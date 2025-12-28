توفر تقنية ™LG TurboWash3D في الغسالات علوية التحميل تنظيفًا قويًا ولطيفًا في 30 دقيقة فقط. تجمع بين ™WaveForce و™TurboDrum و™JetSpray، مما يخلق حركة ديناميكية وتدفقًا قويًا للمياه من أجل غسيل أسرع وأعمق وآمن على القماش.