
عكس الألوان
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
-
سلك الطاقة
نعم (مرفق)
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 11.1.2)
-
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
مخرج الصوت
60 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
نعم (إعادة صياغة الصوت بالذكاء الاصطناعي)
-
Dolby Atmos
نعم
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
4.2 قناة
-
WiSA Ready
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
واو الأوركسترا
نعم
الاتصال
-
دعم البلوتوث
نعم(v 5.1)
-
مدخل Ethernet
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 2)
-
مدخل HDMI
3ea (يدعم 4K بمعدل 120 هرتز، وeARC، وVRR، وALLM، وQMS (3 منافذ))
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
-
مدخلات USB
منفذان (V 2.0)
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
2100 x 1380 x 605
-
وزن العبوة (من الخارج)
64.2
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1768 x 1044 x 260.8
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1768 x 1663 x 638
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
1768 x 638
-
وزن التلفزيون بدون حامل
60.3
-
وزن التلفزيون مع حامل
70.1
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
N/A
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
نعم
-
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
نعم
-
وضع HGIG
نعم
-
وقت الاستجابة
أقل من 0.1 مللي ثانية
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم
صورة (عرض)
-
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع العرض
OLED شفاف بدقة 4K
-
معدل التحديث
120Hz أساسي
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
-
دائما مستعد
نعم
-
إعدادات العائلة
نعم
-
تحكم صوتي بدون اليدين
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
نعم
-
ريموت تحكم سحري
مدمج
-
عرض متعدد
نعم (حتى 4 مشاهدات)
-
نظام التشغيل (OS)
webOS 24
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
-
ThinQ
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
نعم
-
يعمل مع Apple Home
نعم
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