About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
الغسالة

ما الميزات التي تحتاج إليها؟

صورة مقربة لوحة غسالات LG أمامية التحميل مع تمييز خاصية AI Wash، مما يرمز إلى التحكم الذكي والفعال في الغسيل.

الميزة والأداء

استكشف الميزات الأساسية التي تبسط الغسيل. بدءًا من استشعار القماش من خلال الذكاء الاصطناعي والعناية بالغسيل عبر 6 Motion إلى الدورات السريعة والجرعة التلقائية للمنظف، تساعد هذه الوظائف على تحسين الأداء والراحة للروتين اليومي.

الميزة الرئيسية لغسالات LG

غسالة أمامية التحميل مع غطاء قميص ثلاثي الأبعاد يعرض وزن القماش وحركته باستخدام تقنية AI DD.

™AI DD

تستشعر الوزن والنعومة لتحسين الحركات، مما يساعد على حماية ملابسك.

غسالة بيضاء أمامية التحميل في غرفة غسيل حديثة بتأثير رذاذ الماء مما يسلط الضوء على تنظيف TurboWash™ 360.

˚360 ™TurboWash

تنتهي الحمولات اليومية في وقت سريع يصل إلى 39 دقيقة مع توفير المياه والطاقة.

غسالة علوية التحميل مع تدفقات مياه ثلاثية الأبعاد دوّارة تُظهر التنظيف السريع والشامل.

™TurboWash3D

تدفقات المياه ثلاثية الأبعاد السريعة والقوية تنظف الغسيل في غضون 30 دقيقة فقط، مع المساعدة في حماية الأقمشة.

شخص يحمل هاتفًا ذكيًا مع فتح تطبيق ThinQ، ويتحكم في غسالات أمامية التحميل في غرفة الغسيل.

ThinQ App

تحكم في دورات الغسيل وراقبها عن بُعد باستخدام اتصال Wi-Fi والإشعارات الذكية.

الميزة والأداءمزايا المرافقمقارنة المنتجاتنصائح مفيدةالأسئلة الشائعة
الميزة والأداء
الصفحة الرئيسية لدليل الشراء
™AI DD

العناية الذكية بالأقمشة

تكتشف تقنية ™AI DD من LG نوع القماش والوزن لتحسين حركات الغسيل للعناية المخصصة. بالإضافة إلى تقنية ™DirectDrive وتقنية 6 Motion، توفر تنظيفًا هادئًا وقويًا ولطيفًا يساعد على حماية ملابسك مع كل غسلة.

™AI DD في غسالة أمامية التحميل™AI DD في غسالة علوية التحميل
صورة مقربة للوحة تحكم في غسالة LG تعرض الغسل بالذكاء الاصطناعي، مما يسلط الضوء على الكشف عن الأقمشة والعناية الذكية من خلال تقنية AI DD™.

˚360 ™TurboWash

عناية كاملة في 39 دقيقة

نظِّف الغسيل في 39 دقيقة فقط باستخدام تقنية TurboWash™ 360°. بفضل تقنية 3D Multi Spray ومضخة Inverter Pump، توفر تنظيفًا سريعًا وشاملاً لطيفًا على الأقمشة ويستخدم الماء بكفاءة.

شاهد جميع أجهزة ˚360 ™TurboWash
غسالة LG بيضاء أمامية التحميل مع خلفية رش الماء تمثل تنظيفًا سريعًا بتقنية TurboWash™ 360°.

™TurboWash3D

تنظيف قوي ولطيف في 30 دقيقة فقط*.

توفر تقنية ™LG TurboWash3D في الغسالات علوية التحميل تنظيفًا قويًا ولطيفًا في 30 دقيقة فقط. تجمع بين ™WaveForce و™TurboDrum و™JetSpray، مما يخلق حركة ديناميكية وتدفقًا قويًا للمياه من أجل غسيل أسرع وأعمق وآمن على القماش.

