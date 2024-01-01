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تلفزيون إل جي Real 4K Quantum Dot NanoCell Color Technology LED TV 55 بوصة QNED7S ، تصميم شاشة السينما 4K Cinema HDR WebOS Smart AI ThinQ التعتيم المحلي + تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD
تلفزيون إل جي Real 4K Quantum Dot NanoCell Color Technology LED TV 55 بوصة QNED7S ، تصميم شاشة السينما 4K Cinema HDR WebOS Smart AI ThinQ التعتيم المحلي + تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD
-
تلفزيون إل جي Real 4K Quantum Dot NanoCell Color Technology LED TV 55 بوصة QNED7S ، تصميم شاشة السينما 4K Cinema HDR WebOS Smart AI ThinQ التعتيم المحلي
-
تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD
جميع المواصفات
الوحدة النمطية
-
BLU
-
حافة تلفزيون Non-Mini QNED (مقاس 44.3 مم)
-
الدقة
-
دقة 4K (2160x3840)
-
التعتيم المحلي
-
التعتيم المحلي
-
بكسلالنوع
-
RGB
-
هرتز
-
60 هرتز (T120)
معالج SOC والصورة
-
تقنية HDR
-
ميزة 4K HDR10 وHLG ووضع Filmmaker Mode
التخطيط الديناميكي المتقدم لدرجات الألوان
-
صورة معزَّزة بالذكاء الصناعي
-
صورة معزَّزة بالذكاء الصناعي
التصميم
-
أمامي / جانبي
-
شاشية سينمائية جديدة ثلاثية الجوانب
-
الحامل
-
قطبان لامعان
-
العمق (مم)(نحيف/سميك)
-
28.9 مم
الصوت
-
مخرج (قناة)
-
20 واط 2.0 قناة
-
الصوت
-
توجيه الصوت لأسفل
-
التأثير الصوتي
-
ميزة AI Sound Pro
-
قناة eARC
-
نعم
-
WiSA 2.0ch
-
نعم
ذكي، تجربة المستخدم
-
منصة OS
-
webOS 22
-
اتصال WiFi
-
اتصال WiFi 5
802.11ac
-
تقنية BT
-
BT 5.0
-
HDMI
-
4 وحدات
(HDMI 2.0)
-
USB
-
وحدتان
-
جهاز التحكم عن بُعد
-
Magic+NFC
جميع المواصفات
الشاشة
-
نوع شاشة العرض
-
HD
-
حجم الشاشة
-
32H بوصة
-
الدقة
-
1366*768 (32H)
-
نوع BLU
-
مباشر
-
TruMotion / معدل التحديث
-
`لا / 50 هرتز
الفيديو(جودة الصورة)
-
محسِّن الألوان
-
اللون الديناميكي
-
أداة ضبط المستوى
-
أداة ضبط مستوى الدقة
-
تقليل التشويش
-
تقليل التشويش (NR)
-
وضع الصورة
-
نعم 8 أوضاع (زاهٍ، قياسي، اقتصادي، سينما، رياضة، ألعاب، (ISF) الخبير (غرفة ساطعة الإضاءة)، (ISF) الخبير (غرفة معتمة))
الصوت
-
مكبّر الصوت (خرج الصوت)
-
10 واط (5 واط لكل قناة)
-
القناة
-
2.0 قناة
-
الاتجاه
-
تشغيل لأسفل
-
خرج الصوت المتزامن
-
نعم (الخرج البصري أو وضع دعم HP)
-
موالفة الصوت بلمسة واحدة
-
نوع تركيب التلفزيون
-
الوضع المحيطي
-
محيطي افتراضي
-
الصوت الواضح
-
الصوت الواضح
-
ترميز الصوت
-
AC3 (تقنية Dolby Digital)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، DTS، DTS-HD، DTS Express، WMA (ارجع إلى الدليل)
الملاءمة الذكية
-
عدد وحدات المعالجة المركزية
-
أحادي
-
الوصول السريع
-
نعم
استقبال البث
-
استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)
-
نعم DVB-T2/C/S2
-
الأرضي
-
DVB-T2
-
الكابل
-
DVB-C
-
القمر الصناعي
-
DVB-S2
-
استقبال التلفزيون التناظري
-
نعم
-
صفحة قناة المعلومات
-
نعم
-
قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)
-
نعم
-
[DVB] الترجمة
-
نعم
-
AD (الوصف الصوتي)
-
نعم
-
EPG (8 أيام)
-
نعم
المقبس
-
HDMI
-
1 (خلفي) / 1 (جانبي)
-
الإصدار
-
HDMI 1.4
-
Simplink (جهاز HDMI CEC)
-
نعم
-
USB
-
1 (جانبي)
-
المكوّن
-
نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)
-
دخل المركّب (صوت/صورة)
-
نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)
-
دخل RF
-
2 (الجزء الخلفي، RF/القمر الصناعي)
-
SPDIF (خرج الصوت الرقمي البصري)
-
نعم (خلفي)
الطاقة والحفاظ على البيئة
-
مزوّد الطاقة
-
100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
-
دون 0.5 واط
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
-
يختلف حسب الحجم والمنطقة
-
وضع توفير الطاقة
-
نعم
الملحق
-
الريموت
-
L-con
-
البطاريات
-
نعم
(AAA x 2EA)
-
كابل الطاقة
-
نعم (مستقل عن التلفزيون)
الميزة الإضافية
-
لغة العرض على الشاشة (OSD)
-
15ea (JA) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية 12ea(Iran) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية التايلاندية، العربية، الفارسية، الكردية 10ea (YK) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية(Tiếng Việt) التايلاندية، العبرية
-
آلة الزمن (DVR)
-
نعم
-
التسجيل الرقمي
-
نعم
-
المشاهدة المؤجلة
-
نعم
-
اللعبة المضمنة
-
نعم
-
الطراز التثبيت على الحائط VESA
-
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