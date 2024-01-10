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تجلس العائلة على الأريكة ويضحكون. ومن حولهم رسم خط أبيض للثلاجة والغسالة ومكيف الهواء.

الفرق في الصميم (Core)

Core Tech -قلب وروح جميع أجهزة LG المنزلية،

يتم صناعتها من خلال التقنيات المبتكرة.

 

يكمن الابتكار الذي يحدد الأداء في جوهر منتجاتنا في تقنيات Inverter Linear Compressor™ في الثلاجات، وInverter DirectDrive™ في الغسالات، وDUAL Inverter Compressor™ في مكيفات الهواء.

 

لا يتعلق الأمر فقط بالتكنولوجيا والمكونات الأساسية.

وهذا ما تلتزم به LG تمامًا تجاه عملائنا،

هذا ما بنيناه من الألف إلى الياء لتمييز أنفسنا عن الآخرين.

وهذا ما جعلنا نكتسب ثقة عملائنا على مر السنين.

 

الآن، بينما نتجه جميعًا نحو أنماط حياة مستدامة،

تتطور تقنية LG Core أيضًا معنا.

 

Core Tech هي أساس تقنيتنا التي تمثل

وجهات نظرنا وفلسفتنا،

وهي مخصصة لتكنولوجيا الثقافة التي ستخلق بيئة أفضل للجميع.

تأتي الغسالة والثلاجة ومكيف الهواء مع كل مكون رئيسي.

يعمل ضاغط LG DUAL Inverter Compressor™ على تعزيز الابتكار في تكييف الهواء

يقع الضاغط في قلب مكيفات الهواء ويلعب دورًا محوريًا في ضغط سائل التبريد وتدويره للحصول على هواء داخلي بارد ومريح. تستفيد مكيفات هواء LG من ضاغط DUAL Inverter Compressor™ القوي، الذي يجمع أسطوانتين في ضاغط واحد. توفر تقنيات الضاغط الرائدة في الصناعة حلولاً متقدمة لتكييف الهواء.

ثمة مكيف هواء من LG وضاغط DUAL Inverter.

تبريد سريع الحفاظ على درجة الحرارة كفاءة استخدام الطاقة مستوى ضجيج منخفض المتانة
تبريد سريع

تبريد قوي لتبريد سريع

هل انتهيت للتو من تمرينك وتحتاج إلى التهدئة والشعور بالبرودة بسرعة؟

هذا فيديو لتيار هواء المُكيف يخرج خلف رجل يجلس على آلة التمرين وهو يشرب الماء.

تصل مكيفات الهواء LG DUAL Inverter بسرعة إلى درجة الحرارة التي تحددها. عند درجات الحرارة المرتفعة، يتسارع الضاغط العاكس (inverter compressor) لإنتاج المزيد من الهواء البارد. يعد هذا التبريد القوي أسرع بنسبة تصل إلى 40%، مما يُمكِّنك من التخلص من الحرارة بسرعة.​

*يُظهر الاختبار الذي أجرته TUV أن مكيف الهواء العاكس من LG‏ (US-Q242K*) يوفر تبريدًا سريعًا بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بمكيفات الهواء غير العاكسة من LG‏ (TS-H2465DAO).

ضاغط مزدوج، تبريد سريع

يستخدم LG DUAL Inverter™ ضاغطين لضغط مادة التبريد بكفاءة، مما يؤدي إلى سرعات تبريد أعلى.

درجات حرارة يمكن الحفاظ عليها لتوفير الراحة الشاملة

ما هو مكيف الهواء الذي يمكنه الحفاظ على درجة الحرارة المثالية بشكل ثابت؟

يوجد رسم بياني للمقارنة يوضح أن المكيف العاكس يحافظ على ثبات درجة الحرارة مقارنة بالمكيف غير العاكس، وثمة امرأة بجانب الرسم البياني تستمع ببرودة الجو.

