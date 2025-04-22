Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
تلفزيون LG SIGNATURE OLED T الأول من نوعه على مستوى العالم بخاصية True Wireless مقاس 77 بوصة مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K 120Hz إصدار عام 2025

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

أماكن الشراء

الدعم

تلفزيون LG SIGNATURE OLED T الأول من نوعه على مستوى العالم بخاصية True Wireless مقاس 77 بوصة مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K 120Hz إصدار عام 2025

تلفزيون LG SIGNATURE OLED T الأول من نوعه على مستوى العالم بخاصية True Wireless مقاس 77 بوصة مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K 120Hz إصدار عام 2025

OLED77T46LA
  • استمتع بروعة التصميم والابتكار مع التلفزيون الشفاف LG SIGNATURE OLED T، حيث يظهر القمر متألقًا فوق الشاطئ في خلفية ساحرة، مع شعار "12 عامًا من الريادة في تقنية OLED" مدمج بأناقة ليؤكد تفوق LG. صندوق Zero Connect Box مع نقل لاسلكي للفيديو والصوت بدقة 4K 120Hz متصل بالتلفزيون، وإشارة Wi-Fi تخرج من الصندوق.
  • استمتع بروعة التصميم والابتكار مع التلفزيون الشفاف LG SIGNATURE OLED T، حيث يظهر القمر متألقًا فوق الشاطئ في خلفية ساحرة، مع شعار "12 عامًا من الريادة في تقنية OLED" مدمج بأناقة ليؤكد تفوق LG. صندوق Zero Connect Box مع نقل لاسلكي للفيديو والصوت بدقة 4K 120Hz متصل بالتلفزيون موضوع على وحدة أرفف معيارية متصلة، وإشارة Wi-Fi تخرج من الصندوق.
  • صورة جانبية لـ LG SIGNATURE OLED T مع وضع صندوق Zero Connect Box على الأرض مباشرة أسفله.
  • صورة خلفية لـ LG SIGNATURE OLED T مع رسم الظل لإظهار الخلفية السوداء والجزء الخلفي من Zero Connect Box.
  • صورة جانبية بزاوية مائلة لليسار لشاشة LG SIGNATURE OLED T تصور قمرًا فوق الشاطئ على شاشة شفافة. صندوق Zero Connect Box مع نقل لاسلكي للفيديو والصوت بدقة 4K 120Hz متصل بالتلفزيون موضوع على وحدة رف معيارية متصلة، وإشارة WiFi تخرج من الصندوق.
  • صورة أمامية لـ Zero Connect Box.
  • صورة مُقرّبة لصندوق Zero Connect Box تُظهر شعار LG SIGNATURE على الحافة.
  • صورة خلفية لـ Zero Connect Box.
  • صورة أمامية لـ LG SIGNATURE OLED T مع وحدة رف معيارية مرفقة وصورة جانبية لـ LG SIGNATURE OLED T يوضح الأبعاد.
  • منظر بزاوية يسار مائلة قليلاً باتجاه اليسار لصندوق Zero Connect Box يوضح الأبعاد.
  • تلفزيون LG SIGNATURE OLED T يعرض شجرة خضراء يتساقط عليها الثلج.
  • تعرض شاشة LG SIGNATURE OLED T مشهد حوض سمك مع سمك يسبح على شاشته الشفافة.
  • يقع جهاز LG Signature OLED T في منتصف غرفة معيشة عصرية تصور راقصًا. يُوضَع صندوق Zero Connect Box على طاولة صغيرة بجوار الأريكة.
  • صورة أمامية لـ LG SIGNATURE OLED T، تضم أشياء موضوعة على وحدات الرفوف المعيارية اليسرى واليمنى.
  • تعرض شاشة LG SIGNATURE OLED T قمرًا مصورًا فوق الشاطئ على الشاشة الشفافة. تقع شاشة LG SIGNATURE OLED T في منتصف الغرفة مع منظر جانبي لمنحدر يطل على البحر. يوجد على اليمين سرير ومقعد صالة.
استمتع بروعة التصميم والابتكار مع التلفزيون الشفاف LG SIGNATURE OLED T، حيث يظهر القمر متألقًا فوق الشاطئ في خلفية ساحرة، مع شعار "12 عامًا من الريادة في تقنية OLED" مدمج بأناقة ليؤكد تفوق LG. صندوق Zero Connect Box مع نقل لاسلكي للفيديو والصوت بدقة 4K 120Hz متصل بالتلفزيون، وإشارة Wi-Fi تخرج من الصندوق.
استمتع بروعة التصميم والابتكار مع التلفزيون الشفاف LG SIGNATURE OLED T، حيث يظهر القمر متألقًا فوق الشاطئ في خلفية ساحرة، مع شعار "12 عامًا من الريادة في تقنية OLED" مدمج بأناقة ليؤكد تفوق LG. صندوق Zero Connect Box مع نقل لاسلكي للفيديو والصوت بدقة 4K 120Hz متصل بالتلفزيون موضوع على وحدة أرفف معيارية متصلة، وإشارة Wi-Fi تخرج من الصندوق.
صورة جانبية لـ LG SIGNATURE OLED T مع وضع صندوق Zero Connect Box على الأرض مباشرة أسفله.
صورة خلفية لـ LG SIGNATURE OLED T مع رسم الظل لإظهار الخلفية السوداء والجزء الخلفي من Zero Connect Box.
صورة جانبية بزاوية مائلة لليسار لشاشة LG SIGNATURE OLED T تصور قمرًا فوق الشاطئ على شاشة شفافة. صندوق Zero Connect Box مع نقل لاسلكي للفيديو والصوت بدقة 4K 120Hz متصل بالتلفزيون موضوع على وحدة رف معيارية متصلة، وإشارة WiFi تخرج من الصندوق.
صورة أمامية لـ Zero Connect Box.
صورة مُقرّبة لصندوق Zero Connect Box تُظهر شعار LG SIGNATURE على الحافة.
صورة خلفية لـ Zero Connect Box.
صورة أمامية لـ LG SIGNATURE OLED T مع وحدة رف معيارية مرفقة وصورة جانبية لـ LG SIGNATURE OLED T يوضح الأبعاد.
منظر بزاوية يسار مائلة قليلاً باتجاه اليسار لصندوق Zero Connect Box يوضح الأبعاد.
تلفزيون LG SIGNATURE OLED T يعرض شجرة خضراء يتساقط عليها الثلج.
تعرض شاشة LG SIGNATURE OLED T مشهد حوض سمك مع سمك يسبح على شاشته الشفافة.
يقع جهاز LG Signature OLED T في منتصف غرفة معيشة عصرية تصور راقصًا. يُوضَع صندوق Zero Connect Box على طاولة صغيرة بجوار الأريكة.
صورة أمامية لـ LG SIGNATURE OLED T، تضم أشياء موضوعة على وحدات الرفوف المعيارية اليسرى واليمنى.
تعرض شاشة LG SIGNATURE OLED T قمرًا مصورًا فوق الشاطئ على الشاشة الشفافة. تقع شاشة LG SIGNATURE OLED T في منتصف الغرفة مع منظر جانبي لمنحدر يطل على البحر. يوجد على اليمين سرير ومقعد صالة.

