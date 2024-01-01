Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
تلفزيون إل جي Real 4K Quantum Dot NanoCell Color Technology LED TV 55 بوصة QNED7S ، تصميم شاشة السينما 4K Cinema HDR WebOS Smart AI ThinQ التعتيم المحلي + تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD

المواصفات

التقييمات

الدعم

تلفزيون إل جي Real 4K Quantum Dot NanoCell Color Technology LED TV 55 بوصة QNED7S ، تصميم شاشة السينما 4K Cinema HDR WebOS Smart AI ThinQ التعتيم المحلي + تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD

55Q7S6.32LM55

تلفزيون إل جي Real 4K Quantum Dot NanoCell Color Technology LED TV 55 بوصة QNED7S ، تصميم شاشة السينما 4K Cinema HDR WebOS Smart AI ThinQ التعتيم المحلي + تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD

(0)
Bundle Image
طباعة

جميع المواصفات

الوحدة النمطية

BLU

حافة تلفزيون Non-Mini QNED (مقاس 44.3 مم)

الدقة

دقة 4K ‏(2160x3840)

التعتيم المحلي

التعتيم المحلي

بكسلالنوع

RGB

هرتز

60 هرتز (T120)

معالج SOC والصورة

تقنية HDR

ميزة 4K HDR10 وHLG ووضع Filmmaker Mode
التخطيط الديناميكي المتقدم لدرجات الألوان

صورة معزَّزة بالذكاء الصناعي

صورة معزَّزة بالذكاء الصناعي

التصميم

أمامي / جانبي

شاشية سينمائية جديدة ثلاثية الجوانب

الحامل

قطبان لامعان

العمق (مم)(نحيف/سميك)

28.9 مم

الصوت

مخرج (قناة)

20 واط 2.0 قناة

الصوت

توجيه الصوت لأسفل

التأثير الصوتي

ميزة AI Sound Pro

قناة eARC

نعم

WiSA 2.0ch

نعم

ذكي، تجربة المستخدم

منصة OS

webOS 22

اتصال WiFi

اتصال WiFi 5
802.11ac

تقنية BT

BT 5.0

HDMI

4 وحدات
(HDMI 2.0)

USB

وحدتان

جهاز التحكم عن بُعد

Magic+NFC

طباعة

جميع المواصفات

الشاشة

نوع شاشة العرض

HD

حجم الشاشة

32H بوصة

الدقة

1366*768 (32H)

نوع BLU

مباشر

TruMotion / معدل التحديث

`لا / 50 هرتز

الفيديو(جودة الصورة)

محسِّن الألوان

اللون الديناميكي

أداة ضبط المستوى

أداة ضبط مستوى الدقة

تقليل التشويش

تقليل التشويش (NR)

وضع الصورة

نعم 8 أوضاع (زاهٍ، قياسي، اقتصادي، سينما، رياضة، ألعاب، (ISF) الخبير (غرفة ساطعة الإضاءة)، (ISF) الخبير (غرفة معتمة))

الصوت

مكبّر الصوت (خرج الصوت)

10 واط (5 واط لكل قناة)

القناة

2.0 قناة

الاتجاه

تشغيل لأسفل

خرج الصوت المتزامن

نعم (الخرج البصري أو وضع دعم HP)

موالفة الصوت بلمسة واحدة

نوع تركيب التلفزيون

الوضع المحيطي

محيطي افتراضي

الصوت الواضح

الصوت الواضح

ترميز الصوت

AC3 (تقنية Dolby Digital)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، DTS، DTS-HD، DTS Express، WMA (ارجع إلى الدليل)

الملاءمة الذكية

عدد وحدات المعالجة المركزية

أحادي

الوصول السريع

نعم

استقبال البث

استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)

نعم DVB-T2/C/S2

الأرضي

DVB-T2

الكابل

DVB-C

القمر الصناعي

DVB-S2

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

صفحة قناة المعلومات

نعم

قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)

نعم

[DVB] الترجمة

نعم

AD (الوصف الصوتي)

نعم

EPG‏ (8 أيام)

نعم

المقبس

HDMI

1 (خلفي) / 1 (جانبي)

الإصدار

HDMI 1.4

Simplink (جهاز HDMI CEC)

نعم

USB

1 (جانبي)

المكوّن

نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)

دخل المركّب (صوت/صورة)

نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)

دخل RF

2 (الجزء الخلفي، RF/القمر الصناعي)

SPDIF (خرج الصوت الرقمي البصري)

نعم (خلفي)

الطاقة والحفاظ على البيئة

مزوّد الطاقة

100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

دون 0.5 واط

استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

يختلف حسب الحجم والمنطقة

وضع توفير الطاقة

نعم

الملحق

الريموت

L-con

البطاريات

نعم
(AAA x 2EA)

كابل الطاقة

نعم (مستقل عن التلفزيون)

الميزة الإضافية

لغة العرض على الشاشة (OSD)

15ea (JA) الإنجليزية، الإسبانية (español)‏ الفرنسية (français)،‏ البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية 12ea(Iran) الإنجليزية، الإسبانية (español)‏ الفرنسية (français)،‏ البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية التايلاندية، العربية، الفارسية، الكردية 10ea (YK) الإنجليزية، الإسبانية (español)‏ الفرنسية (français)،‏ البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية(Tiếng Việt) التايلاندية، العبرية

آلة الزمن (DVR)

نعم

التسجيل الرقمي

نعم

المشاهدة المؤجلة

نعم

اللعبة المضمنة

نعم

الطراز التثبيت على الحائط VESA

ارجع إلى ورقة الملحقات

رأي المستخدمين

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 