شاهد جميع أجهزة ™TurboWash3D
أسطوانة غسالة LG علوية التحميل مع تأثير حركة الماء ثلاثي الأبعاد (3D) الذي يُظهر تنظيفًا قويًا ولطيفًا في 30 دقيقة

أسطوانة غسالة LG علوية التحميل مع تأثير حركة الماء ثلاثي الأبعاد (3D) الذي يُظهر تنظيفًا قويًا ولطيفًا في 30 دقيقة

Top load washer drum with cascading water, highlighting WaveForce™ waterfall motion.
Washer drum rotating with opposing arrows, representing TurboDrum™ side-to-side washing motion.
Washer drum with angled water spray streams emphasizing JetSpray™ quick rinse action.
أسطوانة الغسالة علوية التحميل مع ماء متتالي، مما يسلط الضوء على حركة الشلال WaveForce™.
تدور أسطوانة الغسالة بأسهم متقابلة، تمثل حركة الغسيل من جانب إلى آخر TurboDrum™.
أسطوانة غسالة مزود بخراطيم رش مياه بزاوية تبرز ميزة الشطف السريع JetSpray™.

WaveForce

تضمن حركة الشلال القوية من الأعلى إلى الأسفل تنظيفًا عميقًا.

TurboDrum™

توفر حركة الأسطوانة الديناميكية من جانب إلى آخر تنظيفًا شاملاً مع حماية القماش.

JetSpray

توفر نفاثات الماء عالية الضغط شطفًا سريعًا وفعالًا لغسيل أنظف.

- تم اختباره من قبل Intertek، استنادًا إلى IEC 60456، الإصدار 5.0. دورة TurboWash39 مع حمولة IEC تبلغ 5 كجم مقارنةً بدورة القطن التقليدية مع ™TurboWash (F4V9RWP2W مقابل FCL450S2W).

*قد تختلف النتائج حسب البيئة.

تطبيق ThinQ

غسيل ذكي مع Wi-Fi

مع تطبيق LG ThinQ، يمكنك إدارة الغسالة في أي وقت وفي أي مكان. ابدأ دورات الغسيل، وراقب استخدام الطاقة، وجدول عمليات الغسيل، وحتى تحكم في الغسالة باستخدام مكبر الصوت الذكي أو مساعد الذكاء الاصطناعي.

™ThinQ في الغسالات أمامية التحميل™ThinQ في الغسالات علوية التحميل
سيدة على أريكة تستخدم هاتفًا ذكيًا به تطبيق ThinQ متصلاً بغسالة LG أمامية التحميل التي تعرض التحكم الذكي في Wi-Fi.

سيدة على أريكة تستخدم هاتفًا ذكيًا به تطبيق ThinQ متصلاً بغسالة LG أمامية التحميل التي تعرض التحكم الذكي في Wi-Fi.

مزايا المرافق

ميزات مفيدة لغسالة الملابس

سعة كبيرة

تنظيف فلتر الوبر المزدوج

موزع المنظف التلقائي

نظام إغلاق الباب بهدوء

مقارنة المنتجات

قارن بين حلول الغسيل والتجفيف الرئيسية من LG للعثور على الحل الذي يناسب مساحتك وسعتك ونمط حياتك في المنازل الإماراتية.

Table Caption
FeaturesWash TowerWasher-Dryer ComboWasing DryerTop LoadingTwin Tub
صورة أمامية لـ WK1310BST
WK1310BST
صورة أمامية لـ WSN1508BMT
WSN1508BMT
صورة أمامية لـ WFN1310BST
WFN1310BST
صورة أمامية لـ WTV24HHP
WTV24HHP
صورة أمامية لـ WTT1410OM1
WTT1410OM1
max-capacity(kg)Wash 13 / Dry 10Wash 15 / Dry 8Wash 13Wash 24Wash 14
Steam CareYesYesYesYesNo
nullYesYesYesYesNo
ThinQ™ (Wi-Fi)YesYesYesYesNo
Sensor DryYesYes---
Dimensions (WxHxD, mm)600 × 1650 × 660650 x 950 x 645650 x 950 x 645690 x 1070 x 730964 × 1043 × 540

*تخضع المواصفات للتغيير. يُرجى الرجوع إلى صفحات المنتج الفردية للحصول على آخر التفاصيل.

