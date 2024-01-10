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تجلس العائلة على الأريكة ويضحكون. ومن حولهم رسم خط أبيض للثلاجة والغسالة ومكيف الهواء.

الفرق في الصميم (Core)

Core Tech، قلب وروح جميع أجهزة LG المنزلية،

يتم صناعتها من خلال التقنيات المبتكرة.

 

يكمن الابتكار الذي يحدد الأداء في جوهر منتجاتنا

في تقنيات الضاغط العاكس Inverter Linear Compressor™ في الثلاجات، وInverter DirectDrive™ في الغسالات،

وDUAL Inverter Compressor™ في مكيفات الهواء.

 

لا يتعلق الأمر فقط بالتكنولوجيا والمكونات الأساسية.

وهذا ما تلتزم به LG تمامًا تجاه عملائنا،

هذا ما بنيناه من الألف إلى الياء لتمييز أنفسنا عن الآخرين.

وهذا ما جعلنا نكتسب ثقة عملائنا على مر السنين.

 

الآن، بينما نتجه جميعًا نحو أنماط حياة مستدامة،

تتطور تقنية LG Core أيضًا معنا.

 

Core Tech هي أساس تقنيتنا التي تمثل 

وجهات نظرنا وفلسفتنا،

وهي مخصصة لتكنولوجيا الثقافة التي ستخلق بيئة أفضل للجميع.

تأتي الغسالة والثلاجة ومكيف الهواء مع كل مكون رئيسي.

يعمل ضاغط Inverter Linear Compressor™ من LG على تعزيز الابتكار في مجال التبريد

الضاغط هو القلب النابض للثلاجة، حيث يقوم بتدوير مادة التبريد لإنتاج الهواء البارد وتقديم أداء وموثوقية متميزين. ضاغط Inverter Linear Compressor™ من LG يوفر قوة المحرك للمكبس في خط مستقيم دون الدوران، مما يؤدي إلى ضغطه لزيادة كفاءة الطاقة. تقوم تقنية الضاغط من LG بتشغيل الثلاجات منذ عام 2001 بفضل التحكم العاكس لسرعات المحرك الدقيقة. وقد ظهرت هذه التقنية لأول مرة في عام 1993. يجسد ضاغط Inverter Linear Compressor™ كيفية ريادة LG لسوق الثلاجات العالمي استنادًا إلى تقنيات أساسية مختلفة.

يمكن رؤية ثلاجة LG وضاغط LG Inverter Linear Compressor™ جنبًا إلى جنب.

كفاءة استخدام الطاقةكفاءة استخدام الطاقة المتانة النضارة مستوى ضجيج منخفض
كفاءة استخدام الطاقةكفاءة استخدام الطاقة

كفاءة الطاقة وتوفيرها على مدار العام

هل تريد أن تكون سعيدًا بفاتورة الكهرباء التي تتلقاها؟

تبتسم المرأة أمام الثلاجة وهي تنظر إلى نافذة الثلاجة، وهناك مصابيح كهربائية وعلامات طبيعة المكان حول المرأة التي تُعبّر عن كفاءة الطاقة.

تتحرك مكابس LG Inverter Linear Compressor™ بحركة مستقيمة بدلاً من الدوران، مما يتيح النقل المباشر للطاقة بكفاءة أكبر بنسبة 32% من الضواغط ذات السرعة الثابتة.

*مقارنة بالثلاجة المزودة بضاغط ترددي تقليدي من LG. استنادًا إلى اختبار VDE (بتاريخ 14‏.2) لمقارنة استهلاك الطاقة بين طراز LGE GBB530NSCXE (B/F، طراز ضاغط Inverter Linear Compressor) وGBB530NSQWB (B/F، طراز الضاغط الترددي).

**قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي. 

نقطة احتكاك واحدة، كفاءة عالية في استخدام الطاقة

يوفر ضاغط LG Inverter Linear Compressor™ قوة المحرك لدفع المكبس في خط مستقيم بدلاً من الدوران، مما يحسن كفاءة الطاقة.

تصميم متين لأداء يدوم طويلا

هل هناك ثلاجة يمكن أن تمنحك 10 سنوات من راحة البال؟

أفراد الأسرة متجمعون أمام الثلاجة.

يتميز ضاغط Inverter Linear Compressor™ من LG بالمتانة مع عدد أقل من الأجزاء المتحركة وأماكن أقل للاحتكاك والتآكل. ويأتي الضاغط مدعومًا بضمان لمدة 10 سنوات، حتى تتمكن من التركيز على صنع الذكريات بدلاً من الإصلاحات.

*ضمان لمدة 10 سنوات على ضاغط Inverter Linear Compressor (الأجزاء فقط).

نضارة مطلقة تحافظ على الجودة الطبيعية لطعامك

هل ترغب في الاستمتاع بنضارة الطعام طوال الأسبوع؟

ثمة زوجان مبتسمان يطبخان أمام الثلاجة.

تحكم في تقلبات درجات الحرارة باستخدام LinearCooling™، مما يسمح لثلاجتك بالاحتفاظ بأطعمتك ومشروباتك المفضلة طازجة لفترة أطول. استمتع بوجبات ألذ مع مكونات تحتفظ بنضارتها.

حافظ على نضارة الطعام لمدة تصل إلى 7 أيام

تحافظ تقنية LinearCooling™ على درجات حرارة داخلية دقيقة نسبيًا في حدود ±0.5 درجة مئوية مع مرور الوقت عن طريق تدوير الهواء البارد بشكل متكرر أكثر من أنظمة التبريد التقليدية. كما يساعد مستشعر LG الموضوع في مكان استراتيجي على الحفاظ على درجة الحرارة المرغوبة.

*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV Rheinland باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل تخفيض وزن نسبته 5% من خبز الباك تشوي (pak choi) على رف حجرة الطعام الطازج الخاصة بطراز LGE LINEARCooling.

**الطرازات السارية فقط. قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.

ثلاجة هادئة لوقت ممتع

هل تريد مطبخًا أكثر هدوءًا لإجراء محادثات عشاء أكثر متعة؟

زوجان يستمتعان بتناول وجبة أمام ثلاجة هادئة.

يمثل الضاغط مصدر الضجيج في الثلاجة. يحتوي ضاغط Inverter Linear Compressor™ على نقاط احتكاك أقل، لذلك فهو أكثر سلاسة وهدوءًا عند التشغيل والتوقف. أثناء هذه العملية الهادئة، يمكنك الدردشة دون أي أصوات مزعجة صادرة عن الثلاجة.

*تاريخ الاختبار: 20‏.8

**نموذج الاختبار: GBB92STBKP (B/F، طراز Inverter Linear compressor)

***المعهد التكنولوجي الدنماركي للطاقة والمناخ / مختبر الضوضاء

****قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.

منتجات التكنولوجيا الأساسية المبتكرة من LG

بداية الثلاجة الذكية

GSQV90PZAE

GSQV90PZAE

InstaView Door-in-Door | ثلاجة بفريزر على الطراز الأمريكي | 655 لتر | إمكانية الاتصال بشبكة WiFi | فولاذ لامع

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GSXV91BSAE

GSXV91BSAE

InstaView Door-in-Door | ثلاجة بفريزر على الطراز الأمريكي | 635 لتر | إمكانية الاتصال بشبكة WiFi | فولاذ لامع مقاوم للصدأ

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GSXV91MCAE

GSXV91MCAE

InstaView Door-in-Door‏ | GSXV91MCAE | ثلاجة بفريزر على الطراز الأمريكي | 635 لتر | إمكانية الاتصال بشبكة WiFi | لون أسود لامع

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