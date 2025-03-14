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شاشة الألعاب LG UltraGear™ مقاس 27 بوصة بدقة OLED 480Hz QHD | وزمن استجابة 0.03ms (GtG)، وDP 2.1، وDisplayHDR True Black 400

مميزات

المعرض

المواصفات

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شاشة الألعاب LG UltraGear™ مقاس 27 بوصة بدقة OLED 480Hz QHD | وزمن استجابة 0.03ms (GtG)، وDP 2.1، وDisplayHDR True Black 400

شاشة الألعاب LG UltraGear™ مقاس 27 بوصة بدقة OLED 480Hz QHD | وزمن استجابة 0.03ms (GtG)، وDP 2.1، وDisplayHDR True Black 400

27GX790A-B
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  • صورة أمامية
  • صورة جانبية - 15 درجة
  • صورة جانبية + 15 درجة
  • صورة جانبية
  • صورة خلفية مع تشغيل الإضاءة
  • صورة خلفية مع إطفاء الإضاءة
  • صورة توضح الجانب الخلفي
  • صورة أمامية للشاشة مع وضع الحامل لأسفل
  • صورة جانبية بزاوية +15 درجة للشاشة المائلة
  • صورة جانبية للشاشة المائلة
  • صورة علوية
  • صورة علوية لشاشة دوارة بزاوية +30 درجة
  • صورة علوية لشاشة دوارة بزاوية -30 درجة
  • صورة مقربة للشعار الخلفي
  • منظر مقرب للمنافذ
صورة أمامية
صورة جانبية - 15 درجة
صورة جانبية + 15 درجة
صورة جانبية
صورة خلفية مع تشغيل الإضاءة
صورة خلفية مع إطفاء الإضاءة
صورة توضح الجانب الخلفي
صورة أمامية للشاشة مع وضع الحامل لأسفل
صورة جانبية بزاوية +15 درجة للشاشة المائلة
صورة جانبية للشاشة المائلة
صورة علوية
صورة علوية لشاشة دوارة بزاوية +30 درجة
صورة علوية لشاشة دوارة بزاوية -30 درجة
صورة مقربة للشعار الخلفي
منظر مقرب للمنافذ

الميزات الرئيسية

  • شاشة QHD (2560x1440) OLED مقاس 27 بوصة
  • DisplayHDR True Black 400 / معدل تحديث 1.5M:1
  • دقة OLED مع معدل تحديث قدره 480Hz
  • زمن استجابة 0.03ms (GtG)
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • تصميم إضاءة سداسي مع حامل على شكل L موفر للمساحة
المزيد
صورة لشعار UltraGear™ OLED GX7.

شاشة OLED فائقة السرعة 480Hz مع
DP 2.1 وClearMR 21000

صورة أمامية لشاشة الألعاب UltraGear™ OLED 27GX790A.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

الشاشة

شاشة OLED مقاس 27 بوصة بدقة QHD (2560 x 1440)

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5% (قياسي)

ميزتا Anti-glare / Low reflection

السرعة

أسرع معدل تحديث 480Hz

زمن استجابة 0.03ms (GtG)

DisplayPort 2.1

التقنية

NVIDIA® G-SYNC® Compatible 

VESA Certified AdaptiveSync

AMD FreeSync™ Premium Pro

LG OLED، تطور مستمر

شاشتنا الرائعة ™UltraGear المزودة بتقنية Micro Lens Array+ تتميز بتقنية OLED الأكثر سطوعًا مع ذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة ومعدل تحديث مذهل يبلغ 480Hz، وهي الأسرع في العالم. حتى في المشاهد الأكثر ظلمة في الألعاب، فإنها توفر تعبيرًا تفصيليًا بعمق اللون الأسود، بينما تضفي نسبة العرض إلى الارتفاع العالية والتدرج اللوني الواسع ألوانًا نابضة بالحياة، مما يوفر تجربة ألعاب لا مثيل لها.

أسرع معدل

تحديث 480Hz

أحدث منفذ DisplayPort 2.1

QHD@480Hz

شاشة OLED الأكثر سطوعًا

مع تقنية MLA+

لون أسود مثالي

DisplayHDR True Black 400

*سطوع SDR أكبر بنسبة 37.5% من شاشات OLED السابقة المزودة بتقنية MLA و27GR95QE, 45GR95QE استنادًا إلى المواصفات المنشورة.

*480Hz هو أسرع معدل تحديث في العالم استنادًا إلى المواصفات المنشورة لشاشات OLED اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2024. (241112)

شاشة OLED الأسرع، بمعدل تحديث 480Hz و0.03ms (GtG)

سرعة البرق

توفر شاشة UltraGear™ OLED طاقة لا مثيل لها مع معدل تحديث يبلغ 480Hz، مما يوفر صورًا فائقة السلاسة ووقت استجابة يبلغ 0.03ms (GtG) لألعاب واضحة وخالية من الأشباح تمنحك ميزة تنافسية.

