We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشة الألعاب LG UltraGear™ مقاس 27 بوصة بدقة OLED 480Hz QHD | وزمن استجابة 0.03ms (GtG)، وDP 2.1، وDisplayHDR True Black 400
شاشة الألعاب LG UltraGear™ مقاس 27 بوصة بدقة OLED 480Hz QHD | وزمن استجابة 0.03ms (GtG)، وDP 2.1، وDisplayHDR True Black 400
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
LG OLED، تطور مستمر
شاشتنا الرائعة ™UltraGear المزودة بتقنية Micro Lens Array+ تتميز بتقنية OLED الأكثر سطوعًا مع ذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة ومعدل تحديث مذهل يبلغ 480Hz، وهي الأسرع في العالم. حتى في المشاهد الأكثر ظلمة في الألعاب، فإنها توفر تعبيرًا تفصيليًا بعمق اللون الأسود، بينما تضفي نسبة العرض إلى الارتفاع العالية والتدرج اللوني الواسع ألوانًا نابضة بالحياة، مما يوفر تجربة ألعاب لا مثيل لها.
*سطوع SDR أكبر بنسبة 37.5% من شاشات OLED السابقة المزودة بتقنية MLA و27GR95QE, 45GR95QE استنادًا إلى المواصفات المنشورة.
*480Hz هو أسرع معدل تحديث في العالم استنادًا إلى المواصفات المنشورة لشاشات OLED اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2024. (241112)
شاشة OLED الأسرع، بمعدل تحديث 480Hz و0.03ms (GtG)
سرعة البرق
توفر شاشة UltraGear™ OLED طاقة لا مثيل لها مع معدل تحديث يبلغ 480Hz، مما يوفر صورًا فائقة السلاسة ووقت استجابة يبلغ 0.03ms (GtG) لألعاب واضحة وخالية من الأشباح تمنحك ميزة تنافسية.
مشهد في لعبة سباق بسرعة فائقة تبلغ 0.03ms (GtG) ومعدل تحديث سريع يبلغ 480Hz.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
DP 2.1، انتهى الانتظار
يضع منفذ DisplayPort 2.1 الأحدث معيارًا جديدًا للألعاب المتطورة. إنها واجهة متقدمة من المتوقع تقديمها مع الجيل التالي من وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، مما يتيح الألعاب عالية السرعة بسرعة 480Hz بدقة QHD. بالإضافة إلى ذلك، بفضل المنافذ المتعددة مثل منفذين HDMI 2.1، تتصل بسلاسة بأحدث لوحات التحكم وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.
عرض النطاق الترددي الواسع لكابلات DP 2.1 يتيح اللعب بسرعة عالية تبلغ 480Hz بدقة QHD.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
* تشمل العبوة كبلات HDMI وDP وUSB.
*لا تشمل العبوة بطاقة الرسومات.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
**بين شاشات الألعاب LG OLED مع تقنية MLA+. سطوع SDR أعلى بنسبة 37.5% من طرازاتنا السابقة (27GR95QE، و45GR95QE) بناءً على المواصفات المنشورة.
DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%
انفحار الألوان
توفر شاشة VESA DisplayHDR True Black 400 مستويات عميقة ومتسقة من اللون الأسود تظل دون تغيير في مختلف البيئات. بفضل نسبة التباين البالغة 1.5M، وتدرج الألوان (النموذجي) DCI-P3 98.5%، ودقة لون Delta E ≦2، فإن الشاشة تضمن عرض الألوان بتفاصيل واقعية، تمامًا كما كان المقصود في الأصل.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
نسبة التباين تبلغ 1.5m:1 عند مستوى سطوع متوسط (APL) بنسبة 25%، حيث يمثل APL النسبة المئوية لمتوسط الإضاءة في الصورة ويحدد الفرق بين أدنى مستوى للون الأسود والمستوى المرجعي للأبيض في العرض المرئي.
