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تلفزيون إل جي Real 4K Quantum Dot NanoCell Color Technology LED TV 55 بوصة QNED7S ، تصميم شاشة السينما 4K Cinema HDR WebOS Smart AI ThinQ التعتيم المحلي
1 Bundle in this Product
*تليفزيون ال سي دي و ال اي دي و OLED تأتي مع ضمان سنتين
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
استمتع بألوان نقية أكثر إشراقًا
Dimming Pro
توجد شاشتان معروضتان، أحداها ناحية اليسار والأخرى ناحية اليمين. توجد الصور ذاتها لفراشة زرقاء تتغذى على العسل في زهرة وردية اللون. تبدو الصورة ناحية اليسار باهتة قليلاً، في حين الصورة الموجودة ناحية اليمين زاهية للغاية.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*يقدم طراز QNED7S جودة صورة بدقة 4K بفضل معالج α5 من الجيل الخامس المعزَّز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
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*يتميز طراز QNED99/95 بمعالج α5 من الجيل الخامس المعزَّز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبمزيج صوت محيطي افتراضي 7.1.2.
*يتميز طراز QNED90/85/80 بمعالج α7 من الجيل الخامس المعزَّز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبمزيج صوت محيطي افتراضي 5.1.2.
*يتميز طراز QNED7S بمعالج α5 من الجيل الخامس المعزَّز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبمزيج صوت محيطي افتراضي 5.1.2.
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*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*تتطلب خدمات OTT اشتراكات منفصلة.
المساعِدات الذكية والاتصال
Works with Apple AirPlay (يعمل مع Apple AirPlay) وWorks with Apple HomeKit (يعمل مع Apple HomeKit).
*Apple وشعار pple، وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
*يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتجات والبلدان.
*تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
*قد يختلف الدعم لميزتي AirPlay 2 وHomeKit باختلاف المناطق.
*يتضمن طراز QNED99/95/90 ميزة التحكم في الصوت بدون لمس الجهاز.
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التنبيه الرياضي
توجد عناصر واجهة مستخدم رسومية للتنبيهات الرياضية تبين شعار فريقي كرة القدم (Jungle King وDragon) وزران ناحية اليمين مكتوب عليهما "Watch" و"No Alert". تظهر عبارة ترويجية نصها: "هذه نتيجة المباراة المذاعة على القناة الرياضية الحالية".
*قد تختلف الألعاب والدوريات الرياضية باختلاف الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
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ملفي التعريفي
توجد صور توضيحية لثلاثة مستخدمين في حساب LG؛ والأسماء كالتالي Max وRachel وDavid تحت كل صورة.
*قد يعرض محتوى محدود أو مقيد حسب المنطقة أو اتصال الشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، مع أن الشاشة الرئيسية لا تعرض سوى 10 ملفات تعريفية بحد أقصى.
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المشاركة بين الغُرف
*التلفزيون الرئيسي (مُرسِل المحتوى): جهاز تلفزيون إصدار 2022 يعمل بمعالج α9 من الجيل الخامس معزّز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (طراز QNED99/95) (متوفر من النصف الأول في عام 2022).
*التلفزيون الثانوي (مستقبِل المحتوى): طرازات عام 2022 (متوفر في النصف الثاني من عام 2022)
*يمكن مزامنة أجهزة التلفزيون المتصلة بشبكة WiFi ذاته فقط.
*قد يتغير الدعم لميزة مشاركة المحتوى عبر الغُرف بحسب البلد.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
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HDR10 Pro
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
رجل يحدّق النظر وهو غاضب إلى الخارج. الصورة مقسومة إلى نصفين. تبدو الألوان في النصف الأول من الصورة باهتة وأقل حيوية، في حين تنبض الصورة في النصف الأيمن من الصورة بالحياة بمزيد من الألوان الزاهية. تظهر كلمة "عادي" في أعلى يسار الصورة، بينما مكتوب عبارة "HDR 10 PRO" في أعلى يمين الصورة.
وضع FILMMAKER MODE
شاهد الأفلام بجودة فائقة تمامًا كما أرادها مخرج الفيلم مع وضع FILMMAKER MODE™. يحافظ هذا النمط على الألوان والإعدادات ومعدلات الإطارات الأصلية لينقل رؤية المخرج الإبداعية إليك.
مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفزيون كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفزيون رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.
*قد يختلف دعم وضع FILMMAKER Mode حسب البلد.
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مُحسِّن الألعاب ولوحة التحكم
صورة للوحة التحكم في الألعاب حيث تعرض لوحة الألوان بها أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم وتشغيل تطبيق داخل تطبيق ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.
*يختلف مدى توفر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة محسِّن الألعاب حسب السلسلة.
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HGiG
صورة يظهر فيها سيدة تحمل مسدسًا وترتدي قناعًا يغطي الوجه بالكامل. يبدو النصف الأول من الصورة شاحبًا بألوان باهتة، في حين يظهر النصف الثاني من الصورة بألوان زاهية أكثر حيوية.
*HGiG هي مجموعة تطوعية من الشركات العاملة في مجال الألعاب وتصنيع أجهزة التلفزيون تتعاون معًا على وضع إرشادات عامة وتوفيرها لتحسين تجارب ألعاب العملاء بوظيفة HDR.
*قد يختلف توفر الدعم لميزة HGiG حسب البلد.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
صورة تظهر امرأة تحمل مسدسًا وترتدي قناعا يغطي الوجه بالكامل. النصف الأيسر من الصورة باهت ويتضمن ألوانا أقل، بينما يتضمن النصف الأيمن منها الكثير من الألوان نسبيًا.
قناة إرجاع الصوت المدعوم (eARC) / وضع ALLM
استمتع بتجربة ألعاب سريعة سلسة فائقة الدقة بأقل حد من الضبابية والصورة الشبحية على شاشة تلفزيون QNED من LG في وضع ALLM وقناة eARC وفقًا لآخر مواصفات HDMI 2.1.
طائرة عسكرية حمراء تظهر في صورة مقسَّمة إلى نصفين؛ في النصف الأول تبدو الألوان شاحبة وداكنة قليلاً، بينما النصف الثاني من الصورة أكثر سطوعًا والألوان أكثر حيوية. تظهر في أعلى يسار الصورة كلمة "عادية"، أما في أعلى يمين الصورة، فيظهر شعار LG QNED.
*تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
طائرة عسكرية حمراء تظهر في صورة مقسَّمة إلى نصفين؛ في النصف الأول تبدو الألوان شاحبة وداكنة قليلاً، بينما النصف الثاني من الصورة أكثر سطوعًا والألوان أكثر حيوية. تظهر في أعلى يسار الصورة كلمة "عادية"، أما في أعلى يمين الصورة، فيظهر شعار LG QNED.
الألعاب السحابية
توجد ثلاثة أجهزة تلفزيون معروضة. تعرض الشاشة في السوط شعارين بشكل مائل، وهما شعار NVIDIA GeFORCE NOW وشعار STADIA. أما في ناحية اليسار، فيوجد تلفزيون يعرض STADIA، وتلفزيون آخر ناحية اليمين معروض عليه Cyberpunk 2077.
*قد تختلف الشراكات المدعومة باختلاف البلد.
*ستتوفر ميزة Game Dashboard & Optimizer (لوحة بيانات ومحسِّن الألعاب) في الألعاب السحابية ابتداءً من النصف الثاني من عام 2022.
*يلزم وجود عضوية في Netflix.
*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيقات باختلاف البلد أو المنطقة. يلزم اشتراك منفصل في منصة Disney+. حقوق النشر 2022 محفوظة لشركة Disney والكيانات التابعة لها.
*Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
*قد لا تتوفر خدمة Apple TV+ و/أو أنواع محتوى محددة في جميع المناطق.
*تتطلب خدمة Apple TV+ اشتراكًا.
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة موقع primevideo.com/الاطلاع على الشروط لمعرفة التفاصيل.
*قد تختلف الخدمات المدعومة باختلاف البلد.
*قد يختلف المحتوى المكتوب على الصندوق حسب الطراز أو البلد.
ارتقِ بتجربتك الصوتية إلى آفاق جديدة مع مكبر الصوت Soundbar من LG
استمع إلى كل ما تشاهده بأفضل جودة.
صوت وصورة في تناغم تام
كل شيء تحت السيطرة بجهاز للتحكم عن بُعد
*قد تختلف ميزة مشاركة وضع صوت التلفزيون (TV Sound Mode Share) حسب طراز التلفزيون.
*يختلف إصدار معالج التلفزيون المعزَّز بالذكاء الاصطناعي حسب طراز التلفزيون.
*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت (Sound Bar Mode Control) حسب طراز مكبر الصوت.
*يقتصر استخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون من LG على ميزات معينة فقط.
جميع المواصفات
الوحدة النمطية
-
BLU
حافة تلفزيون Non-Mini QNED (مقاس 44.3 مم)
-
الدقة
دقة 4K (2160x3840)
-
التعتيم المحلي
التعتيم المحلي
-
بكسلالنوع
RGB
-
هرتز
60 هرتز (T120)
معالج SOC والصورة
-
تقنية HDR
ميزة 4K HDR10 وHLG ووضع Filmmaker Mode
التخطيط الديناميكي المتقدم لدرجات الألوان
-
صورة معزَّزة بالذكاء الصناعي
صورة معزَّزة بالذكاء الصناعي
التصميم
-
أمامي / جانبي
شاشية سينمائية جديدة ثلاثية الجوانب
-
الحامل
قطبان لامعان
-
العمق (مم)(نحيف/سميك)
28.9 مم
الصوت
-
مخرج (قناة)
20 واط 2.0 قناة
-
الصوت
توجيه الصوت لأسفل
-
التأثير الصوتي
ميزة AI Sound Pro
-
قناة eARC
نعم
-
WiSA 2.0ch
نعم
ذكي، تجربة المستخدم
-
منصة OS
webOS 22
-
اتصال WiFi
اتصال WiFi 5
802.11ac
-
تقنية BT
BT 5.0
-
HDMI
4 وحدات
(HDMI 2.0)
-
USB
وحدتان
-
جهاز التحكم عن بُعد
Magic+NFC
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