الميزات الرئيسية

  • أول تلفزيون 4K OLED شفاف لاسلكي حقيقي في العالم
  • T-Curtain Call،‏ T-Content،‏ T-Bar
  • Zero Connect
  • تصميم معياري
  • مُعالج alpha 11 AI Processor 4K Gen2
المزيد

تلفزيون OLED TV الأول من نوعه على
مستوى العالم بخاصية True Wireless
مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K 

Whales swim up against a left corner of LG SIGNATURE OLED T as the water level lowers to reveal the transparent screen. The frame zooms out to show LG SIGNATURE OLED T standing in the foyer in front of people sitting on the couch as the whales continue to swim across the transparent screen revealing a city skyline against an evening sky.

شاهد الجزء غير المرئي من الحياة

مع أول تلفزيون لاسلكي شفاف في العالم 4K OLED TV مع نقل الفيديو والصوت اللاسلكي بدقة 4K، استمتع بتجربة عامل WOW الذي يتجاوز التوقعات، من الشفافية إلى الخلفية السوداء للحصول على دقة عالية.

T-Curtain Call

T-Curtain Call

انتقال سلس من الشاشة الشفافة إلى الشاشة السوداء، كل ذلك بتقنية 4K OLED

شاهد المحتوى يندمج بسلاسة في مساحتك في وضع شفاف. أو انتقل إلى وضع الشاشة السوداء للحصول على جودة 4K OLED مذهلة.

*تُمكن ميزة T-Curtain Call في أجهزة تلفزيون LG SIGNATURE OLED T من خلال التظليل المادي.

*تمت محاكاة المشاهد المتغيرة في هذا الفيديو لأغراض توضيحية.

T-Contents

T-Contents

مصمم للشاشات الشفافة، ومصمم ليمتزج مع الواقع

استمتع بتجربة مستقبل التكنولوجيا من خلال المحتوى الذي لا يمكن أن تقدمه سوى شاشة شفافة، مما يضفي إحساسًا بالواقع المعزز مع T-Home وT-Objet وT-Bar

عرض المعلومات بطرق جديدة

يرتقي T-Bar بشاشة المعلومات بتصميم أنيق. ابق على اطلاع بكل سهولة بالأخبار والطقس والتاريخ والمزيد من الأمور المخططة لتكون ممتعة بصريًا قدر الإمكان.

*قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.

*قد تختلف الميزات والقوائم والتطبيقات المدعومة أعلاه حسب البلد وحسب الإصدار.

*تم إجراء بعض التغييرات على تصميم واجهة المستخدم وتكوين webOS Home لتحسين الشاشات الشفافة.

*يوفر T-Objet وT-Bar إعدادات/أوضاع مختلفة للشاشة من أجل راحتك.

*تتوفر T-Contents في كل من الشاشة الشفافة والسوداء.

Open Space

المساحة المفتوحة

قطعة مركزية جديدة لديكورك

تعرض شاشة LG SIGNATURE OLED T قمرًا مصورًا فوق الشاطئ على الشاشة الشفافة. تقع شاشة LG SIGNATURE OLED T في منتصف الغرفة مع منظر جانبي لمنحدر يطل على البحر. يوجد على اليمين سرير ومقعد صالة.

صمم ما هو أبعد من شاشة العرض الشفافة مع الشفافية الجديدة. اختر تلفزيونًا يختفي بإرادتك، حصريًا لك.

يقع جهاز LG Signature OLED T في منتصف غرفة معيشة عصرية تصور راقصًا. يُوضَع صندوق Zero Connect Box على طاولة صغيرة بجوار الأريكة.

يمنحك الابتكار اللاسلكي الحقيقي
الحرية

حقق أقصى استفادة من مساحتك بحرية لا مثيل لها في الوضع. عِش روعة التفاصيل مع صورة 4K نقية وصوت يأخذك إلى قلب الحدث، مع أول تلفزيون OLED TV شفاف ولاسلكي حقيقي في العالم.

*يجب تثبيت Zero Connect Box على مستوى أقل من جهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بالتلفزيون.

*يجب توصيل الأجهزة عبر سلك بـ Zero Connect Box.

*يلزم توصيل كابل الطاقة بكل من شاشة التلفزيون وZero Connect Box.

*عند شراء Zero Connect Box، قد يأتي مع صندوق LG OLED evo أو LG OLED Signature Zero Connect Box.

رف معياري
يُظهر أقصى درجات التحسين

حسِّن مساحتك بشراء وحدة معيارية. تركيبة حصرية لتجربة مشاهدة فريدة تمامًا.

صورة أمامية لشاشة LG SIGNATURE OLED T تعرض خلفية تجريدية على شاشة شفافة. الزاوية اليسرى من LG SIGNATURE OLED T مع عرض T-Bar للوقت والطقس على خلفية حضرية.

*تُباع أرفف الوحدات بشكل منفصل.

*يمكن وضع الرفوف النموذجية LG SIGNATURE OLED T على يمين التلفزيون أو يساره ويمكن فصلها بناءً على تفضيلات العميل. قد تختلف عملية التركيب. طالع دليل التركيب لمزيد من التفاصيل. 

صورة ممتازة ووضوح الصوت

يضيء معالج alpha 11 AI Processor 4K من LG بتدرج أزرق وأرجواني وسط تدرج براغي ملونة تنطلق منه. يظهر المزيد من البراغي عبر لوحة التشغيل الأم، وتمتد أكثر.

alpha 11 AI
Processor Gen2

ذكاء مع تحسينات مثالية. تحسين يصل إلى كل بكسل وصوت مضبوط على درجة الحرارة المقصودة.

دقة بصرية بتفاصيل شفافة

تألق OLED في تلفزيون شفاف للحصول على محتوى أكثر ثراءً. لا تترك تقنية Dolby Vision وFILMMAKER MODE™ أي مجال للتشوه.

يتدفق الصوت الغني من الشاشة الشفافة

ترفع تقنية Dolby Atmos الصوتيات لملء المساحة المخصصة لمغامرة سينمائية غامرة.

*FILMMAKER MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc.

*الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.

*تتم محاكاة جميع الصور أعلاه.

*تُباع أرفف الوحدات بشكل منفصل.

*تبلغ شفافية المنتج التي يحددها الاختبار الداخلي 43%، وقد يختلف ذلك حسب بيئة الاستخدام الفعلي وظروفه.

*يشير تلفزيون OLED TV اللاسلكي إلى إمكانية الاتصال بين Zero Connact box والشاشة.

*التحقق من توافق NVIDIA G-Sync compatible على تقليل التقطيع وانخفاض سجل الإدخال وكون الشاشة خالية من الوميض.