في مكيفات الهواء غير العاكسة، يدور الضاغط ذو السرعة الثابتة بين الطاقة الكاملة وإيقاف التشغيل، مما يتسبب في تقلبات في درجة الحرارة. أما مكيفات الهواء العاكسة فتقوم تلقائيًا بضبط سرعة الضاغط لتتناسب مع درجة الحرارة المحددة لديك. يعمل هذا التحكم الدقيق على التبريد أو التسخين بشكل ثابت ومستمر، مما يتيح لك التركيز على ما يهم بدلاً من التركيز على منظم الحرارة.

الادخار الذي سوف يجلب لك الراحة

 هل يوجد مكيف هواء يمكنه توفير الطاقة؟

يعمل مُكيف الهواء خلف الأب والابن اللذان تغمرهما السعادة، وهناك مصابيح وأوراق الشجر تُظهر الطاقة من حولهم.

تعمل مكيفات الهواء LG DUAL Inverter على تخصيص مخرجات التبريد، مما يؤدي إلى إنشاء منطقة تشغيل منخفضة السرعة ومُوفِّرة للطاقة. تعمل الضواغط ذات الأسطوانة المزدوجة على تحسين الأداء لكل حمل عمل. وهذا يمكن أن يوفر ما يصل إلى 70% من الطاقة الإضافية. سوف تُسعِدك الوفرات التي ستراها في فاتورة الطاقة.

*يُظهر الاختبار الذي أجرته TUV أن مكيف الهواء العاكس من LG‏ (US-Q242K*) يوفر طاقة أكثر بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بمكيفات الهواء غير العاكسة من LG‏ (TS-H2465DAO).

استمتع بالهدوء بينما يتم تبريد المكان من حولك

هل تحتاج إلى مكيف هواء هادئ لحماية هدوئك؟

يعمل مكيف هواء بهدوء خلف امرأة تمارس اليوغا وعينيها مغمضتين.

يعمل ضاغط Dual Inverter Compressor™ على تقليل ضوضاء التشغيل عن طريق موازنة الأسطوانتين وتقليل الاهتزاز. يتيح لك هذا الاستمتاع بروتينك اليومي في سلام وراحة.

*تم الاختبار بواسطة الطراز LA-120HSV5.

**تم الاختبار بواسطة مختبر LG الداخلي في 2017. قد تكون النتائج مختلفة حسب البيئة.

***المصدر: النظام الوطني لمعلومات الضوضاء (www.noiseinfo.or.kr)

عِقد من الأداء الموثوق

هل تبحث عن مكيف هواء يدوم طويلاً؟

ثمة مكيف هواء له تأثير واضح فوق عائلة سعيدة.

تم تصميم مكيفات الهواء العاكسة بشكل أكثر متانة وبمكونات أكثر تقدمًا من مكيفات الهواء ذات السرعة الثابتة. يوفر ضاغط LG DUAL Inverter Compressor™ موثوقية مثبتة في بيئات التشغيل المختلفة ويتيح الاستخدام طويل الأمد الذي يضمنه ضمان *10 سنوات. استمتع براحة طويلة مع راحة بال مضمونة.

*قد يختلف ضمان الـ 10 سنوات حسب البلد.

** ضمان لمدة 10 سنوات على ضاغط DUAL Inverter Compressor فقط.

منتجات التكنولوجيا الأساسية المبتكرة من LG

بداية تشغيل المكيف الذكي

تُظهر سلسلة مكيفات الهواء.

مستوى الطاقة أ

PC09SQ

وحدة داخلية DUALCOOL STANDARD PLUS، مكيف هواء مزود بعاكس مزدوج (DUAL Inverter)، بقدرة 2.5 كيلو واط، وتقنية Wi-Fi ThinQ®

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تُظهر سلسلة مكيفات الهواء.

مستوى الطاقة أ

PC12SQ

وحدة داخلية DUALCOOL STANDARD PLUS، مكيف هواء مزود بعاكس مزدوج (DUAL Inverter)، بقدرة 3.5 كيلو واط، وتقنية Wi-Fi ThinQ®

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تُظهر سلسلة مكيفات الهواء.

مستوى الطاقة أ

DC24RH

وحدة داخلية DUALCOOL DELUXE، مكيف هواء مزود بعاكس مزدوج (DUAL Inverter)، بقدرة 6.6 كيلو واط، وUVnano™، وIonizerPLUS، وتقنية Wi-Fi ThinQ®

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