مشهد في لعبة سباق بسرعة فائقة تبلغ 0.03ms (GtG) ومعدل تحديث سريع يبلغ 480Hz.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

DP 2.1، انتهى الانتظار

يضع منفذ DisplayPort 2.1 الأحدث معيارًا جديدًا للألعاب المتطورة. إنها واجهة متقدمة من المتوقع تقديمها مع الجيل التالي من وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، مما يتيح الألعاب عالية السرعة بسرعة 480Hz بدقة QHD. بالإضافة إلى ذلك، بفضل المنافذ المتعددة مثل منفذين HDMI 2.1، تتصل بسلاسة بأحدث لوحات التحكم وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

عرض النطاق الترددي الواسع لكابلات DP 2.1 يتيح اللعب بسرعة عالية تبلغ 480Hz بدقة QHD.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

* تشمل العبوة كبلات HDMI وDP وUSB.

*لا تشمل العبوة بطاقة الرسومات.

تظهر صور الكواكب أكثر سطوعًا ووضوحًا على شاشات LG OLED.

شاشة OLED الأكثر سطوعًا**

استمتع بصور مذهلة مع LG WOLED. نظرًا لأن هذه الشاشة تعتمد على قيادة OLED من LG وتتميز بتقنية Micro Lens Array+ (MLA+)، فإنها توفر تقنية SDR أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 37.5%، مما يعمل على تحسين كفاءة الإضاءة وتقليل الخسارة. فهو يمثل سطوعًا قياسيًا يبلغ 275 شمعة (APL 100%) وسطوعًا يبلغ ذروته 1300 شمعة (APL 1.5%). بفضل دقة الألوان Delta E ≦ 2، فإنها تضمن ألوانًا نابضة بالحياة وحقيقية للألعاب الغامرة والدقيقة حتى في البيئات الساطعة.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

**بين شاشات الألعاب LG OLED مع تقنية MLA+. سطوع SDR أعلى بنسبة 37.5% من طرازاتنا السابقة (27GR95QE‏، و45GR95QE) بناءً على المواصفات المنشورة.

DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%

انفحار الألوان

توفر شاشة VESA DisplayHDR True Black 400 مستويات عميقة ومتسقة من اللون الأسود تظل دون تغيير في مختلف البيئات. بفضل نسبة التباين البالغة 1.5M، وتدرج الألوان (النموذجي) ‏‏DCI-P3 98.5%، ودقة لون Delta E ≦2، فإن الشاشة تضمن عرض الألوان بتفاصيل واقعية، تمامًا كما كان المقصود في الأصل.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

نسبة التباين تبلغ 1.5m:1 عند مستوى سطوع متوسط (APL) بنسبة 25%، حيث يمثل APL النسبة المئوية لمتوسط الإضاءة في الصورة ويحدد الفرق بين أدنى مستوى للون الأسود والمستوى المرجعي للأبيض في العرض المرئي.

ميزتا Anti-glare & Low reflection

رؤية ممتازة حتى في وجود الضوء

لم تعد بحاجة إلى أن تكون في غرفة خافتة الإضاءة. حتى في البيئات الساطعة أو غرف الألعاب المضاءة بتقنية LED، يمكنك الاستمتاع بصور وواضحة من الكريستال بلا تقطيع باستخدام تقنية مقاومة الوهج (Anti-glare) والانعكاس المنخفض (Low Reflection).

Low Blue Light

حماية قوية من الضوء الأزرق

استمتع بتجربة اللعب بحرية في ظل انخفاض الضوء الأزرق الضار. تستخدم LG WOLED تقنية متقدمة تقلل من مستويات الضوء الأزرق مع الحفاظ على ألوان نابضة وحقيقية معتمدة من UL للبلاتين ذي الضوء الأزرق المنخفض، مما يسمح بألوان ألعاب نابضة بالحياة لتجربة مشاهدة أكثر راحة.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*لقد تم اعتماد لوحات LG OLED على أنها Flicker-Free، والوهج المزعج (Discomfort Glare Free) والضوء الأزرق المنخفض (Low Blue Light) من UL.

*رقم الشهادة: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22)،‏ Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*قد تختلف الميزة المذكورة أعلاه وفقًا لبيئة أو ظروف الحوسبة الخاصة بالمستخدم.