استكشف المزيد، واختر بشكل صحيح

صورة مقربة للوحة التحكم في الغسالة السوداء من LG. تعرض الشاشة "اكتشاف مستوى الحمولة" مع وجود زر طاقة على اليسار ويد تضغط على الزر في الجانب الأيمن

What type are you looking for?

اكتشف المزيد
صورة مقربة للوحة التحكم في غسالة ملابس LG التي تكشف مستوى حمولة الغسيل

Which size fits your needs?

اكتشف المزيد
غسالة LG سوداء مع ميزان مائي موضوع في الأعلى للتحقق من محاذاة الجهاز أفقيًا.

What should you check before installation?

اكتشف المزيد

الأسئلة الشائعة حول الغسالات

Q.

كيف يمكنني تقليل الضوضاء التي تصدرها الغسالة؟

A.

اختر غسالة LG ذات الأداء العالي والهادئ مع محرك DirectDrive™ الذي يقلل الأجزاء المتحركة لتوفير عملية تشغيل أكثر هدوءًا ومتانة طويلة الأمد. تأكد من التثبيت الصحيح على سطح مستوٍ، واستخدم وسادات مقاومة للاهتزاز، وضع الوحدة بشكل ثابت لتقليل الضوضاء أثناء الدوران بسرعة عالية.

Q.

ما هو الكشف عن القماش الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في غسالات LG؟

A.

تقنية LG AI DD™ تستخدم التعلم العميق ومحرك 6 Motion Direct Drive لتحليل نوع القماش والوزن في كل حمولة ثم يضبط الحركة والوقت لتقديم الرعاية المناسبة. يوفر ذلك تحكمًا ذكيًا مع أداء يتسم بالكفاءة والهدوء والمتانة.

Q.

ما مزايا ميزات الغسيل السريع في غسالات LG؟

A.

توفر تقنية TurboWash™ 360 غسيلاً سريعًا قويًا في حوالي 39 دقيقة. من خلال تحسين تدفق المياه وتوزيع المنظف وحركة الأسطوانة باستخدام 3D Multi Spray وInverter Pump، يتم التنظيف بكفاءة مع المساعدة في حماية الأقمشة.

Q.

ما المقصود بالغسيل السريع (Quick Wash) في غسالة LG؟

A.

الغسيل السريع (Quick Wash) هو دورة توفر الوقت للأحمال خفيفة الاتساخ. في بعض الطرز المحددة، يستخدم TurboWash™ 360 رشاشات عالية الضغط واستخدامًا محسّنًا للمنظفات وحركة أسطوانة لإنهاء الغسيل بسرعة مع الحفاظ على العناية اللطيفة بالأقمشة.

Q.

كيف أختار دورة الغسيل المناسبة للأقمشة المختلفة؟

A.

تحقق من ملصقات العناية بالملابس أولاً ثم حدد الدورة المناسبة. تزن الطرازات المزودة بتقنية AI DD™ الحمولة تلقائيًا وتكتشف النعومة لضبط الحركات من أجل التنظيف الأمثل. باستخدام تقنية ThinQ™، يمكنك أيضًا تنسيق الدورات بين الغسالة والمجفف لمزيد من الراحة.

Q.

كيف أختار غسالة موفرة للطاقة؟

A.

ابحث عن الطرازات ذات التصنيفات العالية في ملصقات الطاقة. يتضمن العديد منها الذكاء الاصطناعي الذي يتكيف مع حركات الغسيل لتوفير المياه والطاقة دون التضحية بالأداء، مما يدعم العناية الصديقة للبيئة والموفرة للتكلفة.

تلميحات مفيدة، مدعومة من LG

جرّب نصائح يومية سهلة لاستخدام أجهزتك بشكل أفضل.

غسالة LG النحيفة أمامية التحميل مُثبتة بدقة في مساحة خزانة صغيرة

كشف حقائق سعة الغسالات النحيفة

تنظيف فلتر الوبر في المُجفِّف الذي يعمل بمضخة حرارية لتحقيق تجفيف فعال

دليل المجفف الذي يعمل بالمضخة الحرارية

شخص يحمل ملابس محبوكة مطوية بعناية بعد تجفيفها باستخدام مجفف LG الذكي

أيام الغسيل مع المجففات الذكية من LG