الغسالة
ما الميزات التي تحتاج إليها؟
الميزة الرئيسية لغسالات LG
™AI DD
تستشعر الوزن والنعومة لتحسين الحركات، مما يساعد على حماية ملابسك.
˚360 ™TurboWash
تنتهي الحمولات اليومية في وقت سريع يصل إلى 39 دقيقة مع توفير المياه والطاقة.
™TurboWash3D
تدفقات المياه ثلاثية الأبعاد السريعة والقوية تنظف الغسيل في غضون 30 دقيقة فقط، مع المساعدة في حماية الأقمشة.
ThinQ App
تحكم في دورات الغسيل وراقبها عن بُعد باستخدام اتصال Wi-Fi والإشعارات الذكية.
™AI DD
العناية الذكية بالأقمشة
تكتشف تقنية ™AI DD من LG نوع القماش والوزن لتحسين حركات الغسيل للعناية المخصصة. بالإضافة إلى تقنية ™DirectDrive وتقنية 6 Motion، توفر تنظيفًا هادئًا وقويًا ولطيفًا يساعد على حماية ملابسك مع كل غسلة.
˚360 ™TurboWash
عناية كاملة في 39 دقيقة
نظِّف الغسيل في 39 دقيقة فقط باستخدام تقنية TurboWash™ 360°. بفضل تقنية 3D Multi Spray ومضخة Inverter Pump، توفر تنظيفًا سريعًا وشاملاً لطيفًا على الأقمشة ويستخدم الماء بكفاءة.
™TurboWash3D
تنظيف قوي ولطيف في 30 دقيقة فقط*.
توفر تقنية ™LG TurboWash3D في الغسالات علوية التحميل تنظيفًا قويًا ولطيفًا في 30 دقيقة فقط. تجمع بين ™WaveForce و™TurboDrum و™JetSpray، مما يخلق حركة ديناميكية وتدفقًا قويًا للمياه من أجل غسيل أسرع وأعمق وآمن على القماش.
- تم اختباره من قبل Intertek، استنادًا إلى IEC 60456، الإصدار 5.0. دورة TurboWash39 مع حمولة IEC تبلغ 5 كجم مقارنةً بدورة القطن التقليدية مع ™TurboWash (F4V9RWP2W مقابل FCL450S2W).
*قد تختلف النتائج حسب البيئة.
تطبيق ThinQ
غسيل ذكي مع Wi-Fi
مع تطبيق LG ThinQ، يمكنك إدارة الغسالة في أي وقت وفي أي مكان. ابدأ دورات الغسيل، وراقب استخدام الطاقة، وجدول عمليات الغسيل، وحتى تحكم في الغسالة باستخدام مكبر الصوت الذكي أو مساعد الذكاء الاصطناعي.
مزايا المرافق
ميزات مفيدة لغسالة الملابس
مقارنة المنتجات
قارن بين حلول الغسيل والتجفيف الرئيسية من LG للعثور على الحل الذي يناسب مساحتك وسعتك ونمط حياتك في المنازل الإماراتية.
|Features
|Wash Tower
|Washer-Dryer Combo
|Wasing Dryer
|Top Loading
|Twin Tub
WK1310BST
WSN1508BMT
WFN1310BST
WTV24HHP
WTT1410OM1
|max-capacity(kg)
|Wash 13 / Dry 10
|Wash 15 / Dry 8
|Wash 13
|Wash 24
|Wash 14
|Steam Care
|Yes
|Yes
|Yes
|Yes
|No
|null
|Yes
|Yes
|Yes
|Yes
|No
|ThinQ™ (Wi-Fi)
|Yes
|Yes
|Yes
|Yes
|No
|Sensor Dry
|Yes
|Yes
|-
|-
|-
|Dimensions (WxHxD, mm)
|600 × 1650 × 660
|650 x 950 x 645
|650 x 950 x 645
|690 x 1070 x 730
|964 × 1043 × 540
*تخضع المواصفات للتغيير. يُرجى الرجوع إلى صفحات المنتج الفردية للحصول على آخر التفاصيل.
الأسئلة الشائعة حول الغسالات
Q.
كيف يمكنني تقليل الضوضاء التي تصدرها الغسالة؟
A.
اختر غسالة LG ذات الأداء العالي والهادئ مع محرك DirectDrive™ الذي يقلل الأجزاء المتحركة لتوفير عملية تشغيل أكثر هدوءًا ومتانة طويلة الأمد. تأكد من التثبيت الصحيح على سطح مستوٍ، واستخدم وسادات مقاومة للاهتزاز، وضع الوحدة بشكل ثابت لتقليل الضوضاء أثناء الدوران بسرعة عالية.
Q.
ما هو الكشف عن القماش الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في غسالات LG؟
A.
تقنية LG AI DD™ تستخدم التعلم العميق ومحرك 6 Motion Direct Drive لتحليل نوع القماش والوزن في كل حمولة ثم يضبط الحركة والوقت لتقديم الرعاية المناسبة. يوفر ذلك تحكمًا ذكيًا مع أداء يتسم بالكفاءة والهدوء والمتانة.
Q.
ما مزايا ميزات الغسيل السريع في غسالات LG؟
A.
توفر تقنية TurboWash™ 360 غسيلاً سريعًا قويًا في حوالي 39 دقيقة. من خلال تحسين تدفق المياه وتوزيع المنظف وحركة الأسطوانة باستخدام 3D Multi Spray وInverter Pump، يتم التنظيف بكفاءة مع المساعدة في حماية الأقمشة.
Q.
ما المقصود بالغسيل السريع (Quick Wash) في غسالة LG؟
A.
الغسيل السريع (Quick Wash) هو دورة توفر الوقت للأحمال خفيفة الاتساخ. في بعض الطرز المحددة، يستخدم TurboWash™ 360 رشاشات عالية الضغط واستخدامًا محسّنًا للمنظفات وحركة أسطوانة لإنهاء الغسيل بسرعة مع الحفاظ على العناية اللطيفة بالأقمشة.
Q.
كيف أختار دورة الغسيل المناسبة للأقمشة المختلفة؟
A.
تحقق من ملصقات العناية بالملابس أولاً ثم حدد الدورة المناسبة. تزن الطرازات المزودة بتقنية AI DD™ الحمولة تلقائيًا وتكتشف النعومة لضبط الحركات من أجل التنظيف الأمثل. باستخدام تقنية ThinQ™، يمكنك أيضًا تنسيق الدورات بين الغسالة والمجفف لمزيد من الراحة.
Q.
كيف أختار غسالة موفرة للطاقة؟
A.
ابحث عن الطرازات ذات التصنيفات العالية في ملصقات الطاقة. يتضمن العديد منها الذكاء الاصطناعي الذي يتكيف مع حركات الغسيل لتوفير المياه والطاقة دون التضحية بالأداء، مما يدعم العناية الصديقة للبيئة والموفرة للتكلفة.
