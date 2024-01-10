Core Tech -قلب وروح جميع أجهزة LG المنزلية،

يتم صناعتها من خلال التقنيات المبتكرة.

يكمن الابتكار الذي يحدد الأداء في جوهر منتجاتنا في تقنيات Inverter Linear Compressor™ في الثلاجات، وInverter DirectDrive™ في الغسالات، وDUAL Inverter Compressor™ في مكيفات الهواء.

لا يتعلق الأمر فقط بالتكنولوجيا والمكونات الأساسية.

وهذا ما تلتزم به LG تمامًا تجاه عملائنا،

هذا ما بنيناه من الألف إلى الياء لتمييز أنفسنا عن الآخرين.

وهذا ما جعلنا نكتسب ثقة عملائنا على مر السنين.

الآن، بينما نتجه جميعًا نحو أنماط حياة مستدامة،

تتطور تقنية LG Core أيضًا معنا.

Core Tech هي أساس تقنيتنا التي تمثل

وجهات نظرنا وفلسفتنا،

وهي مخصصة لتكنولوجيا الثقافة التي ستخلق بيئة أفضل للجميع.