Personalized Picture Wizard

صُنع ليناسب ذوقك

قم بترقية تجربة الألعاب والفيديو بالجودة المخصصة لتفضيلاتك، وذلك عن طريق تحديد صورة بكل بساطة. يقوم النظام بتخصيص الإعدادات لتناسب ذوقك بسهولة، مما يوفر لك الجودة المثلى.

فيديو متحرك لوظيفة معالج الصور المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي قيد العمل.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*كيفية ضبط معالج الصور المخصص: الخطوة 1. قم بالتعديل إلى إعداد جودة الصورة المخصصة. (تشغيل تطبيق LG Switch 🠐 معالج صور مخصص 🠐 تحديد تفضيلات الجودة من خلال 6 خطوات 🠐 إكمال إعداد الجودة الشخصي من خلال التحليل). الخطوة 2. شغِّل صورة مخصصة في الشاشة. (تعديل اللعبة 🠐 وضع اللعبة 🠐 صورة مخصصة).

حركة سلسة، لعب
لانهائي

فرسان من العصور الوسطى يتقاتلون على الأحصنة.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.

*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

تم اختبار هذه الشاشة من قِبل NVIDIA ومصادق عليها رسميًا ومتوافقة مع G-SYNC® Compatible، ويمكنها أن تمنحك تجربة لعب جيدة مع تقليل التمزق أو التقطيع بشكل كبير.

VESA certified AdaptiveSync

إظهار شهادة شاشة VESA AdaptiveSync Display، وهي موجهة للألعاب بمعدلات تحديث أعلى ووقت استجابة منخفض بشكل ملحوظ. استمتع بمرئيات ألعاب أكثر سلاسة وخالية من التقطيع وتشغيل فيديو خالٍ من الاهتزازات.

AMD FreeSync™ Premium Pro

بفضل تقنية FreeSync™ Premium Pro، يمكن للاعبين تجربة حركة سلسة وسلسة في الألعاب عالية الدقة وسريعة الوتيرة. إنها تحد من تقطيع الشاشة بشكل كبير.

أول شاشة OLED على الإطلاق تحصل على شهادة VESA ClearMR 21000

شاشة الألعاب OLED الحاصلة على شهادة ClearMR 21000 تلتقط حتى الضباب الدقيق الذي يحدث حول حواف الأشياء المتحركة، وتعرض حركة سريعة مع الوضوح والتفاصيل. كما أنه يتيح لك اتخاذ خطوة أقرب للفوز.

صورة لسيارة خضراء تتسابق على مضمار.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

أطلق العنان للوضوح المطلق:
ClearMR 21000

مجموعة قياسية جديدة. شاشتنا هي الأولى في العالم التي تحصل على شهادة ClearMR 21000، حيث تتجاوز اختبار VESA بنسبة حركة واضحة تزيد عن 19500. استمتع بوضوح وسلاسة لا مثيل لهما.

أنيقة ومُدمجة

استمتع بإضاءة سداسية وتصميم شاشة مبتكر بدون حواف مرئية تقريبًا من جميع الجوانب الأربعة، مع قاعدة مرنة قابلة للتعديل بالكامل، تتيح لك ضبط الارتفاع، والإمالة، والتدوير، والدوران لتحقيق أقصى درجات الراحة. يوفر الحامل المدمج على شكل "L" مع إمكانية التدوير الواسع حلاً فعالًا لإدارة المساحة، مما يساعد في تحسين تنظيم المكتب وتقليل المساحات غير المستخدمة لتحقيق أقصى استفادة من مساحة العمل.

صورة تعرض إعداد الألعاب لشاشة الألعاب LG UltraGear OLED، طراز 27GX790A.

صورة شاشة الألعاب UltraGear OLED 27GX790A.

أيقونة قابلية تعديل الدوران.

الدوران

-30~30 درجة

أيقونة قابلية تعديل الإمالة.

الإمالة

-5~15 درجة

أيقونة قابلية تعديل الارتفاع.

الارتفاع

110 م

أيقونة قابلية الدوران حول المحور.

الدوران حول المحور

اتجاه عقارب الساعة

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

يتم توصيل سلك سماعة الرأس رباعي الأقطاب بالشاشة.

مخرج سماعة رأس رباعي

مكون إضافي
لتأثير صوتي غامر

استمتع بألعابك أثناء إجراء محادثة صوتية من خلال الاتصال بسهولة باستخدام سماعة رأس رباعية الأقطاب. أيضًا، يمكنك أن تشعر بمزيد من الانغماس مع الصوت الافتراضي ثلاثي الأبعاد مع DTS Headphone:X.

*تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل.

