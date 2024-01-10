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الفرق في الصميم (Core)
Core Tech -قلب وروح جميع أجهزة LG المنزلية-
يتم صناعتها من خلال التقنيات المبتكرة.
يكمن الابتكار الذي يحدد الأداء في جوهر منتجاتنا في تقنيات Inverter Linear Compressor™ في الثلاجات، وInverter DirectDrive™ في الغسالات، وDUAL Inverter Compressor™ في مكيفات الهواء.
لا يتعلق الأمر فقط بالتكنولوجيا والمكونات الأساسية.
وهذا ما تلتزم به LG تمامًا تجاه عملائنا،
هذا ما بنيناه من الألف إلى الياء لتمييز أنفسنا عن الآخرين.
وهذا ما جعلنا نكتسب ثقة عملائنا على مر السنين.
الآن، بينما نتجه جميعًا نحو أنماط حياة مستدامة،
تتطور تقنية LG Core أيضًا معنا.
Core Tech هي أساس تقنيتنا التي تمثل
وجهات نظرنا وفلسفتنا،
وهي مخصصة لتكنولوجيا الثقافة التي ستخلق بيئة أفضل للجميع.
LG Inverter DirectDrive™، يعزز ابتكارات الغسيل
كانت LG رائدة في محرك الدفع المباشر (Direct Drive Motor)، حيث كانت تُسعد المستهلكين باستمرار وتتطور عبر ثلاثة أجيال مع الحفاظ على مصداقيتها. الآن، بدمج خبرتنا في المحركات مع الذكاء الاصطناعي،
يضمن التزام LG بالريادة التكنولوجية التميز المستمر في الابتكار.
توجد غسالة في غرفة الغسيل، ويوجد بجانبها محرك Inverter Direct Drive.
تميُزنا التكنولوجي
لقد أحدثت LG ثورة في الغسالة منذ طرحها تجاريًا لأول مرة
في عام 1998 وحتى الوقت الحاضر. يواصل LG Inverter DirectDrive™ التطور باستخدام 6 Motion
DD™ وDeep-learning AI DD™ من خلال البحث والتطوير المستمر. ونتيجة لهذا الابتكار المستمر،
حصلت غسالات LG على تقييمات إيجابية
من المجلات الرائدة والوكلاء مثل Consumer Reports
في الولايات المتحدة الأمريكية، وWhit في المملكة المتحدة، وFNAC DARTY في فرنسا.
*اعتباراً من نهاية فبراير 2023
**نتائج التحقيق الداخلي لبراءات الاختراع المسجلة (اعتبارًا من 26 مارس/آذار 2021): براءات الاختراع المسجلة المتعلقة بـ DD بين الطلبات من 1997 إلى 2021 (صيانة الحقوق + التنازل + انتهاء الصلاحية)
***بناءً على المنتجات المُطوَّرة والمنتجة الخاصة بشركة LG (نتائج التحقيق الداخلي)
عقد من راحة البال
هل تحتاج إلى غسالة مصممة لتدوم طويلاً مع عائلتك؟
على عكس محرك LG التقليدي المفصول بأحزمة، فإن التصميم المبسط لمحرك DD مع عدد أقل من الأجزاء التركيب يعزز المتانة. بفضل التصميم المتين، توفر LG ضمانًا شاملاً لمدة 10 سنوات لضمان الأداء. لقد قمنا بتغطية احتياجاتك حتى لا تؤدي الأعطال إلى إبطائك.
الأسرة تبتسم أمام الغسالة، ويوجد رسم حول الغسالة يعبر عن بريقها بخط أخضر.
*الضمان لمدة 10 سنوات على محرك الدفع المباشر (Direct Drive motor) فقط.
السحر الهادئ للغسيل الليلي المريح
هل تريد الاستمتاع برفاهية غسل الملابس بما يتناسب مع جدولك؟
إن توصيل المحرك مباشرة بالغسالة لا يقلل من عدد الأجزاء فحسب، بل يقلل أيضًا من الضوضاء. تعمل المكونات مثل النوابض ومقللات الاحتكاك وأوزان التوازن وأجهزة استشعار الاهتزاز معًا لتقليل الاهتزاز والضوضاء. لذا، انسَ أمر التشتيت واستمتع بوقتك أثناء تشغيل الغسالة.
توجد غسالة خلف العائلة التي تشاهد التلفاز.
*تم الاختبار بواسطة الطراز F4V9RWR2E.
**تم الاختبار بواسطة مختبر LG الداخلي في مارس/آذار 2022. قد تكون النتائج مختلفة حسب البيئة.
***بناءً على مستوى ضغط الصوت.
****المصدر: النظام الوطني لمعلومات الضوضاء (www.noiseinfo.or.kr).
توفير الطاقة لرسم البسمة على وجهك
هل تغسل بشكل متكرر ملابس كرة القدم المتسخة، والجينز المتسخ بالوحل، وملابس الأطفال اللزجة؟
يوفر لك Inverter DirectDrive™ طريقة سهلة لتوفير الطاقة باستخدام تقنية العاكس ذات التحكم الدقيق. قم باستبدال غسالتك بالنسخة الأحدث للاستمتاع بفواتير أقل وضغط أقل.
