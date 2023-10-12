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21.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس
*مقارنة بـ LG التقليدية Side by Side InstaView™ ThinQ™(GSX971NEAE).
*تم تقييم UVnano (اسم الوظيفة: العناية الذاتية Self Care) من خلال الاختبارات المعملية بواسطة TÜV Rheinland باستخدام طرق الاختبار الداخلية لقياس تقليل الإشريكية القولونية، والمكورات العنقودية الذهبية والزائفة الزنجارية في عينات الماء المقطر بعد التعرض لمصباح LED للأشعة فوق البنفسجية للمنتج لمدة 10 دقيقة كل ساعة، بعد ما مجموعه 24 ساعة من الاستخدام المنزلي العادي. قد تختلف النتائج الفعلية حسب الظروف البيئية والاستخدام. لا يعالج المنتج الحالات المتعلقة بالصحة ولا يضمن أن المياه التي تمت تصفيتها بواسطة المنتج ستكون خالية من الملوثات مثل الجسيمات الميكروبيولوجية التي تؤثر على صحة المستخدمين.
*UVnano مركب من الكلمتين UV (فوق بنفسجي) و nanometer (وحدة طول). مقطع فيديو يظهر به مياه تتساقط من الخس الأخضر الناضر ومقطع فيديو يوضح قطرات مياه تتساقط على طماطم حمراء طازجة، بجوار مقطع فيديو يظهر به توت أزرق مبلل.
*استنادًا لنتائج اختبار توفالو راينلاند باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل إنقاص الوزن بنسبة %5 من الملفوف الصيني بوك تشوي على رف حجرة لإنتاج الطازج لثلاجة التبريد الطولي™ طراز GSXV91NSAE. قد تختلف النتيجة وفق استخدام الفعلي.
*استنادًا إلى نتائج اختبار توفالو راينلاند باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي التي تقارن وقت انخفاض درجة حرارة حاوية المياه الموضوعة في السلة العلوية للطرازات التي تتميز بتقنية تبريد الباب⁺™ والتي تخلو منها. الموديلات المناسبة فقط.
*الصور لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.
*من المفترض أن تتوقف وظيفة تبريد الباب⁺™ ™⁺DoorCooling عن عند فتح الباب.
أناقة حديثة في كل التفاصيل
*™Metal Fresh هي عبارة مركبة مشتقة من العبارات "تصميم مغلف بالمعدن metal laminated design" المطبقة على فتحة الهواء البارد و "NatureFresh" بواسطة ™LINEARCooling و ™⁺DoorCooling.
*استخدام المكونات المعدنية في حد ذاته لا يحافظ على الطعام في الثلاجة طازجاً.
SASO_Label
التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
كل المواصفات
-
موزّع ماء فقط
-
داخلي
-
صانع الثلج الآلي
-
نعم (سبيس بلس)
-
وعاء ثلج ومياه
-
ثلج مجروش ومكعبات
-
نوع المنتج
-
جنبًا إلى جنب
-
سعة الفريزر (قدم مكعب)
-
7.3
-
سعة الثلاجة (قدم مكعب)
-
18.2
-
فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)
-
33
-
فريزر حجم التخزين (لتر)
-
207
-
ثلاجة بحجم التخزين (لتر)
-
516
-
إجمالي حجم التخزين (لتر)
-
756
-
العمق بدون الباب (مم)
-
798
-
عمق دون مقبض (مم)
-
913
-
وزن التغليف (كجم)
-
150
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
913 x 1790 x 913
-
وزن المنتج (كجم)
-
140
-
InstaView
-
نعم
-
مزيل روائح
-
نعم
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
-
نعم
-
باب داخل باب
-
نعم ( باب - داخل باب )
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
-
لا
-
ضوء المجمّد
-
إضاءة LED العلوية
-
تدفق هواء متعدد
-
نعم
-
الرف_زجاج مقوى
-
3
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
مايت بلاك بي سي إم
-
نوع الضاغط
-
الضاغط الخطي العاكس
-
ضوء الثلاجة
-
إضاءة LED العلوية
-
حامل البيض/سلة البيض
-
صينية بيض
-
Hygiene Fresh
-
لا
-
الرف_زجاج مقوى
-
3
-
صندوق خضراوات
-
نعم (2)
-
تشخيص ذكي للأعطال
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
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LS32HVDMLV
21.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس