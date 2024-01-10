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الفرق في الصميم (Core)
Core Tech، قلب وروح جميع أجهزة LG المنزلية،
يتم صناعتها من خلال التقنيات المبتكرة.
يكمن الابتكار الذي يحدد الأداء في جوهر منتجاتنا
في تقنيات الضاغط العاكس Inverter Linear Compressor™ في الثلاجات، وInverter DirectDrive™ في الغسالات،
وDUAL Inverter Compressor™ في مكيفات الهواء.
لا يتعلق الأمر فقط بالتكنولوجيا والمكونات الأساسية.
وهذا ما تلتزم به LG تمامًا تجاه عملائنا،
هذا ما بنيناه من الألف إلى الياء لتمييز أنفسنا عن الآخرين.
وهذا ما جعلنا نكتسب ثقة عملائنا على مر السنين.
الآن، بينما نتجه جميعًا نحو أنماط حياة مستدامة،
تتطور تقنية LG Core أيضًا معنا.
Core Tech هي أساس تقنيتنا التي تمثل
وجهات نظرنا وفلسفتنا،
وهي مخصصة لتكنولوجيا الثقافة التي ستخلق بيئة أفضل للجميع.
يعمل ضاغط Inverter Linear Compressor™ من LG على تعزيز الابتكار في مجال التبريد
الضاغط هو القلب النابض للثلاجة، حيث يقوم بتدوير مادة التبريد لإنتاج الهواء البارد وتقديم أداء وموثوقية متميزين. ضاغط Inverter Linear Compressor™ من LG يوفر قوة المحرك للمكبس في خط مستقيم دون الدوران، مما يؤدي إلى ضغطه لزيادة كفاءة الطاقة. تقوم تقنية الضاغط من LG بتشغيل الثلاجات منذ عام 2001 بفضل التحكم العاكس لسرعات المحرك الدقيقة. وقد ظهرت هذه التقنية لأول مرة في عام 1993. يجسد ضاغط Inverter Linear Compressor™ كيفية ريادة LG لسوق الثلاجات العالمي استنادًا إلى تقنيات أساسية مختلفة.
يمكن رؤية ثلاجة LG وضاغط LG Inverter Linear Compressor™ جنبًا إلى جنب.
كفاءة الطاقة وتوفيرها على مدار العام
هل تريد أن تكون سعيدًا بفاتورة الكهرباء التي تتلقاها؟
*مقارنة بالثلاجة المزودة بضاغط ترددي تقليدي من LG. استنادًا إلى اختبار VDE (بتاريخ 14.2) لمقارنة استهلاك الطاقة بين طراز LGE GBB530NSCXE (B/F، طراز ضاغط Inverter Linear Compressor) وGBB530NSQWB (B/F، طراز الضاغط الترددي).
**قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.
تصميم متين لأداء يدوم طويلا
هل هناك ثلاجة يمكن أن تمنحك 10 سنوات من راحة البال؟
*ضمان لمدة 10 سنوات على ضاغط Inverter Linear Compressor (الأجزاء فقط).
نضارة مطلقة تحافظ على الجودة الطبيعية لطعامك
هل ترغب في الاستمتاع بنضارة الطعام طوال الأسبوع؟
*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV Rheinland باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل تخفيض وزن نسبته 5% من خبز الباك تشوي (pak choi) على رف حجرة الطعام الطازج الخاصة بطراز LGE LINEARCooling.
**الطرازات السارية فقط. قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.
ثلاجة هادئة لوقت ممتع
هل تريد مطبخًا أكثر هدوءًا لإجراء محادثات عشاء أكثر متعة؟
*تاريخ الاختبار: 20.8
**نموذج الاختبار: GBB92STBKP (B/F، طراز Inverter Linear compressor)
***المعهد التكنولوجي الدنماركي للطاقة والمناخ / مختبر الضوضاء
****قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.