ميزتا Anti-glare & Low reflection
رؤية ممتازة حتى في وجود الضوء
لم تعد بحاجة إلى أن تكون في غرفة خافتة الإضاءة. حتى في البيئات الساطعة أو غرف الألعاب المضاءة بتقنية LED، يمكنك الاستمتاع بصور وواضحة من الكريستال بلا تقطيع باستخدام تقنية مقاومة الوهج (Anti-glare) والانعكاس المنخفض (Low Reflection).
Low Blue Light
حماية قوية من الضوء الأزرق
استمتع بتجربة اللعب بحرية في ظل انخفاض الضوء الأزرق الضار. تستخدم LG WOLED تقنية متقدمة تقلل من مستويات الضوء الأزرق مع الحفاظ على ألوان نابضة وحقيقية معتمدة من UL للبلاتين ذي الضوء الأزرق المنخفض، مما يسمح بألوان ألعاب نابضة بالحياة لتجربة مشاهدة أكثر راحة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*لقد تم اعتماد لوحات LG OLED على أنها Flicker-Free، والوهج المزعج (Discomfort Glare Free) والضوء الأزرق المنخفض (Low Blue Light) من UL.
*رقم الشهادة: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22)، Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*قد تختلف الميزة المذكورة أعلاه وفقًا لبيئة أو ظروف الحوسبة الخاصة بالمستخدم.
Personalized Picture Wizard
صُنع ليناسب ذوقك
قم بترقية تجربة الألعاب والفيديو بالجودة المخصصة لتفضيلاتك، وذلك عن طريق تحديد صورة بكل بساطة. يقوم النظام بتخصيص الإعدادات لتناسب ذوقك بسهولة، مما يوفر لك الجودة المثلى.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*كيفية ضبط معالج الصور المخصص: الخطوة 1. قم بالتعديل إلى إعداد جودة الصورة المخصصة. (تشغيل تطبيق LG Switch 🠐 معالج صور مخصص 🠐 تحديد تفضيلات الجودة من خلال 6 خطوات 🠐 إكمال إعداد الجودة الشخصي من خلال التحليل). الخطوة 2. شغِّل صورة مخصصة في الشاشة. (تعديل اللعبة 🠐 وضع اللعبة 🠐 صورة مخصصة).
حركة سلسة، لعب
لانهائي
فرسان من العصور الوسطى يتقاتلون على الأحصنة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.
*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
تم اختبار هذه الشاشة من قِبل NVIDIA ومصادق عليها رسميًا ومتوافقة مع G-SYNC® Compatible، ويمكنها أن تمنحك تجربة لعب جيدة مع تقليل التمزق أو التقطيع بشكل كبير.
VESA certified AdaptiveSync
إظهار شهادة شاشة VESA AdaptiveSync Display، وهي موجهة للألعاب بمعدلات تحديث أعلى ووقت استجابة منخفض بشكل ملحوظ. استمتع بمرئيات ألعاب أكثر سلاسة وخالية من التقطيع وتشغيل فيديو خالٍ من الاهتزازات.
AMD FreeSync™ Premium Pro
بفضل تقنية FreeSync™ Premium Pro، يمكن للاعبين تجربة حركة سلسة وسلسة في الألعاب عالية الدقة وسريعة الوتيرة. إنها تحد من تقطيع الشاشة بشكل كبير.
أول شاشة OLED على الإطلاق تحصل على شهادة VESA ClearMR 21000
شاشة الألعاب OLED الحاصلة على شهادة ClearMR 21000 تلتقط حتى الضباب الدقيق الذي يحدث حول حواف الأشياء المتحركة، وتعرض حركة سريعة مع الوضوح والتفاصيل. كما أنه يتيح لك اتخاذ خطوة أقرب للفوز.
صورة لسيارة خضراء تتسابق على مضمار.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
أطلق العنان للوضوح المطلق:
ClearMR 21000
مجموعة قياسية جديدة. شاشتنا هي الأولى في العالم التي تحصل على شهادة ClearMR 21000، حيث تتجاوز اختبار VESA بنسبة حركة واضحة تزيد عن 19500. استمتع بوضوح وسلاسة لا مثيل لهما.