الأب يدفع الطفل في سلة الغسيل. حولهم المصباح الكهربائي الذي يرمز إلى توفير الطاقة، وأوراق الشجر والزهور التي ترمز إلى الطبيعة.
سعة كبيرة، وفورات كبيرة، وراحة كبيرة
هل تحلم بعطلات نهاية الأسبوع مع كمية أقل من الغسيل؟
يعمل محرك Inverter DirectDrive™ على زيادة حجم الأسطوانة الداخلية من خلال تقنيات تقليل الاهتزاز مثل توصيل الطاقة المباشرة بالأسطوانة ومخمدات الاحتكاك وأوزان التوازن وأجهزة استشعار الاهتزاز. فهو يوفر في الفواتير ويحافظ على المياه عن طريق غسل المزيد من الملابس في وقت واحد. تختفي أكوام الغسيل بشكل أسرع، مما يمنحك المزيد من وقت الفراغ.
تبدو وكأنها مغسولة يدويًا بعناية
هل ترغب في تجربة حياة مليئة بالنشاط مع عائلتك دون القلق بشأن الغسيل؟
على عكس الغسالات التي تتحرك بحركة واحدة أو حركتين ثابتتين فقط، تقوم 6 Motion DD™ بضبط سرعة المحرك بدقة لكل برنامج، وتحريك الحوض في اتجاهات متعددة لتكرار حركة غسل اليدين. يمكنك الآن غسل ملابس الأطفال الأكثر اتساخًا بسهولة من خلال ست حركات غسيل فريدة.
مصممة لتحقيق الكمال لأقمشتك
هل تحتاجين إلى حماية سراويل اليوغا المفضلة لديك والملابس الداخلية الهشة (لانجيري)؟
يكتشف Deep-learning AI DD™ الحصري من LG وزن دورة الغسيل ونعومة الأقمشة. فهو يحدد أنماط الغسيل المثالية من خلال ست حركات لتخصيص التنظيف وحماية القماش بناءً على 20000 نقطة بيانات كبيرة باستخدام تقنية Deep-learning AI. ارتدي ملابسك المفضلة وكأنها جديدة لفترة أطول، غسلة بعد غسلة.
يمكن لـ Deep-learning AI DD™ تحقيق نتائج غسيل مثالية من خلال كونها لطيفة على الأقمشة الرقيقة وشديدة على الأقمشة ذات البقع أو المتسخة. يؤدي هذا إلى تقليل تلف القماش بنسبة 18%* للغسالات ذات الحوض الأمامي و24%* للغسالات ذات الحوض العلوي. أول شركة في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية تحصل على اعتماد الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق من شركة علوم السلامة العالمية المستقلة UL****.
يبدو كل نوع من أنواع القماش مكبرًا بترتيب الملابس الداخلية والقميص والجينز، ويتم رسم رمز الحركتين لكل نوع من أنواع القماش.
*F4V9RWP2W: نماذج العرض: 18%، تم اختبارها بواسطة Intertek في مارس/آذار 2019، برنامج القطن (العادي) مع خيار افتراضي مقارنة بالغسالة التقليدية مع الخيار الافتراضي، استنادًا إلى 2 كجم من دروة غسيل الملابس الناعمة/الحساسة مثل الملابس الداخلية والبلوزات وما إلى ذلك.
**T13H7EHDSTP: 24%، تم اختباره بواسطة Intertek في مايو/آيار 2022، دورة غسيل بتقنية الذكاء الاصطناعي مقارنة بالدورة العادية مع الخيار الافتراضي، استنادًا إلى 3 كجم من IEC.
***قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.
****FX23****، FX24****، FX25****، W20**** - علامة النجمة الأولى * تشير إلى اللون الخارجي ويمكن أن يكون من الألف إلى الياء؛ - تشير علامة النجمة الثانية * إلى المواصفات (على سبيل المثال، اللون، أو وجود وظيفة بخار أم لا) ويمكن أن تكون من الألف إلى الياء؛ - النجمة الثالثة والرابعة * تشيران إلى موقع التصنيع ويمكن أن تكون من الألف إلى الياء أو من 0 إلى 9 أو فارغة؛ WM6*00H*A، وWM5500H*A، و****TS25، و****TS24، و***TA25*X،و***TA24*X، و***T25*X، و***T24*X، و*******T**H، و***T23*X، و***T21*X، و***T19*X، و***T18*X، و*******T**H، و***T17*X، و*******T**H، و*******T**L - يمكن أن تكون علامة النجمة * من 0 إلى 9، أو من الألف إلى الياء، في التغييرات الخارجية والمواصفات التي لا تتعلق بالأداء الذي يغطيه هذا التقييم. ****F*21، و****F*19 - يمكن أن تكون علامة النجمة * من 0 إلى 9، أو من الألف إلى الياء، في التغييرات والمواصفات الخارجية التي لا تتعلق بالأداء الذي يغطيه هذا التقييم.