واجهة مستخدمة رسومية مخصصة للألعاب

واجهة مستخدمة رسومية مخصصة للألعاب وحائزة على جوائز

يمكن للاعبين استخدام خاصية العرض على الشاشة (On-Screen Display) وLG Switch لتخصيص الإعدادات من خلال ضبط خيارات الشاشة الأساسية لتعيين "مفتاح محدد من قِبل المستخدم" كمفتاح اختصار.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

* لتنزيل تطبيق LG Switch، يُرجى زيارة LG.COM.

حجم صغير، حركة سريعة

تأتي شاشة الألعاب بمقاس 27 بوصة مع توفير خيار ضبط حجم الشاشة إلى مقاس 24 بوصة للألعاب التي تتطلب استجابة سريعة. وهذا يسمح للاعبين بالتكيف مع حجم الشاشة الأصغر لعرض أوسع وتقليل الحركات، مما يتيح لهم الحصول على ميزة تنافسية.

*كيفية ضبط وضع 24 بوصة: افتح قائمة OSD 🠐 الإدخال 🠐 نسبة العرض إلى الارتفاع ثم حدد 16:9 24.

Dynamic Action Sync

من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.

Black Stabilizer

يساعد موازن اللون الأسود (Black Stabilizer) اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.

Crosshair

يتم تثبيت نقطة الهدف بالمركز الثابت لتعزيز دقة القنص.

عداد FPS

سيسمح لك عداد الإطارات FPS بمعرفة مدى جودة تحميل كل شيء. سواء كنت تقوم بالتحرير، أو تشغيل الألعاب، أو مشاهدة فيلم، فإن كل إطار مهم، ومع عداد الإطارات FPS، ستحصل على البيانات في الوقت الفعلي.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*ميزة Crosshair غير متاحة أثناء تنشيط عداد FPS.

*قد يعرض عداد FPS القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة.

* عداد الإطارات في الثانية (إطار في الثانية): قياس الإطارات في الثانية.

برنامج LG Calibration Studio.

LG Calibration Studio

عرض أحدث الألوان بدقة فائقة

من خلال استخدام معايرة الأجهزة في LG Calibration Studio، يمكنك الاستمتاع بجودة ألوان متقدمة مع طيف ألوان واسع النطاق وتناسق الألوان.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*لا تشمل العبوة البرنامج ومستشعر المعايرة. لتنزيل أحدث برامج LG Calibration Studio، قم بزيارة LG.COM.

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 1] إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة الذكي.

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 2] تعيين وضع اللعب (Game Mode) إلى اللاعب رقم 

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 3] اضبط السطوع على 100.

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 4] تعيين ذروة السطوع على “عالي” (High).

صورة إعدادات واجهة المستخدم الرسومية لوضع توفير الطاقة الذكي.
صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية لوضع اللاعب (Gamer Mode).
صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية للسطوع.
صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية للحد الأقصى للسطوع.
صورة إعدادات واجهة المستخدم الرسومية لوضع توفير الطاقة الذكي.
صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية لوضع اللاعب (Gamer Mode).
صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية للسطوع.
صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية للحد الأقصى للسطوع.
صورة إعدادات واجهة المستخدم الرسومية لوضع توفير الطاقة الذكي.

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 1] إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة الذكي.

صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية لوضع اللاعب (Gamer Mode).

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 2] تعيين وضع اللعب (Game Mode) إلى اللاعب رقم 

صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية للسطوع.

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 3] اضبط السطوع على 100.

صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية للحد الأقصى للسطوع.

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 4] تعيين ذروة السطوع على “عالي” (High).

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*قد يزيد استهلاك الطاقة عند اختيار الخيارات المذكورة أعلاه.

*قد يحدث احتراق للشاشة عند اختيار أي من الخيارات المذكورة أعلاه.

كيفية حماية شاشة OLED

يمكنك منع حدوث الصور اللاحقة أو احتراق الشاشة من خلال تشغيل "OLED Screen Move"، الذي يحرك الشاشة قليلاً على فترات منتظمة، و"شاشة التوقف" و"تنظيف الصورة".

يمكن التحكم في هذه الميزة أو ضبطها باستخدام زر عصا التحكم رباعي الاتجاهات الموجود على الشاشة.

*قد لا تتمكن من منع كل الصور اللاحقة أو احتراق الشاشة بهذه الطريقة. 

ضمان لمدة عامين ضد احتراق شاشة الألعاب UltraGear OLED.

ضمان لمدة عامين لشاشة الألعاب UltraGear OLED

عامان من تاريخ الشراء وعلى الأجزاء الداخلية والوظيفية فقط، بما في ذلك لوحة شاشة OLED.

*ضمان محدود. قد تختلف الشروط والأحكام حسب البلد.

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