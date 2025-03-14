شاشة الألعاب LG UltraGear™ مقاس 27 بوصة بدقة OLED 480Hz QHD | وزمن استجابة 0.03ms (GtG)، وDP 2.1، وDisplayHDR True Black 400

يمكن التحكم في هذه الميزة أو ضبطها باستخدام زر عصا التحكم رباعي الاتجاهات الموجود على الشاشة.

*قد لا تتمكن من منع كل الصور اللاحقة أو احتراق الشاشة بهذه الطريقة.