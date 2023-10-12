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مركز تحكّم لجميع أجهزة LG ThinQ
مع تطبيق LG ThinQ، سيكون منزلك بالقرب منك دائمًا. كل ما تحتاج إليه هو اتصال بالإنترنت لمراقبة جميع الأجهزة وإدارتها، حتى أثناء تنقّلك.
شغِّل مكيف الهواء قبل الوصول إلى المنزل.
اختر دورات تجفيف متخصّصة للملابس الرقيقة.
تحقّق من حالة الغسيل واكتمال الدورة من هاتفك.
ألا يمكنك العثور على جهاز التحكّم عن بعد؟ استخدِم تطبيق LG ThinQ للتحكم في التلفزيون.
فعِّل وضع الطاقة المنخفضة لتوفير الطاقة في أثناء غيابك.
تحكّم في مكنستك الكهربائية الآلية عن بُعد.
يتحقّق تطبيق LG ThinQ من التقدّم الذي أنجزته الغسالة ليعفيك أنت من ذلك.
منزل ذكي
تابِع حالة أجهزتك في كل الأوقات
ولّت أيام الانتظار بفارغ الصبر بجانب غسالة الملابس. مع تطبيق LG ThinQ، يمكنك مراقبة حالة أجهزة المنزل الذكية بسرعة وبكل سهولة.
صورة تعرض شاشة تحتوي على تحديثات الحالة الخاصة بالغسالة في تطبيق LG ThinQ.
منزل ذكي
تسهيل الطهي
كل ما عليك فعله هو مسح الرمز الشريطي المتوفر على الوجبات المجمّدة الجاهزة للطهي ضوئيًا لإرسال تعليمات الطهي تلقائيًا إلى الفرن. يتم تخصيص الإعدادات وفقًا لاختياراتك المفضَّلة في الطهي، ويمكنك حفظ الوجبات التي تم مسحها ضوئيًا في القسم «وصفاتي» في تطبيق LG ThinQ.
العلامات التجارية المتوفرة¹⁾:
DiGiorno وHot Pockets وJack's وLean Cuisine وStouffers وTombstone وSweet Earth وOre Ida وSmart Ones وSmart Made وDevour وBoca وBagel Bites وغيرها.
صورة تعرض فرنًا بجانب شاشة تطبيق LG ThinQ تحتوي على رمز شريطي وماسحه الضوئي.
ميزة النقر السحري لربط التلفزيون بالهاتف
استخدِم تطبيق LG ThinQ بدلاً من جهاز التحكم عن بعد. بنقرة سحرية واحدة، أصبح بإمكانك عرض المحتوى وبثّه ومشاركة الصوت من تلفزيونك إلى هاتفك أو العكس.²⁾
تعرّف على الخدمات التي يمكنك الحصول عليها من خلال تطبيق LG ThinQ
نزّل تطبيق LG ThinQ وتمتّع بإدارة كل أجهزتك في مكان واحد
*قد تختلف الأسعار والعروض الترويجية والتوافر حسب المتجر وعبر الإنترنت. تخضع الأسعار للتغيير بدون إخطار. الكميات محدودة. راجع بائعي التجزئة المحليين لديك لمعرفة السعر النهائي والتوافر.
**قد تختلف المنتجات والخدمات والميزات المتاحة المعروضة في الفيديوهات أو على الموقع الإلكتروني حسب الطراز أو الإقليم/الدولة.
***Alexa ومساعد Google هما علامتان تجاريتان مملوكتان للغير.
[الصفحة الرئيسية]
1) بالنسبة لبعض طرز التلفزيونات، قد تحتاج إلى جهاز تحكّم عن بعد لاستخدام الأمر الصوتي.
1) لا تعمل ميزة المسح للطهي إلا مع المنتجات الشريكة. قد تسري القيود والاستثناءات.
2) لا تعمل ميزة مرآة النقر السحري إلا مع طرازات محدودة من هواتف LG وتقتصر المحتويات على وقت وقنوات معينة.
3) مكبر الصوت المعروض في قسم الطلبات الذكية هو أحد منتجات Amazon.
[التكنولوجيا]
1) التحكّم من خلال الأوامر الصوتية متاح محليًا فقط.
[الخدمات]
1) تختلف بناءً على حزمة العرض.
2) Energy DR : تعتمد الجوائز على المشاركة الكاملة أثناء فترات ذروة الاستهلاك في الصيف. ويجب التسجيل. تُطبّق الشروط والأحكام. يًرجى زيارة https://www.eversource.com/content/ct-c/residential/save-money-energy/manage-energy-costs-usage/efficient-products/heating-cooling/wi-fi-air-conditioner-demand-response للاطِّلاع على الشروط والأحكام الكاملة.
3) يختلف برنامج Demand Response حسب المناطق والأوقات التي يُطبّق فيها.
4) قد تكون الإشعارات الفورية الفعلية للتطبيق مختلفة حسب تنبيهات ThinQ Care.
استمتِع بتجربة غنية من خلال تطبيق LG ThinQ المتكامل مع منتجات LG، بدءًا من الهواتف المحمولة والتلفزيونات وصولاً إلى الثلاجات والغسالات والمكانس الكهربائية وغيرها. اكتشِف تطبيق LG ThinQ لتعرف كيف يساعد في إنشاء اتصال سلس بالأجهزة في المنزل وأثناء التنقّل ليجعل الحياة جميلة. تعلّم بنفسك كيف ينتج عن التواصل ومشاركة البيانات عبر الأجهزة تجربة أسهل وأكثر تخصيصًا من شأنها أن تحسِّن حياتك وتمنحك الفرصة لإنجاز المهام الأكثر أهمية. إليك بعض المنتجات والتجارب المتاحة:
تقدِّم تلفزيونات OLED وNanoCell من LG المزودة بتقنية ThinQ مرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعي وتجربة مشاهدة أكثر تميّزًا في غرفة المعيشة الخاصة بك مباشرةً. اكتشِف طفرة في الذكاء الاصطناعي ستمنحك تجربة سينمائية ومركزًا لمنزلك الذكي وأكثر.
أجهزة LG. عندما تختار الأجهزة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي الذكية والسهلة من LG، لن تكون أجهزة فحسب، بل ستساعدك على إدارة منزلك وحياتك. تتميّز ثلاجة InstaView™ Door-in-Door® بمساعد Amazon Alexa الصوتي المُدمج فيها ليكون بإمكانك إنجاز جميع المهام من خلال بعض الأوامر الصوتية البسيطة. يمكنك تسوّق البقالة، وإنشاء قائمة مهام، والاستماع إلى أغانيك المفضّلة وأكثر. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تقنية ThinQ متاحة على الأجهزة الأخرى، بما في ذلك المكانس الكهربائية والغسالات.
ما هي مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى؟ استكشِف أحدث إبداعات LG وكن دائمًا على اطّلاع بآخر الحلول الذكية للمطبخ والمنزل بأكمله، وتعلّم كيف تمنحك الأجهزة المتصلة حياة أفضل.