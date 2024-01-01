سلاسل تلفزيون QNED 65 بوصة QNED95، تصميم شاشة سينمائية 8K بتقنية HDR السينمائية ومنصة WebOS الذكية وميزة تقنية ThinQ AI Mini LED

ما يقرب من 30000 من مصابيح LED الصغيرة توفر صورًا أكثر سطوعًا ووضوحًا، بينما توفر ما يقرب من 2500 من مناطق التعتيم فريدة تحكمًا دقيقًا في الإضاءة الخلفية ونسبة تباين فائقة. تتجسد النتيجة في الحصول على مستوى أعلى من التفاصيل واستنساخ ألوان أكثر دقة من أجهزة تلفزيون LCD التقليدية.