تلفزيون إل جي Real 4K Quantum Dot NanoCell Color Technology LED TV 55 بوصة QNED7S ، تصميم شاشة السينما 4K Cinema HDR WebOS Smart AI ThinQ التعتيم المحلي + تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD

15ea (JA) الإنجليزية، الإسبانية (español)‏ الفرنسية (français)،‏ البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية 12ea(Iran) الإنجليزية، الإسبانية (español)‏ الفرنسية (français)،‏ البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية التايلاندية، العربية، الفارسية، الكردية 10ea (YK) الإنجليزية، الإسبانية (español)‏ الفرنسية (français)،‏ البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية(Tiếng Việt) التايلاندية، العبرية