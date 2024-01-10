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الفرق في الصميم (Core)
Core Tech -قلب وروح جميع أجهزة LG المنزلية،
يتم صناعتها من خلال التقنيات المبتكرة.
يكمن الابتكار الذي يحدد الأداء في جوهر منتجاتنا في تقنيات Inverter Linear Compressor™ في الثلاجات، وInverter DirectDrive™ في الغسالات، وDUAL Inverter Compressor™ في مكيفات الهواء.
لا يتعلق الأمر فقط بالتكنولوجيا والمكونات الأساسية.
وهذا ما تلتزم به LG تمامًا تجاه عملائنا،
هذا ما بنيناه من الألف إلى الياء لتمييز أنفسنا عن الآخرين.
وهذا ما جعلنا نكتسب ثقة عملائنا على مر السنين.
الآن، بينما نتجه جميعًا نحو أنماط حياة مستدامة،
تتطور تقنية LG Core أيضًا معنا.
Core Tech هي أساس تقنيتنا التي تمثل
وجهات نظرنا وفلسفتنا،
وهي مخصصة لتكنولوجيا الثقافة التي ستخلق بيئة أفضل للجميع.
يعمل ضاغط LG DUAL Inverter Compressor™ على تعزيز الابتكار في تكييف الهواء
يقع الضاغط في قلب مكيفات الهواء ويلعب دورًا محوريًا في ضغط سائل التبريد وتدويره للحصول على هواء داخلي بارد ومريح. تستفيد مكيفات هواء LG من ضاغط DUAL Inverter Compressor™ القوي، الذي يجمع أسطوانتين في ضاغط واحد. توفر تقنيات الضاغط الرائدة في الصناعة حلولاً متقدمة لتكييف الهواء.
ثمة مكيف هواء من LG وضاغط DUAL Inverter.
تبريد قوي لتبريد سريع
هل انتهيت للتو من تمرينك وتحتاج إلى التهدئة والشعور بالبرودة بسرعة؟
*يُظهر الاختبار الذي أجرته TUV أن مكيف الهواء العاكس من LG (US-Q242K*) يوفر تبريدًا سريعًا بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بمكيفات الهواء غير العاكسة من LG (TS-H2465DAO).
درجات حرارة يمكن الحفاظ عليها لتوفير الراحة الشاملة
ما هو مكيف الهواء الذي يمكنه الحفاظ على درجة الحرارة المثالية بشكل ثابت؟
الادخار الذي سوف يجلب لك الراحة
هل يوجد مكيف هواء يمكنه توفير الطاقة؟
*يُظهر الاختبار الذي أجرته TUV أن مكيف الهواء العاكس من LG (US-Q242K*) يوفر طاقة أكثر بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بمكيفات الهواء غير العاكسة من LG (TS-H2465DAO).
استمتع بالهدوء بينما يتم تبريد المكان من حولك
هل تحتاج إلى مكيف هواء هادئ لحماية هدوئك؟
*تم الاختبار بواسطة الطراز LA-120HSV5.
**تم الاختبار بواسطة مختبر LG الداخلي في 2017. قد تكون النتائج مختلفة حسب البيئة.
***المصدر: النظام الوطني لمعلومات الضوضاء (www.noiseinfo.or.kr)
عِقد من الأداء الموثوق
هل تبحث عن مكيف هواء يدوم طويلاً؟
*قد يختلف ضمان الـ 10 سنوات حسب البلد.
** ضمان لمدة 10 سنوات على ضاغط DUAL Inverter Compressor فقط.