أنيقة ومُدمجة
استمتع بإضاءة سداسية وتصميم شاشة مبتكر بدون حواف مرئية تقريبًا من جميع الجوانب الأربعة، مع قاعدة مرنة قابلة للتعديل بالكامل، تتيح لك ضبط الارتفاع، والإمالة، والتدوير، والدوران لتحقيق أقصى درجات الراحة. يوفر الحامل المدمج على شكل "L" مع إمكانية التدوير الواسع حلاً فعالًا لإدارة المساحة، مما يساعد في تحسين تنظيم المكتب وتقليل المساحات غير المستخدمة لتحقيق أقصى استفادة من مساحة العمل.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل.
واجهة مستخدمة رسومية مخصصة للألعاب
واجهة مستخدمة رسومية مخصصة للألعاب وحائزة على جوائز
يمكن للاعبين استخدام خاصية العرض على الشاشة (On-Screen Display) وLG Switch لتخصيص الإعدادات من خلال ضبط خيارات الشاشة الأساسية لتعيين "مفتاح محدد من قِبل المستخدم" كمفتاح اختصار.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
* لتنزيل تطبيق LG Switch، يُرجى زيارة LG.COM.
حجم صغير، حركة سريعة
تأتي شاشة الألعاب بمقاس 27 بوصة مع توفير خيار ضبط حجم الشاشة إلى مقاس 24 بوصة للألعاب التي تتطلب استجابة سريعة. وهذا يسمح للاعبين بالتكيف مع حجم الشاشة الأصغر لعرض أوسع وتقليل الحركات، مما يتيح لهم الحصول على ميزة تنافسية.
*كيفية ضبط وضع 24 بوصة: افتح قائمة OSD 🠐 الإدخال 🠐 نسبة العرض إلى الارتفاع ثم حدد 16:9 24.
Dynamic Action Sync
من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.
Black Stabilizer
يساعد موازن اللون الأسود (Black Stabilizer) اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.
Crosshair
يتم تثبيت نقطة الهدف بالمركز الثابت لتعزيز دقة القنص.
عداد FPS
سيسمح لك عداد الإطارات FPS بمعرفة مدى جودة تحميل كل شيء. سواء كنت تقوم بالتحرير، أو تشغيل الألعاب، أو مشاهدة فيلم، فإن كل إطار مهم، ومع عداد الإطارات FPS، ستحصل على البيانات في الوقت الفعلي.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*ميزة Crosshair غير متاحة أثناء تنشيط عداد FPS.
*قد يعرض عداد FPS القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة.
* عداد الإطارات في الثانية (إطار في الثانية): قياس الإطارات في الثانية.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*لا تشمل العبوة البرنامج ومستشعر المعايرة. لتنزيل أحدث برامج LG Calibration Studio، قم بزيارة LG.COM.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 1] إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة الذكي.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 2] تعيين وضع اللعب (Game Mode) إلى اللاعب رقم
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 3] اضبط السطوع على 100.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 4] تعيين ذروة السطوع على “عالي” (High).
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 1] إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة الذكي.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 2] تعيين وضع اللعب (Game Mode) إلى اللاعب رقم
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 3] اضبط السطوع على 100.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 4] تعيين ذروة السطوع على “عالي” (High).
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*قد يزيد استهلاك الطاقة عند اختيار الخيارات المذكورة أعلاه.
*قد يحدث احتراق للشاشة عند اختيار أي من الخيارات المذكورة أعلاه.
كيفية حماية شاشة OLED
يمكنك منع حدوث الصور اللاحقة أو احتراق الشاشة من خلال تشغيل "OLED Screen Move"، الذي يحرك الشاشة قليلاً على فترات منتظمة، و"شاشة التوقف" و"تنظيف الصورة".
يمكن التحكم في هذه الميزة أو ضبطها باستخدام زر عصا التحكم رباعي الاتجاهات الموجود على الشاشة.
*قد لا تتمكن من منع كل الصور اللاحقة أو احتراق الشاشة بهذه الطريقة.
*ضمان محدود. قد تختلف الشروط والأحكام حسب البلد.
كل المواصفات
ما يقوله الناس
البحث محليًا
اخترنا لك
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.