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الميزات الرئيسية
- نقل لاسلكي بدقة 4K 144Hz بجودة رائعة عبر صندوق Zero Connect Box
- لوحة ألوان غنية بشكل لا يصدق من جميع ألوان QNED الديناميكية الجديدة
- تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 9 AI Processor Gen8
- دقة عالية على شاشة تلفزيون Ultra Big TV ضخمة
- زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote
*تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.
فقط على تلفزيون LG True Wireless TV — Wireless Freedom، أداء سلكي
يتوفر نقل لاسلكي بدقة 4K. تعمل تقنية True Wireless على تحريرك من حدود الاتصالات السلكية مع الاستمرار في تقديم نفس الصورة والصوت المذهلين مثل التلفزيون السلكي.
استمتع بوضوح تقنية 4K مثل التلفزيون السلكي تمامًا
تقنية True Wireless مع نقل الفيديو والصوت بدقة 4K 144Hz تضمن لك الاستمتاع بتجربة المشاهدة نفسها مثل التلفزيون السلكي. استمتع بالمحتوى بأقل قدر من التأخير وعدم التنازل عن جودة المرئيات.
*Visually lossless, based on internal test results with ISO/IEC 29170-2 and actual performance varies based on setting, environment conditions, and usage.
استمتع باللعب بسلاسة مع الألعاب اللاسلكية شديدة انخفاض زمن الاستجابة
معتمد لأداء الألعاب السلس حتى من خلال النقل اللاسلكي. استمتع بالألعاب بسرعة 144Hz مع AMD FreeSync Premium وغيرها من التقنيات.
*يعمل فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 144Hz.
*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات من صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للعملاء بتقنية HDR.
*قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.
*قد يختلف الأداء الفعلي حسب الإعدادات واتصال الشبكة وبيئة الاستخدام.
تحرر من حدود التلفزيون السلكي
استمتع بحرية الإعداد السهل، مما يمنحك مساحة نظيفة ومفتوحة. قم بتوصيل أجهزتك الأخرى بصندوق Zero Connect Box واستمتع بالمشاهدة بدون أسلاك.
تبسيط التركيبعلى الجدار للتنظيف باستخدام Zero Connect Box
قم بتركيب التلفزيون على الحائط دون عناء. نظرًا لأن صندوق Zero Connect Box يتصل لاسلكيًا بأجهزة أخرى بالتلفزيون، فليست هناك حاجة لتعديلات إضافية على الحائط قد تتكبد تكاليف إضافية.
*يجب تثبيت Zero Connect Box على مستوى أقل من جهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بالتلفزيون.
*يجب توصيل الأجهزة عبر سلك بـ Zero Connect Box.
*يلزم توصيل كابل الطاقة بكل من شاشة التلفزيون وZero Connect Box.
*عند شراء تلفزيون لاسلكي، سيحصل العملاء على صندوق LG QNED Zero Connect Box.
ألوان QNED الديناميكية الجديدة كليًّا
تقنية السلسلة اللونية الواسعة الأحدث والفريدة من نوعها من LG التي تحل محل Quantum Dot توفر معدل إعادة إنتاج ألوان محسن.
*Display Color Gamut Volume (CGV) is equivalent or exceeds the CGV of the DCI-P3 color space as verified independently by Intertek.
تقنية MiniLED مع ميزة التعتيم المحلي المتقدم (Advanced Local Dimming)
تتميز تقنية MiniLED المدعومة بمعالج alpha AI Processor الجديد بتباين فائق الوضوح وتفاصيل نابضة بالحياة على جهاز LG QNED evo.
*قد تختلف المواصفات حسب البوصة والطراز والمنطقة.
التفاصيل المرئية من المستوى التالي مع معالج alpha 9 AI Processor Gen8 الرائع
يحلل محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بالمعالج لدينا كل إطار بالتفصيل ويرتقي به. من خلال التعرف على الوجوه، فهي لا توفر جودة بصرية بدقة 4K فحسب، بل توفر تعابير وجه وعمقًا محسنًا.
*مقارنة بنفس بالمستوى البدائي للتلفزيون ذكي مع معالج Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.
تقنية AI Picture Pro تجعل كل إطار ينبض بالحياة
يعمل AI Super Upscaling وDynamic Tone Mapping Pro على تحليل عناصر كل إطار لتحسين الدقة والسطوع والعمق والوضوح.
*يتم تطبيق ميزتا AI Super Upscaling وDynamic Tone Mapping Pro على QNED92 وQNED9M وQNED85.
*لن تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT).
*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.
الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV المدعوم بالذكاء الاصطناعي
جهاز التحكم AI Magic Remote يكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI experience)
Control your TV easily with AI magic remote — no extra device needed! With a motion sensor and scroll wheel, point and click to use it like an air mouse or simply speak for voice commands.
* قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.
*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.
*لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.
* قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.
*قد يختلف دعم Voice ID حسب المنطقة والبلد ويتوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.
*يتوفر البحث بالذكاء الاصطناعي (AI Search) على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*تستخدم الولايات المتحدة وكوريا النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
*يلزم الاتصال بالإنترنت.
*يلزم الاتصال بالإنترنت.
*لا تتوفر ميزة AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بلغتها الأم.
*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.
*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقاً للتطبيق والوقت من اليوم.
*يسري webOS Re:New Program على أجهزة تلفزيون OLED/QNED/NanoCell/UHD TV إصدار عام 2025.
*يدعم webOS Re:New Program ما مجموعه أربع ترقيات على مدى خمس سنوات، والحد هو الإصدار المثبت مسبقاً من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.
*قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.
*تتوفر الترقيات لطرازات OLED إصدار عام 2022 وطرازات UHD إصدار عام 2023 وما فوقها.
استمتع بما يمكن أن يقدمه لك تلفزيون LG AI TV!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة من "Matter" باختلاف الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال المبدئي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.
*لا يمكن استخدام الوظيفة الصوتية بدون استخدام اليدين بدون جهاز تحكم عن بُعد إلا مع معالج alpha 9 AI Processor وalpha 11 AI Processor. قد يختلف ذلك باختلاف المنتجات والمناطق.
تلفزيون كبير للغاية
شاهد جميع الأفلام والرياضة والألعاب المفضلة لديك على تلفزيون LG Ultra Big TV. استمتع بدقة عالية على شاشة فائقة النطاق.
*يتوفر الطراز QNED9M بحد أقصى 86 بوصة وقد يختلف المقاس حسب المنطقة.
تصميم نحيف للغاية
يُعيد الإطار الأنيق للتلفزيون تعريف المظهر العصري ويجعل المشاهدة أكثر انغماسًا.
يعمل AI Sound Pro على ضبط صوتك من أجل التأثير
*يجب تنشيطه من خلال قائمة وضع مكبرات الصوت Soundbar.
*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
عزز الصوت مع تلفزيون LG TV ومكبر الصوت LG Soundbar
*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.
*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت Soundbar Mode حسب طراز مكبر الصوت.
*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديثات.
*قد تختلف طرازات مكبر الصوت Soundbar المتوافقة مع التلفزيون حسب المنطقة والبلد.
*استخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.
اعثر على أفضل مكبر صوت LG Soundbar وتلفزيون LG TV
*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.
*إعدادات الصورة والصوت على كلتا الشاشتين هي نفسها.
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*دعم لـ AirPlay 2 وHomeKit وChromecast، وقد يختلف الدعم حسب المنطقة واللغة.
*قد يختلف المحتوى والتطبيقات المتاحة حسب البلد والمنتج والمنطقة.
تعمل بوابة الألعاب على تحويل تلفزيونك إلى مركز ألعاب مثالي
استمتع بآلاف الألعاب مباشرةً على تلفزيون LG TV مع إمكانية الوصول إلى GeForce NOW وAmazon Luna وBlacknut وBoosteroid! استمتع بمجموعة واسعة من تجارب الألعاب - من عناوين AAA مع لوحة الألعاب إلى الألعاب غير الرسمية التي يمكن لعبها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
*قد يختلف دعم بوابة الألعاب حسب البلد.
*قد يختلف دعم خدمات الألعاب السحابية والألعاب داخل بوابة الألعاب حسب البلد.
*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.
Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE
استمتع بتجربة السينما كما أراد المخرج مع Dolby Vision وFILMMAKER MODE مع تعويض الضوء المحيط الذي يتكيف مع البيئة المحيطة ويحافظ على الصور أقرب ما يمكن إلى شكلها الأصلي.
*تسري شهادة Intertek الخاصة بكفاءة استخدام الموارد على الطرازات التالية: OLED M5، وG5، وC5، وB5، وQNED9M، وQNED85، وQNED82 وQNED80.
*يُرجى زيارة https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home لمعرفة المزيد.
* الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.
*تتم محاكاة جميع الصور أعلاه.
*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.
*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.
*قد يتطلب جهاز التحكم AI Magic Remote عملية شراء منفصلة حسب حجم التلفزيون وطرازه والمنطقة.
*AI Magic Remote may require a separate purchase depending on your TV's size, model, and region.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
4K QNED
-
معدل التحديث
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)
-
سلسلة ألوان واسعة
لون QNED الديناميكي
-
معالج الصور
معالج α9 الذكي 4K الجيل الثامن
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1929 x 1114 x 51.9
-
وزن التلفزيون بدون حامل
45.5
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
معالج α9 الذكي 4K الجيل الثامن
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
نعم
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
α9 AI Super Upscaling 4K
-
المعايرة التلقائية
نعم
-
تقنية التعتيم
تعتيم محلي
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)
-
وضع المخرح
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
HFR (معدل إطارات عالي)
4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)
-
حركة
حركة برو
-
وضع الصورة
10 أوضاع
-
QMS (تبديل الوسائط السريع)
نعم
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
نعم
-
تباين عالي
نعم
-
عكس الألوان
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
-
سلك الطاقة
نعم (قابل للفصل)
-
ريموت
جهاز التحكم السحري MR25
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
صوت α9 الذكي برو (افتراضي 11.1.2)
-
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
مخرج الصوت
20 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
نعم (إعادة صياغة الصوت بالذكاء الاصطناعي)
-
Dolby Atmos
نعم
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
2.0 قناة
-
WiSA Ready
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
واو الأوركسترا
نعم
BROADCASTING
-
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
-
استقبال التلفزيون الرقمي
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
الاتصال
-
دعم البلوتوث
نعم (الإصدار 5.3)
-
مدخل Ethernet
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 2)
-
مدخل HDMI
3ea (يدعم 4K بمعدل 120 هرتز، وeARC، وVRR، وALLM، وQMS (3 منافذ))
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
منفذان
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
-
مدخلات USB
منفذان (V 2.0)
-
واي فاي
نعم (Wi-Fi 6)
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
2400 x 1215 x 253
-
وزن العبوة (من الخارج)
63.8
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1929 x 1114 x 51.9
-
وزن التلفزيون بدون حامل
45.5
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
600 x 400
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
نعم
-
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم (حتى 144 هرتز)
صورة (عرض)
-
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
حافة
-
نوع العرض
4K QNED
-
معدل التحديث
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)
-
سلسلة ألوان واسعة
لون QNED الديناميكي
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
-
دردشة ذكية
نعم
-
دائما مستعد
نعم
-
أمازون أليكسا
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
-
متصفح الويب الكامل
نعم
-
Google Cast
نعم
-
Google Home / Hub
نعم
-
الصفحة الرئيسية
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
نعم
-
ريموت تحكم سحري
مدمج
-
عرض متعدد
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
نظام التشغيل webOS 25
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
-
كاميرا USB متوافقة
نعم
-
المعرف الصوتي
نعم
-
يعمل مع Apple Airplay
نعم
-
يعمل مع Apple Home
نعم
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