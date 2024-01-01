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سلاسل تلفزيون QNED 65 بوصة QNED95، تصميم شاشة سينمائية 8K بتقنية HDR السينمائية ومنصة WebOS الذكية وميزة تقنية ThinQ AI Mini LED
*تليفزيون ال سي دي و ال اي دي و OLED تأتي مع ضمان سنتين
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
الصور المستخدمة في عرض المنتج أدناه لأغراض التوضيح فقط. برجاء العودة لمعرض الصور أعلى الصفحة للحصول على تمثيل دقيق.
شاهد ألوانًا نقية وأكثر ثراءً
حقبة جديد من تلفزيونات LCD.
**الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات.
قوة مصابيح LED الصغيرة.
**عدد مناطق التعتيم الموضح يستند إلى الطراز 86 بوصة 8K.
***الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات.
لون أسود سحري يظهر على الشاشة.
**تشير التلفزيونات التقليدية إلى أجهزة تلفزيون UHD من إل جي التي تفتقر إلى تقنية NanoCell.
***الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات.
شاشة كبيرة وتفاصل هائلة.
إنها ذروة تقنيات LCD 8K.
**يعتمد عدد وحدات البكسل على طراز 86 بوصة 8K.
***الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات.
*جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) منظمة تجارية لوضع المعايير القياسية تمثل أكثر من 2200 شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المستهلك في الولايات المتحدة.
**شهادة جمعية تكنولوجيا المستهلك للمنتجات المطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية الرسمية للصناعة.
***متوافر فقط في موديلات 8K.
****قيم تعديل التباين بناءً على QNED99 طرز 75 بوصة الذي تم اختباره داخلياً في إل جي.
*****قيم تعديل التباين المحددة خاضعة للاختبار الأفقي.
مشهد يخطف الأنفاس.
تلفزيون QNED من إل جي مثبت بشكل مسطح على الجدار في مساحة داخلية حديثة.
*قد تكون هناك فجوة بسيطة بين التلفزيون والجدار اعتمادًا على عملية التثبيت.
سينما OLED
أداء مذهل.
موطن يضم جميع مفضلاتك.
*يتطلب الأمر عضوية في تدفق نتفليكس.
**أبل وشعارها وApple TV علامات تجارية مسجلة لشركة أبل في الولايات المتحدة ودول أخرى.
***يتطلب +Apple TV وجود اشتراك.
***قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة
تجربة تلفزيونية تحويلية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات.
تم إحياء رؤية المخرج.
احصل على نطاق كامل من المتعة.
ألعاب QNED.
مليئة بالميزات.
مستويات غير مرئية من التحكم.
مجموعة لا تهزم.
تمتع بألعاب وفق أعلى المستويات.
رياضات QNED.
تلفزيون يتميز بتصميم لا يقهر.
لا تفوت مشاهدة مباريات فريقك المفضل
*قد يختلف الاستخدام حسب الدولة.
ميزة منزلية واضحة.
*تباع مكبرات الصوت بشكل منفصل.
ذكاء يدهشك.
هذا ما يبدو عليه المحترف.
*لن تعمل الصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي مع المحتويات المحمية بحقوق الملكية على خدمات OTT.
تحويل الصوت إلى الوضع الاحترافي.
ارتق بجودة جميع الصور.
*قد تختلف جودة صورة المحتوى المرقى بناءً على دقة المصدر.
**هذه السمات تتميز بها طرازات 8K فقط.
***الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات.
هل تعتقد أنك على دراية بالذكاء الاصطناعي؟
فكر مرة اخرى.
مرحبا بكم صفحتكم الرئيسية الجديدة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
**يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة بخدمات OTT..
أشبه ما يكون بالعصا السحرية.
محورك المركزي للراحة
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
**قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
***قد يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب الأجهزة والدول
*يتوفر تجربة صوت Audio AR وتلفزيون إل جي للتنزيل من App Store وGoogle Play.
*لا يتضمن هذا المنتج هوائي أو كابلات توصيل الهوائي أو أجهزة خارجية.
المواصفات الأساسية
-
نوع العرض
8K QNED MINID
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
لون نانو احترافي
-
معالج الصور
ألفا 9 معالج 8K بذكاء إصطناعي الجيل الرابع
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
Dolby Atmos
نعم
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1444 x 834 x 29.5
-
وزن التلفزيون بدون حامل
27.5
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
8K QNED MINID
-
دقة العرض
8K (7،680 × 4،320)
-
نوع الإضاءة الخلفية
MiniLED
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
لون نانو احترافي
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
ألفا 9 معالج 8K بذكاء إصطناعي الجيل الرابع
-
صورة بالذكاء الإصطناعى
ذكاء إصطناعي للصورة برو 8K
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
ذكاء إصطناعي للترقية 8K
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
نعم (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
نعم
-
تقنية التعتيم
تعتيم دقيق برو بلس
-
وضع الصورة
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
الألعاب
-
وضع HGIG
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
نعم
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
نعم
-
مقياس رمادي
نعم
-
عاكس ألوان
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1444 x 834 x 29.5
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1444 x 898 x 295
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
1600 x 970 x 187
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
1215 x 295
-
وزن التلفزيون بدون حامل
27.5
-
وزن التلفزيون مع حامل
27.9
-
وزن العبوة
35.3
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
400 x 400
صوتي
-
Dolby Atmos
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
صوت واضح برو
نعم
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم
الاتصال
-
دعم البلوتوث
نعم (v 5.0)
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
تلفزيون ذكي
-
المعرض الفني
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
webOS 6.0
-
ThinQ
نعم
-
لوحة معلومات المنزل
نعم
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