*لا يمكن فقدانها ظاهريًا، استنادًا إلى نتائج الاختبار الداخلي مع معيار ISO/IEC 29170-2 وقد تختلف نتائج القياس حسب حالة الاتصال.

طباعة

المواصفات الرئيسية

  • نوع العرض

    OLED شفاف بدقة 4K

  • معدل التحديث

    120Hz أساسي

  • معالج الصور

    α11معالجAI بدقة 4K

  • النطاق الديناميكي العالي(HDR)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • متوافق مع G-Sync (Nvidia)

    نعم

  • متوافق مع FreeSync (AMD)

    نعم

  • Dolby Atmos

    نعم

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1768 x 1044 x 260.8 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎60.3 ‎

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

  • معالج الصور

    α11معالجAI بدقة 4K

  • ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

    نعم

  • ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

    نعم (SDR/HDR)

  • ذكاء إصطناعي للصورة برو

    نعم

  • ترقية الذكاء الاصطناعي

    ذكاء إصطناعي سوبر 4K

  • المعايرة التلقائية

    نعم

  • تقنية التعتيم

    تعتيم البكسل

  • رسم خرائط النغمة الديناميكية

    نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)

  • وضع المخرح

    نعم

  • النطاق الديناميكي العالي(HDR)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • حركة

    حركة OLED

  • وضع الصورة

    10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))

إمكانية الوصول

  • تدرج الرمادي

    نعم

  • تباين عالي

    نعم

  • عكس الألوان

    نعم

يحتوي على الإكسسوارات

  • سلك الطاقة

    نعم (مرفق)

صوتي

  • مشاركة وضع الصوت

    نعم

  • ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

    نعم

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 11.1.2)

  • ترميز الصوت

    AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

  • مخرج الصوت

    60 واط

  • البلوتوث المحيطي المستعد

    نعم (2 طريقة تشغيل)

  • صوت واضح برو

    نعم (إعادة صياغة الصوت بالذكاء الاصطناعي)

  • Dolby Atmos

    نعم

  • مزامنة صوت LG

    نعم

  • إخراج الصوت في وقت واحد

    نعم

  • اتجاه مكبر الصوت

    إطلاق سفلي

  • نظام السماعة

    4.2 قناة

  • WiSA Ready

    نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

  • واو الأوركسترا

    نعم

الاتصال

  • دعم البلوتوث

    نعم(v 5.1)

  • مدخل Ethernet

    1ea

  • قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

    eARC (HDMI 2)

  • مدخل HDMI

    3ea (يدعم 4K بمعدل 120 هرتز، وeARC، وVRR، وALLM، وQMS (3 منافذ))

  • الربط البسيط (HDMI CEC)

    نعم

  • (الصوت الرقمي البصري خارج)

    1ea

  • مدخلات USB

    منفذان (V 2.0)

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

    ‎2100 x 1380 x 605 ‎

  • وزن العبوة (من الخارج)

    ‎64.2 ‎

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1768 x 1044 x 260.8 ‎

  • أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1768 x 1663 x 638 ‎

  • حامل التلفزيون (العرض x العمق)

    ‎1768 x 638 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎60.3 ‎

  • وزن التلفزيون مع حامل

    ‎70.1 ‎

  • مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

    ‎N/A ‎

الألعاب

  • Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

    نعم

  • دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)

    نعم

  • متوافق مع FreeSync (AMD)

    نعم

  • مُحسّن اللعبة

    نعم (لوحة معلومات الألعاب)

  • متوافق مع G-Sync (Nvidia)

    نعم

  • وضع HGIG

    نعم

  • وقت الاستجابة

    أقل من 0.1 مللي ثانية

  • VRR (معدل التحديث المتغير)

    نعم

صورة (عرض)

  • دقة العرض

    4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

  • نوع العرض

    OLED شفاف بدقة 4K

  • معدل التحديث

    120Hz أساسي

القوة

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    تحت 0.5 واط

تلفزيون ذكي

  • دائما مستعد

    نعم

  • إعدادات العائلة

    نعم

  • تحكم صوتي بدون اليدين

    نعم

  • التمييز الصوتي الذكي

    نعم

  • ريموت تحكم سحري

    مدمج

  • عرض متعدد

    نعم (حتى 4 مشاهدات)

  • نظام التشغيل (OS)

    webOS 24

  • تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

    نعم (LG Thinq)

  • ThinQ

    نعم

  • كاميرا USB متوافقة

    نعم

  • يعمل مع Apple Home

    نعم

ما يقوله الناس

البحث محليًا

جرب هذا المنتج من حولك.

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا