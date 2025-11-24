شاشة الألعاب LG UltraGear™ OLED مقاس 45 بوصة، معدل تحديث 240Hz، زمن استجابة 0.03ms (GtG)، باللون الأسود

1) يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في خدمات الألعاب السحابية ذات الصلة. قد يستلزم الأمر عمليات اشتراك أو دفع، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).

2) تتضمن العبوة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالشاشة.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد.

*ينطبق فقط على المحتوى المنتج بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9. بالنسبة لبث المحتوى، قد تنطبق قيود المنصة.