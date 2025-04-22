تلفزيون LG SIGNATURE OLED T الأول من نوعه على مستوى العالم بخاصية True Wireless مقاس 77 بوصة مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K 120Hz إصدار عام 2025

*الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.

*تتم محاكاة جميع الصور أعلاه.

*تُباع أرفف الوحدات بشكل منفصل.

*تبلغ شفافية المنتج التي يحددها الاختبار الداخلي 43%، وقد يختلف ذلك حسب بيئة الاستخدام الفعلي وظروفه.

*يشير تلفزيون OLED TV اللاسلكي إلى إمكانية الاتصال بين Zero Connact box والشاشة.

*التحقق من توافق NVIDIA G-Sync compatible على تقليل التقطيع وانخفاض سجل الإدخال وكون الشاشة خالية من الوميض.

*لا يمكن فقدانها ظاهريًا، استنادًا إلى نتائج الاختبار الداخلي مع معيار ISO/IEC 29170-2 وقد تختلف نتائج القياس حسب حالة الاتصال.