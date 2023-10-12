احصل على صوت غني وغامر مع مكبر الصوت من إل جي. سواء كنت تريد صوتًا أفضل من إخراج صوت التلفزيون العادي ، أو صوتًا جهيرًا قويًا للغاية يضعك في قلب الحدث ، فهناك مكبر صوت مناسب لك.